Super Hybrid Ultimate With 5 AI Engine Version

5

Super Hybrid AI Gold Engine — это продвинутый торговый советник для торговли XAUUSD на MetaTrader 5, разработанный на основе структурированного анализа рынка, поэтапного управления корзиной ордеров, интеллектуального контроля восстановления, фильтрации торговых сессий, новостной защиты и многоуровневой AI-логики принятия решений.

Советник создан для трейдеров, которым нужна автоматизированная система для торговли золотом с понятной визуальной обратной связью на графике, гибкими настройками риска и защитными слоями для grid, martingale, hedge и trend-following поведения.

Этот Expert Advisor не полагается на один единственный сигнал. Он объединяет анализ трендовой структуры, определение рыночного режима, анализ Fair Value Gap, построение уровней поддержки и сопротивления, поведение спреда, новостные фильтры, фильтр событий Федеральной резервной системы, экспозицию корзины, скорость просадки, уровень маржи и качество исполнения перед разрешением новых торговых циклов или действий восстановления.

Основная торговая концепция

Советник ориентирован на XAUUSD и использует гибридную структуру, объединяющую:

Входы по тренду
Интеллектуальную логику BUY / SELL / WAIT / BLOCK
Обнаружение Fair Value Gap и анализ ретеста
Проверку конфликта с поддержкой и сопротивлением
Поэтапное grid-восстановление
Опцию стандартного martingale
Hedging и пользовательские режимы хеджирования
Управление basket take-profit
AI-защиту от опасных рыночных условий

Советник разработан для того, чтобы избегать слепых входов, используя структурированный движок принятия решений перед открытием новых циклов. После активации корзины система управляет восстановлением в соответствии с выбранными настройками этапов, условиями риска, правилами сессий, спредом, новостным статусом и уровнем AI-риска.

Пять интеллектуальных защитных движков

Советник включает пять быстрых защитных движков, которые можно включать или отключать в верхней части вкладки Inputs.

1. Shadow Edge Memory

Этот слой записывает поведение сигналов, поведение корзины, рыночный режим, спред, направление, размер лота и результат корзины во время текущей торговой сессии. Он помогает советнику отслеживать, какие условия являются чистыми, а какие стрессовыми.

Он отслеживает такую информацию, как:

Направление сигнала
Рыночный режим
Состояние спреда
Прибыль корзины
Максимальная просадка корзины
Прибыльные и стрессовые циклы по часам

Это внутренний слой памяти. Он поддерживает качество принятия решений, не заменяя основную стратегию.

2. Recovery Defense Brain

Этот слой защищает логику восстановления на поздних этапах. Он проверяет, открываются ли recovery или add-on сделки в опасных условиях, таких как сильный неблагоприятный тренд, быстрое ускорение просадки, чрезвычайный риск или высокий рыночный стресс.

При росте риска он может:

Блокировать опасные recovery add-ons
Снижать экспозицию recovery-лота
Усиливать защиту на поздних этапах корзины
Избегать добавления сделок в условиях сильного однонаправленного движения

Цель — защитить счет от агрессивного восстановления во время нестандартных рыночных условий.

3. Adaptive Basket TP

Советник не использует только фиксированную цель корзины. Движок Adaptive Basket TP может корректировать цель выхода из корзины, когда корзина становится стрессовой.

Для чистых ранних корзин советник сохраняет исходную цель.
Для более глубоких или стрессовых корзин советник может уменьшить эффективную цель корзины, чтобы выйти раньше, вместо слишком долгого ожидания исходной цели прибыли.

Это помогает советнику более интеллектуально управлять сложными ситуациями восстановления.

4. Market Regime Parameter Switching

Этот движок адаптирует поведение grid и multiplier в зависимости от рыночных условий.

Он может реагировать на:

Новостной риск или риск событий Федеральной резервной системы
Расширение спреда
Ускорение ATR
Поведение зрелого тренда
Высокие уровни AI-риска
Условия низкой ликвидности

Во время условий повышенного риска советник может расширять дистанцию grid или снижать давление multiplier вместо продолжения восстановления с тем же уровнем агрессивности.

5. Execution Quality Map

Советник отслеживает качество исполнения по часам, включая поведение спреда, проскальзывание, ошибки ордеров и условия плохого исполнения.

Если текущий торговый час показывает плохое качество исполнения или скачки спреда, советник может блокировать новые циклы до тех пор, пока качество исполнения не станет безопаснее.

Это полезно для брокеров или торговых сессий, где исполнение может быть нестабильным.

