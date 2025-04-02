Amplix Eurusd M5

EURUSD Amplix M5 是一款针对 EURUSD M5 优化并经过性能测试的恢复型 Basket EA。

它结合短周期反转信号与基于更高时间周期已确认波动率的自适应加仓间距。从第一笔入场到最终平仓，所有持仓都作为一个完整 Basket 统一管理。

Amplix 并不是按固定距离机械加仓，而是根据市场波动调整 Step，并通过常规 Basket 平仓、14 天 Recovery、60 天 Recovery 以及 120 天 Hard Stop 管理完整生命周期。

长期回测亮点

官方长期回测：2018 年 1 月至 2026 年 4 月

初始资金： 2,000 USD

2,000 USD 最终余额： 6,468.72 USD

6,468.72 USD 净利润： 4,468.72 USD

4,468.72 USD 总收益率： 223.44%

223.44% CAGR： 15.14%

15.14% 已关闭 Basket： 8,074

8,074 Basket 胜率： 99.91%

99.91% 最大权益回撤： 686.94 USD

686.94 USD 最低保证金水平： 227.31%

227.31% Stopout / Margin Block：0 / 0

高 Basket 胜率并不等于低风险。

本 EA 采用均价 / 马丁格尔式结构。当价格向不利方向运行时，最多可分阶段增加到 7 个持仓。与单次入场型 EA 相比，它可能产生更大的浮动亏损、更长的持仓周期以及更高的保证金占用。

请不要只根据利润或胜率判断本 EA。在使用前，请确认最大持仓数量、回撤、恢复周期、固定止损以及所需资金。

Amplix 的设计理念

Amplix 并不会把每一笔交易视为完全独立的操作。

首次入场、逆向行情中的追加持仓、Basket 总体盈亏、持仓时间以及 Recovery 状态会作为一个完整生命周期统一管理。

使用短周期 RSI 反转条件判断首次入场

根据更高时间周期已确认 ATR 调整加仓间距

固定的 7 级手数结构

基于 Basket 总体盈亏进行平仓管理

对长期持有的 Basket 按持仓天数调整 Recovery 目标

MT5 重启后恢复 Basket 状态

主要特点

针对 EURUSD M5 优化并经过性能测试

同一时间只管理一个 Active Basket

LotScale 1.0 时最多 7 个持仓

LotScale 1.0 时最大总手数 0.18 lot

基于更高时间周期已确认波动率的自适应 Step

Basket 级别的盈亏统一管理

14 天、60 天、120 天时间型 Recovery

以首次实际成交价为基准的固定 Basket Stop Loss

MT5 重启后恢复 Basket 状态

Single-owner Guard，降低重复启动风险

功能上支持 USD、JPY、EUR 账户货币

持续显示 Status Panel

仅提供 5 个公开参数的固定配置型设计

适合哪些用户

理解均价与马丁格尔结构风险的用户

不仅看胜率，也会评估浮亏与保证金压力的用户

能够接受较长持仓与恢复等待周期的用户

能够在稳定电脑或 VPS 上持续运行 MT5 的用户

能够保持充足可用保证金并谨慎设置 LotScale 的用户

如果你优先追求低回撤、极短持仓、单一持仓或严格限制损失，本 EA 并不适合。

推荐运行环境

平台： MetaTrader 5

MetaTrader 5 推荐品种： EURUSD

EURUSD 推荐时间周期： M5

M5 账户类型： Hedging

Hedging 推荐资金： LotScale 1.0 时约 2,000 USD 等值资金

LotScale 1.0 时约 2,000 USD 等值资金 官方回测杠杆： 1:25

1:25 推荐运行环境：稳定电脑或 VPS

由于 EA 需要在同一品种上分别管理多个持仓，因此必须使用 Hedging 账户。在 Netting 账户上不会开始新的交易。

推荐资金并不是安全保证、最低必要资金或最大损失上限。即使使用约 2,000 USD 等值资金，未来市场环境、点差、隔夜利息、滑点及保证金要求仍可能导致重大损失或 Stopout。

完整用户指南

安装、设置与操作的详细说明：

EURUSD Amplix M5 — Complete User Guide (English)

