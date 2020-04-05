Euro Vector

Euro Vector – экспертный советник EURUSD


Обзор

Euro Vector — это торговый советник, разработанный специально для пары EURUSD. Он объединяет три независимые торговые системы, каждая из которых рассчитана на определенные рыночные условия.


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После покупки напишите нам в личные сообщения, чтобы получить рекомендуемые файлы настроек и руководство по установке.


Канал MQL5: нажмите здесь

Группа MQL5: нажмите здесь


Информация о цене: после 5 продаж цена вырастет с $79 до $199. Конечная цена: $2000.


Встроенные торговые системы:

  • Следование за трендом
  • Торговля на пробое
  • Разворот разворота

Каждая стратегия была индивидуально оптимизирована для пары EURUSD и работает независимо, дополняя остальные.


Управление просадкой

В Euro Vector встроена система управления просадкой, предназначенная для регулирования торговой активности. Ее не следует использовать в качестве традиционного стоп-лосса (Stop Loss).

Для корректной работы настройки параметра Maximum_Drawdown (максимальная просадка) должны допускать возможность открытия как минимум еще одного уровня сетки до момента достижения этого предела. Подробные инструкции по настройке приведены в руководстве пользователя.


Варианты настройки размера лота

Поддерживаемые методы определения размера лота:

  • Ручной размер лота
  • Ручной лот (расчет от баланса)
  • Автоматический лот

При использовании методов «Ручной размер лота» или «Ручной лот (расчет от баланса)» установите все параметры автоматического лота (Auto Lot) на «0», чтобы отключить эту функцию.


Уровни риска для торговли на автоматизированных системах

  • Низкий риск
  • Средний риск
  • Высокий риск

Доступны рекомендуемые файлы настроек для различных размеров депозита и предпочтений в отношении риска.


Рекомендуемые настройки

  • Валютная пара: EURUSD
  • Таймфрейм: M30
  • Тестирование на исторических данных: с 2023 года по настоящее время
  • Минимальный депозит: $300
  • Рекомендуемый депозит: от $1000
  • Кредитное плечо: минимум 1:100 (рекомендуется 1:500 и выше)

Для тестирования используйте демо-счет MetaQuotes с режимом «100% реальных тиков» (100% Real Ticks).

Совместимость с брокерами: несовместим с Exness.


Основные характеристики

  • Разработан специально для пары EURUSD
  • Три независимых торговых системы в одном советнике
  • Стратегии: следование за трендом, пробой и «разворот разворота»
  • Встроенная система управления просадкой
  • Поддержка фиксированного лота, лота в зависимости от баланса и автоматического расчета лота
  • Несколько профилей риска
  • Рекомендуемый таймфрейм: M30 (для реальной торговли и тестирования на истории)
  • Тестирование на исторических данных (начиная с 2023 года)
  • Руководство пользователя с подробными инструкциями по настройке


Важное примечание

Эффективность следует оценивать на основе показателей за длительный период (1–2 месяца), а не по краткосрочным результатам.

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4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Midnight Raven
DRT Circle
5 (2)
Эксперты
Midnight Raven EA — мультистиратегическая торговая система для пары GBPUSD Midnight Raven — это специализированный торговый советник, разработанный исключительно для пары GBPUSD и объединяющий три независимые торговые системы в единый интеллектуальный механизм. Работая как одна программа, Midnight Raven сочетает в себе три различных рыночных подхода, которые гармонично взаимодействуют друг с другом, позволяя системе распознавать различные рыночные условия и реагировать на них. Купите Alpha Vec
DualGrid
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5 (4)
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Эксперт-консультант DualGrid DualGrid — это многостратегический сеточный советник, разработанный для обеспечения гибкого контроля рисков, расширенной логики работы с сеткой и тщательно протестированного поведения при исполнении ордеров. Советник объединяет две независимые торговые стратегии, каждая из которых разработана с учетом различных подходов к взаимодействию с рынком, что позволяет трейдерам адаптировать советника к различным предпочтениям в отношении риска и торговым условиям. После 5 п
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Стратегии империи Королевы – Экспертный консультант Обзор Queen Strategies Empire — это многостратегический советник, содержащий 7 независимых режимов, построенных на различных торговых концепциях. Каждый режим имеет свою собственную логику входа, управление сделками, структуру стоп-лоссов и тейк-профитов, что позволяет использовать несколько алгоритмических подходов в рамках одной системы. Предупреждение: При использовании нескольких стратегий одновременно необходимо использовать одинаковый р
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Королевские Рыцари – Обзор экспертного совета Queens Royal Knights — это многостратегический советник, разработанный на основе структурированного модульного подхода к алгоритмической торговле. Созданный для работы преимущественно с парой GBPUSD, этот советник объединяет несколько независимо функционирующих стратегий, каждая из которых оптимизирована для конкретных рыночных условий, сохраняя при этом общий баланс системы. Советник (EA) включен для тестирования только на паре GBPUSD, поскольку вс
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Crypto Engine EA — продвинутая мультистиратегическая торговая система для пары BTCUSD. Crypto Engine — это высокотехнологичный торговый советник (Expert Advisor), разработанный специально для пары BTCUSD и объединяющий несколько торговых методик в единую автоматизированную систему. Несмотря на то, что Crypto Engine функционирует как один советник, в его основе лежат три отдельные торговые системы, которые были тщательно спроектированы, оптимизированы и интегрированы для слаженной совместной раб
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