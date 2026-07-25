Rush Hour

Rush Hour — это советник для торговли на экспорт, работающий с любыми символами и таймфреймами, однако рекомендуется использовать его на индексе US30 (Доу-Джонс). Он совершает фиксированное количество сделок в день, каждая с жесткими уровнями стоп-лосса и тейк-профита. В отличие от многих других советников, он не использует сеточную систему или стратегию мартингейла, которые часто приводят к рискованной и непредсказуемой торговле. Вместо этого он стремится улавливать быстро меняющийся рыночный импульс, используя надежные торговые принципы.

Сигналы в реальном времени — здесь

Ключевые преимущества:

  • Динамическое изменение размера лота — зафиксируйте процент от размера вашего счета, и советник будет автоматически увеличивать размер лота по мере роста вашего счета.
  • Управление рисками — советник устанавливает жесткий стоп-лосс и тейк-профит на каждой сделке, а стоп-лосс перемещает на уровень пробоя после достижения определенного уровня.
  • Чрезвычайно гибко настраивается через раздел параметров, однако лучше всего работает «из коробки» с параметрами по умолчанию.
  • Работает с другими советниками, запущенными на вашем графике.
  • Совершает сделки в одно и то же время каждый день, поэтому вам не придется с тревогой ждать открытия сделки.

Минимальные требования и дополнительные рекомендации:

  • Минимальный первоначальный депозит 200 долларов США с настройками по умолчанию.
  • Оставьте параметры как есть и прикрепите к графику US30 на любом таймфрейме.
  • Тип счета: Хеджирование.
  • Чтобы не пропустить сделку, убедитесь, что ваш компьютер работает во время открытия сессии US30 (9:30 по нью-йоркскому времени для параметров по умолчанию).

Предупреждение:

Торговля CFD сопряжена с высоким уровнем риска. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.

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Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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Williams Wizard
George Angelo Boutselis
3.67 (6)
Эксперты
Williams Wizard — это автоматизированная торговая система, разработанная для рынка и построенная на основе надежных торговых принципов. В отличие от многих других систем, он не использует сетку или стратегию мартингейла, которые часто могут приводить к рискованной и непредсказуемой торговле. Вместо этого в этой торговой системе используются высоконадежные и эффективные технические индикаторы, которые измеряют импульс рынка и помогают определить потенциальные возможности для покупки и продажи.Я р
FREE
Chart Copilot
George Angelo Boutselis
Утилиты
Chart Copilot — это торговый ассистент, разработанный для того, чтобы помочь трейдерам быстрее размещать сделки, управлять открытыми позициями и устанавливать оповещения любого типа непосредственно с графика. Все эти функции доступны как через графическую панель, так и через чат-бота. Дополнительные материалы и инструкции: Пробная версия  - Инструкции по настройке Чат-бот Chart Copilot поставляется с выделенным сервером, работающим с большой языковой моделью — это означает, что нет необходимости
Williams Pro EA
George Angelo Boutselis
5 (1)
Эксперты
Williams pro — это автоматизированная торговая система, разработанная для рынка и построенная на основе надежных торговых принципов. В отличие от многих других торговых систем, он не использует сетку или стратегию мартингейла, которые часто могут приводить к рискованной и непредсказуемой торговле. Вместо этого этот алгоритм использует высоконадежные и эффективные технические индикаторы, которые измеряют импульс рынка и помогают определить потенциальные возможности для покупки и продажи. Алгоритм
Time Breakout
George Angelo Boutselis
5 (1)
Эксперты
Стратегия:  Когда рынок США открывается, наблюдается огромный рост объема и, следовательно, волатильность. Цена, как правило, «прорывается» из предопределенного диапазона, например, одного набора в предыдущие торговые часы в Великобритании. Time Breakout позволяет нам легко торговать этими возможностями прорыва. Особенности: Анализ прорыва на основе времени: Стратегия фокусируется на конкретных временных интервалах, которые исторически демонстрируют более высокую волатильность рынка и повышенную
Fimath EA
George Angelo Boutselis
5 (1)
Эксперты
Вы устали от традиционных торговых подходов, которые опираются на рискованные стратегии, такие как мартингейл или грид-системы? Не смотрите дальше! Добро пожаловать в мир Fimath, революционной и сложной торговой системы, которая использует силу анализа Фибоначчи. О стратегии: Fimath - это стратегия, основанная на импульсах, основанная на структуре рынка. Этот инструмент позволяет нам размещать линии в точках поддержки и сопротивления. После этого Fimath автоматически корректирует, расширяет и то
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