Structured AI Decision Engine

Советник включает специальный структурированный слой принятия решений, который выдает одно из четырех действий:

BUY
SELL
WAIT
BLOCK

Этот движок анализирует:

Трендовый bias старшего таймфрейма
Структуру входного таймфрейма
Силу рынка по ADX
Bias быстрых и медленных Moving Average
Направление долгосрочной Moving Average
Статус Fair Value Gap
Поведение liquidity sweep
Поведение импульсной свечи
Расстояние до поддержки и сопротивления
Состояние спреда
Разрешение торговой сессии
Статус новостного фильтра и фильтра Федеральной резервной системы
Условия просадки и экспозиции

Движок рассчитывает отдельные BUY и SELL оценки, затем выбирает более сильное направление только в том случае, если setup достаточно сильный.

Логика по умолчанию включает:

Обычный порог входа: 70/100
Зона сниженного риска: от 60/100 до 69/100
Зона ожидания, когда подтверждение недостаточно сильное
Зона блокировки, когда риск или условия оценки слабые

Это делает советник более избирательным перед запуском нового цикла.

Fair Value Gap и анализ рыночной структуры

Smart Decision Engine сканирует bullish и bearish Fair Value Gaps и классифицирует их по состоянию.

Обнаруживаемые состояния FVG включают:

Fresh FVG
Retested FVG
Mitigated FVG
Filled FVG
Weak FVG
Inversion FVG
Breakaway FVG

Советник может требовать ретест FVG и подтверждение отскока перед разрешением первого входа. Он также рисует активные структурные объекты на графике, включая поддержку, сопротивление и выбранную FVG-зону.

Это помогает трейдеру видеть, почему советник ждет, покупает, продает или блокирует вход.

AI Market Intelligence и защита от риска

Советник включает AI-style модуль оценки риска, который преобразует рыночные условия и состояние корзины в нормализованный уровень риска от 0 до 5:

Level 0 Normal
Level 1 Caution
Level 2 Elevated
Level 3 High
Level 4 Critical
Level 5 Emergency

Модуль отслеживает:

Ускорение ATR
Расширение диапазона свечи
Скачки спреда
Серии однонаправленных свечей
Быстрый импульс
Резкие скачки цены
Условия compression breakout
Зрелость тренда
Плавающую просадку корзины
Скорость просадки за минуту
Количество сделок в корзине
Общий объем лотов корзины
Уровень маржи
Хеджированную или однонаправленную экспозицию
Новостные окна и окна событий Федеральной резервной системы

В зависимости от уровня риска он может:

Блокировать новые циклы
Задерживать add-on сделки
Ужесточать фильтры спреда
Требовать более сильного подтверждения
Показывать причину прямо на панели

AI-защита от риска разработана для работы вместе с существующими новостными фильтрами и фильтрами Федеральной резервной системы, а не для их замены.

Multi-Stage Grid and Recovery System

Советник использует четырехэтапную grid-структуру.

Stage 1: сделки от 0 до 5
Stage 2: сделки от 6 до 10
Stage 3: сделки от 11 до 15
Stage 4: сделки от 16 до 25

Каждый этап может иметь собственные:

Grid distance
Multiplier
Entry timeframe
Start mode
Indicator filter
Lot carry method

Поддерживаемые торговые режимы включают:

Trend Follow
Standard Martingale
Hedging First Step
Full Hedging
Custom Hedging

Stage 2–Stage 4 могут продолжаться от последнего лота или от общего объема лотов предыдущего этапа, в зависимости от выбранного метода carry.

Это дает трейдеру больше контроля, чем обычный grid-советник.

Управление риском и капиталом

Советник включает несколько функций контроля риска:

Фиксированный стартовый лот
Опция стартового лота от процента баланса
Multiplier mode
Increment mode
Жесткий лимит максимального лота
Лимит общего объема лотов корзины
Максимальная плавающая просадка в валюте счета
Максимальная плавающая просадка в процентах
Daily loss circuit breaker
Опция закрытия всех сделок при достижении лимита просадки
Контроль спреда
Контроль проскальзывания
Мониторинг фактического проскальзывания при исполнении
Проверка маржи перед открытием сделок

Эти элементы управления позволяют пользователю настраивать советник для консервативной или более агрессивной торговли в зависимости от размера счета, условий брокера и предпочтений по риску.

Управление корзиной

Советник управляет сделками как корзиной и может закрывать корзину при достижении целевой прибыли.

