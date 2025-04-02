Amplix Eurusd M5

EURUSD Amplix M5 是一款针对 EURUSD M5 优化并经过性能测试的恢复型 Basket EA。

它结合短周期反转信号与基于更高时间周期已确认波动率的自适应加仓间距。从第一笔入场到最终平仓，所有持仓都作为一个完整 Basket 统一管理。

Amplix 并不是按固定距离机械加仓，而是根据市场波动调整 Step，并通过常规 Basket 平仓、14 天 Recovery、60 天 Recovery 以及 120 天 Hard Stop 管理完整生命周期。

长期回测亮点

官方长期回测：2018 年 1 月至 2026 年 4 月

  • 初始资金：2,000 USD
  • 最终余额：6,468.72 USD
  • 净利润：4,468.72 USD
  • 总收益率：223.44%
  • CAGR：15.14%
  • 已关闭 Basket：8,074
  • Basket 胜率：99.91%
  • 最大权益回撤：686.94 USD
  • 最低保证金水平：227.31%
  • Stopout / Margin Block：0 / 0

高 Basket 胜率并不等于低风险。

本 EA 采用均价 / 马丁格尔式结构。当价格向不利方向运行时，最多可分阶段增加到 7 个持仓。与单次入场型 EA 相比，它可能产生更大的浮动亏损、更长的持仓周期以及更高的保证金占用。

请不要只根据利润或胜率判断本 EA。在使用前，请确认最大持仓数量、回撤、恢复周期、固定止损以及所需资金。

Amplix 的设计理念

Amplix 并不会把每一笔交易视为完全独立的操作。

首次入场、逆向行情中的追加持仓、Basket 总体盈亏、持仓时间以及 Recovery 状态会作为一个完整生命周期统一管理。

  • 使用短周期 RSI 反转条件判断首次入场
  • 根据更高时间周期已确认 ATR 调整加仓间距
  • 固定的 7 级手数结构
  • 基于 Basket 总体盈亏进行平仓管理
  • 对长期持有的 Basket 按持仓天数调整 Recovery 目标
  • MT5 重启后恢复 Basket 状态

主要特点

  • 针对 EURUSD M5 优化并经过性能测试
  • 同一时间只管理一个 Active Basket
  • LotScale 1.0 时最多 7 个持仓
  • LotScale 1.0 时最大总手数 0.18 lot
  • 基于更高时间周期已确认波动率的自适应 Step
  • Basket 级别的盈亏统一管理
  • 14 天、60 天、120 天时间型 Recovery
  • 以首次实际成交价为基准的固定 Basket Stop Loss
  • MT5 重启后恢复 Basket 状态
  • Single-owner Guard，降低重复启动风险
  • 功能上支持 USD、JPY、EUR 账户货币
  • 持续显示 Status Panel
  • 仅提供 5 个公开参数的固定配置型设计

适合哪些用户

  • 理解均价与马丁格尔结构风险的用户
  • 不仅看胜率，也会评估浮亏与保证金压力的用户
  • 能够接受较长持仓与恢复等待周期的用户
  • 能够在稳定电脑或 VPS 上持续运行 MT5 的用户
  • 能够保持充足可用保证金并谨慎设置 LotScale 的用户

如果你优先追求低回撤、极短持仓、单一持仓或严格限制损失，本 EA 并不适合。

推荐运行环境

  • 平台：MetaTrader 5
  • 推荐品种：EURUSD
  • 推荐时间周期：M5
  • 账户类型：Hedging
  • 推荐资金：LotScale 1.0 时约 2,000 USD 等值资金
  • 官方回测杠杆：1:25
  • 推荐运行环境：稳定电脑或 VPS

由于 EA 需要在同一品种上分别管理多个持仓，因此必须使用 Hedging 账户。在 Netting 账户上不会开始新的交易。

推荐资金并不是安全保证、最低必要资金或最大损失上限。即使使用约 2,000 USD 等值资金，未来市场环境、点差、隔夜利息、滑点及保证金要求仍可能导致重大损失或 Stopout。

完整用户指南

安装、设置与操作的详细说明：
EURUSD Amplix M5 — Complete User Guide (English)

