EURCNH: Euro vs Chinese Yuan Renminbi

8.36516 CNH 0.01060 (0.13%)
Sektör: Döviz Baz: Euro Kâr para birimi: Chinese Yuan Renminbi

EURCNH fiyatı bugün -0.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 8.34913 ve Yüksek fiyatı olarak 8.38231 aralığında işlem gördü.

Euro vs Chinese Yuan Renminbi hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
8.34913 8.38231
Yıllık aralık
7.48831 8.46319
Önceki kapanış
8.3757 6
Açılış
8.3728 6
Satış
8.3651 6
Alış
8.3654 6
Düşük
8.3491 3
Yüksek
8.3823 1
Hacim
66.768 K
Günlük değişim
-0.13%
Aylık değişim
0.47%
6 aylık değişim
6.48%
Yıllık değişim
7.26%
21 Eylül, Pazar