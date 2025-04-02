Trend Rider Pro v2

Trend Rider EA

Trend Rider EA 是一款基于经过验证的 Trend Rider 指标逻辑开发的全自动趋势跟踪智能交易系统（Expert Advisor，EA）。它结合了基于 ATR 的自适应波动率 SuperTrend 指标RSI + MACD 双重确认过滤器，用于识别高概率趋势交易机会，并自动执行和管理交易。当市场动能减弱或趋势发生反转时，EA 会自动平仓，无需交易者持续监控图表。

Trend Rider EA 专为追求纪律化、规则化交易的投资者设计，支持任何交易品种和任何时间周期。EA 仅在每根K线收盘后分析市场，从而依据已经确认的价格走势做出交易决策，而不是受到K线形成过程中的价格波动影响。这种方式能够有效减少虚假信号和不必要的交易。

主要优势

  • 全自动交易 —— 完全按照预设交易规则自动执行交易，无需人工干预，避免情绪化交易。
  • 趋势确认入场 —— 结合 SuperTrend、RSI 和 MACD 多重确认，提高交易信号的准确性。
  • 安全交易机制 —— 自动根据经纪商的交易要求调整手数，并在开仓前检查可用保证金。
  • 灵活的风险管理 —— 支持自定义止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）、交易手数，以及独立启用或禁用 BUY（买入）和 SELL（卖出）交易。
  • 每个信号仅执行一笔交易 —— 内置持仓检测机制，可防止重复开仓和过度交易。
  • 适用于各种市场 —— 兼容外汇、指数、贵金属、大宗商品以及 MetaTrader 5 支持的其他交易品种，并适用于所有时间周期。
  • 高度可定制 —— ATR 周期、ATR 倍数、RSI 周期、MACD 参数及其他设置均可根据您的交易策略进行调整。
  • 内置提醒功能 —— 支持弹窗提醒、推送通知（Push Notification）和电子邮件提醒，帮助您及时了解新的交易执行情况。
  • Magic Number 独立管理 —— 每笔交易均通过 Magic Number 独立管理，可与其他 EA 同时运行而互不干扰。

交易逻辑

Trend Rider EA 仅在K线收盘后分析市场。首先利用基于 ATR 的 SuperTrend 判断当前趋势方向，再结合 RSI 和 MACD 对市场动能进行确认，只有当所有条件满足时才会开仓。

只要趋势保持有效，EA 将持续持有仓位。当趋势发生反转或市场动能减弱时，系统会自动平仓。

这种多重确认机制能够有效减少震荡行情中的虚假信号，同时帮助 EA 更好地捕捉持续性的趋势行情。

推荐使用方式

Trend Rider EA 在强趋势市场中表现最佳，并且通常在较高时间周期下能够获得更加稳定的交易表现，因为高时间周期能够有效降低市场噪音。

为了获得最佳效果，建议：

  • 建议最低账户资金：1,000 美元
  • 适合长期全自动交易
  • 为 EA 提供足够的运行时间，以完整经历市场周期
  • 定期检查交易表现，并根据您的交易计划做好风险管理

