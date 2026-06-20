Super Hybrid Ultimate With 5 AI Engine Version

Super Hybrid AI Gold Engine — это продвинутый торговый советник для торговли XAUUSD на MetaTrader 5, разработанный на основе структурированного анализа рынка, поэтапного управления корзиной ордеров, интеллектуального контроля восстановления, фильтрации торговых сессий, новостной защиты и многоуровневой AI-логики принятия решений.

Советник создан для трейдеров, которым нужна автоматизированная система для торговли золотом с понятной визуальной обратной связью на графике, гибкими настройками риска и защитными слоями для grid, martingale, hedge и trend-following поведения.

Этот Expert Advisor не полагается на один единственный сигнал. Он объединяет анализ трендовой структуры, определение рыночного режима, анализ Fair Value Gap, построение уровней поддержки и сопротивления, поведение спреда, новостные фильтры, фильтр событий Федеральной резервной системы, экспозицию корзины, скорость просадки, уровень маржи и качество исполнения перед разрешением новых торговых циклов или действий восстановления.

Основная торговая концепция

Советник ориентирован на XAUUSD и использует гибридную структуру, объединяющую:

Входы по тренду

Интеллектуальную логику BUY / SELL / WAIT / BLOCK

Обнаружение Fair Value Gap и анализ ретеста

Проверку конфликта с поддержкой и сопротивлением

Поэтапное grid-восстановление

Опцию стандартного martingale

Hedging и пользовательские режимы хеджирования

Управление basket take-profit

AI-защиту от опасных рыночных условий

Советник разработан для того, чтобы избегать слепых входов, используя структурированный движок принятия решений перед открытием новых циклов. После активации корзины система управляет восстановлением в соответствии с выбранными настройками этапов, условиями риска, правилами сессий, спредом, новостным статусом и уровнем AI-риска.

Пять интеллектуальных защитных движков

Советник включает пять быстрых защитных движков, которые можно включать или отключать в верхней части вкладки Inputs.

1. Shadow Edge Memory

Этот слой записывает поведение сигналов, поведение корзины, рыночный режим, спред, направление, размер лота и результат корзины во время текущей торговой сессии. Он помогает советнику отслеживать, какие условия являются чистыми, а какие стрессовыми.

Он отслеживает такую информацию, как:

Направление сигнала

Рыночный режим

Состояние спреда

Прибыль корзины

Максимальная просадка корзины

Прибыльные и стрессовые циклы по часам

Это внутренний слой памяти. Он поддерживает качество принятия решений, не заменяя основную стратегию.

2. Recovery Defense Brain

Этот слой защищает логику восстановления на поздних этапах. Он проверяет, открываются ли recovery или add-on сделки в опасных условиях, таких как сильный неблагоприятный тренд, быстрое ускорение просадки, чрезвычайный риск или высокий рыночный стресс.

При росте риска он может:

Блокировать опасные recovery add-ons

Снижать экспозицию recovery-лота

Усиливать защиту на поздних этапах корзины

Избегать добавления сделок в условиях сильного однонаправленного движения

Цель — защитить счет от агрессивного восстановления во время нестандартных рыночных условий.

3. Adaptive Basket TP

Советник не использует только фиксированную цель корзины. Движок Adaptive Basket TP может корректировать цель выхода из корзины, когда корзина становится стрессовой.

Для чистых ранних корзин советник сохраняет исходную цель.

Для более глубоких или стрессовых корзин советник может уменьшить эффективную цель корзины, чтобы выйти раньше, вместо слишком долгого ожидания исходной цели прибыли.

Это помогает советнику более интеллектуально управлять сложными ситуациями восстановления.

4. Market Regime Parameter Switching

Этот движок адаптирует поведение grid и multiplier в зависимости от рыночных условий.

Он может реагировать на:

Новостной риск или риск событий Федеральной резервной системы

Расширение спреда

Ускорение ATR

Поведение зрелого тренда

Высокие уровни AI-риска

Условия низкой ликвидности

Во время условий повышенного риска советник может расширять дистанцию grid или снижать давление multiplier вместо продолжения восстановления с тем же уровнем агрессивности.

5. Execution Quality Map

Советник отслеживает качество исполнения по часам, включая поведение спреда, проскальзывание, ошибки ордеров и условия плохого исполнения.