该指南包含安装方法、公开参数、Basket 管理、Recovery、MT5 重启、故障排查以及常见问题。

Quick Start — 购买后的设置方法

  1. 登录 MT5 的 Hedging 账户
  2. 打开 EURUSD M5 图表
  3. 在 MT5 中启用 Algo Trading
  4. 从 Navigator 将 EURUSD Amplix M5 加载到图表。
  5. 在 EA 属性中允许算法交易。
  6. 保持全部 Inputs 为默认值。
  7. 在 Status Panel 中确认 Trading、New Entries、Owner、Capital Status 和 Warning。
  8. 当 Basket 处于持仓状态时，请持续运行 MT5、EA 和 Algo Trading。

无需 set 文件。

MQL5 Market 版本中包含的默认 Inputs 即为官方推荐设置，不提供外部 set 文件。

EA 只有在入场条件满足后才会交易。加载 EA 并不保证立即开仓，也不保证在某个固定时间内出现交易。

首次启动时，EA 可能需要等待历史数据和指标准备完成。如果 Status Panel 与 Experts 日志中没有严重警告，并且 Trading 和 New Entries 已启用，则 EA 正在等待有效信号。

Input Parameters

本 EA 仅提供以下 5 个公开参数。

  • InpTradingEnabled
    交易功能主开关。正常运行时请保持为 true。只有在有明确目的时，例如准备手动完整关闭当前 Basket，才设为 false。
  • InpAllowNewEntries
    控制是否允许开始新的 Basket。设为 false 后，不会启动新的 Basket。如果已有 Basket，EA 仍会继续管理追加持仓、常规平仓、Recovery、固定 SL 与 Hard Stop。
  • InpMagicNumber
    用于识别本 EA 的订单和持仓。默认值为 420006。请避免在同一账户上让其他 EA 或其他 Amplix 实例使用相同 Magic Number。
  • InpOrderComment
    附加到订单中的识别注释。通常保持默认值即可。
  • InpLotScale
    应用于官方手数序列的倍率。利润、浮亏、保证金需求、回撤以及固定 SL 时的损失通常会随 LotScale 大致同比变化。

大多数用户无需修改 Inputs。

如何只暂停新的 Basket

如果希望停止新的入场，但继续自动管理已经存在的 Basket，请使用以下设置：

  • InpTradingEnabled=true
  • InpAllowNewEntries=false

在此状态下，不会开始新的 Basket，但 EA 会继续管理现有 Basket 的追加持仓、常规平仓、Recovery、固定 SL 与 Hard Stop。

只要现有 Basket 仍需要管理，请不要关闭 Algo Trading、移除 EA 或停止 MT5。

Basket 的运行方式

首次入场后，如果价格向 Basket 不利方向运行并满足内部条件，EA 可能会追加持仓。

LotScale 1.0 时的基础手数序列
0.01
0.01
0.01
0.02
0.03
0.04
0.06

最大持仓数量：7
最大总手数：0.18 × LotScale

EA 不仅把持仓作为单独交易评估，还会汇总同一 Basket 中的以下项目，并判断 Basket 的平仓条件：

  • 已经实现的交易盈亏
  • 已经计入的 Commission
  • 已经计入的 Fee
  • 已经计入的 Swap
  • 持仓中的价格盈亏
  • 持仓中的 Swap

EA 不会提前估算未来的平仓手续费、滑点或点差扩大。因此，即使 Basket 在接近 0 的位置达到平仓条件，最终实现结果也不保证严格为 0 或正数。

手动只关闭 Basket 的部分持仓，会形成与官方回测不同的持仓结构。

固定 Basket Stop Loss

本 EA 使用以首次实际成交价为基准、距离为 550 strategy pips 的固定 Basket Stop Loss。

当 Basket 持有全部 7 个仓位时，属于同一 Basket 的多个持仓可能会在共同固定 SL 附近依次平仓。

跳空、滑点、点差扩大、流动性不足和经纪商执行条件可能导致实际平仓价格与最终损失偏离理论值。

固定 SL 并不会把损失限制在固定的 USD 金额内。

基于时间的 Recovery

如果 Basket 未达到常规利润目标并长时间持有，平仓目标会根据 Basket 持仓时间进行调整。

  • 少于 14 天：常规 Basket 利润目标
  • 14 天或以上：当 Basket 总体结果恢复到接近盈亏平衡时平仓
  • 60 天或以上：当亏损缩小到约 -300 USD 等值 × Basket LotScale 时平仓
  • 120 天或以上：尝试按市价平掉全部持仓

