Währungen / EURCNH
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
EURCNH: Euro vs Chinese Yuan Renminbi
8.36516 CNH 0.01060 (0.13%)
Sektor: Währung Basis: Euro Gewinnwährung: Chinese Yuan Renminbi
Der Wechselkurs von EURCNH hat sich für heute um -0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.34913 bis zu einem Hoch von 8.38231 gehandelt.
Verfolgen Sie die Euro vs Chinese Yuan Renminbi-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EURCNH News
- Prognose für die kommende Woche: US-PCE-Daten, EMIs und Fedspeak sollten den Ton angeben
- EUR/USD-Wochenprognose: US-Dollar fester nach der Fed, PCE-Inflation kommt als Nächstes
- EUR is underperforming most G10 on softer data – Scotiabank
- EUR/USD might retest the 1.1750 level – UOB Group
- EZB-Mitglied Centeno: Der nächste Schritt wird voraussichtlich eine Senkung sein
- ECB's Centeno: Next move is still likely to be a cut
- EUR/USD extends its reversal as US data beats expectations
- EUR/USD Forecast 19/09: Struggles After Fed Cut (Video)
- EUR/USD hält sich vor den deutschen EPI-Daten unter 1,1800
- EUR/USD holds losses below 1.1800 ahead of German PPI data
- EUR/USD fällt auf 1,1780, da Powells hawkischer Ton den US-Dollar stärkt
- EUR/USD falls to 1.1780 as Powell’s hawkish tone lifts US Dollar
- Forex Today: Keine Änderungen von der BoJ erwartet
- Forex Today: No changes expected from the BoJ
- EUR/USD Kursprognose: Ein Anstieg auf 1.2000 fehlt derzeit an Überzeugung
- Euro fällt am zweiten Tag, während der US-Dollar aufgrund der Fed und starker Daten gewinnt
- Euro dips for second day as US Dollar gains on Fed and strong data
- EUR/USD Prognose: Positive US-Daten steigern die Nachfrage nach dem US-Dollar
- EUR/USD Analysis 18/09: Technical Corrections (Chart)
- EUR up modestly vs. USD on mixed second-tier data – Scotiabank
- EUR/GBP ticks up to 0.8680 after BoE’s decision, remains in range
- Wann sind die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und wie könnten sie EUR/USD beeinflussen?
- When are the US Initial Jobless Claims and how could they affect EUR/USD?
- EUR/USD: Likely to consolidate between 1.1785 and 1.1865 – UOB Group
Tagesspanne
8.34913 8.38231
Jahresspanne
7.48831 8.46319
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.3757 6
- Eröffnung
- 8.3728 6
- Bid
- 8.3651 6
- Ask
- 8.3654 6
- Tief
- 8.3491 3
- Hoch
- 8.3823 1
- Volumen
- 66.768 K
- Tagesänderung
- -0.13%
- Monatsänderung
- 0.47%
- 6-Monatsänderung
- 6.48%
- Jahresänderung
- 7.26%
19 September, Freitag
09:00
EUR
- Akt
-
- Erw
- Vorh
09:30
EUR
- Akt
-
- Erw
- Vorh
19:30
EUR
- Akt
- 117.8 K
- Erw
- Vorh
- 125.7 K