Если текущий торговый час показывает плохое качество исполнения или скачки спреда, советник может блокировать новые циклы до тех пор, пока качество исполнения не станет безопаснее.

Это полезно для брокеров или торговых сессий, где исполнение может быть нестабильным.

Structured AI Decision Engine

Советник включает специальный структурированный слой принятия решений, который выдает одно из четырех действий:

BUY

SELL

WAIT

BLOCK

Этот движок анализирует:

Трендовый bias старшего таймфрейма

Структуру входного таймфрейма

Силу рынка по ADX

Bias быстрых и медленных Moving Average

Направление долгосрочной Moving Average

Статус Fair Value Gap

Поведение liquidity sweep

Поведение импульсной свечи

Расстояние до поддержки и сопротивления

Состояние спреда

Разрешение торговой сессии

Статус новостного фильтра и фильтра Федеральной резервной системы

Условия просадки и экспозиции

Движок рассчитывает отдельные BUY и SELL оценки, затем выбирает более сильное направление только в том случае, если setup достаточно сильный.

Логика по умолчанию включает:

Обычный порог входа: 70/100

Зона сниженного риска: от 60/100 до 69/100

Зона ожидания, когда подтверждение недостаточно сильное

Зона блокировки, когда риск или условия оценки слабые

Это делает советник более избирательным перед запуском нового цикла.

Fair Value Gap и анализ рыночной структуры

Smart Decision Engine сканирует bullish и bearish Fair Value Gaps и классифицирует их по состоянию.

Обнаруживаемые состояния FVG включают:

Fresh FVG

Retested FVG

Mitigated FVG

Filled FVG

Weak FVG

Inversion FVG

Breakaway FVG

Советник может требовать ретест FVG и подтверждение отскока перед разрешением первого входа. Он также рисует активные структурные объекты на графике, включая поддержку, сопротивление и выбранную FVG-зону.

Это помогает трейдеру видеть, почему советник ждет, покупает, продает или блокирует вход.

AI Market Intelligence и защита от риска

Советник включает AI-style модуль оценки риска, который преобразует рыночные условия и состояние корзины в нормализованный уровень риска от 0 до 5:

Level 0 Normal

Level 1 Caution

Level 2 Elevated

Level 3 High

Level 4 Critical

Level 5 Emergency

Модуль отслеживает:

Ускорение ATR

Расширение диапазона свечи

Скачки спреда

Серии однонаправленных свечей

Быстрый импульс

Резкие скачки цены

Условия compression breakout

Зрелость тренда

Плавающую просадку корзины

Скорость просадки за минуту

Количество сделок в корзине

Общий объем лотов корзины

Уровень маржи

Хеджированную или однонаправленную экспозицию

Новостные окна и окна событий Федеральной резервной системы

В зависимости от уровня риска он может:

Блокировать новые циклы

Задерживать add-on сделки

Ужесточать фильтры спреда

Требовать более сильного подтверждения

Показывать причину прямо на панели

AI-защита от риска разработана для работы вместе с существующими новостными фильтрами и фильтрами Федеральной резервной системы, а не для их замены.

Multi-Stage Grid and Recovery System

Советник использует четырехэтапную grid-структуру.

Stage 1: сделки от 0 до 5

Stage 2: сделки от 6 до 10

Stage 3: сделки от 11 до 15

Stage 4: сделки от 16 до 25

Каждый этап может иметь собственные:

Grid distance

Multiplier

Entry timeframe

Start mode

Indicator filter

Lot carry method

Поддерживаемые торговые режимы включают:

Trend Follow

Standard Martingale

Hedging First Step

Full Hedging

Custom Hedging

Stage 2–Stage 4 могут продолжаться от последнего лота или от общего объема лотов предыдущего этапа, в зависимости от выбранного метода carry.

Это дает трейдеру больше контроля, чем обычный grid-советник.