达到第 60 天时，EA 不会立即以 -300 USD 止损。

60 天后，Basket 会继续持有，直到亏损缩小到按 LotScale 调整后的阈值。如果市场没有恢复，浮动亏损可能长期明显高于该阈值。

120 天 Hard Stop 也不是固定最大损失功能。快速波动、点差扩大、滑点、市场休市、通信故障或经纪商拒单，均可能导致更大损失或延迟平仓。

没有新交易的恢复等待期

当 Basket 达到最多 7 个持仓后，不会再增加新的持仓。

之后 EA 会继续管理当前 Basket，直到达到 Recovery 或平仓条件。在此期间，可能数天甚至数周都没有新的交易成交。

没有新交易并不一定意味着 EA 已停止。

在恢复等待期间，EA 仍会持续监控：

  • Basket 盈亏
  • Basket 持仓时间
  • Recovery 状态
  • 平仓条件
  • 保存状态与经纪商持仓
  • Owner 与 Ledger 状态

在 2018 年 1 月至 2026 年 4 月的回测中，达到 7 个持仓后的等待期结果如下：

  • 观察案例：109 次
  • 中位数：约 0.91 天
  • 90% 的案例：约 10.8 天以内
  • 14 天或以上：5 次，年均约 0.60 次
  • 30 天或以上：2 次，年均约 0.24 次
  • 最长观察周期：约 36.24 天

历史上，14 天或以上的等待平均约每 1.7 年发生一次，30 天或以上的等待平均约每 4.2 年发生一次。

以上仅为历史回测观察值，不保证未来发生频率、恢复时长、最长周期或最终结果。未来等待期可能超过历史最长的 36.24 天。

即使没有新成交，浮动盈亏、Swap、所需保证金、可用保证金、保证金水平与 Stopout 风险仍会持续变化。

如何手动结束长期 Recovery 等待

策略原本的运行方式，是保持 EA 持续运行，并等待 Basket 达到 Recovery 或平仓条件。

但如果你不再愿意承受持仓时间、浮亏或资金占用，也可以手动关闭当前 Basket 的全部持仓，并从空仓状态重新开始。

  1. 保持 EA 仍加载在图表上。
  2. 保持 Algo Trading 开启。
  3. InpTradingEnabled=false
  4. 手动关闭当前 Amplix Basket 的全部持仓。
  5. 确认 Positions、Pending Orders 和 Active Basket 均为 0。
  6. 在 EA Inputs 窗口中使用 Reset 恢复默认值。
  7. InpTradingEnabled=true 后重新启动 EA。

请不要只关闭 Basket 的部分持仓。

手动重置会把当前浮动盈亏、Swap、Commission 和 Fee 变为已实现结果。在许多情况下，这意味着确认亏损，并放弃之后可能发生的价格恢复。

手动重置后的结果将与官方回测不同。

重置后 EA 可以开始新的 Basket，但下一次入场仍取决于有效交易信号。不会保证立即出现新交易或在固定时间内出现交易。

LotScale

InpLotScale 用于放大或缩小官方手数序列。

  • LotScale 0.1：比例参考资金约 200 USD
  • LotScale 0.5：比例参考资金约 1,000 USD
  • LotScale 1.0：比例参考资金约 2,000 USD
  • LotScale 2.0：比例参考资金约 4,000 USD

修改 LotScale 会使利润、浮亏、回撤和保证金压力偏离官方回测结果。

如需交易低于 0.01 lot 的手数，经纪商必须支持 0.001 或 0.005 lot 等精确手数。在正式 EURUSD M5 运行路径中，EA 不会自动把不支持的手数向上取整，也不会替换为其他数值。

