Amplix Eurusd M5

EURUSD Amplix M5 — это восстановительный Basket EA, оптимизированный и протестированный на EURUSD, таймфрейм M5.

Он сочетает краткосрочные сигналы разворота с адаптивным расстоянием между дополнительными позициями, рассчитанным по подтвержденной волатильности старшего таймфрейма. Все позиции — от первого входа до окончательного закрытия — управляются как единый Basket.

Вместо механического добавления позиций через фиксированный интервал Amplix адаптирует Step к текущей волатильности и управляет полным жизненным циклом Basket: обычным закрытием, Recovery после 14 дней, Recovery после 60 дней и Hard Stop после 120 дней.

Основные результаты долгосрочного бэктеста

Официальный долгосрочный бэктест с января 2018 года по апрель 2026 года

Начальный депозит: 2 000 USD

2 000 USD Итоговый баланс: 6 468,72 USD

6 468,72 USD Чистая прибыль: 4 468,72 USD

4 468,72 USD Общая доходность: 223,44%

223,44% CAGR: 15,14%

15,14% Закрытых Basket: 8 074

8 074 Доля прибыльных Basket: 99,91%

99,91% Максимальная просадка по Equity: 686,94 USD

686,94 USD Минимальный уровень маржи: 227,31%

227,31% Stopout / Margin Block: 0 / 0

Высокая доля прибыльных Basket не означает низкий риск.

EA использует структуру усреднения / мартингейла и при движении цены против Basket может последовательно открыть до семи позиций. По сравнению с EA с одиночным входом возможны более крупные плавающие убытки, длительные периоды удержания и повышенная нагрузка на маржу.

Оценивайте EA не только по прибыли и проценту прибыльных Basket. Перед использованием изучите максимальное число позиций, просадку, длительность восстановления, фиксированный Stop Loss и рекомендуемый капитал.

Концепция Amplix

Amplix не рассматривает каждую сделку как полностью независимую операцию.

Первый вход, дополнительные позиции при неблагоприятном движении, общий PnL Basket, длительность удержания и состояние Recovery управляются как единый жизненный цикл.

Первый вход по краткосрочному условию разворота RSI

Адаптивное расстояние между позициями по подтвержденному ATR старшего таймфрейма

Фиксированный семиуровневый профиль лотов

Управление прибылью и закрытием на уровне Basket

Изменение целей Recovery для Basket с длительным удержанием

Восстановление состояния Basket после перезапуска MT5

Основные возможности

Оптимизирован и протестирован на EURUSD M5

Одновременно управляется один активный Basket

До семи позиций при LotScale 1.0

Максимальный общий объем 0,18 лота при LotScale 1.0

Адаптивный Step по подтвержденной волатильности старшего таймфрейма

Управление PnL всего Basket

Recovery по времени: 14, 60 и 120 дней

Фиксированный Stop Loss Basket от цены первого фактического исполнения

Восстановление состояния Basket после перезапуска MT5

Single-owner Guard для снижения риска двойного запуска

Функциональная поддержка счетов в USD, JPY и EUR

Постоянно отображаемая панель Status Panel

Фиксированный профиль только с пятью публичными параметрами

Для кого предназначен этот EA

Для пользователей, понимающих риски усреднения и мартингейла

Для тех, кто оценивает плавающий убыток и маржинальную нагрузку, а не только процент прибыльных Basket

Для пользователей, готовых к длительному удержанию и ожиданию восстановления

Для тех, кто может обеспечить непрерывную работу MT5 на стабильном ПК или VPS

Для пользователей с достаточным запасом свободной маржи и осторожным подходом к LotScale

EA не подходит тем, для кого приоритетны низкая просадка, очень короткое удержание, одиночные позиции или жестко ограниченный убыток.

