# White Rabbit X





十二种原生入场引擎。十一种出场架构。一个 EA。





多数 EA 给你一套现成策略，本 EA 给你一间工坊：由你选择信号引擎、持仓管理骨架与过滤器，内置的前推分析（walk-forward）则告诉你结果在样本外是否站得住。





## 十二种入场引擎，全部原生





MACD · EMA Cross · Momentum · Stochastic · TRIX · RSI · CCI · Williams %R · DeMarker · MFI · OsMA · Ichimoku





全部为 MetaTrader 原生指标——无需安装自定义指标文件，终端升级也不会失效。





一目均衡表读取全部五个缓冲区：参考信号是云层（Kumo）突破，而非转换线与基准线的交叉，迟行线可作为确认过滤器。随机指标开放了平滑周期、平滑方法以及 Low/High 与 Close/Close 价格字段——这三个参数在多数 EA 中都被写死。





三类触发方式组合成七种入场方法。





## 十一种出场架构





止损止盈 · 有机止盈 · 仅追踪止损 · 止损止盈加追踪 · 保本加追踪 · 反向信号出场 · 分离式网格 · 统一式网格 · 马丁格尔 · 达朗贝尔 · 纯信号。





管理骨架由你选择，不是策略中写死的部分。





## 内置于 EA 的前推分析





不是测试器的 Forward 选项卡。EA 将周期切分为样本内与样本外窗口，在优化模式下只交易样本内——遗传算法永远看不到用来评判它的数据。





窗口逐段推进，不重复使用任何一天。这是必要条件而非偏好：walk-forward 在测试器的单次遍历内运行，只有一组参数和一条时间轴，因此每根柱只能有一个标签。滑动窗口按其构造必然重叠——某一周期的样本外会落入下一周期的样本内——从而虚增所测得的效率。





报告给出每个周期的 Walk Forward Efficiency，并附均值与标准差。每周期都回报 70% 的 EA，与某一周期 200%、其余 −20% 的 EA 平均值相同；只有前者稳健，而区分两者的正是离散度。





## 以 R 衡量风险





Fixed-R 模式按固定基准资金（而非当前余额）计算仓位，使每笔交易恰好承担 1R 风险。结果因此可在品种、账户与不同测试之间比较：黄金上的 +40R 与 EURUSD 上的 +40R 含义相同，而「+3,200 美元」在不知道手数与余额时毫无意义。





固定 R 与账户百分比是互补关系，而非二选一。优化时用固定 R：基准资金被冻结，各次遍历彼此之间、以及不同品种之间都可比较。实盘时百分比模式通常更合适——它跟随账户，盈利时复利、回撤时自动降低敞口；固定 R 因为刻意忽略当前余额，无法提供这种保护。两种模式都以 R 报告，因此切换之后记录依然可读。





十五种优化标准，其中的综合评分在交易数少于三十笔时归零——仅此一条就能淘汰靠三笔好运交易堆出的「赢家」。





## 在下单之前生效的保护





每日最大亏损、净值回撤上限、最低可用保证金、点差限制、交易时段与星期过滤，以及带 CSV 缓存的新闻过滤器（便于回测）。每次请求前都会检查冻结距离与止损距离，因此日志保持可读，不会被经纪商拒单塞满。





## 图表面板





策略、指标与当前参数，账户与 EA 资金，已平仓、浮动与净盈亏，持仓数量，以及在马丁格尔、达朗贝尔或网格运行时的实时周期：连续亏损、未回补缺口、已回收金额、目标、网格单、锚点与 ATR 间距。





界面支持十一种语言。





## 购买包含





- MetaTrader 5 智能交易系统——136 个有文档说明的参数

- 3,738 个现成 set 文件：89 个品种 × 11 种系统 × 多空双向

- 自动安装程序：找到您的终端、复制参数集，并按您经纪商的品种后缀与最小手数进行适配

- 手册、WFO 指南、参数手册、参数集教程与 FAQ，均含十一种语言

- 通过官方频道提供支持与更新





## 购买前请阅读





这是一套研究框架，不是打开就能忘记的信号服务。每个参数集都是一个假设：投入真金白银之前，需要优化、样本外验证与前瞻模拟。





网格、马丁格尔与达朗贝尔会改变风险曲线的性质。网格需要真正的对冲账户。





任何 EA、参数集或历史结果都不保证未来表现。





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官方频道： https://t.me/MrRabbit_MT5 ——作者的参数集、您所用语言的手册与更新通知。本 EA 仅在 MQL5 Market 销售。





参数集库与十一种语言的手册也在 GitHub：





Telegram 频道提供社区已优化的参数集与更新通知。**未来数周内**：参数集自动管理器。一个可执行程序，通过终端读取您的账户并让参数集库与之保持一致——识别您经纪商的真实品种名称、按最小交易量调整手数、依据余额计算风险，并只保留您正在研究的品种与系统。即插即用：无需手工编辑 3,738 个文件。





**即将推出**：Historical Tool Manager——独立工具，下载真实逐笔历史并作为自定义品种注入 MetaTrader，实现 100% 历史质量的回测。