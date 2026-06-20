Super Hybrid Ultimate With 5 AI Engine Version
- Эксперты
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Bashar Taisir Saleh Al ZubaidiI have Built 3 advanced and Stable EA after i have tested hundreds of EA in the Market,even i bought very Expensive EA,but none of them gave me good results,so i decided to built my own EA
- Версия: 7.0
- Обновлено: 1 июля 2026
- Активации: 5
Super Hybrid AI Gold Engine — это продвинутый торговый советник для торговли XAUUSD на MetaTrader 5, разработанный на основе структурированного анализа рынка, поэтапного управления корзиной ордеров, интеллектуального контроля восстановления, фильтрации торговых сессий, новостной защиты и многоуровневой AI-логики принятия решений.
Советник создан для трейдеров, которым нужна автоматизированная система для торговли золотом с понятной визуальной обратной связью на графике, гибкими настройками риска и защитными слоями для grid, martingale, hedge и trend-following поведения.
Этот Expert Advisor не полагается на один единственный сигнал. Он объединяет анализ трендовой структуры, определение рыночного режима, анализ Fair Value Gap, построение уровней поддержки и сопротивления, поведение спреда, новостные фильтры, фильтр событий Федеральной резервной системы, экспозицию корзины, скорость просадки, уровень маржи и качество исполнения перед разрешением новых торговых циклов или действий восстановления.
Основная торговая концепция
Советник ориентирован на XAUUSD и использует гибридную структуру, объединяющую:
Входы по тренду
Интеллектуальную логику BUY / SELL / WAIT / BLOCK
Обнаружение Fair Value Gap и анализ ретеста
Проверку конфликта с поддержкой и сопротивлением
Поэтапное grid-восстановление
Опцию стандартного martingale
Hedging и пользовательские режимы хеджирования
Управление basket take-profit
AI-защиту от опасных рыночных условий
Советник разработан для того, чтобы избегать слепых входов, используя структурированный движок принятия решений перед открытием новых циклов. После активации корзины система управляет восстановлением в соответствии с выбранными настройками этапов, условиями риска, правилами сессий, спредом, новостным статусом и уровнем AI-риска.
Пять интеллектуальных защитных движков
Советник включает пять быстрых защитных движков, которые можно включать или отключать в верхней части вкладки Inputs.
1. Shadow Edge Memory
Этот слой записывает поведение сигналов, поведение корзины, рыночный режим, спред, направление, размер лота и результат корзины во время текущей торговой сессии. Он помогает советнику отслеживать, какие условия являются чистыми, а какие стрессовыми.
Он отслеживает такую информацию, как:
Направление сигнала
Рыночный режим
Состояние спреда
Прибыль корзины
Максимальная просадка корзины
Прибыльные и стрессовые циклы по часам
Это внутренний слой памяти. Он поддерживает качество принятия решений, не заменяя основную стратегию.
2. Recovery Defense Brain
Этот слой защищает логику восстановления на поздних этапах. Он проверяет, открываются ли recovery или add-on сделки в опасных условиях, таких как сильный неблагоприятный тренд, быстрое ускорение просадки, чрезвычайный риск или высокий рыночный стресс.
При росте риска он может:
Блокировать опасные recovery add-ons
Снижать экспозицию recovery-лота
Усиливать защиту на поздних этапах корзины
Избегать добавления сделок в условиях сильного однонаправленного движения
Цель — защитить счет от агрессивного восстановления во время нестандартных рыночных условий.
3. Adaptive Basket TP
Советник не использует только фиксированную цель корзины. Движок Adaptive Basket TP может корректировать цель выхода из корзины, когда корзина становится стрессовой.
Для чистых ранних корзин советник сохраняет исходную цель.
Для более глубоких или стрессовых корзин советник может уменьшить эффективную цель корзины, чтобы выйти раньше, вместо слишком долгого ожидания исходной цели прибыли.
Это помогает советнику более интеллектуально управлять сложными ситуациями восстановления.
4. Market Regime Parameter Switching
Этот движок адаптирует поведение grid и multiplier в зависимости от рыночных условий.
Он может реагировать на:
Новостной риск или риск событий Федеральной резервной системы
Расширение спреда
Ускорение ATR
Поведение зрелого тренда
Высокие уровни AI-риска
Условия низкой ликвидности
Во время условий повышенного риска советник может расширять дистанцию grid или снижать давление multiplier вместо продолжения восстановления с тем же уровнем агрессивности.
