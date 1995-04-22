Euro Vector
- 专家
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- 版本: 2.1
- 激活: 15
欧元矢量 – EURUSD 智能交易系统
概述
Euro Vector 是一款专为 EURUSD（欧元/美元）开发的智能交易系统（EA）。它将三个独立的交易系统整合为一个 EA，每个系统分别针对不同的市场状况。
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购买后请发送私信，以获取推荐的参数设置文件（set files）及设置指南。
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价格变动通知：售出 5 份后，价格将从 79 美元上调至 199 美元。最终目标价格：2,000 美元。
内置交易系统：
- 趋势跟踪
- 突破交易
- 反转的反转（Reversal of Reversal）
每种策略均针对欧元/美元（EURUSD）进行了单独优化，并独立运行，彼此互补。
回撤管理
Euro Vector 内置了用于管理交易活动的回撤管理系统。该系统不应被视为传统的止损功能。
为确保系统正常运行，设置“最大回撤”（Maximum_Drawdown）参数时，应预留至少一个网格层级的空间。完整的设置说明请参阅用户手册。
手数设置选项
支持的手数设置方式：
- 手动手数
- 基于账户余额的手动手数
- 自动手数
使用“手动手数”或“基于账户余额的手动手数”时，请将所有“自动手数”相关参数设置为“0”以禁用自动手数功能。
汽车交易（Auto Lot）风险等级
- 低风险
- 中等风险
- 高风险
针对不同账户余额和风险偏好，提供推荐的参数设置文件。
推荐设置
- 交易品种：EURUSD
- 时间周期：M30
- 回测范围：2023年至今
- 最低入金：300美元
- 推荐入金：1,000美元以上
- 杠杆：最低1:100（推荐1:500以上）
回测建议：使用 MetaQuotes 模拟账户，并采用 100% 真实报价（Real Ticks）。
经纪商兼容性：不支持 Exness。
主要特点
- 专为 EURUSD 货币对设计
- 单个 EA 内集成三个独立的交易系统
- 包含趋势跟踪、突破及“反转之反转”策略
- 内置回撤管理功能
- 支持手动设置手数、基于账户余额的手动手数设置以及自动手数计算
- 提供多种风险配置方案
- 建议在 M30（30分钟）周期进行实盘交易与回测
- 支持 2023 年以来的历史数据回测
- 附带包含完整设置说明的用户手册
重要提示
应根据较长时期（1–2个月）的表现进行评估，而非仅依据短期结果。