Возможности корзины включают:

Фиксированную цель корзины в валюте счета
Линию Basket TP на графике
Опциональный trailing basket TP
Опциональное частичное закрытие
Адаптивную цель корзины в стрессовых условиях
Расчет прибыли корзины с учетом комиссии и swap

Советник рассчитывает прибыль корзины на основе позиций, относящихся к текущему символу и magic number.

Фильтры сессий, времени и дней

Советник включает детальный контроль сессий и времени.

Встроенные сессии:

Sydney
Tokyo
London
New York

Активные сессии по умолчанию:

Tokyo
London
New York

Советник также включает:

GMT-based настройку сессий
Автоматическое определение часового пояса брокера
Ручную настройку server offset
Пользовательские торговые окна
Фильтр торговых дней
Pre-close force-close logic
End-of-day и end-of-week close settings

Это помогает избегать нежелательной торговли в слабые рыночные периоды, на выходных или во время переходов между сессиями.

Новостная защита и защита Федеральной резервной системы

Советник включает два отдельных фильтра событий.

General News Filter

Общий новостной фильтр может использовать экономический календарь MT5 и блокировать новые входы до и после важных новостных событий.

Настраиваемые параметры включают:

Блокировку high-impact новостей
Блокировку moderate-impact новостей
Блокировку low-impact новостей
Минуты до новости
Минуты после новости
Автоматическое определение валюты
Fail-closed option

Federal Reserve Filter

Специальный фильтр Федеральной резервной системы может блокировать новые входы вокруг чувствительных событий ФРС США.

Он включает:

Часы до Fed event
Часы после Fed event
Same-day blocking option
Day-before blocking option
Day-after blocking option
Опцию блокировки add-ons во время Fed windows

Это особенно полезно для XAUUSD, потому что золото может сильно реагировать на доллар США, процентные ставки, инфляцию и события Федеральной резервной системы.

Daily Mimic Panel

Советник включает современную on-chart панель Daily Mimic Panel, отображающую важную торговую и риск-информацию в реальном времени.

Панель может показывать:

Статус советника
Спред
Статус сессии
Дневные показатели
Статус корзины
AI action
Market regime
Статус FVG и support/resistance
Разрешение recovery
AI reason text
Risk level
Protection status
News и Fed status

Панель разработана для того, чтобы дать трейдеру понятное представление о том, что делает советник и почему он ждет, торгует или блокирует вход.

Рекомендации по использованию

Рекомендуемый символ: XAUUSD
Рекомендуемая платформа: MetaTrader 5
Рекомендуемый тип счета: Hedging account
Рекомендуемый таймфрейм графика: M1
Стандартный smart analysis использует: H1 higher timeframe bias и M15 entry/FVG structure
Рекомендуемое исполнение: низкий спред, стабильный брокер, желательно VPS

Перед использованием на реальном счете протестируйте советник в Strategy Tester и на demo account. Настройте риск, стартовый лот, basket target, maximum drawdown и session settings в соответствии с размером счета и условиями брокера.

Важные примечания

Этот советник использует grid, martingale и recovery logic. Эти методы могут увеличивать экспозицию во время неблагоприятного движения рынка. Встроенные AI и защитные слои предназначены для управления рисковыми условиями, но они не устраняют торговый риск.

Ни один Expert Advisor не может гарантировать будущие результаты. Результаты backtest и demo могут отличаться от live trading из-за спреда, проскальзывания, скорости исполнения, комиссии, swap, ликвидности брокера и рыночных условий.

Используйте консервативные размеры лотов и убедитесь, что настройки соответствуют вашему балансу, кредитному плечу, спецификации символа у брокера и допустимому уровню риска.


Отзывы 1
Geraldo Magela De Queiroz
299
Geraldo Magela De Queiroz 2026.07.21 01:16 
 

Hi Bashar, I have just purchased. Could you please share setfiles? tks in advance

