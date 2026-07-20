Black D 7

Black D7 — Двусторонний хедж-грид советник для XAU/USD и BTC/USD

Black D7 — полностью автоматизированная торговая система на основе хеджирующей сетки (грид), разработанная для трейдеров, которые хотят одновременно работать в двух направлениях — BUY и SELL — на золоте и биткоине. Вместо попыток угадать направление рынка, Black D7 управляет обеими сторонами одновременно, наращивая позиции по сетке и закрывая корзину ордеров при достижении заданной цели по прибыли — без необходимости ручного вмешательства.

Как это работает

  • Независимые сетки BUY/SELL — каждая сторона работает со своим magic number, своей последовательностью лотов и своим тейк-профитом по корзине, поэтому одна сторона никогда не мешает другой.
  • Настраиваемый шаг сетки — задайте расстояние в долларах между ордерами сетки в соответствии с волатильностью XAU/USD или BTC/USD.
  • Прогрессивное увеличение лота — размер лота автоматически увеличивается каждые N ордеров, полностью настраивается под ваш уровень риска.
  • Тейк-профит по корзине — каждая сторона полностью закрывается, как только суммарная плавающая прибыль достигает вашей цели, фиксируя прибыль.
  • Работа 24/7 — советник работает на каждом тике, не требуя постоянного наблюдения за графиком.

Управление риском и контроль счёта

  • Минимальный уровень эквити — торговля приостанавливается, если эквити счёта опускается ниже заданного минимума.
  • Ограничение по просадке — открытие новых ордеров прекращается автоматически, если просадка превышает заданный процент от пикового значения эквити.
  • Фильтр спреда — блокирует новые входы, если спред расширяется сверх установленного порога, защищая от резких скачков во время новостей.
  • Фильтры по сессиям и дням недели — торгуйте только в выбранные часы и дни (встроены сессии по времени IST).
  • Опциональный фильтр новостей — приостановка торговли вокруг новостей высокой/средней важности по выбранным валютам.

Создан для контроля, а не для угадывания

Каждый параметр сетки, лота и риска вынесен в настройки — ничего не зашито в коде. Вы сами решаете, насколько агрессивно или консервативно должна вести себя сетка по каждому инструменту.

Важное замечание о типе стратегии

Black D7 использует грид/усредняющий подход: если цена движется против открытой позиции, советник добавляет новые ордера с более широким шагом, вместо закрытия по убытку. Этот стиль хорошо зарекомендовал себя во флэтовых и возвратных к среднему условиях рынка, но, как и в любой грид-системе, продолжительные сильные тренды могут увеличить просадку до достижения тейк-профита по корзине. Тщательно тестируйте советник на демо-счёте и на исторических данных с учётом условий вашего брокера и инструмента, начинайте с консервативных настроек лота и шага сетки, и подбирайте размер позиций в соответствии с собственной терпимостью к риску. Результаты прошлых или смоделированных торгов не гарантируют результатов в будущем.

Хочешь, я также сделаю короткую версию для поля краткого описания на MQL5 (то, что отображается в поиске, ~200 символов), на русском?


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NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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