BlueprintQuant Structural Break Scanner MT5

Система возврата к среднему и трендовая система терпят неудачу в противоположных условиях. Определение того, в каком именно состоянии находится рынок в данный момент — это статистический вопрос, а не мнение.

Сканер структурных сдвигов (Structural Break Scanner) классифицирует каждый символ из вашего списка наблюдения по одному из трех режимов и показывает, насколько сильно это подтверждается данными. Он применяет пять тестов структурных сдвигов из эконометрической литературы, выводит результат в виде понятной метки вместо массива чисел и оповещает вас при изменении режима символа.

Три режима

  • STEADY (СТАБИЛЬНЫЙ). Ряд возвращается к среднему. Отклонения имеют тенденцию к сглаживанию. На панели также отображается расчетный период полураспада в барах, чтобы вы знали, достаточно ли быстро происходит возврат к среднему для эффективной торговли.
  • RANDOM (СЛУЧАЙНЫЙ). Ряд ведет себя как случайное блуждание. Здесь нет статистического подтверждения ни возврата к среднему, ни устойчивости тренда.
  • EXPLOSIVE (ВЗРЫВНОЙ). Ряд демонстрирует трендовое или пузырьковое поведение, где отклонения склонны расти, а не сглаживаться.

Классификация выполняется на основе статистики расширенного теста Дики-Фуллера (ADF), рассчитанной за весь окно оценки. Значение порога STEADY по умолчанию -2.86 является стандартным пятипроцентным критическим значением Дики-Фуллера, а не произвольным округленным числом, и каждый порог можно переопределить для каждого символа.

Подтверждения, а не просто метка

Каждая строка показывает количество схождения (confluence count), например 3/4, указывающее, сколько независимых тестов подтверждают классификацию. Два символа могут иметь статус EXPLOSIVE с 1 и 4 подтверждающими тестами соответственно, и эта разница имеет значение. Сканер показывает её, а не скрывает внутри единого агрегированного балла.

Четыре вспомогательных теста включают: CUSUM-тест Чу-Стинчкомба-Уайта, тест Дики-Фуллера типа Чоу на наличие сдвига в неизвестной дате, супремум-расширенный тест Дики-Фуллера (SADF) и тесты траекторий субмартингала и супермартингала. Переключите панель в режим Evidence (Доказательства), чтобы увидеть исходные статистические данные по каждому из пяти тестов.

Калибровка порогов

Пороги режимов не являются универсальными. Значение, указывающее на взрывное поведение одного инструмента, может быть обычным для другого. Нажмите «Calibrate» на панели, и сканер проведет сканирование истории, построит эмпирическое распределение тестовой статистики для каждого символа и выведет индивидуальные пороги из перцентилей этого распределения. Прогресс отображается на панели, а процесс можно отменить в любой момент.

Новые пороги применяются сразу после завершения сканирования. В журнале указывается, какой процент истории занимал бы каждый режим при этих порогах, чтобы вы могли убедиться, что EXPLOSIVE остается редким состоянием, а не постоянным. Если вы никогда не проводите калибровку, сканер использует опубликованные критические значения по умолчанию, поэтому он работает еще до настройки.

Чем этот инструмент НЕ является

  • Это не торговый советник (Expert Advisor) и он не совершает сделок.
  • Он не прогнозирует направление и не претендует на прибыльность торговли при смене режимов.
  • Он не перерисовывает. При настройках по умолчанию тесты оценивают только сформированные бары, поэтому значения не меняются задним числом.

Панель

Режим Regime показывает по одной строке на символ с указанием режима, количества подтверждений, периода полураспада или текущей статистики, времени с момента последней смены режима и наличия активного сдвига с его направлением. Режим Evidence показывает исходную статистику по всем пяти тестам.

Кликните по заголовку любого столбца для сортировки, повторный клик меняет порядок на обратный. Сортировка по умолчанию помещает символы EXPLOSIVE наверх, поэтому самые важные инструменты всегда находятся в начале длинного списка. Нажмите на символ, чтобы переключить график на него. Панель можно свернуть до одной строки заголовка, когда вам нужен чистый график.