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ArtQuant Gold — 面向 XAUUSD 的多模块智能交易系统 ArtQuant Gold 是一款专为 MetaTrader 5 黄金交易而开发的自动交易系统。 该 EA 将多个相互独立的交易模块与集中式投资组合管理、风险敞口限制、执行过滤器、虚拟交易管理以及账户保护工具整合在一起。它适合希望使用专用 XAUUSD 自动交易系统，同时又不需要自行配置指标或内部策略参数的交易者。 ArtQuant Gold 支持标准 XAUUSD 交易品种，也兼容常见的经纪商黄金品种命名方式，包括带前缀、后缀或其他替代名称的黄金品种。 重要提示： ArtQuant Gold 仅适用于 Gold / XAUUSD 或经纪商提供的等效黄金交易品种。如果加载到无关的金融品种上，EA 将不会进行交易。 EA 不依赖图表时间周期。它可以加载到任意时间周期，因为所需的市场数据和交易结构均由内部逻辑独立处理。 实盘参考账户 查看 ArtQuant Gold 实盘参考信号 该信号仅用于提供透明的实盘参考，并不构成使用相同经纪商、入金金额、杠杆、手数、风险水平或交易条件的建议。 点差、佣金、隔夜利息、订单执行、
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
专家
道具公司已准备就绪！--> 下载所有套装文件 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 全新优惠（仅需 399 美元起） ：免费选择 1 款 EA！（限 2 个交易账户，除 UBS EA 外，可选择我的任何一款 EA） 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 实时信号 2 ！！黄金幻影来了！！ 继黄金收割者取得巨大成功之后，我非常自豪地推出它的强大兄弟： 黄金幻影 ，这是一个纯粹、毫不花哨的突破系统，基于同样的久经考验的引擎……但拥有全新的策略。 在The Gold Reaper 取得巨大成功的基础上 ， The Gold Phantom 让自动黄金交易变得轻松顺畅。 这款EA交易系统旨在同时在多个时间框架内运行，并让您完全掌控交易频率。 从极其保守的设置到非常激进、波动性最大化的模式，应有尽有。 该系统采用多层确认算法来确定最佳入场价格，同时在内部运行多种互补策略，以有效地分散和分散交易风险。 每个仓位都包含固定的 止损 和 止盈 ，并辅以动态 追踪止损 和 追踪止盈 逻辑，旨在尽早保护资金，并让盈利尽可能地持续下去。 Go
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
专家
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
专家
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
专家
BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的 手动交易 经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。   Global   update   on   June   14th   交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用 固定手数 或 AutoRisk 自动风险 模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 。系统不受交易时段限制，可 24 小时运行 。   $ 359   不是最终价格。 当前价格仅剩 5–7 个名额。 之后将上涨。 该EA限量提供，以保证策略的稳定性。 设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于 默认参数 运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
专家
量子比特币 EA   ：没有不可能的事情，唯一的问题是弄清楚如何去做！ 使用 Quantum Bitcoin EA 迈向 比特币 交易的未来，这是来自顶级 MQL5 卖家之一的最新杰作。Quantum Bitcoin 专为追求性能、精度和稳定性的交易者而设计，重新定义了加密货币波动世界中的可能性。 重要提示！ 购买后，请给我发送私人消息，以获取安装手册和设置说明。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 100本只剩80本了。 量子比特币/女王通道：       点击这里 ***购买 Quantum Bitcoin EA 即可免费获得 Quantum StarMan！*** 私信询问更多详情！ Quantum Bitcoin EA 在 H1 时间范围内蓬勃发展，采用 趋势跟踪策略 来捕捉市场动量的本质。它利用 复杂的网格方法 来确保每个交易周期都以胜利结束——将波动性从挑战转变为机遇。比特币市场以 4 年为一个周期，Quantum Bitcoin EA 经过优化，可以捕捉每个周期中发生的模式，确保它始终以有利的方式结束交易 为什么选择量子比
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
专家
