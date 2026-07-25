Apex Scalper MT5 — это профессиональный торговый советник для MetaTrader 5, разработанный для автоматической торговли на пробоях с высокой точностью и скоростью исполнения.

Советник использует интеллектуальную стратегию двух отложенных ордеров (Buy Stop и Sell Stop), позволяя эффективно входить в рынок при сильных ценовых движениях.

Встроенные фильтры Bollinger Bands и ATR помогают определять наиболее благоприятные рыночные условия и исключать слабые торговые сигналы.

Фильтр торговых сессий позволяет ограничить работу советника выбранными часами, повышая качество входов.

Интеллектуальная система управления автоматически удаляет противоположный отложенный ордер после подтверждения пробоя, снижая рыночные риски.

Многоуровневая система Break Even последовательно переносит Stop Loss в прибыльную зону, надежно защищая накопленную прибыль.

Дополнительный Trailing Stop позволяет сопровождать прибыльные сделки и максимально использовать сильные рыночные движения.

Встроенная система управления рисками включает проверку размера лота, свободной маржи, уровней Stop Level и параметров Stop Loss и Take Profit.

Советник полностью совместим с брокерами, использующими как 4-, так и 5-значные котировки, а также поддерживает все торговые инструменты MetaTrader 5.

Высокая скорость исполнения обеспечивает надежную работу даже в условиях повышенной волатильности рынка.

Каждая сделка сопровождается уникальным Magic Number, что позволяет безопасно использовать советник одновременно с другими торговыми системами.

Гибкие настройки делают Apex Scalper MT5 подходящим как для консервативных, так и для более агрессивных торговых стратегий.

Советник одинаково эффективно работает на рынке Forex, золоте и других доступных финансовых инструментах.

Apex Scalper MT5 сочетает современные алгоритмы анализа, автоматизацию торговли и профессиональное управление рисками для стабильной работы в различных рыночных условиях.

Apex Scalper MT5 — это мощное решение для трейдеров, которым необходимы скорость, надежность и интеллектуальная автоматизация торговли на пробоях.