多实例与 Magic Number

官方推荐设置为：每个账户运行一个 EURUSD M5 实例。

如果同一账户上运行多个 EA 或多个 Amplix 实例，请为每个实例分配不同的 Magic Number。

在多个图表上使用相同 Symbol 与 Magic Number，可能导致持仓、Basket、Owner 与保存状态识别冲突。

Status Panel

EA 加载到图表后，Status Panel 会持续显示。

面板包括：

  • Trading 与 New Entries 状态
  • Owner 状态
  • Basket 状态
  • 方向
  • 持仓数量与总手数
  • Current LotScale 与 Next Basket LotScale
  • Basket 持仓时间
  • Basket PnL 与 Target
  • Account Currency
  • Reference Capital
  • Balance 与 Equity
  • Balance Ratio 与 Equity Ratio
  • Basket Ledger
  • Capital Status
  • Recovery 状态
  • Warning

产品警告会显示在 Warning= 字段中，并记录到 MT5 Experts 日志。

Margin、Free Margin 和 Margin Level 不显示在 Status Panel 中，请在 MT5 Toolbox / Trade 中查看。

支持范围与 Compatibility Context

EURUSD M5 是唯一官方推荐并经过性能测试的配置。

为满足平台技术兼容性，MQL5 Market 版本可能也可以在其他有效品种与时间周期上运行。

在 EURUSD M5 以外，EA 会使用基于当前图表品种和时间周期的 Compatibility Context。这些组合没有经过优化、长期性能验证，也没有官方推荐资金标准。

能够在其他品种或时间周期上技术运行，并不表示该组合盈利、安全、已验证或被推荐。

实盘交易请仅使用 EURUSD M5。

官方长期回测

以下官方长期测试使用 IC Markets 提供的分钟历史数据，并以 Generated Every Tick 模式进行。

它不是覆盖整个 2018–2026 年期间的真实 real-tick 回测。

MQL5 Market Version 1.03 在正式 EURUSD M5 运行环境中，保持与已认证 Canonical Core 相同的订单、Deal 与 Basket 路径。

  • 期间：2018-01-01 至 2026-04-30
  • 初始资金：2,000 USD
  • 杠杆：1:25
  • 最终余额：6,468.72 USD
  • 净利润：4,468.72 USD
  • 总收益率：223.44%
  • CAGR：15.14%
  • 已关闭 Basket：8,074
  • 盈利 / 亏损 Basket：8,067 / 7
  • Basket 胜率：99.91%
  • 最长 Basket：37.42 天
  • 14 天 / 60 天 Recovery：7 / 0
  • 120 天 Hard Stop：0
  • 最大权益回撤：686.94 USD
  • 最低保证金水平：227.31%
  • Stopout / Margin Block：0 / 0

Maximum Equity Drawdown 是 MT5 中账户 Equity 从峰值到谷值的下降指标。它并不是单个 Basket 最大浮动亏损的直接测量值，也不代表最大损失上限。

测试结束时仍有 2 个持仓，由 MT5 Strategy Tester 强制关闭，其结果已包含在以上数据中。

回测是基于历史数据的模拟，不是实盘结果，也不保证未来利润、胜率、最大损失、恢复时间或账户存续。

重要风险

EURUSD Amplix M5 是一款包含均价和马丁格尔元素的高风险 EA。

以下情况可能导致重大浮亏或账户损失：

  • 长期单边趋势
  • 价格快速波动
  • 市场跳空
  • 点差扩大
  • 流动性下降
  • 滑点
  • Swap 成本增加
  • 通信故障
  • VPS 或 MT5 停止
  • 经纪商拒绝订单
  • 保证金条件变化

EA 不提供公开的 News Filter。

当 Basket 仍在持仓时，如果关闭 Algo Trading 或从图表移除 EA，自动管理将停止，包括追加持仓、常规平仓、Recovery、固定 SL 与 Hard Stop。

请不要只根据胜率判断本 EA 的风险。

实盘使用前

  • 阅读完整产品说明与风险信息
  • 先在 Hedging 模拟账户中测试
  • 加载到 EURUSD M5
  • 使用默认 Inputs，不使用外部 set 文件
  • 理解推荐资金与最大手数
  • 确认经纪商最低手数、点差、Swap 和 Commission
  • 使用 VPS 或其他稳定的持续运行环境
  • 确认自己能够承受 7 个持仓时的浮动亏损
  • 理解可能长时间没有新交易
  • 提前决定长期 Basket 的处理方式
  • 确认 Magic Number 不与其他 EA 或实例冲突

