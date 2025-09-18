KurseKategorien
EURCNH: Euro vs Chinese Yuan Renminbi

8.36516 CNH 0.01060 (0.13%)
Sektor: Währung Basis: Euro Gewinnwährung: Chinese Yuan Renminbi

Der Wechselkurs von EURCNH hat sich für heute um -0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.34913 bis zu einem Hoch von 8.38231 gehandelt.

Verfolgen Sie die Euro vs Chinese Yuan Renminbi-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
8.34913 8.38231
Jahresspanne
7.48831 8.46319
Vorheriger Schlusskurs
8.3757 6
Eröffnung
8.3728 6
Bid
8.3651 6
Ask
8.3654 6
Tief
8.3491 3
Hoch
8.3823 1
Volumen
66.768 K
Tagesänderung
-0.13%
Monatsänderung
0.47%
6-Monatsänderung
6.48%
Jahresänderung
7.26%
19 September, Freitag
09:00
EUR
EZB Präsident Lagarde spricht
Akt
Erw
Vorh
09:30
EUR
Das EZB-Aufsichtsratsmitglied Tuominen spricht
Akt
Erw
Vorh
19:30
EUR
CFTC EUR, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
117.8 K
Erw
Vorh
125.7 K