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We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Эксперты
Syna 7 - ИИ, который остаётся со сделкой Большинство торговых систем перестают думать после входа. Syna так не делает. Syna 7 — это торговый ИИ-ассистент и автономная торговая система, созданная для того, чтобы участвовать в процессе от анализа до выхода. Она может отслеживать текущие условия, помнить контекст сделки, оценивать новости и волатильность, управлять позициями, координировать счета и продолжать пересматривать решения после открытия ордера. Торговля не заканчивается на входе. Интелле
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
Эксперты
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Эксперты
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
DAX Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Эксперты
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the DAX 40 Index on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability trading opportunities by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot is designe
Neural Sentinel xauusd ea mt5
Dragoljub Vujcic
Эксперты
Neural Sentinel XAUUSD MT5 – Высокочастотная алгоритмическая ИИ-система для золота Neural Sentinel XAUUSD MT5 — это высокопроизводительная алгоритмическая торговая система, разработанная исключительно для рынка золота (XAUUSD). Этот советник использует передовую мультитаймфреймовую аналитическую систему, сочетающую трендово-импульсный метод с точными фильтрами волатильности и анти-разворота для фиксации быстрых внутридневных рыночных неэффективностей. Попробуйте наши другие советники:  GET ONE F
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подкл
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
Эксперты
[ IMPORTANT ] REAL CLIENT FEEDBACK :  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_58814415 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_59233853 Представляем Bitcoin Scalping MT4/MT5 – умного советника для криптотрейдинга ПРОМОЦИЯ ПРИ ЗАПУСКЕ: Осталось всего 3 копии по текущей цене! Итоговая цена: $3999.99 БОНУС - ПРИОБРЕТИТЕ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПОСТОЯННЫЙ ДОСТУП К BITCOIN SCALPING И ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПО ALGO ТРЕЙДИНГ
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
4 (16)
Эксперты
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
AiQ
William Brandon Autry
4.87 (38)
Эксперты
Представляем AiQ Gen 2 – Быстрее. Умнее. Мощнее, чем когда-либо. Мы помогли начать этот сдвиг в конце 2024 года с Mean Machine, одной из первых систем, внедривших настоящий передовой ИИ в реальную розничную торговлю. AiQ Gen 2 является следующей эволюцией в этой линейке. AiQ Gen 2 создан для скорости на совершенно ином уровне. Отложенные ордера лежат в основе его преимущества, позволяя позиционироваться с точностью до расширения импульса, а затем передать управление адаптивному интеллекту. Боль
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
Эксперты
Советник Bonnitta EA  основан на стратегии отложенной позиции ( PPS ) и очень продвинутом алгоритме скрытной торговли. Стратегия Bonnitta EA представляет собой комбинацию секретного пользовательского индикатора, линий тренда, уровней поддержки и сопротивления ( Price Action ) и наиболее важного алгоритма скрытной торговли, упомянутого выше. НЕ ПОКУПАЙТЕ EA БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРОВЕРОК НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ, МНЕ ЗАНИМАЛОСЬ БОЛЕЕ 100 НЕДЕЛЬ (БОЛЕЕ 2 ЛЕТ), ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ BONNITTA EA НА РЕ
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (42)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
Эксперты
Точность. Цель. Результат. НЕ ПРОСТО СКАЛЬПЕР — ЭТО СИСТЕМА PythonX M1 Scalper — это не обычный торговый робот. Это специализированная система скальпинга, созданная исключительно для XAUUSD на таймфрейме M1 , с точными входами, умным контролем риска и устойчивой прибылью в долгосрочной перспективе. Тестировался на 9 популярных брокерах с депозитом всего $500 и показал впечатляющие результаты — до $500 000 чистой прибыли , без мартингейла и усреднения. УМНЫЙ ВХОД — ФИЛЬТРЫ, РАБОТАЮЩИЕ ВМЕСТЕ Pyt
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
Эксперты
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
BulletProof BTC
Rodrigo Domenico Minafra
5 (1)
Эксперты
BULLETPROOF BTC — советник Session Breakout для BTC/USD Полностью автоматическая система торговли пробоев сессионных диапазонов для Биткоина. БЕЗ мартингейла. БЕЗ сетки. БЕЗ усреднения убытков. БЕЗ скрытых механизмов "восстановления". Стоп-лосс и тейк-профит на каждой позиции, всегда. 6 профилей риска, настройка в один клик. Проверен на целом годе out-of-sample данных. ------------------------------- ЧЕМ ЭТОТ СОВЕТНИК ОТЛИЧАЕТСЯ: ПРОВЕРКА, А НЕ ОБЕЩАНИЯ ------------------------------- Больш
Golden Blitz MT5
Lo Thi Mai Loan
4.43 (14)
Эксперты
