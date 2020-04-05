



Обзор

Euro Vector — это торговый советник, разработанный специально для пары EURUSD. Он объединяет три независимые торговые системы, каждая из которых рассчитана на определенные рыночные условия.





Другие наши продукты: нажмите здесь

После покупки напишите нам в личные сообщения, чтобы получить рекомендуемые файлы настроек и руководство по установке.

Канал MQL5: нажмите здесь Группа MQL5: нажмите здесь

Информация о цене: после 5 продаж цена вырастет с $79 до $199. Конечная цена: $2000.





Встроенные торговые системы:

Следование за трендом

Торговля на пробое

Разворот разворота

Каждая стратегия была индивидуально оптимизирована для пары EURUSD и работает независимо, дополняя остальные.





Управление просадкой

В Euro Vector встроена система управления просадкой, предназначенная для регулирования торговой активности. Ее не следует использовать в качестве традиционного стоп-лосса (Stop Loss).

Для корректной работы настройки параметра Maximum_Drawdown (максимальная просадка) должны допускать возможность открытия как минимум еще одного уровня сетки до момента достижения этого предела. Подробные инструкции по настройке приведены в руководстве пользователя.





Варианты настройки размера лота

Поддерживаемые методы определения размера лота:

Ручной размер лота

Ручной лот (расчет от баланса)

Автоматический лот

При использовании методов «Ручной размер лота» или «Ручной лот (расчет от баланса)» установите все параметры автоматического лота (Auto Lot) на «0», чтобы отключить эту функцию.





Уровни риска для торговли на автоматизированных системах

Низкий риск

Средний риск

Высокий риск

Доступны рекомендуемые файлы настроек для различных размеров депозита и предпочтений в отношении риска.





Рекомендуемые настройки

Валютная пара: EURUSD

Таймфрейм: M30

Тестирование на исторических данных: с 2023 года по настоящее время

Минимальный депозит: $300

Рекомендуемый депозит: от $1000

Кредитное плечо: минимум 1:100 (рекомендуется 1:500 и выше)

Для тестирования используйте демо-счет MetaQuotes с режимом «100% реальных тиков» (100% Real Ticks).

Совместимость с брокерами: несовместим с Exness.





Основные характеристики

Разработан специально для пары EURUSD

Три независимых торговых системы в одном советнике

Стратегии: следование за трендом, пробой и «разворот разворота»

Встроенная система управления просадкой

Поддержка фиксированного лота, лота в зависимости от баланса и автоматического расчета лота

Несколько профилей риска

Рекомендуемый таймфрейм: M30 (для реальной торговли и тестирования на истории)

Тестирование на исторических данных (начиная с 2023 года)

Руководство пользователя с подробными инструкциями по настройке





Важное примечание

Эффективность следует оценивать на основе показателей за длительный период (1–2 месяца), а не по краткосрочным результатам.