5. Execution Quality Map
Советник отслеживает качество исполнения по часам, включая поведение спреда, проскальзывание, ошибки ордеров и условия плохого исполнения.
Если текущий торговый час показывает плохое качество исполнения или скачки спреда, советник может блокировать новые циклы до тех пор, пока качество исполнения не станет безопаснее.
Это полезно для брокеров или торговых сессий, где исполнение может быть нестабильным.
Structured AI Decision Engine
Советник включает специальный структурированный слой принятия решений, который выдает одно из четырех действий:
BUY
SELL
WAIT
BLOCK
Этот движок анализирует:
Трендовый bias старшего таймфрейма
Структуру входного таймфрейма
Силу рынка по ADX
Bias быстрых и медленных Moving Average
Направление долгосрочной Moving Average
Статус Fair Value Gap
Поведение liquidity sweep
Поведение импульсной свечи
Расстояние до поддержки и сопротивления
Состояние спреда
Разрешение торговой сессии
Статус новостного фильтра и фильтра Федеральной резервной системы
Условия просадки и экспозиции
Движок рассчитывает отдельные BUY и SELL оценки, затем выбирает более сильное направление только в том случае, если setup достаточно сильный.
Логика по умолчанию включает:
Обычный порог входа: 70/100
Зона сниженного риска: от 60/100 до 69/100
Зона ожидания, когда подтверждение недостаточно сильное
Зона блокировки, когда риск или условия оценки слабые
Это делает советник более избирательным перед запуском нового цикла.
Fair Value Gap и анализ рыночной структуры
Smart Decision Engine сканирует bullish и bearish Fair Value Gaps и классифицирует их по состоянию.
Обнаруживаемые состояния FVG включают:
Fresh FVG
Retested FVG
Mitigated FVG
Filled FVG
Weak FVG
Inversion FVG
Breakaway FVG
Советник может требовать ретест FVG и подтверждение отскока перед разрешением первого входа. Он также рисует активные структурные объекты на графике, включая поддержку, сопротивление и выбранную FVG-зону.
Это помогает трейдеру видеть, почему советник ждет, покупает, продает или блокирует вход.
AI Market Intelligence и защита от риска
Советник включает AI-style модуль оценки риска, который преобразует рыночные условия и состояние корзины в нормализованный уровень риска от 0 до 5:
Level 0 Normal
Level 1 Caution
Level 2 Elevated
Level 3 High
Level 4 Critical
Level 5 Emergency
Модуль отслеживает:
Ускорение ATR
Расширение диапазона свечи
Скачки спреда
Серии однонаправленных свечей
Быстрый импульс
Резкие скачки цены
Условия compression breakout
Зрелость тренда
Плавающую просадку корзины
Скорость просадки за минуту
Количество сделок в корзине
Общий объем лотов корзины
Уровень маржи
Хеджированную или однонаправленную экспозицию
Новостные окна и окна событий Федеральной резервной системы
В зависимости от уровня риска он может:
Блокировать новые циклы
Задерживать add-on сделки
Ужесточать фильтры спреда
Требовать более сильного подтверждения
Показывать причину прямо на панели
AI-защита от риска разработана для работы вместе с существующими новостными фильтрами и фильтрами Федеральной резервной системы, а не для их замены.
Multi-Stage Grid and Recovery System
Советник использует четырехэтапную grid-структуру.
Stage 1: сделки от 0 до 5
Stage 2: сделки от 6 до 10
Stage 3: сделки от 11 до 15
Stage 4: сделки от 16 до 25
Каждый этап может иметь собственные:
Grid distance
Multiplier
Entry timeframe
Start mode
Indicator filter
Lot carry method
Поддерживаемые торговые режимы включают:
Trend Follow
Standard Martingale
Hedging First Step
Full Hedging
Custom Hedging
Stage 2–Stage 4 могут продолжаться от последнего лота или от общего объема лотов предыдущего этапа, в зависимости от выбранного метода carry.
Это дает трейдеру больше контроля, чем обычный grid-советник.