该指南包含安装方法、公开参数、Basket 管理、Recovery、MT5 重启、故障排查以及常见问题。

Quick Start — 购买后的设置方法

登录 MT5 的 Hedging 账户。 打开 EURUSD M5 图表。 在 MT5 中启用 Algo Trading。 从 Navigator 将 EURUSD Amplix M5 加载到图表。 在 EA 属性中允许算法交易。 保持全部 Inputs 为默认值。 在 Status Panel 中确认 Trading、New Entries、Owner、Capital Status 和 Warning。 当 Basket 处于持仓状态时，请持续运行 MT5、EA 和 Algo Trading。

无需 set 文件。

MQL5 Market 版本中包含的默认 Inputs 即为官方推荐设置，不提供外部 set 文件。

EA 只有在入场条件满足后才会交易。加载 EA 并不保证立即开仓，也不保证在某个固定时间内出现交易。

首次启动时，EA 可能需要等待历史数据和指标准备完成。如果 Status Panel 与 Experts 日志中没有严重警告，并且 Trading 和 New Entries 已启用，则 EA 正在等待有效信号。

Input Parameters

本 EA 仅提供以下 5 个公开参数。

InpTradingEnabled

交易功能主开关。正常运行时请保持为 true。只有在有明确目的时，例如准备手动完整关闭当前 Basket，才设为 false。

交易功能主开关。正常运行时请保持为 true。只有在有明确目的时，例如准备手动完整关闭当前 Basket，才设为 false。 InpAllowNewEntries

控制是否允许开始新的 Basket。设为 false 后，不会启动新的 Basket。如果已有 Basket，EA 仍会继续管理追加持仓、常规平仓、Recovery、固定 SL 与 Hard Stop。

控制是否允许开始新的 Basket。设为 false 后，不会启动新的 Basket。如果已有 Basket，EA 仍会继续管理追加持仓、常规平仓、Recovery、固定 SL 与 Hard Stop。 InpMagicNumber

用于识别本 EA 的订单和持仓。默认值为 420006。请避免在同一账户上让其他 EA 或其他 Amplix 实例使用相同 Magic Number。

用于识别本 EA 的订单和持仓。默认值为 420006。请避免在同一账户上让其他 EA 或其他 Amplix 实例使用相同 Magic Number。 InpOrderComment