本 EA 面向理解恢复型马丁格尔风险，并能够保持充足可用保证金的用户。

本产品不保证盈利。关于使用、资金分配、停止和手动平仓的所有最终决定，均由用户自行负责。

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最低要求 帳戶類型：ECN / RAW / 低點差 推薦經紀商：IC Markets、IC Trading 或類似的 ECN 經紀商 最低入金：500 美元（1:500 槓桿） 推薦入金：1000 美元（1:500 槓桿） 最低槓桿：1:100（建議 1:500） VPS：全天候營運必備 核心功能 自動區間突破策略，可調整區間時間 動態部位調整：固定部位、固定餘額部位、風險百分比部位或固定資金部位 進階停損管理：損益平衡、追蹤停損和動態停損/停損 區間過濾系統，避免假突破 交易限制和基於時間的控制（最大交易量、平倉時間、刪除掛單） 內建圖表儀錶板和調試模式 針對 XAU/USD 和主要貨幣對進行全面優化（1 分鐘時間週期） （建議） 關鍵參數 風險與交易量：固定手數、固定每筆交易手數、風險百分比、風險金額 停損與目標：停損點數、獲利點數、停損計算模式、目標計算模式 管理：停損觸發值、交易觸發值、交易停損值、交易停損步長值 限制：最大交易筆數、最大空頭交易筆數、最小交易範圍點數、最大交易範圍點數 時間：刪除訂單時間、平倉時間 其他：魔力數字、圖表註解
Legacy Capital Quant
Danish Raza
专家
​ LEGACY CAPITAL QUANT PRO - The Premium Automated Trading System ​Legacy Capital Quant Pro is an elite, fully automated trading system built for serious investors, fund managers, and prop-firm traders. Designed with a heavy focus on capital preservation and consistent compounding, this system takes the emotion and stress out of trading by delivering institutional-grade accuracy. ​ VERIFIED PERFORMANCE HIGHLIGHTS (30-Day Backtest Data) ​Initial Capital: $10,000 ​Net Profit: $3,984.68 (~4
CornGrid
Mohamad Akram Bin Mohd Jamil
专家
CornGrid EA MT5 – Advanced Algorithmic Trading System Official Website: corngrid.netlify.app Platform: MetaTrader 5 (MT5) | Version: 1.90 Executive Overview CornGrid EA is a sophisticated, fully automated Expert Advisor engineered for MetaTrader 5. Built upon a high-probability Reverse-Candle Entry Algorithm combined with a Dynamic Smart Grid Recovery Model , CornGrid EA is designed to capitalize on short-term market mean-reversion and structural price retracements. Unlike traditional momentu
GOLD Ranger EA
Arati Vivek Kamthe
专家
NO GRID | NO MARTINGALE | 1:1 RISK-REWARD RATIO | NO AI STUNT |  Welcome to GOLD Ranger EA! GOLD Ranger EA is designed specifically for trading the XAUUSD pair in low-volatility, ranging markets, providing a safer, controlled approach to gold trading. Built without complex AI or risky strategies, it’s a straightforward, reliable system, by the people who are trading in forex as a team from more than 9 years. Live Signal: High Risk (2% Per Trade)   https://www.mql5.com/en/signals/2268757 Intro
Gold Multi Strategy Algo AI EA
Vyom Tekriwal
专家
