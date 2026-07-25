Apex Scalper MT5

Apex Scalper MT5 — это профессиональный торговый советник для MetaTrader 5, разработанный для автоматической торговли на пробоях с высокой точностью и скоростью исполнения.

Советник использует интеллектуальную стратегию двух отложенных ордеров (Buy Stop и Sell Stop), позволяя эффективно входить в рынок при сильных ценовых движениях.

Встроенные фильтры Bollinger Bands и ATR помогают определять наиболее благоприятные рыночные условия и исключать слабые торговые сигналы.

Фильтр торговых сессий позволяет ограничить работу советника выбранными часами, повышая качество входов.

Интеллектуальная система управления автоматически удаляет противоположный отложенный ордер после подтверждения пробоя, снижая рыночные риски.

Многоуровневая система Break Even последовательно переносит Stop Loss в прибыльную зону, надежно защищая накопленную прибыль.

Дополнительный Trailing Stop позволяет сопровождать прибыльные сделки и максимально использовать сильные рыночные движения.

Встроенная система управления рисками включает проверку размера лота, свободной маржи, уровней Stop Level и параметров Stop Loss и Take Profit.

Советник полностью совместим с брокерами, использующими как 4-, так и 5-значные котировки, а также поддерживает все торговые инструменты MetaTrader 5.

Высокая скорость исполнения обеспечивает надежную работу даже в условиях повышенной волатильности рынка.

Каждая сделка сопровождается уникальным Magic Number, что позволяет безопасно использовать советник одновременно с другими торговыми системами.

Гибкие настройки делают Apex Scalper MT5 подходящим как для консервативных, так и для более агрессивных торговых стратегий.

Советник одинаково эффективно работает на рынке Forex, золоте и других доступных финансовых инструментах.

Apex Scalper MT5 сочетает современные алгоритмы анализа, автоматизацию торговли и профессиональное управление рисками для стабильной работы в различных рыночных условиях.

Apex Scalper MT5 — это мощное решение для трейдеров, которым необходимы скорость, надежность и интеллектуальная автоматизация торговли на пробоях.


Отзывы 2
klop5767
14
klop5767 2026.08.09 19:11 
 

Good, keep going.

Fg Rt
18
Fg Rt 2026.08.09 18:59 
 

I tried Apex Scalper for three days and it wasn't bad. I hope there will be a more efficient update.

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Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
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Эксперты
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5 (2)
Эксперты
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5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Фильтр:
klop5767
14
klop5767 2026.08.09 19:11 
 

Good, keep going.

Abdulrahman Saad
1304
Ответ разработчика Abdulrahman Saad 2026.08.10 13:30
Thank you, I really appreciate your review.
Fg Rt
18
Fg Rt 2026.08.09 18:59 
 

I tried Apex Scalper for three days and it wasn't bad. I hope there will be a more efficient update.

Abdulrahman Saad
1304
Ответ разработчика Abdulrahman Saad 2026.08.10 13:31
I will definitely improve the expert advisor regularly through future updates, and I appreciate your review.
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