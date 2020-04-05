Amplix Eurusd M5

EURUSD Amplix M5 — это восстановительный Basket EA, оптимизированный и протестированный на EURUSD, таймфрейм M5.

Он сочетает краткосрочные сигналы разворота с адаптивным расстоянием между дополнительными позициями, рассчитанным по подтвержденной волатильности старшего таймфрейма. Все позиции — от первого входа до окончательного закрытия — управляются как единый Basket.

Вместо механического добавления позиций через фиксированный интервал Amplix адаптирует Step к текущей волатильности и управляет полным жизненным циклом Basket: обычным закрытием, Recovery после 14 дней, Recovery после 60 дней и Hard Stop после 120 дней.

Основные результаты долгосрочного бэктеста

Официальный долгосрочный бэктест с января 2018 года по апрель 2026 года

  • Начальный депозит: 2 000 USD
  • Итоговый баланс: 6 468,72 USD
  • Чистая прибыль: 4 468,72 USD
  • Общая доходность: 223,44%
  • CAGR: 15,14%
  • Закрытых Basket: 8 074
  • Доля прибыльных Basket: 99,91%
  • Максимальная просадка по Equity: 686,94 USD
  • Минимальный уровень маржи: 227,31%
  • Stopout / Margin Block: 0 / 0

Высокая доля прибыльных Basket не означает низкий риск.

EA использует структуру усреднения / мартингейла и при движении цены против Basket может последовательно открыть до семи позиций. По сравнению с EA с одиночным входом возможны более крупные плавающие убытки, длительные периоды удержания и повышенная нагрузка на маржу.

Оценивайте EA не только по прибыли и проценту прибыльных Basket. Перед использованием изучите максимальное число позиций, просадку, длительность восстановления, фиксированный Stop Loss и рекомендуемый капитал.

Концепция Amplix

Amplix не рассматривает каждую сделку как полностью независимую операцию.

Первый вход, дополнительные позиции при неблагоприятном движении, общий PnL Basket, длительность удержания и состояние Recovery управляются как единый жизненный цикл.

  • Первый вход по краткосрочному условию разворота RSI
  • Адаптивное расстояние между позициями по подтвержденному ATR старшего таймфрейма
  • Фиксированный семиуровневый профиль лотов
  • Управление прибылью и закрытием на уровне Basket
  • Изменение целей Recovery для Basket с длительным удержанием
  • Восстановление состояния Basket после перезапуска MT5

Основные возможности

  • Оптимизирован и протестирован на EURUSD M5
  • Одновременно управляется один активный Basket
  • До семи позиций при LotScale 1.0
  • Максимальный общий объем 0,18 лота при LotScale 1.0
  • Адаптивный Step по подтвержденной волатильности старшего таймфрейма
  • Управление PnL всего Basket
  • Recovery по времени: 14, 60 и 120 дней
  • Фиксированный Stop Loss Basket от цены первого фактического исполнения
  • Восстановление состояния Basket после перезапуска MT5
  • Single-owner Guard для снижения риска двойного запуска
  • Функциональная поддержка счетов в USD, JPY и EUR
  • Постоянно отображаемая панель Status Panel
  • Фиксированный профиль только с пятью публичными параметрами

Для кого предназначен этот EA

  • Для пользователей, понимающих риски усреднения и мартингейла
  • Для тех, кто оценивает плавающий убыток и маржинальную нагрузку, а не только процент прибыльных Basket
  • Для пользователей, готовых к длительному удержанию и ожиданию восстановления
  • Для тех, кто может обеспечить непрерывную работу MT5 на стабильном ПК или VPS
  • Для пользователей с достаточным запасом свободной маржи и осторожным подходом к LotScale

EA не подходит тем, для кого приоритетны низкая просадка, очень короткое удержание, одиночные позиции или жестко ограниченный убыток.

