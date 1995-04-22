Rush Hour
- 专家
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George Angelo Boutselis
- 版本: 1.24
- 激活: 10
Rush Hour 是一款适用于任何交易品种和时间周期的导出型交易顾问，但推荐用于 US30（道琼斯指数）。它每天执行固定数量的交易，每笔交易都设有硬性止损和止盈位。与其他许多交易顾问不同，它不依赖网格系统或马丁格尔策略，这些策略通常会导致风险高且难以预测的交易。相反，它旨在运用可靠的交易原则来捕捉快速变化的市场动能。
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主要优势：
- 动态手数 - 设定账户资金的百分比，EA 将随着账户资金的增长自动增加手数。
- 风险管理 - 该EA会在每笔交易中设置硬止损和止盈，并在达到特定价位后自动突破止损。
- 可通过输入参数进行高度自定义，但默认参数开箱即用效果最佳。
- 可与其他运行在同一图表上的EA协同工作。
- 每天在同一时间进行交易，让您无需焦急等待交易机会。
最低要求和附加建议：
- 使用默认设置，最低初始存款200美元。
- 保持默认输入参数不变，并将其附加到US30图表，适用于任何时间周期。
- 账户类型：对冲账户。
- 为确保不错过任何交易机会，请确保您的计算机在US30开盘时段（默认输入参数为纽约时间9:30）保持运行。
免责声明：
交易差价合约（CFD）风险极高。过往业绩并不代表未来表现。