MArketPowerandPips

Market Power & Pips Dashboard V3.0 объединяет анализ силы рынка, отслеживание пунктов (пипсов) и измерение волатильности в одной элегантной и удобной панели, предоставляя трейдерам четкое представление о текущем состоянии рынка без лишней сложности.

Преимущества

  • Измерение реального давления покупателей и продавцов.
  • Отслеживание дневного и недельного движения рынка.
  • Определение сильных и слабых торговых сессий.
  • Мгновенное понимание текущей волатильности рынка.
  • Улучшение времени входа в сделки благодаря рыночной статистике в реальном времени.
  • Уменьшение загромождения графика за счет объединения нескольких показателей в одной панели.

Сила покупателей и продавцов

  • Рассчитывает ежедневное доминирование покупателей и продавцов.
  • Отображает текущую бычью и медвежью силу в режиме реального времени.
  • Наглядные и легко читаемые индикаторы силы.
  • Возможность отображения значений в процентах.

Пипсы за сегодняшний день

  • Показывает, сколько пунктов (пипсов) прошел рынок за текущий день.
  • Автоматически обновляется при каждом новом изменении цены.

Общее количество пипсов за вчера

  • Отображает полное движение рынка в пунктах за предыдущий торговый день.
  • Полезно для сравнения текущей рыночной активности.

Общее количество пипсов за прошлую неделю

  • Измеряет общее движение рынка за предыдущую торговую неделю.
  • Помогает оценить недавнюю волатильность рынка.

Оценка волатильности

Индикатор сравнивает сегодняшнее движение со средним дневным диапазоном (ADR) и классифицирует состояние рынка как:

  • Низкая волатильность
  • Средняя волатильность
  • Высокая волатильность
  • Экстремальная волатильность

Это помогает трейдерам избегать вялых рынков и своевременно находить торговые возможности с высоким импульсом движения.


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Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
Индикаторы
FX Trend NG: Следующее поколение интеллектуального анализа трендов на разных рынках Обзор FX Trend NG — это профессиональный инструмент анализа трендов и мониторинга рынка с поддержкой нескольких таймфреймов. Он позволяет за секунды получить полное структурное понимание текущего состояния рынка. Вместо переключения между десятками графиков вы мгновенно видите, какие инструменты находятся в тренде, где импульс ослабевает и где наблюдается сильная синхронизация между таймфреймами. Специальное пр
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
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Muhammad Wasim
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Candle Timer V5 Никогда больше не пропускайте закрытие свечи. Candle Timer V5 — это премиальная мульти-таймфрейм панель обратного отсчёта для MetaTrader 5, которая показывает точное время, оставшееся до закрытия текущей свечи, на всех используемых вами таймфреймах — в одной элегантной и всегда доступной панели. Разработан для скальперов, внутридневных трейдеров и трейдеров, анализирующих несколько таймфреймов, которым необходима точность до секунды без постоянного переключения графиков и таймфре
FREE
Pro Multi FX
Muhammad Wasim
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Pro Multi-FX EA — Описание продукта Pro Multi-FX EA — Мультивалютная трендовая и коррекционная система с профессиональным управлением рисками Торгуйте четырьмя основными валютными парами с помощью одной дисциплинированной системы, основанной на четких правилах. Pro Multi-FX EA — полностью автоматизированный советник, построенный на простой концепции: торговать по тренду, входить после коррекции и никогда не рисковать более заранее установленного процента депозита в одной сделке. Никакого мартинг
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Muhammad Wasim
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Trade Manager Pro v2
Muhammad Wasim
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MArtin Angle Pro v5
Muhammad Wasim
Эксперты
Martin Angle Pro v5 Двусторонний Hedge Grid Engine для MetaTrader 5 Торгуйте в обоих направлениях рынка одновременно. Martin Angle Pro открывает синхронные позиции Buy и Sell на каждой новой минутной свече, после чего управляет каждым направлением независимо — увеличивает объем позиции по мере выполнения условий, закрывает всю корзину, как только достигается общий целевой уровень прибыли, и автоматически сбрасывает цикл для следующего запуска. Никакого постоянного контроля графика, ручного расче
Martinangle Scalper Pro v7
Muhammad Wasim
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