Управление риском и капиталом

Советник включает несколько функций контроля риска:

Фиксированный стартовый лот

Опция стартового лота от процента баланса

Multiplier mode

Increment mode

Жесткий лимит максимального лота

Лимит общего объема лотов корзины

Максимальная плавающая просадка в валюте счета

Максимальная плавающая просадка в процентах

Daily loss circuit breaker

Опция закрытия всех сделок при достижении лимита просадки

Контроль спреда

Контроль проскальзывания

Мониторинг фактического проскальзывания при исполнении

Проверка маржи перед открытием сделок

Эти элементы управления позволяют пользователю настраивать советник для консервативной или более агрессивной торговли в зависимости от размера счета, условий брокера и предпочтений по риску.

Управление корзиной

Советник управляет сделками как корзиной и может закрывать корзину при достижении целевой прибыли.

Возможности корзины включают:

Фиксированную цель корзины в валюте счета

Линию Basket TP на графике

Опциональный trailing basket TP

Опциональное частичное закрытие

Адаптивную цель корзины в стрессовых условиях

Расчет прибыли корзины с учетом комиссии и swap

Советник рассчитывает прибыль корзины на основе позиций, относящихся к текущему символу и magic number.

Фильтры сессий, времени и дней

Советник включает детальный контроль сессий и времени.

Встроенные сессии:

Sydney

Tokyo

London

New York

Активные сессии по умолчанию:

Tokyo

London

New York

Советник также включает:

GMT-based настройку сессий

Автоматическое определение часового пояса брокера

Ручную настройку server offset

Пользовательские торговые окна

Фильтр торговых дней

Pre-close force-close logic

End-of-day и end-of-week close settings

Это помогает избегать нежелательной торговли в слабые рыночные периоды, на выходных или во время переходов между сессиями.

Новостная защита и защита Федеральной резервной системы

Советник включает два отдельных фильтра событий.

General News Filter

Общий новостной фильтр может использовать экономический календарь MT5 и блокировать новые входы до и после важных новостных событий.

Настраиваемые параметры включают:

Блокировку high-impact новостей

Блокировку moderate-impact новостей

Блокировку low-impact новостей

Минуты до новости

Минуты после новости

Автоматическое определение валюты

Fail-closed option

Federal Reserve Filter

Специальный фильтр Федеральной резервной системы может блокировать новые входы вокруг чувствительных событий ФРС США.

Он включает:

Часы до Fed event

Часы после Fed event

Same-day blocking option

Day-before blocking option

Day-after blocking option

Опцию блокировки add-ons во время Fed windows

Это особенно полезно для XAUUSD, потому что золото может сильно реагировать на доллар США, процентные ставки, инфляцию и события Федеральной резервной системы.

Daily Mimic Panel

Советник включает современную on-chart панель Daily Mimic Panel, отображающую важную торговую и риск-информацию в реальном времени.

Панель может показывать:

Статус советника

Спред

Статус сессии

Дневные показатели

Статус корзины

AI action

Market regime

Статус FVG и support/resistance

Разрешение recovery

AI reason text

Risk level

Protection status

News и Fed status

Панель разработана для того, чтобы дать трейдеру понятное представление о том, что делает советник и почему он ждет, торгует или блокирует вход.

Рекомендации по использованию

Рекомендуемый символ: XAUUSD

Рекомендуемая платформа: MetaTrader 5

Рекомендуемый тип счета: Hedging account

Рекомендуемый таймфрейм графика: M1

Стандартный smart analysis использует: H1 higher timeframe bias и M15 entry/FVG structure

Рекомендуемое исполнение: низкий спред, стабильный брокер, желательно VPS

Перед использованием на реальном счете протестируйте советник в Strategy Tester и на demo account. Настройте риск, стартовый лот, basket target, maximum drawdown и session settings в соответствии с размером счета и условиями брокера.

Важные примечания

Этот советник использует grid, martingale и recovery logic. Эти методы могут увеличивать экспозицию во время неблагоприятного движения рынка. Встроенные AI и защитные слои предназначены для управления рисковыми условиями, но они не устраняют торговый риск.

Ни один Expert Advisor не может гарантировать будущие результаты. Результаты backtest и demo могут отличаться от live trading из-за спреда, проскальзывания, скорости исполнения, комиссии, swap, ликвидности брокера и рыночных условий.

Используйте консервативные размеры лотов и убедитесь, что настройки соответствуют вашему балансу, кредитному плечу, спецификации символа у брокера и допустимому уровню риска.