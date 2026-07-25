Fimath EA George Angelo Boutselis 5 (1) Эксперты

Вы устали от традиционных торговых подходов, которые опираются на рискованные стратегии, такие как мартингейл или грид-системы? Не смотрите дальше! Добро пожаловать в мир Fimath, революционной и сложной торговой системы, которая использует силу анализа Фибоначчи. О стратегии: Fimath - это стратегия, основанная на импульсах, основанная на структуре рынка. Этот инструмент позволяет нам размещать линии в точках поддержки и сопротивления. После этого Fimath автоматически корректирует, расширяет и то