EURCNH: Euro vs Chinese Yuan Renminbi

8.39304 CNH 0.00552 (0.07%)
版块: 货币 基础: Euro 盈利货币: Chinese Yuan Renminbi

今日EURCNH汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点8.36201和高点8.39527进行交易。

关注Euro vs Chinese Yuan Renminbi动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

EURCNH新闻

日范围
8.36201 8.39527
年范围
7.48831 8.46319
前一天收盘价
8.3875 2
开盘价
8.3794 2
卖价
8.3930 4
买价
8.3933 4
最低价
8.3620 1
最高价
8.3952 7
交易量
3.448 K
日变化
0.07%
月变化
0.80%
6个月变化
6.83%
年变化
7.61%
17 九月, 星期三
07:30
EUR
ECB行长Lagarde讲话
实际值
预测值
前值
09:00
EUR
CPI 月率m/m
实际值
0.1%
预测值
0.2%
前值
0.2%
09:00
EUR
核心CPI年率 y/y
实际值
2.3%
预测值
2.3%
前值
2.3%
09:00
EUR
CPI 年率y/y
实际值
2.0%
预测值
2.1%
前值
2.1%
09:00
EUR
核心居民消费价格指数
实际值
122.82
预测值
前值
122.82
11:00
EUR
ECB行长Lagarde讲话
实际值
预测值
前值
17:00
EUR
Bbk行长Nagel讲话
实际值
预测值
前值