Рекомендуемая среда

  • Платформа: MetaTrader 5
  • Рекомендуемый символ: EURUSD
  • Рекомендуемый таймфрейм: M5
  • Тип счета: Hedging
  • Рекомендуемый капитал: эквивалент 2 000 USD при LotScale 1.0
  • Плечо официального бэктеста: 1:25
  • Рекомендуемый режим работы: стабильный ПК или VPS

Требуется Hedging-счет, поскольку EA управляет несколькими позициями по одному символу независимо. На Netting-счете новые сделки не открываются.

Рекомендуемый капитал не является гарантией безопасности, минимально обязательной суммой или пределом максимального убытка. Даже при капитале, эквивалентном 2 000 USD, будущие рыночные условия, спред, своп, проскальзывание и маржинальные требования могут привести к крупному убытку или stopout.

Полное руководство пользователя

Подробные инструкции по установке, настройке и эксплуатации:
EURUSD Amplix M5 — Complete User Guide (English)

Руководство содержит информацию об установке, публичных параметрах, управлении Basket, Recovery, перезапуске MT5, устранении неполадок и часто задаваемых вопросах.

Quick Start — настройка после покупки

  1. Войдите в MT5 на Hedging-счет.
  2. Откройте график EURUSD M5.
  3. Включите Algo Trading в MT5.
  4. Перетащите EURUSD Amplix M5 из Navigator на график.
  5. Разрешите алгоритмическую торговлю в свойствах EA.
  6. Оставьте все Inputs со значениями по умолчанию.
  7. Проверьте Trading, New Entries, Owner, Capital Status и Warning на Status Panel.
  8. Пока Basket открыт, непрерывно держите MT5, EA и Algo Trading включенными.

Set-файл не требуется.

Значения Inputs по умолчанию в версии MQL5 Market являются официальными рекомендуемыми настройками. Внешний set-файл не прилагается.

EA не откроет сделку, пока не будут выполнены условия входа. Установка EA не гарантирует немедленное открытие позиции или сделку в течение определенного времени.

При первом запуске EA может ожидать загрузки истории и подготовки индикаторов. Если на Status Panel и во вкладке Experts нет критических предупреждений, а Trading и New Entries включены, EA ожидает подходящий сигнал.

Input Parameters

EA предоставляет только следующие пять публичных параметров.

  • InpTradingEnabled
    Главный переключатель торговой функции. При обычной работе оставляйте true. Устанавливайте false только с конкретной целью, например перед полным ручным закрытием текущего Basket.
  • InpAllowNewEntries
    Разрешает начало нового Basket. При false новый Basket не открывается. Если Basket уже активен, EA продолжает управление дополнительными позициями, обычным закрытием, Recovery, фиксированным SL и Hard Stop.
  • InpMagicNumber
    Идентификатор ордеров и позиций EA. Значение по умолчанию — 420006. Не используйте тот же Magic Number для другого EA или другого экземпляра Amplix на том же счете.
  • InpOrderComment
    Комментарий для идентификации ордеров. Обычно оставляйте значение по умолчанию.
  • InpLotScale
    Множитель официальной последовательности лотов. Прибыль, плавающий убыток, требуемая маржа, просадка и убыток при фиксированном SL в целом меняются пропорционально LotScale.

Большинству пользователей не требуется менять Inputs.

Как приостановить только новые Basket

Чтобы остановить новые входы, но продолжить автоматическое управление уже открытым Basket, используйте:

  • InpTradingEnabled=true
  • InpAllowNewEntries=false

В этом состоянии новый Basket не начинается, но EA продолжает добавление позиций в существующий Basket, обычные закрытия, Recovery, фиксированный SL и Hard Stop.

Не отключайте Algo Trading, не удаляйте EA с графика и не останавливайте MT5, пока открытый Basket требует управления.

Как работает Basket

После первого входа EA может добавить позиции, если цена движется против Basket и внутренние условия выполнены.

