# White Rabbit X





Двенадцать встроенных движков входа. Одиннадцать схем выхода. Один советник.





Большинство советников дают готовую стратегию. Этот даёт мастерскую: вы выбираете движок сигнала, схему управления позицией и фильтры, а встроенный walk-forward показывает, выдерживает ли результат проверку вне выборки.





## Двенадцать движков входа, все встроенные





MACD · EMA Cross · Momentum · Stochastic · TRIX · RSI · CCI · Williams %R · DeMarker · MFI · OsMA · Ichimoku





Каждый — штатный индикатор MetaTrader: ничего не нужно устанавливать и нечему ломаться при обновлении терминала.





Ишимоку читает все пять буферов: опорный сигнал — пробой облака (Кумо), а не пересечение Тенкан/Киджун, и Чику доступен как фильтр подтверждения. У Стохастика открыты замедление, метод сглаживания и поле цены Low/High или Close/Close — три параметра, которые большинство советников держат в коде.





Три типа триггера складываются в семь методов входа.





## Одиннадцать схем выхода





SL/TP · органический тейк · только трейлинг · SL/TP с трейлингом · безубыток и трейлинг · выход по развороту · раздельная сетка · единая сетка · мартингейл · Д'Аламбер · только сигнал.





Схема управления — ваш выбор, а не жёсткая часть стратегии.





## Walk-forward внутри советника





Это не вкладка Forward тестера. Советник делит период на окна in-sample и out-of-sample и в режиме оптимизации торгует только in-sample — генетический алгоритм не видит данные, по которым его будут оценивать.





Окна идут встык, не переиспользуя ни одного дня. Это требование, а не предпочтение: walk-forward выполняется внутри одного прохода тестера, с одним набором параметров и одной шкалой времени, поэтому каждому бару нужна ровно одна метка. Скользящие окна перекрываются по построению — out-of-sample одного цикла попадает внутрь in-sample следующего — и завышают измеренную эффективность.





Отчёт даёт Walk Forward Efficiency по каждому циклу, со средним и стандартным отклонением. Советник с 70% в каждом цикле и советник с 200% в одном и −20% в остальных имеют одинаковое среднее; надёжен только первый, и различает их именно разброс.





## Риск измеряется в R





Режим Fixed-R рассчитывает объём так, чтобы сделка рисковала ровно 1R, считая от фиксированного базового капитала, а не от текущего баланса. Результаты становятся сопоставимыми между инструментами, счетами и прогонами: +40R на золоте и +40R на EURUSD значат одно и то же, тогда как «+3 200 USD» не значит ничего без лота и баланса.





Fixed-R и процент от баланса дополняют друг друга, а не заменяют. Оптимизируйте в Fixed-R: при замороженном базовом капитале проходы остаются сопоставимыми между собой и между символами. В реальной торговле режим «Процент» обычно уместнее — он следует за счётом, наращивает объём при росте и снижает экспозицию при просадке; такой защиты Fixed-R не даёт, поскольку намеренно игнорирует текущий баланс. Оба режима отчитываются в R, поэтому история остаётся читаемой и после переключения.





Пятнадцать критериев оптимизации, включая составной балл, который обнуляется при менее чем тридцати сделках — это само по себе отсеивает «победителя» на трёх удачных сделках.





## Защита, работающая до отправки ордера





Максимальный дневной убыток, потолок просадки, минимальная свободная маржа, лимит спреда, окна сессии и дней недели, фильтр новостей с кэшем CSV для тестов. Дистанции freeze level и stops level проверяются до каждого запроса, поэтому журнал остаётся читаемым, а не забивается отказами брокера.





## Панель на графике





Стратегия, индикатор и активные параметры, капитал счёта и советника, закрытый, плавающий и чистый P&L, открытые позиции и — при мартингейле, Д'Аламбере или сетке — текущий цикл: серия убытков, непокрытый долг, возвращённая сумма, цель, колена, якорь и шаг ATR.





Интерфейс на одиннадцати языках.





## Что входит в поставку





- Советник для MetaTrader 5 — 136 документированных параметров

- 3 738 готовых set-файлов: 89 инструментов × 11 систем × обе стороны

- Автоматический установщик: находит терминал, копирует наборы и подгоняет их под суффикс символа и минимальный лот вашего брокера

- Руководство, гид по WFO, справочник параметров, обучение по наборам и FAQ на одиннадцати языках

- Поддержка и обновления через официальный канал





## Перед покупкой





Это исследовательская платформа, а не сигнал, который включают и забывают. Каждый набор — гипотеза: нужна оптимизация, проверка вне выборки и форвард-демо до реальных денег.





Сетка, мартингейл и Д'Аламбер меняют саму природу кривой риска. Сетке нужен реальный хеджевый счёт.





Ни советник, ни пресет, ни исторический результат не гарантируют будущую доходность.





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Официальный канал: https://t.me/MrRabbit_MT5 — наборы от автора, руководства на вашем языке и уведомления об обновлениях. Советник продаётся только здесь, на MQL5 Market.





Библиотека наборов и руководства на одиннадцати языках также на GitHub:





В канале Telegram — наборы, оптимизированные сообществом, и уведомления об обновлениях. **В ближайшие недели**: автоматический менеджер наборов. Исполняемый файл читает ваш счёт через терминал и поддерживает библиотеку в соответствии с ним — находит реальное имя символа у вашего брокера, подгоняет лот под минимальный объём, рассчитывает риск от баланса и оставляет в работе только те инструменты и системы, которые вы изучаете. Plug and play: без ручной правки 3 738 файлов.





**Скоро**: Historical Tool Manager — отдельный инструмент, который загружает историю реальных тиков и внедряет её в MetaTrader как пользовательский символ, для бэктестов со 100% качеством истории.