Рекомендуемая среда

Платформа: MetaTrader 5

MetaTrader 5 Рекомендуемый символ: EURUSD

EURUSD Рекомендуемый таймфрейм: M5

M5 Тип счета: Hedging

Hedging Рекомендуемый капитал: эквивалент 2 000 USD при LotScale 1.0

эквивалент 2 000 USD при LotScale 1.0 Плечо официального бэктеста: 1:25

1:25 Рекомендуемый режим работы: стабильный ПК или VPS

Требуется Hedging-счет, поскольку EA управляет несколькими позициями по одному символу независимо. На Netting-счете новые сделки не открываются.

Рекомендуемый капитал не является гарантией безопасности, минимально обязательной суммой или пределом максимального убытка. Даже при капитале, эквивалентном 2 000 USD, будущие рыночные условия, спред, своп, проскальзывание и маржинальные требования могут привести к крупному убытку или stopout.

Полное руководство пользователя

Подробные инструкции по установке, настройке и эксплуатации:

EURUSD Amplix M5 — Complete User Guide (English)

Руководство содержит информацию об установке, публичных параметрах, управлении Basket, Recovery, перезапуске MT5, устранении неполадок и часто задаваемых вопросах.

Quick Start — настройка после покупки

Войдите в MT5 на Hedging-счет. Откройте график EURUSD M5. Включите Algo Trading в MT5. Перетащите EURUSD Amplix M5 из Navigator на график. Разрешите алгоритмическую торговлю в свойствах EA. Оставьте все Inputs со значениями по умолчанию. Проверьте Trading, New Entries, Owner, Capital Status и Warning на Status Panel. Пока Basket открыт, непрерывно держите MT5, EA и Algo Trading включенными.

Set-файл не требуется.

Значения Inputs по умолчанию в версии MQL5 Market являются официальными рекомендуемыми настройками. Внешний set-файл не прилагается.

EA не откроет сделку, пока не будут выполнены условия входа. Установка EA не гарантирует немедленное открытие позиции или сделку в течение определенного времени.

При первом запуске EA может ожидать загрузки истории и подготовки индикаторов. Если на Status Panel и во вкладке Experts нет критических предупреждений, а Trading и New Entries включены, EA ожидает подходящий сигнал.

Input Parameters

EA предоставляет только следующие пять публичных параметров.

InpTradingEnabled

Главный переключатель торговой функции. При обычной работе оставляйте true. Устанавливайте false только с конкретной целью, например перед полным ручным закрытием текущего Basket.

Главный переключатель торговой функции. При обычной работе оставляйте true. Устанавливайте false только с конкретной целью, например перед полным ручным закрытием текущего Basket. InpAllowNewEntries

Разрешает начало нового Basket. При false новый Basket не открывается. Если Basket уже активен, EA продолжает управление дополнительными позициями, обычным закрытием, Recovery, фиксированным SL и Hard Stop.

Разрешает начало нового Basket. При false новый Basket не открывается. Если Basket уже активен, EA продолжает управление дополнительными позициями, обычным закрытием, Recovery, фиксированным SL и Hard Stop. InpMagicNumber

Идентификатор ордеров и позиций EA. Значение по умолчанию — 420006. Не используйте тот же Magic Number для другого EA или другого экземпляра Amplix на том же счете.

Идентификатор ордеров и позиций EA. Значение по умолчанию — 420006. Не используйте тот же Magic Number для другого EA или другого экземпляра Amplix на том же счете. InpOrderComment

Комментарий для идентификации ордеров. Обычно оставляйте значение по умолчанию.

Комментарий для идентификации ордеров. Обычно оставляйте значение по умолчанию. InpLotScale

Множитель официальной последовательности лотов. Прибыль, плавающий убыток, требуемая маржа, просадка и убыток при фиксированном SL в целом меняются пропорционально LotScale.

Большинству пользователей не требуется менять Inputs.

Как приостановить только новые Basket

Чтобы остановить новые входы, но продолжить автоматическое управление уже открытым Basket, используйте:

InpTradingEnabled=true

InpAllowNewEntries=false

В этом состоянии новый Basket не начинается, но EA продолжает добавление позиций в существующий Basket, обычные закрытия, Recovery, фиксированный SL и Hard Stop.

