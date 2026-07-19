Dynamic Trend Follower MT4

Dynamic Trend Follower 主图指标深度解析：双均线变色 + 金叉死叉标记 + 买卖信号 + 趋势转换 + 强势金/死叉

指标概述

Dynamic Trend Follower 是一款专为 MT4平台 设计的高品质主图均线交叉综合信号指标。它突破了传统单一均线或简单交叉的局限，通过整合 双均线趋势变色系统 、 金叉死叉"+"标记与差值百分比 、 买卖信号箭头 、 趋势转换提示 以及 强势金叉/死叉识别 ，结合均线状态判定和多层信号标注机制，在主图上直观呈现市场趋势方向、交叉爆发点和关键反转预警。其核心价值在于利用多维度均线算法融合和信号过滤机制，帮助交易者在复杂行情中精准识别高概率的趋势跟随和反转机会。

1. 核心信号系统

1.1 双均线趋势变色系统

● 短期均线（Short MA） — 线宽2：上涨 lime绿色 / 下跌 红色 / 走平 蓝色

● 长期均线（Long MA） — 线宽3：上涨 lime绿色 / 下跌 红色 / 走平 蓝色

● 交易意义 ：通过颜色直观判断均线方向，绿色代表多头趋势，红色代表空头趋势，蓝色代表盘整震荡。双线同色时为明确趋势，异色时为过渡或震荡状态。

1.2 金叉/死叉标记系统

● 金叉"+"标记 — 绿色：短期均线上穿长期均线时显示绿色"+"号，并在下方标注均线差值百分比（白色小字）。

● 死叉"+"标记 — 红色：短期均线下穿长期均线时显示红色"+"号，并在上方标注均线差值百分比（白色小字）。

● 差值百分比 ：计算公式为 (短期MA - 长期MA) / 长期MA × 100%，用于量化交叉力度。

1.3 买卖信号（Buy / Sell）

● Buy（买入） — 绿色箭头+文字：金叉触发且当前收盘价高于前一根K线收盘价时激活。代表 金叉确认后的有效买入信号 ，过滤了假交叉。

● Sell（卖出） — 红色箭头+文字：死叉触发且当前收盘价低于前一根K线收盘价时激活。代表 死叉确认后的有效卖出信号 ，过滤了假交叉。

1.4 趋势转换信号（Trend Up / Trend Down）

● Trend Up（趋势转多） — 绿色文字：当前周期短期MA在长期MA上方，且前一周期短期MA在长期MA下方时激活。这是 趋势由空转多的标志性信号 。

● Trend Down（趋势转空） — 红色文字：当前周期短期MA在长期MA下方，且前一周期短期MA在长期MA上方时激活。这是 趋势由多转空的标志性信号 。

1.5 强势金叉/死叉（Strong GC / Strong DC）

● Strong GC（强势金叉） — 黄色文字：金叉触发且收盘价同时高于短期均线和长期均线时激活。代表 价格位于双线之上的极强金叉 ，多头动能充沛。

● Strong DC（强势死叉） — 黄色文字：死叉触发且收盘价同时低于短期均线和长期均线时激活。代表 价格位于双线之下的极强死叉 ，空头动能充沛。

2. 实战交易策略

2.1 趋势确认过滤器

● 短期与长期均线 同时为绿色 时，仅采纳买入类信号（Buy / Trend Up / Strong GC）。

● 短期与长期均线 同时为红色 时，仅采纳卖出类信号（Sell / Trend Down / Strong DC）。

● 均线出现 蓝色（走平） 时，市场处于震荡状态，信号可靠性降低，建议观望或轻仓。

2.2 多信号共振

● 当同一根K线上出现 2个或以上买入信号 （如 Buy + Trend Up + Strong GC 同时触发），信号可靠性显著提升。

● 指标支持每根K线 多层文字叠加 （金叉标记 + 差值百分比 + Buy + Trend Up + Strong GC），便于识别信号密集区域。

● 重点关注 ： Strong GC + Buy 共振 代表极高概率的趋势起爆点。

2.3 分层操作建议

● 试探仓（10-20%） ：适合 Trend Up / Trend Down 等早期信号，轻仓试探。

● 标准仓（30-50%） ：适合 Buy / Sell 确认信号，正常仓位。

● 加仓（50-80%） ：适合 Strong GC / Strong DC 强势信号，顺势加仓。

