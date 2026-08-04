OBVCD Pro MT4

OBVCD Pro 是一款动量振荡器，将收敛/发散分析应用于能量潮指标（OBV）而非价格，并结合自适应波动通道与五状态市场划分——既可在图表上直观读取，也可由 EA 直接读取。

大多数经典震荡指标仅分析价格。 OBVCD Pro 根据累积交易量计算收敛和发散，因此它衡量市场变动背后的参与度，而不仅仅是变动本身。结果被简化为单一制度值，该值对于自由交易者和算法系统同样可用。

它是如何运作的

平衡交易量 (OBV) 根据所选交易量源计算。默认情况下使用逐笔交易量，并在经纪商提供的地方自动应用实际交易量。

快速和慢速移动平均线是在 OBV 系列上计算的（默认为 EMA 12 和 EMA 26）。它们之间的差异形成了OBVCD 直方图。一个信号线然后根据该直方图进行计算，默认使用 9 周期 SMA。

波动率上限和下限是根据 20 周期标准差和 1.618 偏差乘数计算得出的。这些波段可以应用于信号线或直接应用于直方图。

由于区间基于标准差，因此它们在市场活动活跃期间自动扩大，并​​在市场活动下降时收缩。这允许一组默认设置在非常不同的仪器上保持可用，而不是依赖于固定阈值。

五态动量逻辑

颜色编码的直方图评估动量相对于自适应波动带的位置，并将每个完整的柱分类为五个市场状态之一。

强看涨（柠檬绿） — 柱状图位于上轨上方，看涨势头继续扩大。值：+2

— 柱状图位于上轨上方，看涨势头继续扩大。值：+2 弱看涨（浅绿色） — 柱状图仍高于上轨线，但看涨势头开始消退。价值：+1

— 柱状图仍高于上轨线，但看涨势头开始消退。价值：+1 合并（灰色） — 柱状图位于带内，表明市场处于中性或区间波动。值：0

— 柱状图位于带内，表明市场处于中性或区间波动。值：0 弱看跌（橙色） — 柱状图低于下限，但抛售压力开始缓解。值：-1

— 柱状图低于下限，但抛售压力开始缓解。值：-1 强看跌（红色）— 柱状图低于下轨，看跌势头继续扩大。值：-2

这种逻辑的关键特征是区分以下动作：扩展和一个是仍在扩大。频带突破本身并不表明走势保持其强度；动量的方向是区分持续与耗尽的关键。

算法和 EA 集成

计算出的市场状态被写入专用缓冲区，因此 EA 交易可以读取最终值，而无需检查颜色，也无需重新实现内部逻辑。

缓冲器8返回以下值之一：

2.0 = 强烈看涨

1.0 = 弱看涨

0.0 = 合并

−1.0 = 弱看跌

−2.0 = 强烈看跌

获取指标句柄i自定义()。阅读班次 1— 最后一个完全完成的柱 — 建议使用，因为该值是最终值并且不会改变。

公共缓冲区图

缓冲区0 — OBVCD 直方图（中性）

— OBVCD 直方图（中性） 缓冲器1 — OBVCD 直方图（牛强）

— OBVCD 直方图（牛强） 缓冲器2 — OBVCD 直方图（牛市弱势）

— OBVCD 直方图（牛市弱势） 缓冲器3 — OBVCD 直方图（熊强）

— OBVCD 直方图（熊强） 缓冲器4 — OBVCD 直方图（熊弱）

— OBVCD 直方图（熊弱） 缓冲器5 — 信号线

— 信号线 缓冲器6 — 上带

— 上带 缓冲器7 — 下频带

— 下频带 缓冲器8— 偏见制度

请注意，MQL4 不支持颜色索引缓冲区，因此直方图需要五个独立的数据缓冲区来呈现 5 个状态（缓冲区 0 到 4）。因此，制度偏差是缓冲区 8。缓冲区 9 至 11 专门用于内部计算，并且在数据窗口中隐藏。