Gold House — 黄金摆动突破交易系统。 一个EA，三种交易模式。选择最适合你的交易风格。无网格，无马丁。 每售出 10 份，价格将上涨 50 美元。最终计划价格：1,999 美元。 实盘信号： 利润优先模式： https://www.mql5.com/cn/signals/2359124 BE 优先模式： https://www.mql5.com/cn/signals/2372604 Adaptive Mode： https://www.mql5.com/cn/signals/2379287   （高风险配置参考——盈亏都会被放大，不属于推荐配置。） 重要：购买后请务必私信我们，以获取推荐参数、使用说明、注意事项以及使用技巧。 （MQL5私信）： https://www.mql5.com/en/users/walter2008 保持更新——加入我们的 MQL5 频道以获取产品更新和交易技巧。打开链接后，请点击页面顶部的“订阅”按钮进行关注。： 点击加入 这套EA来自我们团队的内部实盘账户，基于 7 年历史数据开发验证，并经过实盘确认后才决定公开。我们没有为了上架专门优
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.33 (39)
专家
推出促銷活動！ 僅剩幾本，449 美元！ 下一個價格： 599$ 最終售價：999$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro 加入了黃金交易 EA 俱樂部，但有一個很大的區別：這是一種真正的交易策略。 “真實交易策略”是什麼意思？ 您可能已經註意到，市場上幾乎所有黃金 EA 都是簡單的網格/鞅系統，當市場與初始倉位相反時，該系統會添加交易。  它們通常偽裝成“神經網絡/人工智能/機器學習”，但如果您對外彙和 EA 有一點經驗，您可以輕鬆地將它
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
专家
Syna 7 - 全程陪伴交易的 AI 大多数交易系统在入场之后就停止思考了。 Syna 不会。 Syna 7 是一个 AI 交易助手，也是一套自主交易系统，从分析到离场全程参与。 它可以监控当前行情、记住交易的来龙去脉、评估新闻与波动、管理持仓、协调账户，并在订单成交之后继续重新审视自己的决策。 交易不会在入场时结束。 智能也不该如此。 从分析到离场，一以贯之的智能。 频道与社区 关注频道，获取更新、信号、发布消息和产品演示。加入公开群组，提问并与其他交易者交流。 关注我的 MQL5 频道 加入我的 MQL5 公开群组 什么是 Syna？ Syna 的设计目标，是充当整个交易运作的智能层。 它可以配合： 自身的自主交易策略 由其他 EA 开出的持仓 手动交易 多个 MetaTrader 5 终端 多个经纪商与账户 不同的品种、策略和风险配置 你可以把 Syna 当作自主交易者、AI 助手、持仓管理器、投资组合协调者，或者四者兼具。 AI 的优势不再局限于单一入场信号或某个孤立的 EA。 Syna 为何改变你的交易方式 传统 EA 遵循预先设定的逻辑，只能沿着开发者事先编写好的路径做
Sentinel MT5
Luca Barone
4.95 (38)
专家
Sentinel MT5 is an automated Expert Advisor designed with a strong focus on risk control, capital preservation, and stable execution. The EA operates with discipline and consistency, avoiding aggressive exposure and adapting its behavior during unfavorable market conditions . Sentinel MT5 prioritizes account stability over high-frequency or high-risk trading and does not force entries when market conditions are not suitable. It features automated position management, built-in margin and drawdown
Full Throttle DMX
Stanislav Tomilov
5 (11)
专家
Full Throttle DMX——真正的策略，  真正的成果   Full Throttle DMX 是一款多货币交易智能交易系统，专为 EURUSD、AUDUSD、NZDUSD、EURGBP 和 AUDNZD 货币对而设计。该系统基于经典的交易方法，采用成熟的技术指标和行之有效的市场逻辑。EA 包含 10 种独立策略，每种策略都旨在识别不同的市场状况和交易机会。与许多现代自动化系统不同，Full Throttle DMX 不使用网格交易、均价策略、马丁格尔策略或其他激进的资金管理技巧。该系统遵循经过时间检验的严谨保守的交易理念。EA 使用 H1 时间框架的日内交易系统，并内置新闻过滤器，以避免在重大经济事件期间进行交易。交易分散于五个货币对，有助于降低对单一市场的依赖。该策略基于透明的交易逻辑，并可根据不同的风险水平进行配置。对于资金充裕的账户，可以使用保守的风险设置；对于资金较少的账户，则可以调整为更高的风险策略。 购买前重要说明 为了获得尽可能接近我信号的结果，请使用与我相同的经纪商。该EA对经纪商条件较为敏感，默认针对以下经纪商进行了优化：ICMarkets, ICTrad
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Goldbot One MT5
Profalgo Limited
5 (15)
专家