Gold Multi Strategy Algo AI EA (MT5) Next-Generation AI-Powered Gold Trading System for XAUUSD Gold Multi Strategy Algo AI EA is a powerful, intelligent trading system designed specifically for XAUUSD (Gold) . It combines multiple institutional-grade strategies with advanced AI-assisted decision support to deliver consistent, high-probability trades in all market conditions. Core Features Multi-Strategy Engine (Scalping + Intraday + Trend + Reversal) Optimized for XAUUSD (Gold / US Dol
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
专家
量子比特币 EA   ：没有不可能的事情，唯一的问题是弄清楚如何去做！ 使用 Quantum Bitcoin EA 迈向 比特币 交易的未来，这是来自顶级 MQL5 卖家之一的最新杰作。Quantum Bitcoin 专为追求性能、精度和稳定性的交易者而设计，重新定义了加密货币波动世界中的可能性。 重要提示！ 购买后，请给我发送私人消息，以获取安装手册和设置说明。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 100本只剩80本了。 量子比特币/女王通道：       点击这里 ***购买 Quantum Bitcoin EA 即可免费获得 Quantum StarMan！*** 私信询问更多详情！ Quantum Bitcoin EA 在 H1 时间范围内蓬勃发展，采用 趋势跟踪策略 来捕捉市场动量的本质。它利用 复杂的网格方法 来确保每个交易周期都以胜利结束——将波动性从挑战转变为机遇。比特币市场以 4 年为一个周期，Quantum Bitcoin EA 经过优化，可以捕捉每个周期中发生的模式，确保它始终以有利的方式结束交易 为什么选择量子比
Best Gold Trump Era Investing Ea
Mauricio Enrique Rojas Parejo
专家
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HMA Crossover
Rowan Stephan Buys
专家
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SuperTrend Fit for low Stagnation
Smarterbot Software
专家
这个专家交易工具使用SuperTrend指标和强大的自定义优化度量，帮助交易员找到低停滞和高净利润的最佳系统。 当价格条在指标线上方或下方开启时，交易员进入头寸（多头或空头）。您可以在价格“反转”信号时退出头寸或不退出并基于风险（止盈，止损）或在会话结束时退出。其他功能包括设置止盈和止损为价格的百分比，还允许设置入场和平仓时间以增加对交易的控制。此外，它还限制每天的交易次数，并设置跟踪止损，仅在实现一定盈利时才开始跟踪。 通过将止盈和止损设置为价格的百分比，掌控风险，适用于股票，CFD指数，加密货币和外汇。此外，您可以设置入场和平仓时间以增加对交易的控制。通过自定义优化指标，交易员可以找到具有高CAGR和低回撤率以及低停滞的系统。 总之，适用于低停滞的SuperTrend是一种强大的交易策略，提供了灵活性，控制性和定制性。凭借其先进的功能和自定义优化指标，您可以找到低停滞和高净利润的最佳系统。立即开始使用 SuperTrend  Fit  进行交易，将您的交易提升到一个新的水平！
Quant Trade Freedom
Renan De Souza Quinelato
专家
O que é “QUANT TRADE FREEDOM” ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software de negociação totalmente automatizado, especialmente projetado para negociação lucrativa com a plataforma de negociação METATRADE 5 (MT5). Pode negociar Forex, Commodities, Índices, Crypto, Energies. Como funciona o robô EA QUANT CORRELATION FOREX ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software 100% automatizado que define a melhor tendência para entrar em ordens de negociação no lugar de um trader humano. O QUANT TRADE FREEDOM  entra e
该产品的买家也购买
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
专家