附加到订单中的识别注释。通常保持默认值即可。

附加到订单中的识别注释。通常保持默认值即可。 InpLotScale

应用于官方手数序列的倍率。利润、浮亏、保证金需求、回撤以及固定 SL 时的损失通常会随 LotScale 大致同比变化。

大多数用户无需修改 Inputs。

如何只暂停新的 Basket

如果希望停止新的入场，但继续自动管理已经存在的 Basket，请使用以下设置：

InpTradingEnabled=true

InpAllowNewEntries=false

在此状态下，不会开始新的 Basket，但 EA 会继续管理现有 Basket 的追加持仓、常规平仓、Recovery、固定 SL 与 Hard Stop。

只要现有 Basket 仍需要管理，请不要关闭 Algo Trading、移除 EA 或停止 MT5。

Basket 的运行方式

首次入场后，如果价格向 Basket 不利方向运行并满足内部条件，EA 可能会追加持仓。

LotScale 1.0 时的基础手数序列

0.01

0.01

0.01

0.02

0.03

0.04

0.06

最大持仓数量：7

最大总手数：0.18 × LotScale

EA 不仅把持仓作为单独交易评估，还会汇总同一 Basket 中的以下项目，并判断 Basket 的平仓条件：

已经实现的交易盈亏

已经计入的 Commission

已经计入的 Fee

已经计入的 Swap

持仓中的价格盈亏

持仓中的 Swap

EA 不会提前估算未来的平仓手续费、滑点或点差扩大。因此，即使 Basket 在接近 0 的位置达到平仓条件，最终实现结果也不保证严格为 0 或正数。

手动只关闭 Basket 的部分持仓，会形成与官方回测不同的持仓结构。

固定 Basket Stop Loss

本 EA 使用以首次实际成交价为基准、距离为 550 strategy pips 的固定 Basket Stop Loss。

当 Basket 持有全部 7 个仓位时，属于同一 Basket 的多个持仓可能会在共同固定 SL 附近依次平仓。

跳空、滑点、点差扩大、流动性不足和经纪商执行条件可能导致实际平仓价格与最终损失偏离理论值。

固定 SL 并不会把损失限制在固定的 USD 金额内。

基于时间的 Recovery

如果 Basket 未达到常规利润目标并长时间持有，平仓目标会根据 Basket 持仓时间进行调整。

少于 14 天： 常规 Basket 利润目标

常规 Basket 利润目标 14 天或以上： 当 Basket 总体结果恢复到接近盈亏平衡时平仓

当 Basket 总体结果恢复到接近盈亏平衡时平仓 60 天或以上： 当亏损缩小到约 -300 USD 等值 × Basket LotScale 时平仓

当亏损缩小到约 -300 USD 等值 × Basket LotScale 时平仓 120 天或以上：尝试按市价平掉全部持仓

达到第 60 天时，EA 不会立即以 -300 USD 止损。

60 天后，Basket 会继续持有，直到亏损缩小到按 LotScale 调整后的阈值。如果市场没有恢复，浮动亏损可能长期明显高于该阈值。

120 天 Hard Stop 也不是固定最大损失功能。快速波动、点差扩大、滑点、市场休市、通信故障或经纪商拒单，均可能导致更大损失或延迟平仓。

没有新交易的恢复等待期

当 Basket 达到最多 7 个持仓后，不会再增加新的持仓。

之后 EA 会继续管理当前 Basket，直到达到 Recovery 或平仓条件。在此期间，可能数天甚至数周都没有新的交易成交。

没有新交易并不一定意味着 EA 已停止。

在恢复等待期间，EA 仍会持续监控：

Basket 盈亏

Basket 持仓时间

Recovery 状态

平仓条件

保存状态与经纪商持仓

Owner 与 Ledger 状态

在 2018 年 1 月至 2026 年 4 月的回测中，达到 7 个持仓后的等待期结果如下：

观察案例： 109 次

109 次 中位数： 约 0.91 天

约 0.91 天 90% 的案例： 约 10.8 天以内

约 10.8 天以内 14 天或以上： 5 次，年均约 0.60 次

5 次，年均约 0.60 次 30 天或以上： 2 次，年均约 0.24 次

2 次，年均约 0.24 次 最长观察周期：约 36.24 天

历史上，14 天或以上的等待平均约每 1.7 年发生一次，30 天或以上的等待平均约每 4.2 年发生一次。

以上仅为历史回测观察值，不保证未来发生频率、恢复时长、最长周期或最终结果。未来等待期可能超过历史最长的 36.24 天。

即使没有新成交，浮动盈亏、Swap、所需保证金、可用保证金、保证金水平与 Stopout 风险仍会持续变化。

如何手动结束长期 Recovery 等待

策略原本的运行方式，是保持 EA 持续运行，并等待 Basket 达到 Recovery 或平仓条件。

但如果你不再愿意承受持仓时间、浮亏或资金占用，也可以手动关闭当前 Basket 的全部持仓，并从空仓状态重新开始。

保持 EA 仍加载在图表上。 保持 Algo Trading 开启。 将 InpTradingEnabled=false。 手动关闭当前 Amplix Basket 的全部持仓。 确认 Positions、Pending Orders 和 Active Basket 均为 0。 在 EA Inputs 窗口中使用 Reset 恢复默认值。 将 InpTradingEnabled=true 后重新启动 EA。

请不要只关闭 Basket 的部分持仓。

手动重置会把当前浮动盈亏、Swap、Commission 和 Fee 变为已实现结果。在许多情况下，这意味着确认亏损，并放弃之后可能发生的价格恢复。

手动重置后的结果将与官方回测不同。

重置后 EA 可以开始新的 Basket，但下一次入场仍取决于有效交易信号。不会保证立即出现新交易或在固定时间内出现交易。

LotScale

InpLotScale 用于放大或缩小官方手数序列。

LotScale 0.1： 比例参考资金约 200 USD

比例参考资金约 200 USD LotScale 0.5： 比例参考资金约 1,000 USD

比例参考资金约 1,000 USD LotScale 1.0： 比例参考资金约 2,000 USD

比例参考资金约 2,000 USD LotScale 2.0：比例参考资金约 4,000 USD

修改 LotScale 会使利润、浮亏、回撤和保证金压力偏离官方回测结果。

如需交易低于 0.01 lot 的手数，经纪商必须支持 0.001 或 0.005 lot 等精确手数。在正式 EURUSD M5 运行路径中，EA 不会自动把不支持的手数向上取整，也不会替换为其他数值。

