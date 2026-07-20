Black D7 — Двусторонний хедж-грид советник для XAU/USD и BTC/USD

Black D7 — полностью автоматизированная торговая система на основе хеджирующей сетки (грид), разработанная для трейдеров, которые хотят одновременно работать в двух направлениях — BUY и SELL — на золоте и биткоине. Вместо попыток угадать направление рынка, Black D7 управляет обеими сторонами одновременно, наращивая позиции по сетке и закрывая корзину ордеров при достижении заданной цели по прибыли — без необходимости ручного вмешательства.

Как это работает

Независимые сетки BUY/SELL — каждая сторона работает со своим magic number, своей последовательностью лотов и своим тейк-профитом по корзине, поэтому одна сторона никогда не мешает другой.

— каждая сторона работает со своим magic number, своей последовательностью лотов и своим тейк-профитом по корзине, поэтому одна сторона никогда не мешает другой. Настраиваемый шаг сетки — задайте расстояние в долларах между ордерами сетки в соответствии с волатильностью XAU/USD или BTC/USD.

— задайте расстояние в долларах между ордерами сетки в соответствии с волатильностью XAU/USD или BTC/USD. Прогрессивное увеличение лота — размер лота автоматически увеличивается каждые N ордеров, полностью настраивается под ваш уровень риска.

— размер лота автоматически увеличивается каждые N ордеров, полностью настраивается под ваш уровень риска. Тейк-профит по корзине — каждая сторона полностью закрывается, как только суммарная плавающая прибыль достигает вашей цели, фиксируя прибыль.

— каждая сторона полностью закрывается, как только суммарная плавающая прибыль достигает вашей цели, фиксируя прибыль. Работа 24/7 — советник работает на каждом тике, не требуя постоянного наблюдения за графиком.

Управление риском и контроль счёта

Минимальный уровень эквити — торговля приостанавливается, если эквити счёта опускается ниже заданного минимума.

— торговля приостанавливается, если эквити счёта опускается ниже заданного минимума. Ограничение по просадке — открытие новых ордеров прекращается автоматически, если просадка превышает заданный процент от пикового значения эквити.

— открытие новых ордеров прекращается автоматически, если просадка превышает заданный процент от пикового значения эквити. Фильтр спреда — блокирует новые входы, если спред расширяется сверх установленного порога, защищая от резких скачков во время новостей.

— блокирует новые входы, если спред расширяется сверх установленного порога, защищая от резких скачков во время новостей. Фильтры по сессиям и дням недели — торгуйте только в выбранные часы и дни (встроены сессии по времени IST).

— торгуйте только в выбранные часы и дни (встроены сессии по времени IST). Опциональный фильтр новостей — приостановка торговли вокруг новостей высокой/средней важности по выбранным валютам.

Создан для контроля, а не для угадывания

Каждый параметр сетки, лота и риска вынесен в настройки — ничего не зашито в коде. Вы сами решаете, насколько агрессивно или консервативно должна вести себя сетка по каждому инструменту.

Важное замечание о типе стратегии

Black D7 использует грид/усредняющий подход: если цена движется против открытой позиции, советник добавляет новые ордера с более широким шагом, вместо закрытия по убытку. Этот стиль хорошо зарекомендовал себя во флэтовых и возвратных к среднему условиях рынка, но, как и в любой грид-системе, продолжительные сильные тренды могут увеличить просадку до достижения тейк-профита по корзине. Тщательно тестируйте советник на демо-счёте и на исторических данных с учётом условий вашего брокера и инструмента, начинайте с консервативных настроек лота и шага сетки, и подбирайте размер позиций в соответствии с собственной терпимостью к риску. Результаты прошлых или смоделированных торгов не гарантируют результатов в будущем.

Хочешь, я также сделаю короткую версию для поля краткого описания на MQL5 (то, что отображается в поиске, ~200 символов), на русском?