输入

音量源 — 勾选交易量（默认）或经纪商支持的真实交易量

— 勾选交易量（默认）或经纪商支持的真实交易量 快速移动平均线 — 周期 12，默认为 EMA

— 周期 12，默认为 EMA 缓慢移动平均线 — 周期 26，默认为 EMA

— 周期 26，默认为 EMA 信号移动平均线 — 周期 9，默认为 SMA

— 周期 9，默认为 SMA 支持的 MA 方法 — EMA、SMA、SMMA 和 LWMA

— EMA、SMA、SMMA 和 LWMA 启用布林线 — 默认启用

— 默认启用 频段应用于 — 信号线（默认）或直方图

— 信号线（默认）或直方图 乐队时期 — 20

— 20 条带偏差— 1.618

禁用布林线后，该指标将作为具有信号线的经典 OBV 收敛/发散振荡器运行，并且机制偏差在每个柱上返回 0。

截图显示了什么

EURUSD，月线图 — 展示长期成交量差异分析。 5 状态直方图跟踪多年周期中的结构成交量变化。

— 展示长期成交量差异分析。 5 状态直方图跟踪多年周期中的结构成交量变化。 US30，日线图 — 显示自定义参数的应用（快速 MA 50、慢速 MA 200、波段周期 20、偏差 1.5）。延长周期并缩小乘数可以使指标适应长期指数趋势。

— 显示自定义参数的应用（快速 MA 50、慢速 MA 200、波段周期 20、偏差 1.5）。延长周期并缩小乘数可以使指标适应长期指数趋势。 XAUUSD，H1 — 展示价格整合和随后的崩溃期间的自适应波动带机制。带收缩先于定向运动。

— 展示价格整合和随后的崩溃期间的自适应波动带机制。带收缩先于定向运动。 数据窗口（DXY、M5） — 确认Regime Bias 缓冲区的可访问性。视觉状态直接映射到 EA 消耗的离散浮点值（例如 2.0000）。

— 确认Regime Bias 缓冲区的可访问性。视觉状态直接映射到 EA 消耗的离散浮点值（例如 2.0000）。 输入对话框（BTCUSD，每日）— 确认移动平均法、应用交易量和布林线逻辑的配置选项。

计算行为

所有值均完全根据完整的历史数据计算得出。一旦柱线收盘，其值就不会再次改变。当新的价格变动到达时，只有当前形成的柱会更新。

对于已确认的读数，应使用 Shift 1 而不是 Shift 0。该指标不使用前瞻数据，并且在柱线关闭后不会重新绘制值。

笔记

显示在单独的指示器窗口中。

8 个可见的图。

13 个指标缓冲区。

当与其他指标一起使用时，半透明的直方图使窗格保持可读。

没有外部依赖。每个值都在指标内计算。它不会调用任何其他指标，因此不会出现失败的情况，也不会与其一起安装任何内容，并且不依赖于标准指标文件夹的状态。

这是什么和不是什么

这是用于技术分析和过滤市场状况的工具。它不是交易系统，不产生买入或卖出信号，不提供投资建议，也不开仓或管理头寸。

它是描述性的而不是预测性的，并且没有对其性能做出任何声明。

免费演示在策略测试器中运行。将其放在您实际交易的工具和时间框架上，并根据您自己的图表进行判断。

该开发者提供的更多工具 我构建 MT4/MT5 指标和 EA 交易，重点是干净、有文档记录、无需重绘的代码 — 封闭条逻辑、经过验证的缓冲区，并且不依赖于其他指标。 这里的五国政权分类是振荡器状态套件，这将其应用于基于交易量的系列，而不是图表上的价格。 查看所有已发布的产品 → 对计算、缓冲区或在您自己的 EA 中使用它有疑问吗？给我发私信——我很乐意回复。

由 MT4/MQL4 开发者 Narayanan Mohanan 开发并维护。

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