Базовая последовательность лотов при LotScale 1.0
0.01
0.01
0.01
0.02
0.03
0.04
0.06

Максимум позиций: 7
Максимальный общий объем: 0,18 × LotScale

Позиции оцениваются не только как отдельные сделки. EA объединяет следующие значения внутри одного Basket и проверяет условие закрытия Basket:

  • Уже зафиксированный торговый PnL
  • Уже начисленная комиссия
  • Уже начисленные сборы
  • Уже начисленный своп
  • Текущий ценовой PnL открытых позиций
  • Своп по открытым позициям

EA не оценивает заранее будущую комиссию за закрытие, проскальзывание или расширение спреда. Поэтому даже при достижении условия закрытия около нуля итоговый реализованный результат не гарантирован как строго нулевой или положительный.

Ручное закрытие только части Basket создает структуру позиций, отличающуюся от официального бэктеста.

Фиксированный Stop Loss Basket

EA использует фиксированный Stop Loss Basket на расстоянии 550 strategy pips от цены первого фактического исполнения.

Если Basket содержит все семь позиций, несколько позиций одного Basket могут быть закрыты последовательно около общего уровня фиксированного SL.

Гэпы, проскальзывание, расширение спреда, низкая ликвидность и условия исполнения брокера могут привести к отличию фактической цены закрытия и итогового убытка от теоретического значения.

Фиксированный SL не ограничивает убыток фиксированной суммой в USD.

Recovery по времени

Если Basket не достигает обычной цели прибыли и остается открытым долгое время, цель закрытия меняется в зависимости от возраста Basket.

  • Менее 14 дней: обычная цель прибыли Basket
  • 14 дней и более: закрытие при восстановлении общего результата Basket приблизительно до безубытка
  • 60 дней и более: закрытие, когда убыток сократится приблизительно до -300 USD эквивалента × Basket LotScale
  • 120 дней и более: попытка закрыть все позиции по рынку

EA не закрывает Basket немедленно с убытком -300 USD при наступлении 60-го дня.

После 60 дней Basket остается открытым до тех пор, пока убыток не сократится до порога с учетом LotScale. Если рынок не восстановится, плавающий убыток может оставаться значительно больше этого порога.

Hard Stop после 120 дней также не является функцией фиксированного максимального убытка. Резкое движение, расширение спреда, проскальзывание, закрытие рынка, сбой связи или отказ брокера могут привести к большему убытку или задержке закрытия.

Периоды восстановления без новых сделок

После достижения максимума в семь позиций дополнительные позиции больше не открываются.

EA продолжает управлять активным Basket до достижения условия Recovery или закрытия. В этот период новые сделки могут отсутствовать несколько дней или недель.

Отсутствие новых сделок не обязательно означает, что EA остановился.

Во время ожидания восстановления EA продолжает контролировать:

  • PnL Basket
  • Возраст Basket
  • Состояние Recovery
  • Условия закрытия
  • Сохраненное состояние и позиции у брокера
  • Состояние Owner и Ledger

В бэктесте с января 2018 года по апрель 2026 года периоды ожидания после достижения семи позиций были следующими:

  • Наблюдаемых случаев: 109
  • Медиана: приблизительно 0,91 дня
  • 90% случаев: приблизительно 10,8 дня или меньше
  • 14 дней и более: 5 случаев, около 0,60 случая в год
  • 30 дней и более: 2 случая, около 0,24 случая в год
  • Самый длительный период: приблизительно 36,24 дня

Исторически ожидание 14 дней и более происходило в среднем примерно раз в 1,7 года, а 30 дней и более — примерно раз в 4,2 года.

Это только наблюдения исторического бэктеста. Они не гарантируют будущую частоту, длительность восстановления, максимальную продолжительность или итоговый результат. Будущий период ожидания может превысить исторический максимум в 36,24 дня.

Даже при отсутствии новых сделок продолжают изменяться плавающий PnL, своп, требуемая маржа, свободная маржа, уровень маржи и риск stopout.