多实例与 Magic Number

官方推荐设置为：每个账户运行一个 EURUSD M5 实例。

如果同一账户上运行多个 EA 或多个 Amplix 实例，请为每个实例分配不同的 Magic Number。

在多个图表上使用相同 Symbol 与 Magic Number，可能导致持仓、Basket、Owner 与保存状态识别冲突。

Status Panel

EA 加载到图表后，Status Panel 会持续显示。

面板包括：

Trading 与 New Entries 状态

Owner 状态

Basket 状态

方向

持仓数量与总手数

Current LotScale 与 Next Basket LotScale

Basket 持仓时间

Basket PnL 与 Target

Account Currency

Reference Capital

Balance 与 Equity

Balance Ratio 与 Equity Ratio

Basket Ledger

Capital Status

Recovery 状态

Warning

产品警告会显示在 Warning= 字段中，并记录到 MT5 Experts 日志。

Margin、Free Margin 和 Margin Level 不显示在 Status Panel 中，请在 MT5 Toolbox / Trade 中查看。

支持范围与 Compatibility Context

EURUSD M5 是唯一官方推荐并经过性能测试的配置。

为满足平台技术兼容性，MQL5 Market 版本可能也可以在其他有效品种与时间周期上运行。

在 EURUSD M5 以外，EA 会使用基于当前图表品种和时间周期的 Compatibility Context。这些组合没有经过优化、长期性能验证，也没有官方推荐资金标准。

能够在其他品种或时间周期上技术运行，并不表示该组合盈利、安全、已验证或被推荐。

实盘交易请仅使用 EURUSD M5。

官方长期回测

以下官方长期测试使用 IC Markets 提供的分钟历史数据，并以 Generated Every Tick 模式进行。

它不是覆盖整个 2018–2026 年期间的真实 real-tick 回测。

MQL5 Market Version 1.03 在正式 EURUSD M5 运行环境中，保持与已认证 Canonical Core 相同的订单、Deal 与 Basket 路径。

期间： 2018-01-01 至 2026-04-30

2018-01-01 至 2026-04-30 初始资金： 2,000 USD

2,000 USD 杠杆： 1:25

1:25 最终余额： 6,468.72 USD

6,468.72 USD 净利润： 4,468.72 USD

4,468.72 USD 总收益率： 223.44%

223.44% CAGR： 15.14%

15.14% 已关闭 Basket： 8,074

8,074 盈利 / 亏损 Basket： 8,067 / 7

8,067 / 7 Basket 胜率： 99.91%

99.91% 最长 Basket： 37.42 天

37.42 天 14 天 / 60 天 Recovery： 7 / 0

7 / 0 120 天 Hard Stop： 0

0 最大权益回撤： 686.94 USD

686.94 USD 最低保证金水平： 227.31%

227.31% Stopout / Margin Block：0 / 0

Maximum Equity Drawdown 是 MT5 中账户 Equity 从峰值到谷值的下降指标。它并不是单个 Basket 最大浮动亏损的直接测量值，也不代表最大损失上限。

测试结束时仍有 2 个持仓，由 MT5 Strategy Tester 强制关闭，其结果已包含在以上数据中。

回测是基于历史数据的模拟，不是实盘结果，也不保证未来利润、胜率、最大损失、恢复时间或账户存续。

重要风险

EURUSD Amplix M5 是一款包含均价和马丁格尔元素的高风险 EA。

以下情况可能导致重大浮亏或账户损失：

长期单边趋势

价格快速波动

市场跳空

点差扩大

流动性下降

滑点

Swap 成本增加

通信故障

VPS 或 MT5 停止

经纪商拒绝订单

保证金条件变化

EA 不提供公开的 News Filter。

当 Basket 仍在持仓时，如果关闭 Algo Trading 或从图表移除 EA，自动管理将停止，包括追加持仓、常规平仓、Recovery、固定 SL 与 Hard Stop。

请不要只根据胜率判断本 EA 的风险。

实盘使用前

阅读完整产品说明与风险信息

先在 Hedging 模拟账户中测试

加载到 EURUSD M5

使用默认 Inputs，不使用外部 set 文件

理解推荐资金与最大手数

确认经纪商最低手数、点差、Swap 和 Commission

使用 VPS 或其他稳定的持续运行环境

确认自己能够承受 7 个持仓时的浮动亏损

理解可能长时间没有新交易

提前决定长期 Basket 的处理方式

确认 Magic Number 不与其他 EA 或实例冲突

本 EA 面向理解恢复型马丁格尔风险，并能够保持充足可用保证金的用户。

本产品不保证盈利。关于使用、资金分配、停止和手动平仓的所有最终决定，均由用户自行负责。