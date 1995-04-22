Black D7 — 双向对冲网格智能交易系统（EA），适用于 XAU/USD 和 BTC/USD

Black D7 是一款全自动的对冲网格交易系统，专为希望在黄金和比特币上同时进行 BUY（买入）和 SELL（卖出）双向操作的交易者设计。Black D7 不依赖预测市场方向，而是同时管理多空两个方向的仓位篮子，通过网格逐步加仓，并在达到设定的盈利目标后平掉整个篮子——全程无需人工干预。

工作原理

独立的买卖网格 — 每一侧使用独立的 magic number、独立的手数递增序列以及独立的篮子止盈,确保两侧互不干扰。

— 每一侧使用独立的 magic number、独立的手数递增序列以及独立的篮子止盈,确保两侧互不干扰。 可自定义网格间距 — 可根据 XAU/USD 或 BTC/USD 的波动性设置网格订单之间的美元价格间距。

— 可根据 XAU/USD 或 BTC/USD 的波动性设置网格订单之间的美元价格间距。 渐进式手数递增 — 每隔 N 单自动增加手数，可根据您的风险偏好完全自定义。

— 每隔 N 单自动增加手数，可根据您的风险偏好完全自定义。 篮子止盈 — 当某一侧的浮动总盈利达到设定目标时，该侧所有订单将全部平仓，锁定利润。

— 当某一侧的浮动总盈利达到设定目标时，该侧所有订单将全部平仓，锁定利润。 24/7 全自动运行 — 逐笔跟踪行情运行，无需人工盯盘。

风险与账户控制

最低净值保护 — 当账户净值低于设定的最低值时，自动暂停开新仓。

— 当账户净值低于设定的最低值时，自动暂停开新仓。 回撤限制 — 当回撤超过账户净值峰值的设定百分比时，自动停止开新仓。

— 当回撤超过账户净值峰值的设定百分比时，自动停止开新仓。 点差过滤 — 当点差超过设定阈值时阻止开新仓，在新闻行情剧烈波动时提供保护。

— 当点差超过设定阈值时阻止开新仓，在新闻行情剧烈波动时提供保护。 交易时段与星期过滤 — 可自由选择交易的时间段和星期（内置基于印度标准时间 IST 的交易时段设置）。

— 可自由选择交易的时间段和星期（内置基于印度标准时间 IST 的交易时段设置）。 可选新闻过滤器 — 可在高/中等重要性新闻事件前后暂停交易（支持指定货币）。

为掌控而生，而非猜测

所有网格、手数和风险相关参数均可在输入设置中调整——没有任何硬编码。您可以根据每个交易品种自行决定网格策略的激进或保守程度。

关于策略类型的重要说明

Black D7 采用的是网格/摊薄加仓策略：当价格向持仓的不利方向运行时，系统会以更宽的间距继续加仓，而不是止损平仓。这种策略风格在震荡或均值回归的市场环境中表现良好，但与所有网格系统一样，持续的强势单边趋势可能会在达到篮子止盈之前放大回撤。请在您自己的经纪商和交易品种条件下充分进行历史回测和模拟测试，从保守的手数和网格间距设置开始，并根据自身的风险承受能力来确定仓位规模。历史或模拟测试结果并不能保证未来的表现。

需要我再做一个用于 MQL5 搜索结果展示的简短描述版本（约 200 字符）吗？中英俄哪个版本都可以帮您准备。