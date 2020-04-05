White Rabbit X

# White Rabbit X

Двенадцать встроенных движков входа. Одиннадцать схем выхода. Один советник.

Большинство советников дают готовую стратегию. Этот даёт мастерскую: вы выбираете движок сигнала, схему управления позицией и фильтры, а встроенный walk-forward показывает, выдерживает ли результат проверку вне выборки.

## Двенадцать движков входа, все встроенные

MACD · EMA Cross · Momentum · Stochastic · TRIX · RSI · CCI · Williams %R · DeMarker · MFI · OsMA · Ichimoku

Каждый — штатный индикатор MetaTrader: ничего не нужно устанавливать и нечему ломаться при обновлении терминала.

Ишимоку читает все пять буферов: опорный сигнал — пробой облака (Кумо), а не пересечение Тенкан/Киджун, и Чику доступен как фильтр подтверждения. У Стохастика открыты замедление, метод сглаживания и поле цены Low/High или Close/Close — три параметра, которые большинство советников держат в коде.

Три типа триггера складываются в семь методов входа.

## Одиннадцать схем выхода

SL/TP · органический тейк · только трейлинг · SL/TP с трейлингом · безубыток и трейлинг · выход по развороту · раздельная сетка · единая сетка · мартингейл · Д'Аламбер · только сигнал.

Схема управления — ваш выбор, а не жёсткая часть стратегии.

## Walk-forward внутри советника

Это не вкладка Forward тестера. Советник делит период на окна in-sample и out-of-sample и в режиме оптимизации торгует только in-sample — генетический алгоритм не видит данные, по которым его будут оценивать.

Окна идут встык, не переиспользуя ни одного дня. Это требование, а не предпочтение: walk-forward выполняется внутри одного прохода тестера, с одним набором параметров и одной шкалой времени, поэтому каждому бару нужна ровно одна метка. Скользящие окна перекрываются по построению — out-of-sample одного цикла попадает внутрь in-sample следующего — и завышают измеренную эффективность.

Отчёт даёт Walk Forward Efficiency по каждому циклу, со средним и стандартным отклонением. Советник с 70% в каждом цикле и советник с 200% в одном и −20% в остальных имеют одинаковое среднее; надёжен только первый, и различает их именно разброс.

## Риск измеряется в R

Режим Fixed-R рассчитывает объём так, чтобы сделка рисковала ровно 1R, считая от фиксированного базового капитала, а не от текущего баланса. Результаты становятся сопоставимыми между инструментами, счетами и прогонами: +40R на золоте и +40R на EURUSD значат одно и то же, тогда как «+3 200 USD» не значит ничего без лота и баланса.

Fixed-R и процент от баланса дополняют друг друга, а не заменяют. Оптимизируйте в Fixed-R: при замороженном базовом капитале проходы остаются сопоставимыми между собой и между символами. В реальной торговле режим «Процент» обычно уместнее — он следует за счётом, наращивает объём при росте и снижает экспозицию при просадке; такой защиты Fixed-R не даёт, поскольку намеренно игнорирует текущий баланс. Оба режима отчитываются в R, поэтому история остаётся читаемой и после переключения.

Пятнадцать критериев оптимизации, включая составной балл, который обнуляется при менее чем тридцати сделках — это само по себе отсеивает «победителя» на трёх удачных сделках.

## Защита, работающая до отправки ордера

Максимальный дневной убыток, потолок просадки, минимальная свободная маржа, лимит спреда, окна сессии и дней недели, фильтр новостей с кэшем CSV для тестов. Дистанции freeze level и stops level проверяются до каждого запроса, поэтому журнал остаётся читаемым, а не забивается отказами брокера.

## Панель на графике

Стратегия, индикатор и активные параметры, капитал счёта и советника, закрытый, плавающий и чистый P&L, открытые позиции и — при мартингейле, Д'Аламбере или сетке — текущий цикл: серия убытков, непокрытый долг, возвращённая сумма, цель, колена, якорь и шаг ATR.

Интерфейс на одиннадцати языках.

## Что входит в поставку

- Советник для MetaTrader 5 — 136 документированных параметров
- 3 738 готовых set-файлов: 89 инструментов × 11 систем × обе стороны
- Автоматический установщик: находит терминал, копирует наборы и подгоняет их под суффикс символа и минимальный лот вашего брокера
- Руководство, гид по WFO, справочник параметров, обучение по наборам и FAQ на одиннадцати языках
- Поддержка и обновления через официальный канал

## Перед покупкой

Это исследовательская платформа, а не сигнал, который включают и забывают. Каждый набор — гипотеза: нужна оптимизация, проверка вне выборки и форвард-демо до реальных денег.

Сетка, мартингейл и Д'Аламбер меняют саму природу кривой риска. Сетке нужен реальный хеджевый счёт.

Ни советник, ни пресет, ни исторический результат не гарантируют будущую доходность.

---

Официальный канал: https://t.me/MrRabbit_MT5 — наборы от автора, руководства на вашем языке и уведомления об обновлениях. Советник продаётся только здесь, на MQL5 Market.

Библиотека наборов и руководства на одиннадцати языках также на GitHub:

В канале Telegram — наборы, оптимизированные сообществом, и уведомления об обновлениях. **В ближайшие недели**: автоматический менеджер наборов. Исполняемый файл читает ваш счёт через терминал и поддерживает библиотеку в соответствии с ним — находит реальное имя символа у вашего брокера, подгоняет лот под минимальный объём, рассчитывает риск от баланса и оставляет в работе только те инструменты и системы, которые вы изучаете. Plug and play: без ручной правки 3 738 файлов.

**Скоро**: Historical Tool Manager — отдельный инструмент, который загружает историю реальных тиков и внедряет её в MetaTrader как пользовательский символ, для бэктестов со 100% качеством истории.
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Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
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4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
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