Trend Rider Pro v2

Trend Rider EA

Trend Rider EA — это полностью автоматизированный советник (Expert Advisor), разработанный на основе проверенной логики индикатора Trend Rider. Он сочетает адаптивный к волатильности SuperTrend (на основе ATR) с фильтром подтверждения RSI + MACD, чтобы определять высоковероятные трендовые возможности и автоматически открывать, сопровождать и закрывать сделки. Советник закрывает позиции при ослаблении импульса или развороте тренда, избавляя трейдера от необходимости постоянно следить за графиками.

Trend Rider EA создан для трейдеров, предпочитающих дисциплинированную и полностью алгоритмическую торговлю. Он работает на любых торговых инструментах и любых таймфреймах. Советник анализирует рынок только после закрытия каждой свечи, принимая решения исключительно на основе подтвержденного ценового движения, а не внутрисвечных колебаний. Такой подход помогает уменьшить количество ложных сигналов и избежать лишних сделок.

Основные преимущества

Полностью автоматическая торговля — открывает и сопровождает сделки строго по заранее заданным правилам без эмоций и субъективных решений.

Подтвержденные входы по тренду — использует комбинацию SuperTrend, RSI и MACD для повышения качества торговых сигналов.

Функции безопасности торговли — автоматически корректирует размер лота в соответствии с требованиями брокера и проверяет доступную маржу перед открытием позиции.

Гибкое управление рисками — поддерживает настраиваемые уровни Stop Loss, Take Profit, размер лота, а также отдельное включение/отключение сделок BUY и SELL.

Одна сделка на один сигнал — встроенная проверка открытых позиций предотвращает дублирование сделок и чрезмерную торговую активность.

Работает на любых рынках — совместим с Forex, индексами, металлами, сырьевыми товарами и другими инструментами, поддерживаемыми MetaTrader 5, на любых таймфреймах.

Полностью настраиваемый — параметры ATR, множитель ATR, период RSI, настройки MACD и другие параметры можно изменять в соответствии с вашей торговой стратегией.

Встроенные уведомления — поддерживаются всплывающие сообщения, push-уведомления и уведомления по электронной почте при открытии новых сделок.

Защита с помощью Magic Number — сделки управляются независимо, что позволяет использовать Trend Rider EA одновременно с другими советниками без конфликтов.

Торговая логика

Trend Rider EA анализирует рынок только после закрытия свечи. Для определения направления тренда используется SuperTrend на основе ATR, а затем сигнал подтверждается индикаторами RSI и MACD перед открытием позиции.

Позиции остаются открытыми до тех пор, пока тренд сохраняет свою силу. Если происходит разворот тренда или ослабление рыночного импульса, советник автоматически закрывает сделку.

Такой процесс подтверждения помогает значительно сократить количество ложных входов во время бокового рынка и позволяет эффективно сопровождать устойчивые трендовые движения.

Рекомендуемое использование

Trend Rider EA показывает наилучшие результаты в условиях сильного трендового рынка и, как правило, обеспечивает более стабильную работу на старших таймфреймах, где уровень рыночного шума значительно ниже.

Для достижения оптимальных результатов рекомендуется: