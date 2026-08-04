OBVCD Pro MT4
- 指标
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Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan我为 MetaTrader 开发测量工具。它们描述市场已经发生了什么，并明确说明每项测量的局限，而不是加以掩饰。
三十年的生产系统与自动化经验，2020 年转向量化研究。研究工作在 Python 中进行——回测框架、前向验证、对大量候选策略的统计评估——经受住检验的成果才会成为指标或智能交易系统。方法论以证伪为先：在样本外得到验证之前，任何结果都被视为假象。上架的每件工具都载明自身测量的局限，说明读数在何处不再具有意义，并记录两个平台出现分歧之处，而不是悄悄取平均值。
此处发布的任何产品都不产生交易信号，也都不附带任何业绩宣称。
- 版本: 1.20
- 激活: 10
OBVCD Pro 是一款动量振荡器，将收敛/发散分析应用于能量潮指标（OBV）而非价格，并结合自适应波动通道与五状态市场划分——既可在图表上直观读取，也可由 EA 直接读取。
大多数经典震荡指标仅分析价格。 OBVCD Pro 根据累积交易量计算收敛和发散，因此它衡量市场变动背后的参与度，而不仅仅是变动本身。结果被简化为单一制度值，该值对于自由交易者和算法系统同样可用。
它是如何运作的
平衡交易量 (OBV) 根据所选交易量源计算。默认情况下使用逐笔交易量，并在经纪商提供的地方自动应用实际交易量。
快速和慢速移动平均线是在 OBV 系列上计算的（默认为 EMA 12 和 EMA 26）。它们之间的差异形成了OBVCD 直方图。一个信号线然后根据该直方图进行计算，默认使用 9 周期 SMA。
波动率上限和下限是根据 20 周期标准差和 1.618 偏差乘数计算得出的。这些波段可以应用于信号线或直接应用于直方图。
由于区间基于标准差，因此它们在市场活动活跃期间自动扩大，并在市场活动下降时收缩。这允许一组默认设置在非常不同的仪器上保持可用，而不是依赖于固定阈值。
五态动量逻辑
颜色编码的直方图评估动量相对于自适应波动带的位置，并将每个完整的柱分类为五个市场状态之一。
- 强看涨（柠檬绿）— 柱状图位于上轨上方，看涨势头继续扩大。值：+2
- 弱看涨（浅绿色）— 柱状图仍高于上轨线，但看涨势头开始消退。价值：+1
- 合并（灰色）— 柱状图位于带内，表明市场处于中性或区间波动。值：0
- 弱看跌（橙色）— 柱状图低于下限，但抛售压力开始缓解。值：-1
- 强看跌（红色）— 柱状图低于下轨，看跌势头继续扩大。值：-2
这种逻辑的关键特征是区分以下动作：扩展和一个是仍在扩大。频带突破本身并不表明走势保持其强度；动量的方向是区分持续与耗尽的关键。
算法和 EA 集成
计算出的市场状态被写入专用缓冲区，因此 EA 交易可以读取最终值，而无需检查颜色，也无需重新实现内部逻辑。
缓冲器8返回以下值之一：
- 2.0 = 强烈看涨
- 1.0 = 弱看涨
- 0.0 = 合并
- −1.0 = 弱看跌
- −2.0 = 强烈看跌
获取指标句柄i自定义()。阅读班次 1— 最后一个完全完成的柱 — 建议使用，因为该值是最终值并且不会改变。
公共缓冲区图
- 缓冲区0— OBVCD 直方图（中性）
- 缓冲器1— OBVCD 直方图（牛强）
- 缓冲器2— OBVCD 直方图（牛市弱势）
- 缓冲器3— OBVCD 直方图（熊强）
- 缓冲器4— OBVCD 直方图（熊弱）
- 缓冲器5— 信号线
- 缓冲器6— 上带
- 缓冲器7— 下频带
- 缓冲器8— 偏见制度
请注意，MQL4 不支持颜色索引缓冲区，因此直方图需要五个独立的数据缓冲区来呈现 5 个状态（缓冲区 0 到 4）。因此，制度偏差是缓冲区 8。缓冲区 9 至 11 专门用于内部计算，并且在数据窗口中隐藏。
输入
- 音量源— 勾选交易量（默认）或经纪商支持的真实交易量
- 快速移动平均线— 周期 12，默认为 EMA
- 缓慢移动平均线— 周期 26，默认为 EMA
- 信号移动平均线— 周期 9，默认为 SMA
- 支持的 MA 方法— EMA、SMA、SMMA 和 LWMA
- 启用布林线— 默认启用
- 频段应用于— 信号线（默认）或直方图
- 乐队时期— 20
- 条带偏差— 1.618
禁用布林线后，该指标将作为具有信号线的经典 OBV 收敛/发散振荡器运行，并且机制偏差在每个柱上返回 0。
截图显示了什么
- EURUSD，月线图— 展示长期成交量差异分析。 5 状态直方图跟踪多年周期中的结构成交量变化。
- US30，日线图— 显示自定义参数的应用（快速 MA 50、慢速 MA 200、波段周期 20、偏差 1.5）。延长周期并缩小乘数可以使指标适应长期指数趋势。
- XAUUSD，H1— 展示价格整合和随后的崩溃期间的自适应波动带机制。带收缩先于定向运动。
- 数据窗口（DXY、M5）— 确认Regime Bias 缓冲区的可访问性。视觉状态直接映射到 EA 消耗的离散浮点值（例如 2.0000）。
- 输入对话框（BTCUSD，每日）— 确认移动平均法、应用交易量和布林线逻辑的配置选项。
计算行为
所有值均完全根据完整的历史数据计算得出。一旦柱线收盘，其值就不会再次改变。当新的价格变动到达时，只有当前形成的柱会更新。
对于已确认的读数，应使用 Shift 1 而不是 Shift 0。该指标不使用前瞻数据，并且在柱线关闭后不会重新绘制值。
笔记
- 显示在单独的指示器窗口中。
- 8 个可见的图。
- 13 个指标缓冲区。
- 当与其他指标一起使用时，半透明的直方图使窗格保持可读。
- 没有外部依赖。每个值都在指标内计算。它不会调用任何其他指标，因此不会出现失败的情况，也不会与其一起安装任何内容，并且不依赖于标准指标文件夹的状态。
这是什么和不是什么
这是用于技术分析和过滤市场状况的工具。它不是交易系统，不产生买入或卖出信号，不提供投资建议，也不开仓或管理头寸。
它是描述性的而不是预测性的，并且没有对其性能做出任何声明。
免费演示在策略测试器中运行。将其放在您实际交易的工具和时间框架上，并根据您自己的图表进行判断。
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该开发者提供的更多工具
我构建 MT4/MT5 指标和 EA 交易，重点是干净、有文档记录、无需重绘的代码 — 封闭条逻辑、经过验证的缓冲区，并且不依赖于其他指标。
这里的五国政权分类是振荡器状态套件，这将其应用于基于交易量的系列，而不是图表上的价格。
对计算、缓冲区或在您自己的 EA 中使用它有疑问吗？给我发私信——我很乐意回复。
由 MT4/MQL4 开发者 Narayanan Mohanan 开发并维护。
如您发现本页译文有误，欢迎与我联系，我会及时更正。