● 减仓/止盈 ：对手方向信号出现时开始部分止盈，保留底仓。

● 清仓/反手 ：强对手信号出现时果断清仓或反手。

3. 参数配置指南

3.1 核心参数

● Short MA Period（短期均线周期） ：默认50。短期均线的计算周期。

● Long MA Period（长期均线周期） ：默认100。长期均线的计算周期。

● MA Type（均线类型） ：默认EMA。可选 SMA（简单移动平均）、EMA（指数移动平均）、WMA（加权移动平均）、LRF（线性回归预测）。

● Text Gap ATR（文字间距） ：默认0.35。信号文字与K线的距离（按ATR倍数计算），自动适应不同波动率水平。

● Max Lookback Bars（最多回溯标注K线数） ：默认2000。历史信号标注的最大K线数量，数值越大显示越多历史信号。

3.2 提醒设置

● Popup Alert（弹窗提醒） ：默认开启。

● Push Notification（手机推送） ：默认关闭。注意：MT4推送有频率限制（约每分钟10条）。

● Email Alert（邮件提醒） ：默认关闭。

● Sound Alert（声音提醒） ：默认开启；声音文件位于MT4 Sounds目录。

● Alert On Bar Close（收盘确认后提醒） ：默认开启。 仅在K线收盘确认后才触发提醒 ，避免盘中假信号。

3.3 单信号提醒开关

● 每个信号可独立控制是否触发提醒，包括 Buy、Sell、Trend Up、Trend Down、Strong GC、Strong DC。

● 交易者可根据自己的交易风格 仅开启感兴趣的信号提醒 ，避免信息过载。

4. 信号颜色与箭头速查表

4.1 买入类信号（显示在K线下方）

● Buy — 绿色箭头+文字 — 金叉确认买入

● Trend Up — 绿色文字 — 趋势由空转多

● Strong GC — 黄色文字 — 强势金叉（价格在双线之上）

● 金叉"+" — 绿色"+"号 — 均线金叉标记 + 差值百分比

4.2 卖出类信号（显示在K线上方）

● Sell — 红色箭头+文字 — 死叉确认卖出

● Trend Down — 红色文字 — 趋势由多转空

● Strong DC — 黄色文字 — 强势死叉（价格在双线之下）

● 死叉"+" — 红色"+"号 — 均线死叉标记 + 差值百分比

4.3 均线颜色说明

● 绿色线 ：均线上行（多头方向）

● 红色线 ：均线下行（空头方向）

● 蓝色线 ：均线走平（震荡状态）

5. 源码架构说明

5.1 绘图缓冲区（8个）

● 缓冲区0-2：短期均线的上涨/下跌/走平三段

● 缓冲区3-5：长期均线的上涨/下跌/走平三段

● 缓冲区6-7：买入/卖出箭头信号

5.2 均线算法实现

● SMA ：自定义 MaAt() 函数计算简单移动平均

● EMA ：自定义 EmaStep() 函数逐K线递推指数移动平均

● WMA ：自定义 WmaAt() 函数计算加权移动平均（权重递减）

● LRF ：自定义 LrfAt() 函数计算线性回归预测值（最小二乘法拟合）

5.3 文字标注系统

● 使用 OBJ_TEXT 对象绘制，支持 Arial 字体和多字号

● 买入类信号在低点下方分三层显示（Buy / Trend Up / Strong GC）

● 卖出类信号在高点上方分三层显示（Sell / Trend Down / Strong DC）

● 金叉/死叉"+"标记附带均线差值百分比，间距按ATR倍数自动适配

5.4 提醒系统

● 每根K线每方向最多提醒一次，避免重复

● 收盘确认模式下检查 bar[1]（刚收盘的K线）

● 支持弹窗、推送、邮件、声音四种提醒方式

● lastBuyAlert / lastSellAlert 静态变量防止同一K线重复提醒

6. 总结

● Dynamic Trend Follower 是一款集成"双均线变色 + 金叉死叉标记 + 买卖确认 + 趋势转换 + 强势交叉"的综合MT4主图指标。

● 核心公式 ：均线颜色定方向，交叉标记抓时机，多信号共振提胜率，收盘确认过滤噪声。

● 双线同绿 → 做多为主，关注 Buy、Trend Up 和 Strong GC 信号。

● 双线同红 → 做空为主，关注 Sell、Trend Down 和 Strong DC 信号。

● 多信号同时触发 → 高概率交易机会，考虑加大仓位。