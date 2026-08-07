Trade Manager Pro v2

Trade Manager Pro MT5 — это профессиональная универсальная торговая панель, разработанная для предоставления трейдерам полного контроля над всеми аспектами исполнения сделок и управления позициями из единого плавающего интерфейса. Сочетая высокую скорость, точность и интеллектуальную автоматизацию, она превращает MetaTrader 5 в мощную профессиональную торговую платформу, оставаясь при этом лёгкой, быстрой и удобной в использовании.

Панель создана с использованием встроенных торговых классов MetaTrader 5, что обеспечивает максимальную стабильность, совместимость с большинством брокеров и высокую надёжность исполнения ордеров. Она упрощает каждый этап торгового процесса — от открытия сделок и расчёта риска до профессионального управления позициями и мониторинга эффективности торговли.

Независимо от того, торгуете ли вы на рынках Forex, Gold, Indices, Commodities, Stocks или Cryptocurrencies, Trade Manager Pro MT5 предоставляет профессиональные инструменты для эффективной ручной торговли без лишней сложности.

Преимущества

  • Открытие сделок одним щелчком мыши.

  • Снижение количества торговых ошибок благодаря автоматизированному управлению рисками.

  • Мгновенный расчёт размера позиции на основе заданного уровня риска.

  • Автоматическая защита прибыли с помощью функций Break-Even и Trailing Stop.

  • Мониторинг состояния торгового счёта в режиме реального времени.

  • Быстрое управление несколькими открытыми позициями из одного интерфейса.

  • Повышение торговой дисциплины благодаря встроенной системе защиты рисков.

  • Экономия времени за счёт интеллектуальной автоматизации управления сделками.

  • Современный, профессиональный и полностью настраиваемый интерфейс.

Интеллектуальное управление рисками

Профессиональные инструменты управления капиталом, разработанные для стабильного контроля рисков.

  • Автоматический расчёт размера лота.

  • Торговля фиксированным объёмом.

  • Расчёт риска в процентах от депозита.

  • Расчёт риска по фиксированной денежной сумме.

  • Расчёт риска на основе расстояния до Stop Loss.

  • Проверка достаточности маржи перед открытием сделки.

  • Контроль минимального и максимального размера лота.

  • Полная совместимость с шагом изменения объёма, установленным брокером.

Автоматическая установка Stop Loss и Take Profit

Настройка защитных уровней перед открытием каждой сделки.

  • Stop Loss в пунктах.

  • Take Profit в пунктах.

  • Автоматический расчёт соотношения риск/прибыль (Risk/Reward).

  • Автоматическая установка Stop Loss и Take Profit при открытии сделки.

  • Мгновенное изменение параметров уже открытых позиций.

Автоматический Break-Even

Автоматическая защита прибыли по открытым позициям.

  • Автоматический перенос Stop Loss в безубыток (Break-Even).

  • Настраиваемое расстояние активации.

  • Возможность установки дополнительного запаса прибыли (Profit Offset).

  • Независимая работа для каждой открытой позиции.

Продвинутый Trailing Stop

Гибкая система динамической защиты прибыли с использованием нескольких методов трейлинг-стопа.

  • Фиксированный Trailing Stop.

  • Пошаговый Trailing Stop.

  • Trailing Stop на основе индикатора ATR.

  • Интеллектуальная фиксация прибыли.

  • Автоматическое обновление уровня Stop Loss.


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Ian Nganga Comba
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Forex Analyzer Pro Панель аналитики торгового счета MT5 Forex Analyzer Pro — это веб-платформа для аналитики торговли, разработанная для пользователей MetaTrader 5. Forex Analyzer Pro синхронизирует активность счета из MetaTrader 5 и организует торговую информацию в инструменты аналитики, отчетности, мониторинга и ведения журнала через структурированную панель управления. Платформа позволяет пользователям получать доступ к своей торговой панели через поддерживаемые веб-браузеры на настольных ком
Gamma Edge Pro MT5
Xuan Nam Diep
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Утилиты
Gamma Edge Pro MT5 — GexBot Classic API Integration Gamma Edge Pro   brings institutional-grade   Gamma Exposure (GEX) data   directly onto your MetaTrader 5 chart — the same data used by professional options traders to anticipate price magnets, hedging flows, and dealer positioning. Powered by the   GexBot Classic API , this indicator automatically maps options market data from US-listed instruments onto any   MT5 CFD instrument   — Forex pairs, Gold, indices, and more — with intelligent price
Volume Bubbles Order Flow Footprint
Abdul Jalil
Утилиты
VOLUME BUBBLES ORDERFLOW FOOTPRINT PROFESSIONAL Expert Advisor for MetaTrader 5 Complete Feature Documentation Introduction: Volume Bubbles OrderFlow Footprint Professional is an advanced order flow visualization tool designed for the MetaTrader 5 platform. It provides institutional-grade market analysis through real-time volume bubbles visualization, volume profiling, and sophisticated order flow analysis. This Expert Advisor transforms raw market data into actionable trading intelligence, hel
Flash Trade MT5
Bai Jiang Zhou
Утилиты
# If you have any other requirements or are interested in collaboration, please contact  dev.quantech.london@gmail.com . Flash Trade (FT) Most friendly manual trading tool. Easy operation to secure your funds. Features of FT Click the chart to trade fast FT supports market orders and pending orders Click twice to complete the order and set SL and TP Click trice to complete the pending order and set SL and TP Automatically set the stop-loss amount of each order to a fixed percentage of the bala
Royal Copier
Janet Abu Khalil
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Утилиты
Royal Copier — Профессиональный копировщик сделок для MT5 Royal Copier — это профессиональный локальный копировщик сделок в реальном времени для MetaTrader 5. Теперь он объединяет обе функции в одном MT5 Expert Advisor. В параметрах вы просто выбираете, будет ли EA работать в режиме Master или в режиме Client . Это означает, что один и тот же EA можно использовать как на исходном счёте, так и на принимающем счёте, при этом сохраняя исходное поведение копировщика. Royal Copier поддерживает копиро
Hedge Trimmer EA
Michael Sipho Bhiya
Утилиты
Hedge Trimmer & Roll-Over EA Managing a hedged position means carrying two opposing trades simultaneously. Over time, the losing side grows while the profitable side offsets it. The standard problem is that closing the loser costs money you may not have sitting in cash — it has to come from somewhere. Hedge Trimmer EA solves this by using the floating profit on your winning trades as the funding source to progressively close down the losing side. It identifies which trades are in profit, uses a
EA Performance Logger Telegram
Abdulqudus Tomiwa Akande-owoo
Утилиты
The Performance Logger is a utility for MetaTrader 5 designed to track and report account metrics. It identifies trades based on specific criteria and provides summaries of account activity. Main Functions Automated Reporting : Generates summaries of account performance and sends them to specified communication channels (Telegram or Discord) on a weekly, monthly, or yearly basis. Strategy Analysis : Organizes performance data based on the specific Expert Advisor or strategy used for each trade.
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Martinangle Scalper Pro v7
Muhammad Wasim
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Martinangle Pro v7 — Советник Martingale с входами по RSI Точные входы. Дисциплинированное управление размером позиции. Создан, чтобы контролировать риски собственной стратегии. Martinangle Pro v7 объединяет классический сигнал разворота на основе RSI с тщательно контролируемой системой последовательного мартингейла — для трейдеров, которые хотят использовать агрессивный потенциал восстановления мартингейл-стратегии, не предоставляя советнику полный контроль над своим депозитом. Как это работает
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