推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 新：購買 Goldbot One 並免費選擇 1 個 EA！ （適用於2個交易帳戶） 加入公共團體： 點擊此處   終極組合優惠   ->   點擊此處 LIVE SIGNAL 隆重介紹   Goldbot One ，這是一款專為黃金市場設計的高度複雜的交易機器人。 Goldbot One 專注於突破交易，利用支撐位和阻力位來識別主要交易機會。 該專家顧問專為在波動的貴金屬市場中尋求效率、可靠性和策略優勢的交易者而設計。   值得注意的事實：     EA 在樣本外資料中的表現與用於最佳化的樣本內資料完美一致。   樣本內時期為2016年至2023年。 用於確認策略的樣本外資料為 2004-2016 年和 2024 年。       2024年，業績躋身近20年來最好之列！   現在，這是未來表現的一個非常好的指標。   主要特點： 多策略方法： 獲勝策略的 8 種變體： Goldbot One 運行八種不同的突破策略變體，每種變體都針對不同的市場條件進行了最佳化。這種多元化確保了風險的良好分散並創造了更平穩的成長預期  
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
专家
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
ORB Revolution
Haidar Lionel Haj Ali
5 (24)
专家
ORB Revolution — MetaTrader 5 专家顾问 ORB Revolution 是一款 专业级开盘区间突破（ORB）专家顾问 ，专为 MetaTrader 5 平台设计，适用于 纪律严明且风险可控的自动化交易 。该系统以机构级标准打造，优先考虑 资金保护 、 可重复执行 以及 透明的决策逻辑 ——非常适合严肃的交易者以及参与自营交易公司考核的用户。ORB Revolution 完全支持 净额（NETTING）和对冲（HEDGING）账户 ，并内置多重安全机制，以防止过度交易、过度风险以及违反规则，这些问题通常会导致自营交易公司账户被取消资格。  警告： 此为 限时优惠 价格，仅适用于接下来的 25 份或在下次更新前有效！当前价格仅剩少量名额！ EA 的默认设置适用于 Nasdaq（请根据需要调整风险）。Gold、USDJPY 和 GBPUSD 的预设文件可按需提供，其他预设将逐步发布 —  点击此处联系我们 。 购买 ORB Revolution 即可免费获得任意 EA - 联系我们获取更多详情 核心功能概览 ORB Revolution 将执行、过滤和风险控制等
作者的更多信息
Candle Timer V5
Muhammad Wasim
指标
Candle Timer V5 再也不会错过K线收盘！ Candle Timer V5 是一款适用于 MetaTrader 5 的高级多周期倒计时面板，可在一个优雅且始终可见的面板中，实时显示您所交易的各个时间周期当前K线距离收盘还剩多少时间。 专为剥头皮交易者、日内交易者和多周期分析师设计，无需频繁切换图表或时间周期，即可获得精确到秒的K线收盘时间。 主要功能 多周期倒计时 — 同时监控 M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1、W1 和 MN1 的K线收盘倒计时。 实时进度条 — 一眼即可查看当前K线已经运行了多少进度。 临近收盘警示颜色 — 当K线即将收盘时，倒计时文字会自动改变颜色，帮助您及时做好交易准备。 面板自由移动 — 可固定在图表四个角落中的任意位置，也可以使用鼠标自由拖动。 高级可定制设计 — 自定义字体、字体大小、文字颜色、背景颜色、边框/强调色以及进度条颜色。 轻量且不干扰交易 — 纯显示型图表叠加面板，不会对图表性能或其他指标/EA造成明显影响。 为什么交易者选择它 精准把握入场时间 — 精确掌握K线收盘秒数，为基于收盘确认的交易策略提供帮助。 轻松实现多周
FREE
MArketPowerandPips
Muhammad Wasim
指标
Market Power & Pips Dashboard V3.0 Market Power & Pips Dashboard V3.0 将市场强弱分析、点数（Pips）统计和波动率测量整合到 一个美观、易于使用的仪表板中，让交易者无需面对复杂的分析工具，即可快速、清晰地了解当前市场状况。 功能优势 衡量真实的买卖力量。 跟踪每日和每周市场波动。 识别强势和弱势交易时段。 即时了解当前市场波动率。 借助实时市场数据，提高交易入场时机。 将多个关键指标整合到一个仪表板中，减少图表杂乱。 买卖力量（Buying & Selling Power） 计算每日买方与卖方的主导力量。 实时显示多头（Bullish）和空头（Bearish）力量。 采用直观、易读的力量条显示。 可选百分比显示模式。 今日点数（Today's Live Pips） 显示市场今日已运行的总点数（Pips）。 每次价格变动时自动实时更新。 昨日总点数（Yesterday's Total Pips） 显示上一交易日市场的总点数波动。 便于与当前市场活跃程度进行比较。 上周总点数（Last Week Tota
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Pro Multi FX
Muhammad Wasim
专家