Возможности

  • Сканирует явный список символов или все символы из «Обзора рынка» (Market Watch) на любом таймфрейме, независимо от текущего графика.
  • Обработка суффиксов брокера: список, написанный как EURUSD, корректно работает на счетах с названиями вроде EURUSD.m.
  • Оповещения о смене режима: всплывающие окна в терминале, push-уведомления в мобильное приложение MetaTrader и e-mail.
  • Алерт требует настраиваемого уровня подтверждающих тестов, а у каждого символа есть свой интервал перезапуска (re-arm), чтобы предотвратить повторные уведомления по одному волатильному инструменту.
  • Калибровка порогов выполняется прямо в панели, в фоновом режиме, без зависаний терминала и применения сторонних файлов.
  • Отдельные тесты можно отключить, при этом вычисления для отключенного теста полностью пропускаются.
  • Сканирование распределяется по циклам обновления, а не обрабатывает все символы одновременно, поэтому большой список наблюдения не перегружает терминал.
  • Опциональные вертикальные метки на графике в точках прошлых смен режимов, чтобы визуально оценить соответствие классификации изменениям в поведении цены.
  • Опциональный экспорт текущего сканирования в файл CSV.

Метод и честные ограничения

Тесты взяты из литературы по структурным сдвигам: Чу, Стинчкомб и Уайт в адаптации для финансовых рядов Хомма и Брайтунга (2012); тест типа Чоу вслед за Чоу (1960) и Эндрюсом (1993); супремум-расширенный тест Дики-Фуллера Филлипса, Ву и Ю (2011) и Филлипса, Ши и Ю (2015). Все пять описаны в книге Маркоса Лопеса де Прадо Advances in Financial Machine Learning (2018), глава 17.

Об одном ограничении стоит сказать прямо, а не прятать его. Некоторые из этих тестов берут супремум по множеству кандидатов на точки сдвига, что повышает фактический уровень ложноположительных срабатываний выше номинального уровня значимости. Оценивайте количество подтверждающих тестов как силу доказательств, а не как откалиброванную вероятность. Четыре подтверждающих теста — это значительно сильнее, чем один. Но ни один из них не является гарантией.

Каждая статистика перед выпуском была проверена на независимой реализации на Python и совпала до численной точности на эталонных рядах.

Документация

Полное руководство пользователя опубликовано здесь: Structural Break Scanner: Setup, Parameters, and Threshold Calibration. Оно охватывает каждый входной параметр, процесс калибровки, чтение показателей схождения и значение каждого режима на практике.

Об авторе и исследованиях

Я количественный разработчик (quantitative developer), публикующий материалы по машинному обучению, инженерии признаков и микроструктуре рынка для MetaTrader 5. Этот продукт не планировался изначально как коммерческий. Он вырос из двух моих статей, где я вывел эти пять тестов структурных сдвигов, реализовал их и проверил одну реализацию относительно другой.


Обе статьи содержат полный исходный код и доступны бесплатно всем желающим. Этот код рассчитывает статистику на одном графике и возвращает сырые числа. Данный продукт — это следующий уровень: классификация режимов, оценка периода полураспада, подсчет подтверждений, эмпирическая калибровка, сканирование множества символов и система оповещений. Если вы хотите разобраться в математике — сначала прочитайте статьи. Они бесплатны и служат честной основой для всего, что сделано здесь.

Поддержка

Вопросы и сообщения об ошибках приветствуются в комментариях к продукту или через личные сообщения. Воспроизводимые проблемы исправляются в обновлениях.

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Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Индикаторы
Этот индикатор обнаруживает разворот цены зигзагообразно, используя только анализ ценового действия и канал Дончиана. Он был специально разработан для краткосрочной торговли, без перекраски или перекраски вообще. Это фантастический инструмент для проницательных трейдеров, стремящихся увеличить сроки своих операций. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Это обеспечивает ценность на каждом таймфрейме Реал
A2SR MT5 for Smarter Trading Decision
Yohana Parmi
5 (2)
Индикаторы
A2SR для MT5 Индикатор: Автоматизированный фактический спрос и предложение (S/R). + Торговые инструменты. Product description in English here. --   Guidance   : -- at   https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- and  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog .. MT4 version  https://www.mql5.com/en/market/product/5225 Мощный, подлинный и экономящий время для более разумных торговых решений + Объекты, совместимые с EA. Основные преимущества Опережающие фактические ур
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Power of Three AMD Protocol
Ravi Gurung
5 (1)
Индикаторы
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
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Structural Break Scanner
Patrick Murimi Njoroge
Утилиты
Your system stops working. Is that a losing streak, or did the market change? Every rule-based strategy carries an assumption: that the price behavior it was built for is still the price behavior in front of it. When a market shifts from ranging to trending, or from quiet accumulation to a sharp directional run, that assumption breaks before your equity curve tells you it has. Most tools that claim to flag a "regime change" are trend filters in disguise. A moving-average slope, an ADX threshold,
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