EA Golden Blitz– Надежное и эффективное решение для торговли золотом   Промо-акция на запуск!  Осталось всего 1 копии по текущей цене!  Финальная цена: $1999.99 Здравствуйте! Я EA Golden Blitz, второй экспертный советник (EA) из семейства Diamond Forex Group, специально созданный для торговли золотом (XAU/USD). С уникальными функциями и приоритетом безопасности я гарантирую устойчивый и эффективный опыт торговли золотом для трейдеров.   Чем EA Golden Blitz отличается от других?   - Динамичес
Velora MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Эксперты
The Intelligent Grid EA — A Team of Smart Modules Following the 5-star success of its MT4 predecessor, Velora has been completely rebuilt for MT5 with a fundamental shift in design. Most grid EAs are one engine doing many jobs. Velora is different. Inside Velora, there is a team. Four smart modules, each with one specialty, working together so the system stays adaptive at every stage of a trade — from the moment of entry, to scaling decisions, to the exit. Meet the team: VSE — Velora Smart Entr
Minting
Zenzo Phathisani Mtungwa
Эксперты
ПРИКРЕПИТЕ к графику M1 или M5 для наилучших результатов и быстрых входов и выходов Minting – The Gold Scalper (Lite Edition) — это упрощённый, профессиональный советник, разработанный компанией Ramulo Software Ltd., специально созданный для извлечения прибыли из высокой волатильности и потенциала золота (XAUUSD). Он объединяет интеллектуальную рыночную структуру на основе EMA, определение тренда с помощью ATR, многоуровневый USD-трейлинг и строгий контроль просадки в лёгкую и простую в использ
EA Miracolo
Amazing Traders
Эксперты
Real monitoring     :   EA Miracolo    1 Real monitoring       :   EA Miracolo     2 Recommended  pair   :      XAUUSD / BTCUSD ( Timeframe M15 / M30) IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Imagine an experienced trader monitoring the market daily, waiting for prices to break through key levels, and immediately opening a
Tenet Scalp
Cence Jk Oizeijoozzisa
Эксперты
TENET — это автоматизированный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для торговли XAUUSD (Золото) на таймфрейме M1. Советник использует сеточный подход к управлению позициями в сочетании с предварительно заданным контролем риска, автоматизированным управлением сделками и множественными фильтрами входа. Он предназначен для трейдеров, которые предпочитают краткосрочные рыночные возможности при сохранении контролируемой экспозиции. Каждая позиция защищена стоп-лоссом, а советник вклю
Mean Machine
William Brandon Autry
4.83 (42)
Эксперты
Представляем Mean Machine GPT Gen 2 – Оригинал. Теперь умнее, сильнее и мощнее, чем когда-либо. Мы помогли начать весь этот сдвиг в конце 2024 года с Mean Machine, одной из первых систем, внедривших настоящий передовой ИИ в реальную розничную торговлю. Mean Machine GPT Gen 2 является следующей эволюцией того оригинального замысла. Мы не заменили оригинал. Мы его развили. Большинство систем реагируют один раз, действуют один раз и забывают всё. Mean Machine GPT Gen 2 не забывает. Он помнит кажду
Super Tenet
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (1)
Эксперты
Super Tenet — это мощный и интеллектуально разработанный советник, созданный для трейдеров, которые предпочитают стабильное автоматическое исполнение на рынках золота. Разработанный специально для XAUUSD на таймфрейме M1, эта система сочетает высокую скорость реакции с продвинутым внутренним управлением сделками и адаптивным рыночным поведением. Советник оптимизирован для бесперебойной работы у разных брокеров и в различных торговых средах. Используете ли вы ECN, Standard, Raw Spread или счета с
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
5 (1)
Эксперты
Real monitoring   :   EA Amazing Brain MT5   Real monitoring :   EA Amazing Brain & EA Miracolo Recommended  pair   :      XAUUSD / Timeframe M30/ M15 / M12/ M10/ M6 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To c
Golden Pickaxe MT5
Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
Эксперты
EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Super Hybrid EA AI Pro
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
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Эксперты
Super Hybrid EA AI Pro Профессиональный советник для MetaTrader 5 на базе XAUUSD, сетки, мартингейла, хеджирования и контроля корзин сделок Обзор продукта Super Hybrid EA AI Pro — это торговый советник для MetaTrader 5, разработанный преимущественно для торговли XAUUSD. Советник объединяет сеточную торговлю, мартингейл-прогрессию лота, опциональное хеджирование, управление корзиной сделок, контроль торговых сессий, новостной фильтр, фильтр событий Федеральной резервной системы США, защиту от про
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Geraldo Magela De Queiroz
299
Geraldo Magela De Queiroz 2026.07.21 01:16 
 

Hi Bashar, I have just purchased. Could you please share setfiles? tks in advance

Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
6608
Ответ разработчика Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi 2026.07.24 17:53
My recommendation to use the default Setting ,The EA is so advanced that it will select the Time Frame Autotmatically and it will adjust the Time Zone Automatically too
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