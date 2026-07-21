PropGuard Prop Firm Compliance Guardian
- Эксперты
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Oguzhan Senturk⚙️ Systems Architect & Algorithmic Trader
Engineering fully autonomous execution systems, institutional risk engines, and bespoke trading software.
🔶 ABOUT ME & PHILOSOPHY
- Версия: 1.3
- Активации: 20
🛡️ PropGuard — Соответствие правилам проп-фирм и защита от риска
PropGuard — это страж вашего счёта в проп-фирме. Он НЕ открывает сделки. Он работает на ОДНОМ графике, следит за ВСЕМ счётом и удерживает вас в рамках правил, из-за которых чаще всего аннулируют счета или отказывают в выплатах — и при этом показывает ваши реальные шансы пройти челлендж.
Прикрепите его к одному графику, выберите пресет вашей фирмы и торгуйте как обычно. PropGuard защищает счёт в фоне и никогда не вмешивается в вашу стратегию.
✅ Что он ОБЕСПЕЧИВАЕТ (автоматически закрывает / блокирует счёт при нарушении)
- Дневной лимит убытка — % или деньги, настраиваемое время сброса, буфер раннего срабатывания
- Максимальный убыток — статический, трейлинг на конец дня или внутридневной трейлинг
- Новостной фильтр — блокировка или закрытие вокруг важных экономических событий
- Выходные / конец дня — окна принудительного закрытия
- Лимиты экспозиции — максимум открытых позиций и суммарного объёма (лотов)
🚫 Что он КОНТРОЛИРУЕТ (детекторы запрещённых практик)
- Максимальный риск на сделку (по стоп-лоссу) и обязательный стоп-лосс
- Хеджирование / встречные позиции
- Мартингейл — увеличение объёма после убытка
- Сетка (grid) — слишком много позиций по одному инструменту
- Овертрейдинг / тик-скальпинг — частота сделок и сверхкороткое удержание
📊 Что он ОТСЛЕЖИВАЕТ (информативно)
- Прогресс к цели по прибыли, с опциональной блокировкой для защиты прохождения
- Минимальное число торговых дней
- Правило консистентности / лучшего дня
🧠 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ НАБОР — то, что отличает PropGuard
Не только защита — реальное преимущество на основе вашей собственной истории сделок:
- 🎯 PASS ODDS (Монте-Карло) — оценивает вашу вероятность пройти челлендж, риск слить счёт и оптимальный размер риска, максимизирующий шанс прохождения. Узнайте свои шансы до оплаты челленджа.
- 🔬 EDGE X-RAY — показывает, где вы реально зарабатываете и теряете: лучшие и худшие сессия, инструмент и день недели. Торгуйте сильные стороны, устраняйте утечки.
- 🕵️ BROKER INTEGRITY MONITOR — мониторинг спреда и исполнения в реальном времени, выявляющий брокера, который расширяет спред или даёт всплески при вашем входе — с доказательствами.
⚡ Пресеты фирм
Готовые отправные точки для распространённых моделей фирм (2 этапа, 1 этап, статическая и трейлинг-просадка). Пресеты — удобные значения по умолчанию; всегда сверяйтесь с актуальными правилами вашей фирмы.
🖥️ Живая панель
Чистая современная панель: каждое активное правило с прогресс-баром и цветовым статусом, кнопки в один клик Flatten / Reset / Pause, встроенное краткое руководство, кнопка сворачивания и подсказка на каждом элементе. Push- и email-уведомления включены.
▶️ Как использовать
- Прикрепите PropGuard к любому одному графику (он защищает весь счёт).
- Выберите вашу фирму в «Preset».
- Торгуйте как обычно — PropGuard вмешивается только при необходимости.
- Открывайте Pass Odds, Edge X-Ray и Broker в любой момент.
⚠️ Честные примечания — прочтите
- PropGuard НЕ торгует и НЕ гарантирует прохождение челленджа.
- Он устраняет человеческие ошибки, но не контролирует рынок или ваши входы.
- Пресеты — отправная точка; сверяйте актуальные правила вашей фирмы сами.
- Новостной фильтр использует экономический календарь MetaTrader от вашего брокера.
- Аналитические инструменты используют только вашу историю сделок и общую математику.
Работает на любом инструменте и у любого брокера. Поддерживаются счета неттинг и хеджинг. Совместим с другими советниками через опциональный фильтр по magic-номеру.
Попробуйте бесплатную демо-версию в тестере стратегий, затем запустите на своём демо-счёте, чтобы увидеть отчёты на вашей реальной истории.
⚙️ Основные параметры
- Firm Preset — готовые правила (2 этапа / 1 этап, статик / трейлинг или Custom)
- Account Basis — начальный баланс (0 = автоопределение) и время сброса дня
- Daily Loss Lock — включение, лимит (% / деньги), база, буфер, действие
- Max Loss Lock — режим (статик / трейлинг EOD / внутридневной), лимит, буфер, действие
- News Filter — off / warn / enforce, важность, валюты, минуты до и после
- Weekend & End-of-Day — закрытие и блокировка в выбранных окнах
- Profit Target / Min Trading Days / Consistency — информативные трекеры
- Risk Per Trade / Require Stop-Loss — off / warn / enforce, макс. риск %
- Hedging / Martingale / Grid / Overtrading — детекторы off / warn / enforce
- Exposure — макс. позиции и макс. лоты
- Intelligence — глубина истории, число симуляций, цель, горизонт
- Execution — фильтр magic-номера, повторы закрытия, макс. проскальзывание
- Alerts — всплывающее, звук, push, email
- Panel — показ панели, кнопки, позиция, размер шрифта