Trend Rider Pro v2

Trend Rider EA

Trend Rider EA — это полностью автоматизированный советник (Expert Advisor), разработанный на основе проверенной логики индикатора Trend Rider. Он сочетает адаптивный к волатильности SuperTrend (на основе ATR) с фильтром подтверждения RSI + MACD, чтобы определять высоковероятные трендовые возможности и автоматически открывать, сопровождать и закрывать сделки. Советник закрывает позиции при ослаблении импульса или развороте тренда, избавляя трейдера от необходимости постоянно следить за графиками.

Trend Rider EA создан для трейдеров, предпочитающих дисциплинированную и полностью алгоритмическую торговлю. Он работает на любых торговых инструментах и любых таймфреймах. Советник анализирует рынок только после закрытия каждой свечи, принимая решения исключительно на основе подтвержденного ценового движения, а не внутрисвечных колебаний. Такой подход помогает уменьшить количество ложных сигналов и избежать лишних сделок.

Основные преимущества

  • Полностью автоматическая торговля — открывает и сопровождает сделки строго по заранее заданным правилам без эмоций и субъективных решений.
  • Подтвержденные входы по тренду — использует комбинацию SuperTrend, RSI и MACD для повышения качества торговых сигналов.
  • Функции безопасности торговли — автоматически корректирует размер лота в соответствии с требованиями брокера и проверяет доступную маржу перед открытием позиции.
  • Гибкое управление рисками — поддерживает настраиваемые уровни Stop Loss, Take Profit, размер лота, а также отдельное включение/отключение сделок BUY и SELL.
  • Одна сделка на один сигнал — встроенная проверка открытых позиций предотвращает дублирование сделок и чрезмерную торговую активность.
  • Работает на любых рынках — совместим с Forex, индексами, металлами, сырьевыми товарами и другими инструментами, поддерживаемыми MetaTrader 5, на любых таймфреймах.
  • Полностью настраиваемый — параметры ATR, множитель ATR, период RSI, настройки MACD и другие параметры можно изменять в соответствии с вашей торговой стратегией.
  • Встроенные уведомления — поддерживаются всплывающие сообщения, push-уведомления и уведомления по электронной почте при открытии новых сделок.
  • Защита с помощью Magic Number — сделки управляются независимо, что позволяет использовать Trend Rider EA одновременно с другими советниками без конфликтов.

Торговая логика

Trend Rider EA анализирует рынок только после закрытия свечи. Для определения направления тренда используется SuperTrend на основе ATR, а затем сигнал подтверждается индикаторами RSI и MACD перед открытием позиции.

Позиции остаются открытыми до тех пор, пока тренд сохраняет свою силу. Если происходит разворот тренда или ослабление рыночного импульса, советник автоматически закрывает сделку.

Такой процесс подтверждения помогает значительно сократить количество ложных входов во время бокового рынка и позволяет эффективно сопровождать устойчивые трендовые движения.

Рекомендуемое использование

Trend Rider EA показывает наилучшие результаты в условиях сильного трендового рынка и, как правило, обеспечивает более стабильную работу на старших таймфреймах, где уровень рыночного шума значительно ниже.

Для достижения оптимальных результатов рекомендуется:

  • Минимальный рекомендуемый размер депозита: 1 000 USD
  • Подходит для долгосрочной автоматизированной торговли
  • Предоставьте советнику достаточно времени для прохождения полного рыночного цикла
  • Регулярно контролируйте результаты торговли и соблюдайте правила управления рисками в соответствии с вашим торговым плано

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4.33 (39)
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Запустить промо! Осталось всего несколько экземпляров по 449$! Следующая цена: 599$ Окончательная цена: 999$ Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro присоединяется к клубу советников по
ToTheMoon MT5
Daniel Moraes Da Silva
5 (6)
Эксперты
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Full Throttle DMX
Stanislav Tomilov
5 (11)
Эксперты
Full Throttle DMX - Реальная стратегия,   реальные результаты   Full Throttle DMX — это мультивалютный торговый советник, предназначенный для работы с валютными парами EURUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURGBP и AUDNZD. Система построена на классическом торговом подходе, используя известные технические индикаторы и проверенную рыночную логику. Советник содержит 10 независимых стратегий, каждая из которых предназначена для выявления различных рыночных условий и возможностей. В отличие от многих современных
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Эксперты
Syna 7 - ИИ, который остаётся со сделкой Большинство торговых систем перестают думать после входа. Syna так не делает. Syna 7 — это торговый ИИ-ассистент и автономная торговая система, созданная для того, чтобы участвовать в процессе от анализа до выхода. Она может отслеживать текущие условия, помнить контекст сделки, оценивать новости и волатильность, управлять позициями, координировать счета и продолжать пересматривать решения после открытия ордера. Торговля не заканчивается на входе. Интелле
Golden Conqueror
Taner Altinsoy
5 (1)
Эксперты
Welcome to Golden Conqueror , a highly advanced, fully automated active scalping algorithmic system designed exclusively for Gold (XAUUSD) . Built with institutional logic, this EA strictly avoids dangerous grid or martingale systems. Instead, it utilizes high-precision Pivot Breakouts to exploit market momentum and volume surges. To ensure absolute risk mitigation and capital protection, the algorithm strictly limits itself to a maximum of 1 open trade at a time . Furthermore, every single exe
Goldbot One MT5
Profalgo Limited
5 (15)
Эксперты
ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене осталось всего несколько экземпляров! Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: Купите Goldbot One и выберите 1 советник бесплатно!! (для 2 торговых счетов) ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь LIVE SIGNAL Представляем     Goldbot One   — высокотехнологичного торгового робота, разработанного для рынка золота. Goldbot One фокусируется на торговле на прорывах и использует как уровни поддержки, так и сопротивл
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
Эксперты
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
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