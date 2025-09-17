クォートセクション
通貨 / EURCNH
EURCNH: Euro vs Chinese Yuan Renminbi

8.36196 CNH 0.01380 (0.16%)
セクター: 通貨 ベース: Euro 利益通貨: Chinese Yuan Renminbi

EURCNHの今日の為替レートは、-0.16%変化しました。日中、通貨は1あたり8.35775の安値と8.38231の高値で取引されました。

Euro vs Chinese Yuan Renminbiダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
8.35775 8.38231
1年のレンジ
7.48831 8.46319
以前の終値
8.3757 6
始値
8.3728 6
買値
8.3619 6
買値
8.3622 6
安値
8.3577 5
高値
8.3823 1
出来高
34.826 K
1日の変化
-0.16%
1ヶ月の変化
0.43%
6ヶ月の変化
6.44%
1年の変化
7.21%
19 9月, 金曜日
09:00
EUR
ECB Lagarde総裁スピーチ
実際
期待
09:30
EUR
ECB Supervisory Board Member Tuominen Speech
実際
期待
19:30
EUR
CFTC EUR投機筋ポジション
実際
期待
125.7 K