Не отключайте Algo Trading, не удаляйте EA с графика и не останавливайте MT5, пока открытый Basket требует управления.

Как работает Basket

После первого входа EA может добавить позиции, если цена движется против Basket и внутренние условия выполнены.

Базовая последовательность лотов при LotScale 1.0

0.01

0.01

0.01

0.02

0.03

0.04

0.06

Максимум позиций: 7

Максимальный общий объем: 0,18 × LotScale

Позиции оцениваются не только как отдельные сделки. EA объединяет следующие значения внутри одного Basket и проверяет условие закрытия Basket:

Уже зафиксированный торговый PnL

Уже начисленная комиссия

Уже начисленные сборы

Уже начисленный своп

Текущий ценовой PnL открытых позиций

Своп по открытым позициям

EA не оценивает заранее будущую комиссию за закрытие, проскальзывание или расширение спреда. Поэтому даже при достижении условия закрытия около нуля итоговый реализованный результат не гарантирован как строго нулевой или положительный.

Ручное закрытие только части Basket создает структуру позиций, отличающуюся от официального бэктеста.

Фиксированный Stop Loss Basket

EA использует фиксированный Stop Loss Basket на расстоянии 550 strategy pips от цены первого фактического исполнения.

Если Basket содержит все семь позиций, несколько позиций одного Basket могут быть закрыты последовательно около общего уровня фиксированного SL.

Гэпы, проскальзывание, расширение спреда, низкая ликвидность и условия исполнения брокера могут привести к отличию фактической цены закрытия и итогового убытка от теоретического значения.

Фиксированный SL не ограничивает убыток фиксированной суммой в USD.

Recovery по времени

Если Basket не достигает обычной цели прибыли и остается открытым долгое время, цель закрытия меняется в зависимости от возраста Basket.

Менее 14 дней: обычная цель прибыли Basket

обычная цель прибыли Basket 14 дней и более: закрытие при восстановлении общего результата Basket приблизительно до безубытка

закрытие при восстановлении общего результата Basket приблизительно до безубытка 60 дней и более: закрытие, когда убыток сократится приблизительно до -300 USD эквивалента × Basket LotScale

закрытие, когда убыток сократится приблизительно до -300 USD эквивалента × Basket LotScale 120 дней и более: попытка закрыть все позиции по рынку

EA не закрывает Basket немедленно с убытком -300 USD при наступлении 60-го дня.

После 60 дней Basket остается открытым до тех пор, пока убыток не сократится до порога с учетом LotScale. Если рынок не восстановится, плавающий убыток может оставаться значительно больше этого порога.

Hard Stop после 120 дней также не является функцией фиксированного максимального убытка. Резкое движение, расширение спреда, проскальзывание, закрытие рынка, сбой связи или отказ брокера могут привести к большему убытку или задержке закрытия.

Периоды восстановления без новых сделок

После достижения максимума в семь позиций дополнительные позиции больше не открываются.

EA продолжает управлять активным Basket до достижения условия Recovery или закрытия. В этот период новые сделки могут отсутствовать несколько дней или недель.

Отсутствие новых сделок не обязательно означает, что EA остановился.

Во время ожидания восстановления EA продолжает контролировать:

PnL Basket

Возраст Basket

Состояние Recovery

Условия закрытия

Сохраненное состояние и позиции у брокера

Состояние Owner и Ledger

В бэктесте с января 2018 года по апрель 2026 года периоды ожидания после достижения семи позиций были следующими:

Наблюдаемых случаев: 109

109 Медиана: приблизительно 0,91 дня

приблизительно 0,91 дня 90% случаев: приблизительно 10,8 дня или меньше

приблизительно 10,8 дня или меньше 14 дней и более: 5 случаев, около 0,60 случая в год

5 случаев, около 0,60 случая в год 30 дней и более: 2 случая, около 0,24 случая в год

2 случая, около 0,24 случая в год Самый длительный период: приблизительно 36,24 дня

Исторически ожидание 14 дней и более происходило в среднем примерно раз в 1,7 года, а 30 дней и более — примерно раз в 4,2 года.

