Советник GOLD CatBoost Clusters Gen2 работает на алгоритме Сatboost с применением методов кластеризации. В модель CatBoost передаётся набор признаков, сформированных на основе цены и скользящих средних (MA). В него входят расстояния между ценой и MA для разных периодов, а также между самими MA, что позволяет оценить отклонение и силу тренда. Признаки нормализуются — делением на цену или MA — чтобы избавиться от зависимости от масштаба. Дополнительно используются статистики по скользящему окну (среднее, стандартное отклонение, максимум и минимум), отражающие волатильность и поведение рынка за период. Включаются лаги — прошлые значения признаков, которые дают модели представление о динамике. Также применяются отношения (ratio), такие как цена к MA и MA к MA, показывающие относительное положение. Рассчитывается наклон (slope) скользящих средних, характеризующий скорость изменения тренда, и показатель сжатия — сумма расстояний между линиями, указывающая на флет или трендовое состояние. Наконец, добавляются бинарные признаки, описывающие структуру тренда, например, последовательности вида MA1 > MA2 > MA3 или обратные им.