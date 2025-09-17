시세섹션
통화 / EURCNH
EURCNH: Euro vs Chinese Yuan Renminbi

8.36516 CNH 0.01060 (0.13%)
부문: 통화 베이스: Euro 수익 통화: Chinese Yuan Renminbi

EURCNH 환율이 오늘 -0.13%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.34913이고 고가는 8.38231이었습니다.

Euro vs Chinese Yuan Renminbi 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

일일 변동 비율
8.34913 8.38231
년간 변동
7.48831 8.46319
이전 종가
8.3757 6
시가
8.3728 6
Bid
8.3651 6
Ask
8.3654 6
저가
8.3491 3
고가
8.3823 1
볼륨
66.768 K
일일 변동
-0.13%
월 변동
0.47%
6개월 변동
6.48%
년간 변동율
7.26%
20 9월, 토요일