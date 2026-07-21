PropGuard Prop Firm Compliance Guardian

🛡️ PropGuard — Соответствие правилам проп-фирм и защита от риска

PropGuard — это страж вашего счёта в проп-фирме. Он НЕ открывает сделки. Он работает на ОДНОМ графике, следит за ВСЕМ счётом и удерживает вас в рамках правил, из-за которых чаще всего аннулируют счета или отказывают в выплатах — и при этом показывает ваши реальные шансы пройти челлендж.

Прикрепите его к одному графику, выберите пресет вашей фирмы и торгуйте как обычно. PropGuard защищает счёт в фоне и никогда не вмешивается в вашу стратегию.

✅ Что он ОБЕСПЕЧИВАЕТ (автоматически закрывает / блокирует счёт при нарушении)

Дневной лимит убытка — % или деньги, настраиваемое время сброса, буфер раннего срабатывания

— % или деньги, настраиваемое время сброса, буфер раннего срабатывания Максимальный убыток — статический, трейлинг на конец дня или внутридневной трейлинг

— статический, трейлинг на конец дня или внутридневной трейлинг Новостной фильтр — блокировка или закрытие вокруг важных экономических событий

— блокировка или закрытие вокруг важных экономических событий Выходные / конец дня — окна принудительного закрытия

— окна принудительного закрытия Лимиты экспозиции — максимум открытых позиций и суммарного объёма (лотов)

🚫 Что он КОНТРОЛИРУЕТ (детекторы запрещённых практик)

Максимальный риск на сделку (по стоп-лоссу) и обязательный стоп-лосс

(по стоп-лоссу) и Хеджирование / встречные позиции

/ встречные позиции Мартингейл — увеличение объёма после убытка

— увеличение объёма после убытка Сетка (grid) — слишком много позиций по одному инструменту

— слишком много позиций по одному инструменту Овертрейдинг / тик-скальпинг — частота сделок и сверхкороткое удержание

📊 Что он ОТСЛЕЖИВАЕТ (информативно)

Прогресс к цели по прибыли , с опциональной блокировкой для защиты прохождения

, с опциональной блокировкой для защиты прохождения Минимальное число торговых дней

Правило консистентности / лучшего дня

🧠 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ НАБОР — то, что отличает PropGuard

Не только защита — реальное преимущество на основе вашей собственной истории сделок:

🎯 PASS ODDS (Монте-Карло) — оценивает вашу вероятность пройти челлендж , риск слить счёт и оптимальный размер риска , максимизирующий шанс прохождения. Узнайте свои шансы до оплаты челленджа.

— оценивает вашу , и , максимизирующий шанс прохождения. Узнайте свои шансы оплаты челленджа. 🔬 EDGE X-RAY — показывает, где вы реально зарабатываете и теряете: лучшие и худшие сессия, инструмент и день недели . Торгуйте сильные стороны, устраняйте утечки.

— показывает, где вы реально зарабатываете и теряете: лучшие и худшие . Торгуйте сильные стороны, устраняйте утечки. 🕵️ BROKER INTEGRITY MONITOR — мониторинг спреда и исполнения в реальном времени, выявляющий брокера, который расширяет спред или даёт всплески при вашем входе — с доказательствами.

⚡ Пресеты фирм

Готовые отправные точки для распространённых моделей фирм (2 этапа, 1 этап, статическая и трейлинг-просадка). Пресеты — удобные значения по умолчанию; всегда сверяйтесь с актуальными правилами вашей фирмы.

🖥️ Живая панель

Чистая современная панель: каждое активное правило с прогресс-баром и цветовым статусом, кнопки в один клик Flatten / Reset / Pause, встроенное краткое руководство, кнопка сворачивания и подсказка на каждом элементе. Push- и email-уведомления включены.

▶️ Как использовать

Прикрепите PropGuard к любому одному графику (он защищает весь счёт). Выберите вашу фирму в «Preset». Торгуйте как обычно — PropGuard вмешивается только при необходимости. Открывайте Pass Odds, Edge X-Ray и Broker в любой момент.

⚠️ Честные примечания — прочтите

PropGuard НЕ торгует и НЕ гарантирует прохождение челленджа.

и прохождение челленджа. Он устраняет человеческие ошибки, но не контролирует рынок или ваши входы.

Пресеты — отправная точка; сверяйте актуальные правила вашей фирмы сами.

Новостной фильтр использует экономический календарь MetaTrader от вашего брокера.

Аналитические инструменты используют только вашу историю сделок и общую математику.

Работает на любом инструменте и у любого брокера. Поддерживаются счета неттинг и хеджинг. Совместим с другими советниками через опциональный фильтр по magic-номеру.

Попробуйте бесплатную демо-версию в тестере стратегий, затем запустите на своём демо-счёте, чтобы увидеть отчёты на вашей реальной истории.

⚙️ Основные параметры