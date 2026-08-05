MArketPowerandPips
- Индикаторы
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- Версия: 3.0
- Активации: 5
Market Power & Pips Dashboard V3.0 объединяет анализ силы рынка, отслеживание пунктов (пипсов) и измерение волатильности в одной элегантной и удобной панели, предоставляя трейдерам четкое представление о текущем состоянии рынка без лишней сложности.
Преимущества
- Измерение реального давления покупателей и продавцов.
- Отслеживание дневного и недельного движения рынка.
- Определение сильных и слабых торговых сессий.
- Мгновенное понимание текущей волатильности рынка.
- Улучшение времени входа в сделки благодаря рыночной статистике в реальном времени.
- Уменьшение загромождения графика за счет объединения нескольких показателей в одной панели.
✅ Сила покупателей и продавцов
- Рассчитывает ежедневное доминирование покупателей и продавцов.
- Отображает текущую бычью и медвежью силу в режиме реального времени.
- Наглядные и легко читаемые индикаторы силы.
- Возможность отображения значений в процентах.
✅ Пипсы за сегодняшний день
- Показывает, сколько пунктов (пипсов) прошел рынок за текущий день.
- Автоматически обновляется при каждом новом изменении цены.
✅ Общее количество пипсов за вчера
- Отображает полное движение рынка в пунктах за предыдущий торговый день.
- Полезно для сравнения текущей рыночной активности.
✅ Общее количество пипсов за прошлую неделю
- Измеряет общее движение рынка за предыдущую торговую неделю.
- Помогает оценить недавнюю волатильность рынка.
✅ Оценка волатильности
Индикатор сравнивает сегодняшнее движение со средним дневным диапазоном (ADR) и классифицирует состояние рынка как:
- Низкая волатильность
- Средняя волатильность
- Высокая волатильность
- Экстремальная волатильность
Это помогает трейдерам избегать вялых рынков и своевременно находить торговые возможности с высоким импульсом движения.