Управление риском и капиталом
Советник включает несколько функций контроля риска:
Фиксированный стартовый лот
Опция стартового лота от процента баланса
Multiplier mode
Increment mode
Жесткий лимит максимального лота
Лимит общего объема лотов корзины
Максимальная плавающая просадка в валюте счета
Максимальная плавающая просадка в процентах
Daily loss circuit breaker
Опция закрытия всех сделок при достижении лимита просадки
Контроль спреда
Контроль проскальзывания
Мониторинг фактического проскальзывания при исполнении
Проверка маржи перед открытием сделок
Эти элементы управления позволяют пользователю настраивать советник для консервативной или более агрессивной торговли в зависимости от размера счета, условий брокера и предпочтений по риску.
Управление корзиной
Советник управляет сделками как корзиной и может закрывать корзину при достижении целевой прибыли.
Возможности корзины включают:
Фиксированную цель корзины в валюте счета
Линию Basket TP на графике
Опциональный trailing basket TP
Опциональное частичное закрытие
Адаптивную цель корзины в стрессовых условиях
Расчет прибыли корзины с учетом комиссии и swap
Советник рассчитывает прибыль корзины на основе позиций, относящихся к текущему символу и magic number.
Фильтры сессий, времени и дней
Советник включает детальный контроль сессий и времени.
Встроенные сессии:
Sydney
Tokyo
London
New York
Активные сессии по умолчанию:
Tokyo
London
New York
Советник также включает:
GMT-based настройку сессий
Автоматическое определение часового пояса брокера
Ручную настройку server offset
Пользовательские торговые окна
Фильтр торговых дней
Pre-close force-close logic
End-of-day и end-of-week close settings
Это помогает избегать нежелательной торговли в слабые рыночные периоды, на выходных или во время переходов между сессиями.
Новостная защита и защита Федеральной резервной системы
Советник включает два отдельных фильтра событий.
General News Filter
Общий новостной фильтр может использовать экономический календарь MT5 и блокировать новые входы до и после важных новостных событий.
Настраиваемые параметры включают:
Блокировку high-impact новостей
Блокировку moderate-impact новостей
Блокировку low-impact новостей
Минуты до новости
Минуты после новости
Автоматическое определение валюты
Fail-closed option
Federal Reserve Filter
Специальный фильтр Федеральной резервной системы может блокировать новые входы вокруг чувствительных событий ФРС США.
Он включает:
Часы до Fed event
Часы после Fed event
Same-day blocking option
Day-before blocking option
Day-after blocking option
Опцию блокировки add-ons во время Fed windows
Это особенно полезно для XAUUSD, потому что золото может сильно реагировать на доллар США, процентные ставки, инфляцию и события Федеральной резервной системы.
Daily Mimic Panel
Советник включает современную on-chart панель Daily Mimic Panel, отображающую важную торговую и риск-информацию в реальном времени.
Панель может показывать:
Статус советника
Спред
Статус сессии
Дневные показатели
Статус корзины
AI action
Market regime
Статус FVG и support/resistance
Разрешение recovery
AI reason text
Risk level
Protection status
News и Fed status
Панель разработана для того, чтобы дать трейдеру понятное представление о том, что делает советник и почему он ждет, торгует или блокирует вход.
Рекомендации по использованию
Рекомендуемый символ: XAUUSD
Рекомендуемая платформа: MetaTrader 5
Рекомендуемый тип счета: Hedging account
Рекомендуемый таймфрейм графика: M1
Стандартный smart analysis использует: H1 higher timeframe bias и M15 entry/FVG structure
Рекомендуемое исполнение: низкий спред, стабильный брокер, желательно VPS
Перед использованием на реальном счете протестируйте советник в Strategy Tester и на demo account. Настройте риск, стартовый лот, basket target, maximum drawdown и session settings в соответствии с размером счета и условиями брокера.
Важные примечания
Этот советник использует grid, martingale и recovery logic. Эти методы могут увеличивать экспозицию во время неблагоприятного движения рынка. Встроенные AI и защитные слои предназначены для управления рисковыми условиями, но они не устраняют торговый риск.
Ни один Expert Advisor не может гарантировать будущие результаты. Результаты backtest и demo могут отличаться от live trading из-за спреда, проскальзывания, скорости исполнения, комиссии, swap, ликвидности брокера и рыночных условий.
Используйте консервативные размеры лотов и убедитесь, что настройки соответствуют вашему балансу, кредитному плечу, спецификации символа у брокера и допустимому уровню риска.
Hi Bashar, I have just purchased. Could you please share setfiles? tks in advance