GOLD CatBoost Clusters Gen2
- Эксперты
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- Версия: 1.0
- Активации: 15
Советник GOLD CatBoost Clusters Gen2 работает на алгоритме Сatboost с применением методов кластеризации. В модель CatBoost передаётся набор признаков, сформированных на основе цены и скользящих средних (MA). В него входят расстояния между ценой и MA для разных периодов, а также между самими MA, что позволяет оценить отклонение и силу тренда. Признаки нормализуются — делением на цену или MA — чтобы избавиться от зависимости от масштаба. Дополнительно используются статистики по скользящему окну (среднее, стандартное отклонение, максимум и минимум), отражающие волатильность и поведение рынка за период. Включаются лаги — прошлые значения признаков, которые дают модели представление о динамике. Также применяются отношения (ratio), такие как цена к MA и MA к MA, показывающие относительное положение. Рассчитывается наклон (slope) скользящих средних, характеризующий скорость изменения тренда, и показатель сжатия — сумма расстояний между линиями, указывающая на флет или трендовое состояние. Наконец, добавляются бинарные признаки, описывающие структуру тренда, например, последовательности вида MA1 > MA2 > MA3 или обратные им.
Рекомендации:
- Подключение счета через сервис возврата спреда. Позволит получить дополнительный профит в виде возврата спреда.
- Валютные пары: XAUUSD, GOLD.
- Таймфрейм: H1.
- Спред не важен, брокер не важен.
Настройки:
- "------------Open settings-------------";
- Intensity - интенсивность торговли;
- "------------Lots settings-------------";
- MaximumRisk - максимальный риск на 1 сделку (учитывается количество включенных стратегий);
- CustomLot - фиксированный лот на сделку;
- "------------Close settings-------------";
- TakeProfit - фиксированный профит;
- StopLoss - фиксированный убыток;
- "------------Other settings------------";
- UsePanel - показывать панель;
- InpUpdateSeconds - обновлениэ панели, секунд;
- MaxSpread - максимальный спреддля открытия позиции;
- Slippage - проскальзывание;
- Magic - магический номер;
- EAComment - коментарий к позициям, (ВНИМАНИЕ - не меняйте коментарии к позициям. Советник ведет учет по коментариям.).