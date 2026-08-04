Force Index with Adaptive Volatility Bands MT4

该指标绘制了力指数— 每个条形的价格变化乘以其交易量 — 在自适应标准偏差带内。仅价格可以告诉您市场的变化，而力量指数则可以告诉您为推动市场变化付出了多少努力。

即使蜡烛看起来很相似，成交量较小时价格的大变化和成交量大时价格的小变化是非常不同的事件。力指数通过将两者合并为一个读数来将它们分开，并且乐队将该读数置于仪器自身最近行为的背景下。

它是如何运作的

对于每个柱，原始力量指数是当前收盘价与前一收盘价之间的差值乘以该柱的交易量。当柱线收盘走高时为正值，当收盘走低时为负值，并根据交易量进行调整。默认使用报价量；实际交易量在经纪商提供的地方自动应用。

然后使用您选择的平均方法在选定的时间段内对该原始序列进行平滑处理。平滑在这里很重要：未平滑的力量指数非常嘈杂，您选择的时间段决定您是关注短期努力还是长期波动。

20 个周期的基础及其标准偏差是在平滑序列上计算的，并且上限和下限放置在选定的偏差倍数处。因为这些频段是根据系列自身的可变性构建的，所以当努力变得不稳定时，它们会变宽，而当稳定时，它们会收缩。

为什么乐队很重要

力量指数随交易量变化，因此其原始数据在不同工具之间不具有可比性。这就是乐队要解决的问题。他们不是问一个值的绝对值是否大，而是问它是否大对于这个乐器，现在——这个问题在每张图表上都具有相同的含义。它允许一组违约在相差四个数量级的市场中传播。

乐队表演什么

力量指数在零附近振荡，零线本身就很有意义：在零线上方，收盘价随着交易量的增加而上涨；在零线上方，收盘价随着交易量的增加而上涨；低于它，它们正在下降。

移动到频带之外意味着相对于该工具自身最近的行为而言，最近的柱线后面的努力在统计上已经变得不寻常。返回内部意味着它已经正常化。两者都不是采取行动的信号——它们描述了当前的努力相对于其近期范围的情况。

交易者通常从该显示中获取三个读数：

从安静开始扩展。当带子被紧紧地绕在一条平线上时，力度是一致的并且不显着。当它们突然爆发时，移动背后的音量发生了变化。接下来的情况并不是固定的——扩张可以继续或消退——但变化本身是立即可见的。

确认。价格创出新高或新低，力量指数也创出新高或新低。这一举措得到了相应努力的支持。

分歧。价格创出新低，而力量指数创出更高的低点，或者相反，创出高点。价格已经改变，但其背后的努力却没有跟随。这是背景，而不是预测——分歧会在两个方向上解决，而且它们持续的时间可能比预期长得多。

输入

力量指数周期 — 默认为 13。应用于原始系列的平滑长度。

— 默认为 13。应用于原始系列的平滑长度。 力指数平滑法 — 默认为 SMA； EMA、SMA、SMMA 和 LWMA 可用。

— 默认为 SMA； EMA、SMA、SMMA 和 LWMA 可用。 适用体积 — 勾选交易量（默认）或经纪商提供的实际交易量

— 勾选交易量（默认）或经纪商提供的实际交易量 乐队时期 — 20

— 20 条带偏差— 2.0

力量指数周期是最值得调整的参数。周期越短，响应速度越快，并产生更多的带接触；较长的速度较慢，并且仅标志着努力的较大转变。

缓冲器

缓冲区0 — 力指数线，平滑

— 力指数线，平滑 缓冲器1 — 上带

— 上带 缓冲器2 - 基础

- 基础 缓冲器3— 下带

所有四个指标均可从 EA 交易或其他指标中读取i自定义()。读取转变 1（最后一个完全闭合的柱）以获取不会改变的值。

该指标是独立的：它不创建其他指标的句柄，因此您的代码管理的唯一句柄是它自己创建的句柄。

跨仪器

屏幕截图显示了五个表现完全不同的市场的指标。

XAUUSD 每日（带阻） — 展示力量指数与长期黄金趋势中标准差带的下限和上限的动态反应。

— 展示力量指数与长期黄金趋势中标准差带的下限和上限的动态反应。 US30 日线（背离） — 显示主要股指变化的动量整合和结构性分歧。

— 显示主要股指变化的动量整合和结构性分歧。 EURUSD H1（突破） — 显示自适应带如何在动量突破之前收缩并随着趋势加速而扩大。

— 显示自适应带如何在动量突破之前收缩并随着趋势加速而扩大。 BTCUSD 每日（长期和数据窗口） — 使用 200 周期强力指数和 200 周期布林线的长期设置来评估大规模结构性波动。确认缓冲区公开的准确浮点值，准备供 EA 交易进行算法使用。

— 使用 200 周期强力指数和 200 周期布林线的长期设置来评估大规模结构性波动。确认缓冲区公开的准确浮点值，准备供 EA 交易进行算法使用。 AAPL 日报（配置）— 显示完全可配置的输入参数，包括四种支持的移动平均方法。

计算行为

值仅根据完整数据计算。一旦柱线收盘，其价值就是最终的并且不会改变。只有当前形成的柱线会随着新价格变动的到来而更新，并在该柱线收盘时稳定下来。该指标不使用前瞻数据，也不会重新绘制闭合柱线。

笔记

独立的指标窗口、4 个绘图、5 个指标缓冲区，其中之一是内部的。

使用默认设置，在开始绘制条带之前需要大约 33 个历史柱。较长的力指数周期会增加该要求。

报价量是交易量的代表。在经纪商提供真实交易量的工具上，选择它可以提供更忠实的读数。

没有外部依赖。力量指数、基础和标准偏差带均在指标内计算。它不会调用任何其他指标，因此不会出现失败的情况，也不会与其一起安装任何内容，并且不依赖于标准指标文件夹的状态。

该指标是技术分析和市场状况过滤的工具。它不是交易系统，不生成交易信号，不提供投资建议，也不自动打开或管理交易。没有对其做出任何性能声明。

免费下载和使用。如果您发现它有用，评级可以帮助其他交易者找到它。

该开发者提供的更多工具 我构建 MT4 指标和 EA 交易，重点是干净、有记录、无需重绘的代码 — 封闭条逻辑、经过验证的缓冲区，并且不依赖于其他指标。 查看所有已发布的产品 → 对计算、缓冲区或在您自己的 EA 中使用它有疑问吗？给我发私信——我很乐意回复。

由 MT4/MQL4 开发人员 Narayanan Mohanan 开发和维护。

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