PropGuard Prop Firm Compliance Guardian

🛡️ PropGuard — Соответствие правилам проп-фирм и защита от риска

PropGuard — это страж вашего счёта в проп-фирме. Он НЕ открывает сделки. Он работает на ОДНОМ графике, следит за ВСЕМ счётом и удерживает вас в рамках правил, из-за которых чаще всего аннулируют счета или отказывают в выплатах — и при этом показывает ваши реальные шансы пройти челлендж.

Прикрепите его к одному графику, выберите пресет вашей фирмы и торгуйте как обычно. PropGuard защищает счёт в фоне и никогда не вмешивается в вашу стратегию.

✅ Что он ОБЕСПЕЧИВАЕТ (автоматически закрывает / блокирует счёт при нарушении)

  • Дневной лимит убытка — % или деньги, настраиваемое время сброса, буфер раннего срабатывания
  • Максимальный убыток — статический, трейлинг на конец дня или внутридневной трейлинг
  • Новостной фильтр — блокировка или закрытие вокруг важных экономических событий
  • Выходные / конец дня — окна принудительного закрытия
  • Лимиты экспозиции — максимум открытых позиций и суммарного объёма (лотов)

🚫 Что он КОНТРОЛИРУЕТ (детекторы запрещённых практик)

  • Максимальный риск на сделку (по стоп-лоссу) и обязательный стоп-лосс
  • Хеджирование / встречные позиции
  • Мартингейл — увеличение объёма после убытка
  • Сетка (grid) — слишком много позиций по одному инструменту
  • Овертрейдинг / тик-скальпинг — частота сделок и сверхкороткое удержание

📊 Что он ОТСЛЕЖИВАЕТ (информативно)

  • Прогресс к цели по прибыли, с опциональной блокировкой для защиты прохождения
  • Минимальное число торговых дней
  • Правило консистентности / лучшего дня

🧠 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ НАБОР — то, что отличает PropGuard

Не только защита — реальное преимущество на основе вашей собственной истории сделок:

  • 🎯 PASS ODDS (Монте-Карло) — оценивает вашу вероятность пройти челлендж, риск слить счёт и оптимальный размер риска, максимизирующий шанс прохождения. Узнайте свои шансы до оплаты челленджа.
  • 🔬 EDGE X-RAY — показывает, где вы реально зарабатываете и теряете: лучшие и худшие сессия, инструмент и день недели. Торгуйте сильные стороны, устраняйте утечки.
  • 🕵️ BROKER INTEGRITY MONITOR — мониторинг спреда и исполнения в реальном времени, выявляющий брокера, который расширяет спред или даёт всплески при вашем входе — с доказательствами.

⚡ Пресеты фирм

Готовые отправные точки для распространённых моделей фирм (2 этапа, 1 этап, статическая и трейлинг-просадка). Пресеты — удобные значения по умолчанию; всегда сверяйтесь с актуальными правилами вашей фирмы.

🖥️ Живая панель

Чистая современная панель: каждое активное правило с прогресс-баром и цветовым статусом, кнопки в один клик Flatten / Reset / Pause, встроенное краткое руководство, кнопка сворачивания и подсказка на каждом элементе. Push- и email-уведомления включены.

▶️ Как использовать

  1. Прикрепите PropGuard к любому одному графику (он защищает весь счёт).
  2. Выберите вашу фирму в «Preset».
  3. Торгуйте как обычно — PropGuard вмешивается только при необходимости.
  4. Открывайте Pass Odds, Edge X-Ray и Broker в любой момент.

⚠️ Честные примечания — прочтите

  • PropGuard НЕ торгует и НЕ гарантирует прохождение челленджа.
  • Он устраняет человеческие ошибки, но не контролирует рынок или ваши входы.
  • Пресеты — отправная точка; сверяйте актуальные правила вашей фирмы сами.
  • Новостной фильтр использует экономический календарь MetaTrader от вашего брокера.
  • Аналитические инструменты используют только вашу историю сделок и общую математику.

Работает на любом инструменте и у любого брокера. Поддерживаются счета неттинг и хеджинг. Совместим с другими советниками через опциональный фильтр по magic-номеру.

Попробуйте бесплатную демо-версию в тестере стратегий, затем запустите на своём демо-счёте, чтобы увидеть отчёты на вашей реальной истории.

⚙️ Основные параметры

  • Firm Preset — готовые правила (2 этапа / 1 этап, статик / трейлинг или Custom)
  • Account Basis — начальный баланс (0 = автоопределение) и время сброса дня
  • Daily Loss Lock — включение, лимит (% / деньги), база, буфер, действие
  • Max Loss Lock — режим (статик / трейлинг EOD / внутридневной), лимит, буфер, действие
  • News Filter — off / warn / enforce, важность, валюты, минуты до и после
  • Weekend & End-of-Day — закрытие и блокировка в выбранных окнах
  • Profit Target / Min Trading Days / Consistency — информативные трекеры
  • Risk Per Trade / Require Stop-Loss — off / warn / enforce, макс. риск %
  • Hedging / Martingale / Grid / Overtrading — детекторы off / warn / enforce
  • Exposure — макс. позиции и макс. лоты
  • Intelligence — глубина истории, число симуляций, цель, горизонт
  • Execution — фильтр magic-номера, повторы закрытия, макс. проскальзывание
  • Alerts — всплывающее, звук, push, email
  • Panel — показ панели, кнопки, позиция, размер шрифта
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4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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Lodestar Autonomous Multi Market EA
Oguzhan Senturk
Эксперты
LAUNCH PRICING NOTICE Current Price: $399 (Introductory Offer) Lodestar is built on institutional-grade multi-asset portfolio architecture, and its real structural value is far higher than $399. Because we are new to the MQL5 Marketplace and want to build a track record of user reviews, we are offering a transparent, step-by-step launch pricing model : The price will increase by $100 after EVERY purchase until it reaches its final retail price. Early adopters secure the exact same institutio
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