Как вручную завершить длительное ожидание Recovery

Штатная логика стратегии предполагает, что EA остается включенным до достижения условия Recovery или закрытия Basket.

Однако, если вы больше не готовы принимать длительность удержания, плавающий убыток или блокировку капитала, можно вручную закрыть весь текущий Basket и начать заново с нулевым количеством позиций.

  1. Оставьте EA прикрепленным к графику.
  2. Оставьте Algo Trading включенным.
  3. Установите InpTradingEnabled=false.
  4. Вручную закройте все позиции текущего Basket Amplix.
  5. Убедитесь, что Positions, Pending Orders и Active Basket равны нулю.
  6. Нажмите Reset в окне Inputs EA для восстановления значений по умолчанию.
  7. Перезапустите EA с InpTradingEnabled=true.

Не закрывайте только часть Basket.

Ручной сброс фиксирует текущий плавающий PnL, своп, комиссию и сборы. Во многих случаях это означает фиксацию убытка и отказ от возможного дальнейшего восстановления.

Результаты после ручного сброса будут отличаться от официального бэктеста.

После сброса EA готов начать новый Basket, но следующий вход по-прежнему зависит от торгового сигнала. Новая сделка не гарантируется сразу или в течение определенного времени.

LotScale

InpLotScale умножает официальную последовательность лотов.

  • LotScale 0.1: пропорциональный ориентир капитала около 200 USD
  • LotScale 0.5: пропорциональный ориентир капитала около 1 000 USD
  • LotScale 1.0: пропорциональный ориентир капитала около 2 000 USD
  • LotScale 2.0: пропорциональный ориентир капитала около 4 000 USD

Изменение LotScale меняет прибыль, плавающий убыток, просадку и маржинальную нагрузку относительно официального бэктеста.

Для торговли объемом меньше 0,01 лота брокер должен поддерживать точные значения, например 0,001 или 0,005 лота. В официальном режиме EURUSD M5 EA не округляет автоматически неподдерживаемый объем вверх и не заменяет его другим значением.

Несколько экземпляров и Magic Number

Официально рекомендуемая схема — один экземпляр EURUSD M5 на одном счете.

Если на одном счете используются несколько EA или несколько экземпляров Amplix, назначьте каждому уникальный Magic Number.

Использование одного и того же Symbol и Magic Number на нескольких графиках может вызвать конфликты идентификации позиций, Basket, Owner и сохраненного состояния.

Status Panel

Status Panel постоянно отображается, пока EA прикреплен к графику.

На панели доступны:

  • Состояние Trading и New Entries
  • Состояние Owner
  • Состояние Basket
  • Направление
  • Количество позиций и общий объем
  • Current LotScale и Next Basket LotScale
  • Возраст Basket
  • Basket PnL и Target
  • Валюта счета
  • Reference Capital
  • Balance и Equity
  • Balance Ratio и Equity Ratio
  • Basket Ledger
  • Capital Status
  • Состояние Recovery
  • Warning

Предупреждения продукта отображаются в поле Warning= и записываются во вкладку MT5 Experts.

Margin, Free Margin и Margin Level не отображаются на Status Panel. Проверяйте их во вкладке MT5 Toolbox / Trade.

Поддерживаемая область и Compatibility Context

EURUSD M5 — единственная официально рекомендуемая и протестированная конфигурация.

Для технической совместимости версия MQL5 Market может работать и на других допустимых символах и таймфреймах.

Вне EURUSD M5 EA использует Compatibility Context на основе текущего символа и таймфрейма графика. Эти комбинации не оптимизировались, не проходили долгосрочную проверку доходности и не имеют официального рекомендуемого уровня капитала.

Техническая работа на другом символе или таймфрейме не означает, что конфигурация прибыльна, безопасна, протестирована или рекомендована.

Для реальной торговли используйте только EURUSD M5.

