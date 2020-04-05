GOLD CatBoost Clusters Gen2

Советник GOLD CatBoost Clusters Gen2 работает на алгоритме Сatboost с применением методов кластеризации. В модель CatBoost передаётся набор признаков, сформированных на основе цены и скользящих средних (MA). В него входят расстояния между ценой и MA для разных периодов, а также между самими MA, что позволяет оценить отклонение и силу тренда. Признаки нормализуются — делением на цену или MA — чтобы избавиться от зависимости от масштаба. Дополнительно используются статистики по скользящему окну (среднее, стандартное отклонение, максимум и минимум), отражающие волатильность и поведение рынка за период. Включаются лаги — прошлые значения признаков, которые дают модели представление о динамике. Также применяются отношения (ratio), такие как цена к MA и MA к MA, показывающие относительное положение. Рассчитывается наклон (slope) скользящих средних, характеризующий скорость изменения тренда, и показатель сжатия — сумма расстояний между линиями, указывающая на флет или трендовое состояние. Наконец, добавляются бинарные признаки, описывающие структуру тренда, например, последовательности вида MA1 > MA2 > MA3 или обратные им.

Рекомендации:

  • Подключение счета через сервис возврата спреда. Позволит получить дополнительный профит в виде возврата спреда.
  • Валютные пары: XAUUSD, GOLD.
  • Таймфрейм: H1.
  • Спред не важен, брокер не важен.

Настройки:

  • "------------Open settings-------------";
  • Intensity - интенсивность торговли;
  • "------------Lots settings-------------";
  • MaximumRisk - максимальный риск на 1 сделку (учитывается количество включенных стратегий);
  • CustomLot - фиксированный лот на сделку;
  • "------------Close settings-------------";
  • TakeProfit - фиксированный профит;
  • StopLoss - фиксированный убыток;
  • "------------Other settings------------";
  • UsePanel - показывать панель;
  • InpUpdateSeconds - обновлениэ панели, секунд;
  • MaxSpread - максимальный спреддля открытия позиции;
  • Slippage - проскальзывание;
  • Magic - магический номер;
  • EAComment - коментарий к позициям, (ВНИМАНИЕ - не меняйте коментарии к позициям. Советник ведет учет по коментариям.).

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Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
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XAG CatBoost Clusters Gen2
Roman Poshtar
Эксперты
Советник   XAG CatBoost Clusters Gen2   построен на алгоритме CatBoost с использованием кластерного анализа рыночных данных. В основе работы модели лежит набор технических признаков, сформированных на базе цены серебра и скользящих средних (MA). В качестве входных данных используются расстояния между ценой и различными MA на разных периодах, а также взаимные расстояния между самими скользящими средними. Это помогает модели понимать, насколько сильно цена отклоняется от среднего значения и наскол
MJR CatBoost Clusters Gen2
Roman Poshtar
Эксперты
MJR CatBoost Clusters Gen2   - это торговый советник для основных валютных пар Forex, построенный на основе алгоритма машинного обучения CatBoost и методов кластерного анализа рыночных данных. В процессе работы советник анализирует большое количество параметров, которые рассчитываются на основе цены и скользящих средних. Полученные данные обрабатываются моделью CatBoost, которая определяет наиболее вероятные точки входа в рынок. Для анализа рынка используются следующие группы признаков: Расстоя
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