Это только наблюдения исторического бэктеста. Они не гарантируют будущую частоту, длительность восстановления, максимальную продолжительность или итоговый результат. Будущий период ожидания может превысить исторический максимум в 36,24 дня.

Даже при отсутствии новых сделок продолжают изменяться плавающий PnL, своп, требуемая маржа, свободная маржа, уровень маржи и риск stopout.

Как вручную завершить длительное ожидание Recovery

Штатная логика стратегии предполагает, что EA остается включенным до достижения условия Recovery или закрытия Basket.

Однако, если вы больше не готовы принимать длительность удержания, плавающий убыток или блокировку капитала, можно вручную закрыть весь текущий Basket и начать заново с нулевым количеством позиций.

Оставьте EA прикрепленным к графику. Оставьте Algo Trading включенным. Установите InpTradingEnabled=false. Вручную закройте все позиции текущего Basket Amplix. Убедитесь, что Positions, Pending Orders и Active Basket равны нулю. Нажмите Reset в окне Inputs EA для восстановления значений по умолчанию. Перезапустите EA с InpTradingEnabled=true.

Не закрывайте только часть Basket.

Ручной сброс фиксирует текущий плавающий PnL, своп, комиссию и сборы. Во многих случаях это означает фиксацию убытка и отказ от возможного дальнейшего восстановления.

Результаты после ручного сброса будут отличаться от официального бэктеста.

После сброса EA готов начать новый Basket, но следующий вход по-прежнему зависит от торгового сигнала. Новая сделка не гарантируется сразу или в течение определенного времени.

LotScale

InpLotScale умножает официальную последовательность лотов.

LotScale 0.1: пропорциональный ориентир капитала около 200 USD

пропорциональный ориентир капитала около 200 USD LotScale 0.5: пропорциональный ориентир капитала около 1 000 USD

пропорциональный ориентир капитала около 1 000 USD LotScale 1.0: пропорциональный ориентир капитала около 2 000 USD

пропорциональный ориентир капитала около 2 000 USD LotScale 2.0: пропорциональный ориентир капитала около 4 000 USD

Изменение LotScale меняет прибыль, плавающий убыток, просадку и маржинальную нагрузку относительно официального бэктеста.

Для торговли объемом меньше 0,01 лота брокер должен поддерживать точные значения, например 0,001 или 0,005 лота. В официальном режиме EURUSD M5 EA не округляет автоматически неподдерживаемый объем вверх и не заменяет его другим значением.

Несколько экземпляров и Magic Number

Официально рекомендуемая схема — один экземпляр EURUSD M5 на одном счете.

Если на одном счете используются несколько EA или несколько экземпляров Amplix, назначьте каждому уникальный Magic Number.

Использование одного и того же Symbol и Magic Number на нескольких графиках может вызвать конфликты идентификации позиций, Basket, Owner и сохраненного состояния.

Status Panel

Status Panel постоянно отображается, пока EA прикреплен к графику.

На панели доступны:

Состояние Trading и New Entries

Состояние Owner

Состояние Basket

Направление

Количество позиций и общий объем

Current LotScale и Next Basket LotScale

Возраст Basket

Basket PnL и Target

Валюта счета

Reference Capital

Balance и Equity

Balance Ratio и Equity Ratio

Basket Ledger

Capital Status

Состояние Recovery

Warning

Предупреждения продукта отображаются в поле Warning= и записываются во вкладку MT5 Experts.

Margin, Free Margin и Margin Level не отображаются на Status Panel. Проверяйте их во вкладке MT5 Toolbox / Trade.

Поддерживаемая область и Compatibility Context

EURUSD M5 — единственная официально рекомендуемая и протестированная конфигурация.

Для технической совместимости версия MQL5 Market может работать и на других допустимых символах и таймфреймах.

