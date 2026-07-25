Rush Hour
- Эксперты
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George Angelo BoutselisI am a Mathematics student at the university of Edinburgh.
- Версия: 1.24
- Активации: 10
Rush Hour — это советник для торговли на экспорт, работающий с любыми символами и таймфреймами, однако рекомендуется использовать его на индексе US30 (Доу-Джонс). Он совершает фиксированное количество сделок в день, каждая с жесткими уровнями стоп-лосса и тейк-профита. В отличие от многих других советников, он не использует сеточную систему или стратегию мартингейла, которые часто приводят к рискованной и непредсказуемой торговле. Вместо этого он стремится улавливать быстро меняющийся рыночный импульс, используя надежные торговые принципы.
Сигналы в реальном времени — здесь
Ключевые преимущества:
- Динамическое изменение размера лота — зафиксируйте процент от размера вашего счета, и советник будет автоматически увеличивать размер лота по мере роста вашего счета.
- Управление рисками — советник устанавливает жесткий стоп-лосс и тейк-профит на каждой сделке, а стоп-лосс перемещает на уровень пробоя после достижения определенного уровня.
- Чрезвычайно гибко настраивается через раздел параметров, однако лучше всего работает «из коробки» с параметрами по умолчанию.
- Работает с другими советниками, запущенными на вашем графике.
- Совершает сделки в одно и то же время каждый день, поэтому вам не придется с тревогой ждать открытия сделки.
Минимальные требования и дополнительные рекомендации:
- Минимальный первоначальный депозит 200 долларов США с настройками по умолчанию.
- Оставьте параметры как есть и прикрепите к графику US30 на любом таймфрейме.
- Тип счета: Хеджирование.
- Чтобы не пропустить сделку, убедитесь, что ваш компьютер работает во время открытия сессии US30 (9:30 по нью-йоркскому времени для параметров по умолчанию).
Предупреждение:
Торговля CFD сопряжена с высоким уровнем риска. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.