Официальный долгосрочный бэктест

Официальный долгосрочный тест ниже выполнен в режиме Generated Every Tick на основе минутной истории, предоставленной брокером IC Markets.

Это не полноценный real-tick тест за весь период 2018–2026 годов.

Версия MQL5 Market 1.03 сохраняет тот же сертифицированный путь ордеров, сделок и Basket, что и canonical core EURUSD M5 в официальном рабочем контексте.

  • Период: 2018-01-01 — 2026-04-30
  • Начальный депозит: 2 000 USD
  • Плечо: 1:25
  • Итоговый баланс: 6 468,72 USD
  • Чистая прибыль: 4 468,72 USD
  • Общая доходность: 223,44%
  • CAGR: 15,14%
  • Закрытых Basket: 8 074
  • Прибыльных / убыточных Basket: 8 067 / 7
  • Доля прибыльных Basket: 99,91%
  • Самый длительный Basket: 37,42 дня
  • Recovery 14 дней / 60 дней: 7 / 0
  • Hard Stop 120 дней: 0
  • Максимальная просадка по Equity: 686,94 USD
  • Минимальный уровень маржи: 227,31%
  • Stopout / Margin Block: 0 / 0

Maximum Equity Drawdown — это показатель MT5 снижения equity от пика к минимуму. Он не является прямым измерением максимального плавающего убытка одного Basket и не задает предел максимального убытка.

В конце теста оставались две открытые позиции, которые были закрыты MT5 Strategy Tester. Их результат включен в показатели выше.

Бэктесты — это симуляции на исторических данных. Они не являются реальными результатами и не гарантируют будущую прибыль, процент прибыльных Basket, максимальный убыток, длительность восстановления или сохранность счета.

Важные риски

EURUSD Amplix M5 — высокорисковый EA с элементами усреднения и мартингейла.

Крупный плавающий убыток или потеря счета возможны при:

  • Длительном однонаправленном тренде
  • Резком движении цены
  • Рыночных гэпах
  • Расширении спреда
  • Низкой ликвидности
  • Проскальзывании
  • Росте расходов на своп
  • Сбое связи
  • Остановке VPS или MT5
  • Отказе брокера исполнить ордер
  • Изменении маржинальных требований

EA не предоставляет публичный News Filter.

Если отключить Algo Trading или удалить EA с графика при открытом Basket, автоматическое управление — включая дополнительные позиции, обычное закрытие, Recovery, фиксированный SL и Hard Stop — прекратится.

Не оценивайте риск этого EA только по проценту прибыльных Basket.

Перед реальной торговлей

  • Прочитайте полное описание продукта и информацию о рисках
  • Проверьте EA на демонстрационном Hedging-счете
  • Установите EA на EURUSD M5
  • Начните со стандартных Inputs без внешнего set-файла
  • Поймите рекомендуемый капитал и максимальный объем
  • Проверьте минимальный лот, спред, своп и комиссию брокера
  • Используйте VPS или другую стабильную постоянно работающую среду
  • Убедитесь, что можете выдержать плавающий убыток при всех семи позициях
  • Учитывайте возможность длительных периодов без новых сделок
  • Заранее определите действия при длительном удержании Basket
  • Проверьте, что Magic Number не конфликтует с другим EA или экземпляром

EA предназначен для пользователей, которые понимают риск восстановительной мартингейл-структуры и могут поддерживать достаточный запас свободной маржи.

Продукт не гарантирует прибыль. Все решения по использованию, распределению капитала, остановке и ручному закрытию принимает пользователь на собственную ответственность.