Quantum Titan 将机构级交易引入 Quantum 生态系统，为精准度、纪律性和经证实的实时市场表现树立了新的标准。 Titan 是为那些对黄金智能交易系统有更高期望的交易者而开发的，代表了量子交易技术的下一个发展阶段。 全球终身授权数量严格限制在 1000 个。 当1000份全部售罄后，《量子泰坦》将不再发售。 特价上市优惠价。最终价格 1999 美元。 只需5万美元初始投资即可获得实时信号：   点击此处 Quantum Titan MQL5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Titan MT5，即有机会免费获得 Quantum Emperor、Quantum King、Quantum Bitcoin、Quantum Baron、Quantum Valkyrie、Quantum OmniGold、Quantum Athena X 或 Quantum Starman！*** 详情请私信咨询！ 隆重推出量子泰坦 Quantum Titan 是我从未打算公开发布的黄金级智能交易系统。 几个月来，我一直用自己的资金私下交易 Titan，并且
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
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专家
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The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (140)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.15 (41)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.52 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
专家
请注意，我不会通过任何第三方经销商、代理或其他分销渠道销售此 EA。 监控 -  实时信号 公开频道 - 这里 此 EA 交易两个品种，并寻找它们之间的短期失衡。当两个品种的走势偏离它们通常的正常关系时，EA 可以开仓，并在失衡变小时平仓。 这不是网格 EA。这不是马丁格尔。EA 不会打开很多恢复订单。每个品种只使用 1 个持仓。 它不是为了在回撤中持仓很多天而设计的。 EA 在开仓前使用过滤器。如果市场条件不好，它可以跳过交易。 EA 输入参数: 主要交易品种 - 用于交易的第一个品种。 次要品种 - 用于比较和交易的第二个品种。 分析时间周期 - 用于计算的时间周期。 历史数据深度 - EA 检查多少根K线用于计算。 Entry Threshold - EA 开仓前失衡必须有多强。数值越高，交易越少，但信号越强。 Exit Threshold - EA 判断失衡已经变小并且可以平仓的水平。 Close Target - 平仓的利润目标。较小的值可以更快平仓。较大的值可以等待更多利润。 Beta Smoothing - 使信号更稳定，并减少市场噪音。 Min Correlation
SomaGold
Andrii Soma
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专家
SomaGold 是一款专为 MetaTrader 5 打造的多策略突破型智能交易系统（EA），仅适用于黄金（XAUUSD）。一张图表、一个 EA，32 套独立策略并行运行，构成单一、分散化的组合。 实时信号。 这是我在 MQL5 上发布的第一款 EA。为在上线时让更多人能够入手，我采用透明的阶梯定价模式： 首发价：100 USD 每售出 10 份拷贝，价格上涨 100 USD 早期购买者在产品生命周期内锁定最低价格。 理念 与其运行单一、容易过度拟合某一狭窄市况的设置，SomaGold 自带一套精选的 32 套预调策略，全部在同一黄金图表上的单个 EA 中并行运行。 每套策略拥有各自的 magic number、注释、时间周期、摆动识别参数、出场规则、新闻距离与手数步长。它们共享同一执行引擎但独立交易，因此您可在多个时间周期与突破宽度上获得真正的分散化，而无需管理大量图表。 组合构建 我进行了 48 次完全不同的优化： 首先，我在 2 个时间段上运行优化： 2018–2023 2020–2025 时间周期分为 4 组： D1、H12、H8、H4 突破宽度有三种变体： V1 Bro
VolumeHedger
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VolumeHedger EA [ 实盘信号 ]  ,  [ 我的频道 ]   ,  [ 参数文件 ]  ,   [ 博客 ]   , [ AI 使用 ]  ,  [ PDF Guide ] 推荐账户类型：高杠杆 Standard、ECN、Raw；Cent；Prop Firm（FTMO 等） 该 EA 的开发者已通过其其他机器人产品的质量证明了自己的专业性。 使用 Volume Hedger EA  借助使用自定义指标定义入场策略的能力，您将不再需要购买额外的 EA！ 该 EA 是一款先进的交易算法，将马丁格尔策略与对冲及智能风险管理相结合，专为高波动市场设计。它并不尝试预测趋势方向，而是分析交易量并通过智能策略进行入场。在合适的参数文件配置下，可在外汇、黄金、股票及加密货币等品种上取得有效结果。它在波动剧烈或趋势稳定的品种上表现尤为出色。交易过程通过在特定成交量阈值触发的双向循环来执行。在合适条件下启动该循环可降低风险并提高潜在收益。 系统性地同时在 Buy 和 Sell 两个方向开仓。 当对冲被激活时，关闭较早的持仓以最小化亏损。 若发生滑点，会自动检测并进行相应调整。 完成第一
