Trade Manager Pro v2

Trade Manager Pro MT5 — это профессиональная универсальная торговая панель, разработанная для предоставления трейдерам полного контроля над всеми аспектами исполнения сделок и управления позициями из единого плавающего интерфейса. Сочетая высокую скорость, точность и интеллектуальную автоматизацию, она превращает MetaTrader 5 в мощную профессиональную торговую платформу, оставаясь при этом лёгкой, быстрой и удобной в использовании.

Панель создана с использованием встроенных торговых классов MetaTrader 5, что обеспечивает максимальную стабильность, совместимость с большинством брокеров и высокую надёжность исполнения ордеров. Она упрощает каждый этап торгового процесса — от открытия сделок и расчёта риска до профессионального управления позициями и мониторинга эффективности торговли.

Независимо от того, торгуете ли вы на рынках Forex, Gold, Indices, Commodities, Stocks или Cryptocurrencies, Trade Manager Pro MT5 предоставляет профессиональные инструменты для эффективной ручной торговли без лишней сложности.

Преимущества

Открытие сделок одним щелчком мыши.

Снижение количества торговых ошибок благодаря автоматизированному управлению рисками.

Мгновенный расчёт размера позиции на основе заданного уровня риска.

Автоматическая защита прибыли с помощью функций Break-Even и Trailing Stop .

Мониторинг состояния торгового счёта в режиме реального времени.

Быстрое управление несколькими открытыми позициями из одного интерфейса.

Повышение торговой дисциплины благодаря встроенной системе защиты рисков.

Экономия времени за счёт интеллектуальной автоматизации управления сделками.

Современный, профессиональный и полностью настраиваемый интерфейс.

Интеллектуальное управление рисками

Профессиональные инструменты управления капиталом, разработанные для стабильного контроля рисков.

Автоматический расчёт размера лота.

Торговля фиксированным объёмом.

Расчёт риска в процентах от депозита.

Расчёт риска по фиксированной денежной сумме.

Расчёт риска на основе расстояния до Stop Loss.

Проверка достаточности маржи перед открытием сделки.

Контроль минимального и максимального размера лота.

Полная совместимость с шагом изменения объёма, установленным брокером.

Автоматическая установка Stop Loss и Take Profit

Настройка защитных уровней перед открытием каждой сделки.

Stop Loss в пунктах.

Take Profit в пунктах.

Автоматический расчёт соотношения риск/прибыль (Risk/Reward).

Автоматическая установка Stop Loss и Take Profit при открытии сделки.

Мгновенное изменение параметров уже открытых позиций.

Автоматический Break-Even

Автоматическая защита прибыли по открытым позициям.

Автоматический перенос Stop Loss в безубыток (Break-Even).

Настраиваемое расстояние активации.

Возможность установки дополнительного запаса прибыли (Profit Offset).

Независимая работа для каждой открытой позиции.

Продвинутый Trailing Stop

Гибкая система динамической защиты прибыли с использованием нескольких методов трейлинг-стопа.