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Mohamad Akram Bin Mohd Jamil
Эксперты
CornGrid EA MT5 – Advanced Algorithmic Trading System Official Website: corngrid.netlify.app Platform: MetaTrader 5 (MT5) | Version: 1.90 Executive Overview CornGrid EA is a sophisticated, fully automated Expert Advisor engineered for MetaTrader 5. Built upon a high-probability Reverse-Candle Entry Algorithm combined with a Dynamic Smart Grid Recovery Model , CornGrid EA is designed to capitalize on short-term market mean-reversion and structural price retracements. Unlike traditional momentu
GOLD Ranger EA
Arati Vivek Kamthe
Эксперты
NO GRID | NO MARTINGALE | 1:1 RISK-REWARD RATIO | NO AI STUNT |  Welcome to GOLD Ranger EA! GOLD Ranger EA is designed specifically for trading the XAUUSD pair in low-volatility, ranging markets, providing a safer, controlled approach to gold trading. Built without complex AI or risky strategies, it’s a straightforward, reliable system, by the people who are trading in forex as a team from more than 9 years. Live Signal: High Risk (2% Per Trade)   https://www.mql5.com/en/signals/2268757 Intro
Gold Multi Strategy Algo AI EA
Vyom Tekriwal
Эксперты
Gold Multi Strategy Algo AI EA (MT5) Next-Generation AI-Powered Gold Trading System for XAUUSD Gold Multi Strategy Algo AI EA is a powerful, intelligent trading system designed specifically for XAUUSD (Gold) . It combines multiple institutional-grade strategies with advanced AI-assisted decision support to deliver consistent, high-probability trades in all market conditions. Core Features Multi-Strategy Engine (Scalping + Intraday + Trend + Reversal) Optimized for XAUUSD (Gold / US Dol
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цена
Best Gold Trump Era Investing Ea
Mauricio Enrique Rojas Parejo
Эксперты
+4 Years of data. This is the best scalping trend following strategy during this Trump Era.  It has a compound interest system that will make you grow your account while keeping a moderate to low risk. This is not just a BS get-rich-quick bot. This is an actual price action based EA that will perform its best for the next +2 years. Its trades are taken based off of Market Trends, TRUE SnR levels and even ICT's Fair Value Gaps. This has all of the best trading knowledge into one simple EA. If you
HMA Crossover
Rowan Stephan Buys
Эксперты
HMA Crossover EA – MT5 Используйте скорость и точность Hull Moving Average (HMA) с полностью автоматизированной системой следования за трендом для MetaTrader 5. HMA Crossover EA создан для трейдеров, которым важна быстрая реакция на формирующиеся тренды без ущерба для риск-менеджмента. Сочетая быстрый HMA с медленным HMA, эксперт автоматически определяет потенциальные изменения импульса, управляя риском через адаптивные уровни Stop Loss и Take Profit на основе ATR. Прозрачно. Дисциплинированно.
SuperTrend Fit for low Stagnation
Smarterbot Software
Эксперты
Этот экспертный торговый инструмент использует индикатор SuperTrend с мощной настраиваемой метрикой оптимизации, чтобы помочь трейдерам найти лучшие системы с низкой застойностью и высоким чистым доходом. Трейдеры открывают позицию (длинную или короткую), когда бар открывается выше или ниже линии индикатора. Вы можете выйти из позиции, когда цена "разворачивается" по сигналу или не выходить и держать ее до закрытия на основе рисков (Take profit, stop loss) или по времени, выходя в конце сессии.
Quant Trade Freedom
Renan De Souza Quinelato
Эксперты
O que é “QUANT TRADE FREEDOM” ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software de negociação totalmente automatizado, especialmente projetado para negociação lucrativa com a plataforma de negociação METATRADE 5 (MT5). Pode negociar Forex, Commodities, Índices, Crypto, Energies. Como funciona o robô EA QUANT CORRELATION FOREX ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software 100% automatizado que define a melhor tendência para entrar em ordens de negociação no lugar de um trader humano. O QUANT TRADE FREEDOM  entra e
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Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
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Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Lizard
Marco Scherer
4.13 (38)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
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5 (3)
Эксперты
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Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
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Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
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5 (2)
Эксперты
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Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
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OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
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Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
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5 (20)
Эксперты
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Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
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ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
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Эксперты
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