Pro Multi-FX EA — 产品描述 Pro Multi-FX EA — 多货币趋势与回调交易系统，配备专业级风险控制 使用一套纪律严明、基于规则的系统交易四个主要货币对。 Pro Multi-FX EA 是一款全自动专家顾问（EA），基于一个简单而明确的理念：顺势交易、回调入场，并确保单笔交易的风险不会超过账户预先设定的固定百分比。没有马丁格尔，没有网格，没有对亏损仓位进行加仓摊平。只通过一致的交易流程，从单一图表同时应用于 EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY 和 AUD/USD。 交易方式 EA 使用每个货币对的快速/慢速 EMA 过滤器判断市场方向，然后等待价格出现回调，并通过 RSI 确认转向后再入场。因此，每笔交易都按照当前主要趋势方向执行，而不是逆势交易。 止损和止盈根据当前市场波动率通过 ATR 动态计算，而不是使用固定点数，使系统能够自动适应平静和高波动的市场环境。 核心是风险管理，而不是收益承诺 固定百分比单笔风险，根据账户余额和当前市场波动率自动计算仓位大小 每笔交易使用基于 ATR 的动态止损和止盈 每日亏损熔断机制：当达到设定的回撤阈值后，E
Trade Manager Pro v2
Muhammad Wasim
实用工具
Trade Manager Pro MT5 是一款专业的一体化交易管理面板，旨在通过单一浮动界面为交易者提供对交易执行和仓位管理各个方面的全面控制。它结合了高速执行、精准操作和智能自动化，将 MetaTrader 5 打造成一个功能强大的专业交易工作平台，同时保持轻量化、快速且易于使用。 该交易面板采用 MetaTrader 5 原生交易类开发，具有卓越的稳定性、广泛的经纪商兼容性以及可靠的订单执行能力。它简化了交易流程的每一个环节——从订单执行和风险计算，到高级仓位管理和交易绩效监控。 无论您交易 外汇（Forex）、黄金（Gold）、指数（Indices）、大宗商品（Commodities）、股票（Stocks）还是加密货币（Cryptocurrencies） ， Trade Manager Pro MT5 都能为您提供专业级的手动交易工具，让交易更加高效，而无需面对复杂的操作。 产品优势 一键快速执行交易。 通过自动化风险管理减少交易错误。 根据账户风险自动计算交易手数。 使用自动保本（Break-Even）和移动止损（Trailing Stop）保护盈利。 实时监控账户交易表现
MArtin Angle Pro v5
Muhammad Wasim
专家
Martin Angle Pro v5 适用于 MetaTrader 5 的双向对冲网格引擎 同时交易市场的多空两个方向。 Martin Angle Pro 会在每根新的 1 分钟 K 线出现时，同时开立 Buy 和 Sell 仓位，然后分别独立管理两个方向——根据条件逐步增加仓位，当两条交易链的综合浮动利润达到目标后，一次性关闭全部仓位，并自动重置系统，等待下一轮交易。无需持续盯盘，无需手动计算手数，也无需猜测最佳止盈时机。 工作原理 每当新的 M1 K 线形成时，以您设定的初始手数同时开立 Buy 和 Sell。 两个方向分别使用独立的 Magic Number 进行跟踪，因此两条交易链互不干扰。 当某个方向的持仓浮动利润达到设定阈值时，该方向的下一笔订单手数会自动翻倍，并安排在下一根 K 线上执行——经典的渐进式加仓方式，整个过程完全自动化。 当两条交易链的总浮动利润达到设定目标后，EA 会一次性关闭全部仓位，然后自动重置并等待下一根 K 线开始新的交易周期。 每次下单前都会进行保证金检查，并自动检测经纪商支持的订单成交模式，从而能够更好地适应不同类型的交易账户。 为什么交易者喜
Martinangle Scalper Pro v7
Muhammad Wasim
专家
Martinangle Pro v7 — RSI 触发型马丁格尔专家顾问 精准入场。严格仓位管理。专为控制策略自身风险而打造。 Martinangle Pro v7 将经典的 RSI 反转信号与严格控制的马丁格尔序列引擎相结合，为希望获得马丁格尔策略激进恢复潜力、同时又不想让 EA 对账户资金失去控制的交易者而设计。 工作原理 1. 序列加仓 — 如果价格朝不利于当前持仓的方向移动达到可配置的点数，EA 会按照设定的倍数增加仓位，形成经典的马丁格尔平均策略，直到达到您设置的最大交易数量。 2. 利润锁定 — 当整个交易序列的浮动利润达到您设定的账户货币盈利目标后，EA 会自动关闭该序列中的所有持仓。 3. 每日重置 — 达到盈利目标后，EA 将在当天剩余时间停止交易，并在下一交易时段自动重新启用，无需手动重启。 核心功能 RSI 驱动入场 — 不使用任意定时器或噪音触发条件；每个交易序列都从真实的超买或超卖状态开始。 可配置马丁格尔引擎 — 自定义手数倍数、加仓间距以及每个序列的最大交易数量，策略激进程度完全由您控制。 基于资金的盈利目标 — 当序列达到指定美元或账户货币盈利目标时立即
Grid Martingale Pro v8
Muhammad Wasim
专家
Grid Martingale Pro v8 基于 EMA 信号的高级 Grid & Martingale MetaTrader 5 Expert Advisor Grid Martingale Pro v8 是一款全自动 MetaTrader 5 Expert Advisor，将 EMA 趋势交叉信号、基于账户余额的仓位调整、网格入场、受控马丁格尔恢复、篮子级利润管理以及多层风险控制机制 集成于一个自动化交易系统中。 该 EA 专为希望采用结构化 Grid/Martingale 交易框架，而不是无限制平均加仓方式的交易者设计。您可以直接控制入场信号、网格间距、手数递增、篮子利润目标、回撤保护、点差条件、新闻过滤以及每日交易限制。 高级风险与保护系统 Grid Martingale Pro v8 提供多层保护机制，用于防止交易敞口出现失控式扩张。 最大 Martingale 步数 设置网格步骤的最大数量。 这可以防止 EA 无限增加市场敞口。 最大回撤保护 EA 根据 峰值净值（Peak Equity） 监控账户回撤。 当达到设定的回撤阈值后，EA 将： 停止新的交易 平掉 EA 当前
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