Вне EURUSD M5 EA использует Compatibility Context на основе текущего символа и таймфрейма графика. Эти комбинации не оптимизировались, не проходили долгосрочную проверку доходности и не имеют официального рекомендуемого уровня капитала.

Техническая работа на другом символе или таймфрейме не означает, что конфигурация прибыльна, безопасна, протестирована или рекомендована.

Для реальной торговли используйте только EURUSD M5.

Официальный долгосрочный бэктест

Официальный долгосрочный тест ниже выполнен в режиме Generated Every Tick на основе минутной истории, предоставленной брокером IC Markets.

Это не полноценный real-tick тест за весь период 2018–2026 годов.

Версия MQL5 Market 1.03 сохраняет тот же сертифицированный путь ордеров, сделок и Basket, что и canonical core EURUSD M5 в официальном рабочем контексте.

Период: 2018-01-01 — 2026-04-30

2018-01-01 — 2026-04-30 Начальный депозит: 2 000 USD

2 000 USD Плечо: 1:25

1:25 Итоговый баланс: 6 468,72 USD

6 468,72 USD Чистая прибыль: 4 468,72 USD

4 468,72 USD Общая доходность: 223,44%

223,44% CAGR: 15,14%

15,14% Закрытых Basket: 8 074

8 074 Прибыльных / убыточных Basket: 8 067 / 7

8 067 / 7 Доля прибыльных Basket: 99,91%

99,91% Самый длительный Basket: 37,42 дня

37,42 дня Recovery 14 дней / 60 дней: 7 / 0

7 / 0 Hard Stop 120 дней: 0

0 Максимальная просадка по Equity: 686,94 USD

686,94 USD Минимальный уровень маржи: 227,31%

227,31% Stopout / Margin Block: 0 / 0

Maximum Equity Drawdown — это показатель MT5 снижения equity от пика к минимуму. Он не является прямым измерением максимального плавающего убытка одного Basket и не задает предел максимального убытка.

В конце теста оставались две открытые позиции, которые были закрыты MT5 Strategy Tester. Их результат включен в показатели выше.

Бэктесты — это симуляции на исторических данных. Они не являются реальными результатами и не гарантируют будущую прибыль, процент прибыльных Basket, максимальный убыток, длительность восстановления или сохранность счета.

Важные риски

EURUSD Amplix M5 — высокорисковый EA с элементами усреднения и мартингейла.

Крупный плавающий убыток или потеря счета возможны при:

Длительном однонаправленном тренде

Резком движении цены

Рыночных гэпах

Расширении спреда

Низкой ликвидности

Проскальзывании

Росте расходов на своп

Сбое связи

Остановке VPS или MT5

Отказе брокера исполнить ордер

Изменении маржинальных требований

EA не предоставляет публичный News Filter.

Если отключить Algo Trading или удалить EA с графика при открытом Basket, автоматическое управление — включая дополнительные позиции, обычное закрытие, Recovery, фиксированный SL и Hard Stop — прекратится.

Не оценивайте риск этого EA только по проценту прибыльных Basket.

Перед реальной торговлей

Прочитайте полное описание продукта и информацию о рисках

Проверьте EA на демонстрационном Hedging-счете

Установите EA на EURUSD M5

Начните со стандартных Inputs без внешнего set-файла

Поймите рекомендуемый капитал и максимальный объем

Проверьте минимальный лот, спред, своп и комиссию брокера

Используйте VPS или другую стабильную постоянно работающую среду

Убедитесь, что можете выдержать плавающий убыток при всех семи позициях

Учитывайте возможность длительных периодов без новых сделок

Заранее определите действия при длительном удержании Basket

Проверьте, что Magic Number не конфликтует с другим EA или экземпляром

EA предназначен для пользователей, которые понимают риск восстановительной мартингейл-структуры и могут поддерживать достаточный запас свободной маржи.

Продукт не гарантирует прибыль. Все решения по использованию, распределению капитала, остановке и ручному закрытию принимает пользователь на собственную ответственность.