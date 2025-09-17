CotizacionesSecciones
EURCNH: Euro vs Chinese Yuan Renminbi

8.40055 CNH 0.01303 (0.16%)
Sector: Divisa Básica: Euro Divisa de beneficio: Chinese Yuan Renminbi

El tipo de cambio de EURCNH de hoy ha cambiado un 0.16%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.36201, mientras que el máximo ha alcanzado 8.41449.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Euro vs Chinese Yuan Renminbi. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
8.36201 8.41449
Rango anual
7.48831 8.46319
Cierres anteriores
8.3875 2
Open
8.3794 2
Bid
8.4005 5
Ask
8.4008 5
Low
8.3620 1
High
8.4144 9
Volumen
37.668 K
Cambio diario
0.16%
Cambio mensual
0.89%
Cambio a 6 meses
6.93%
Cambio anual
7.71%
18 septiembre, jueves
07:10
EUR
Discurso de Christine Lagarde, Presidenta del BCE
Act.
Pronós.
Prev.
08:00
EUR
Discurso de Sabine Mauderer, miembro de la Junta Ejecutiva del Bbk
Act.
Pronós.
Prev.
08:00
EUR
Discurso del Vicepresidente del ECB, Luis de Guindos
Act.
Pronós.
Prev.
09:45
EUR
Discurso de Isabel Schnabel, Miembro del Consejo Ejecutivo del BCE
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
EUR
Discurso de Joachim Nagel, Presidente del Bbk
Act.
Pronós.
Prev.
16:30
EUR
Discurso de Sabine Mauderer, miembro de la Junta Ejecutiva del Bbk
Act.
Pronós.
Prev.