Byrdi
William Brandon Autry
5 (21)
专家
BYRDI - 如同一个整体进行交易的 AI 网络 大多数 EA 只看到一个终端。 BYRDI 看到整个网络。 在一个账户上开立的交易，可能改变你所拥有的每一个其他账户的风险。 BYRDI 将独立的 MetaTrader 5 终端连接成一个协调统一的 mesh 网络。每个节点都可以保留自己的账户、经纪商、市场、AI 模型、策略和风险设置，同时对更大的系统保持感知。 BYRDI 可以分配机会、控制敞口，并在整个 mesh 网络中提供合格节点的故障转移。 单个节点可以独立交易。 多个节点可以作为一个网络协同运作。 超越入场。超越账户。 一位交易者。多个市场。一个智能网络。 BYRDI 投资组合搭建活动 在接下来的 72 小时内或接下来的 15 笔 BYRDI 购买内有效，以先到者为准。 以当前 $997 的价格购买 BYRDI，即可获得： 1 个 Mean Machine GPT 激活额度 1 个 AiQ 激活额度 私享投资组合部署研讨会 国际在线问答参与权限 完整研讨会录像 投资组合入门蓝图 前 10 位符合条件的购买者还可以提交自己拟定的投资组合结构，获得一次简短的私下点评。 无需现
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
专家
ArtQuant Gold — 面向 XAUUSD 的多模块智能交易系统 ArtQuant Gold 是一款专为 MetaTrader 5 黄金交易而开发的自动交易系统。 该 EA 将多个相互独立的交易模块与集中式投资组合管理、风险敞口限制、执行过滤器、虚拟交易管理以及账户保护工具整合在一起。它适合希望使用专用 XAUUSD 自动交易系统，同时又不需要自行配置指标或内部策略参数的交易者。 ArtQuant Gold 支持标准 XAUUSD 交易品种，也兼容常见的经纪商黄金品种命名方式，包括带前缀、后缀或其他替代名称的黄金品种。 重要提示： ArtQuant Gold 仅适用于 Gold / XAUUSD 或经纪商提供的等效黄金交易品种。如果加载到无关的金融品种上，EA 将不会进行交易。 EA 不依赖图表时间周期。它可以加载到任意时间周期，因为所需的市场数据和交易结构均由内部逻辑独立处理。 实盘参考账户 查看 ArtQuant Gold 实盘参考信号 该信号仅用于提供透明的实盘参考，并不构成使用相同经纪商、入金金额、杠杆、手数、风险水平或交易条件的建议。 点差、佣金、隔夜利息、订单执行、
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
专家
道具公司已准备就绪！--> 下载所有套装文件 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 全新优惠（仅需 399 美元起） ：免费选择 1 款 EA！（限 2 个交易账户，除 UBS EA 外，可选择我的任何一款 EA） 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 实时信号 2 ！！黄金幻影来了！！ 继黄金收割者取得巨大成功之后，我非常自豪地推出它的强大兄弟： 黄金幻影 ，这是一个纯粹、毫不花哨的突破系统，基于同样的久经考验的引擎……但拥有全新的策略。 在The Gold Reaper 取得巨大成功的基础上 ， The Gold Phantom 让自动黄金交易变得轻松顺畅。 这款EA交易系统旨在同时在多个时间框架内运行，并让您完全掌控交易频率。 从极其保守的设置到非常激进、波动性最大化的模式，应有尽有。 该系统采用多层确认算法来确定最佳入场价格，同时在内部运行多种互补策略，以有效地分散和分散交易风险。 每个仓位都包含固定的 止损 和 止盈 ，并辅以动态 追踪止损 和 追踪止盈 逻辑，旨在尽早保护资金，并让盈利尽可能地持续下去。 Go
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
4.5 (8)
专家
Obsidian Flow Atlas EA 精准 · 结构 · 执行 金融市场不会奖励情绪化的交易。 市场奖励的是纪律、稳定性，以及基于客观数据做出决策的能力。 Obsidian Flow Atlas EA 正是基于这一理念而开发。 这是一套面向 MetaTrader 5 的全自动交易系统，专为以下两种全球最受欢迎的交易品种而设计： • XAUUSD（黄金） • EURUSD（欧元兑美元） 系统能够自主分析市场环境、开仓并管理仓位，依靠其内部交易逻辑和内置风险管理模型独立运行。 您无需长时间盯盘、寻找入场机会或手动做出交易决策。 只需安装 EA，选择适合您的风险等级，然后让系统完成其余工作。 经验证的真实交易表现 为了确保最大程度的透明度，系统的实际交易表现可通过以下公开信号进行查看。 XAUUSD（黄金） https://www.mql5.com/en/signals/2378564 超过 3 个月的真实账户实盘交易记录。 EURUSD（欧元兑美元） https://www.mql5.com/en/signals/2378563 超过 3 个月的真实账户实盘交易记录。 这些公开信号
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