Trend Rider Pro v2

Trend Rider EA

Trend Rider EA 是一款基于经过验证的 Trend Rider 指标逻辑开发的全自动趋势跟踪智能交易系统（Expert Advisor，EA）。它结合了基于 ATR 的自适应波动率 SuperTrend 指标与RSI + MACD 双重确认过滤器，用于识别高概率趋势交易机会，并自动执行和管理交易。当市场动能减弱或趋势发生反转时，EA 会自动平仓，无需交易者持续监控图表。

Trend Rider EA 专为追求纪律化、规则化交易的投资者设计，支持任何交易品种和任何时间周期。EA 仅在每根K线收盘后分析市场，从而依据已经确认的价格走势做出交易决策，而不是受到K线形成过程中的价格波动影响。这种方式能够有效减少虚假信号和不必要的交易。

主要优势

全自动交易 —— 完全按照预设交易规则自动执行交易，无需人工干预，避免情绪化交易。

趋势确认入场 —— 结合 SuperTrend、RSI 和 MACD 多重确认，提高交易信号的准确性。

安全交易机制 —— 自动根据经纪商的交易要求调整手数，并在开仓前检查可用保证金。

灵活的风险管理 —— 支持自定义止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）、交易手数，以及独立启用或禁用 BUY（买入）和 SELL（卖出）交易。

每个信号仅执行一笔交易 —— 内置持仓检测机制，可防止重复开仓和过度交易。

适用于各种市场 —— 兼容外汇、指数、贵金属、大宗商品以及 MetaTrader 5 支持的其他交易品种，并适用于所有时间周期。

高度可定制 —— ATR 周期、ATR 倍数、RSI 周期、MACD 参数及其他设置均可根据您的交易策略进行调整。

内置提醒功能 —— 支持弹窗提醒、推送通知（Push Notification）和电子邮件提醒，帮助您及时了解新的交易执行情况。

Magic Number 独立管理 —— 每笔交易均通过 Magic Number 独立管理，可与其他 EA 同时运行而互不干扰。

交易逻辑

Trend Rider EA 仅在K线收盘后分析市场。首先利用基于 ATR 的 SuperTrend 判断当前趋势方向，再结合 RSI 和 MACD 对市场动能进行确认，只有当所有条件满足时才会开仓。

只要趋势保持有效，EA 将持续持有仓位。当趋势发生反转或市场动能减弱时，系统会自动平仓。

这种多重确认机制能够有效减少震荡行情中的虚假信号，同时帮助 EA 更好地捕捉持续性的趋势行情。

推荐使用方式

Trend Rider EA 在强趋势市场中表现最佳，并且通常在较高时间周期下能够获得更加稳定的交易表现，因为高时间周期能够有效降低市场噪音。

为了获得最佳效果，建议：