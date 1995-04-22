Euro Vector

欧元矢量 – EURUSD 智能交易系统


概述

Euro Vector 是一款专为 EURUSD（欧元/美元）开发的智能交易系统（EA）。它将三个独立的交易系统整合为一个 EA，每个系统分别针对不同的市场状况。


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购买后请发送私信，以获取推荐的参数设置文件（set files）及设置指南。


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价格变动通知：售出 5 份后，价格将从 79 美元上调至 199 美元。最终目标价格：2,000 美元。


内置交易系统：

  • 趋势跟踪
  • 突破交易
  • 反转的反转（Reversal of Reversal）

每种策略均针对欧元/美元（EURUSD）进行了单独优化，并独立运行，彼此互补。


回撤管理

Euro Vector 内置了用于管理交易活动的回撤管理系统。该系统不应被视为传统的止损功能。

为确保系统正常运行，设置“最大回撤”（Maximum_Drawdown）参数时，应预留至少一个网格层级的空间。完整的设置说明请参阅用户手册。


手数设置选项

支持的手数设置方式：

  • 手动手数
  • 基于账户余额的手动手数
  • 自动手数

使用“手动手数”或“基于账户余额的手动手数”时，请将所有“自动手数”相关参数设置为“0”以禁用自动手数功能。


汽车交易（Auto Lot）风险等级

  • 低风险
  • 中等风险
  • 高风险

针对不同账户余额和风险偏好，提供推荐的参数设置文件。


推荐设置

  • 交易品种：EURUSD
  • 时间周期：M30
  • 回测范围：2023年至今
  • 最低入金：300美元
  • 推荐入金：1,000美元以上
  • 杠杆：最低1:100（推荐1:500以上）

回测建议：使用 MetaQuotes 模拟账户，并采用 100% 真实报价（Real Ticks）。

经纪商兼容性：不支持 Exness。


主要特点

  • 专为 EURUSD 货币对设计
  • 单个 EA 内集成三个独立的交易系统
  • 包含趋势跟踪、突破及“反转之反转”策略
  • 内置回撤管理功能
  • 支持手动设置手数、基于账户余额的手动手数设置以及自动手数计算
  • 提供多种风险配置方案
  • 建议在 M30（30分钟）周期进行实盘交易与回测
  • 支持 2023 年以来的历史数据回测
  • 附带包含完整设置说明的用户手册


重要提示

应根据较长时期（1–2个月）的表现进行评估，而非仅依据短期结果。

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4.52 (25)
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Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
专家
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
作者的更多信息
Aureon
DRT Circle
专家
奥雷昂EA 概述 Aureon 是一款基于两种截然不同交易系统的多核心智能交易系统（EA），每种系统都旨在从不同的角度应对市场状况。 该 EA 结合了传统的“止损与止盈（SL & TP）”核心与专门的“反转网格”核心，从而构建出一个能够分析各类市场行为的系统，摆脱了对单一交易方法的依赖。 查看更多产品： 点击此处 购买后，请发送私信以获取参数配置文件及设置说明。 MQL5 公告频道 MQL5 交流群 价格变动通知：售出 5 份后，价格将从 199 美元上调至 299 美元。最终目标价格：2,000 美元。 两个独立核心 Core One — 止损与止盈（SL & TP）交易系统 Core One 采用常规的止损和止盈设置进行运作，侧重于通过以下方式的结合来发掘交易机会： 趋势跟踪条件 市场反转 多重信号确认 市场方向分析 该核心策略旨在捕捉既定的市场走势以及潜在的市场方向转变，且每个头寸均通过各自的止损（SL）和止盈（TP）机制进行独立管理。 核心之二——反转网格系统 “Core Two”是Aureon区别于传统网格交易智能交易系统（EA）的独特功能。 Core Two并
Midnight Raven
DRT Circle
5 (2)
专家
Midnight Raven EA —— 英镑/美元（GBPUSD）多策略交易系统 Midnight Raven 是一款专为 GBPUSD（英镑/美元）货币对开发的专业智能交易系统（EA），它将三个独立的交易系统整合为一个智能交易引擎。尽管作为一个单一的 EA 运行，Midnight Raven 却融合了三种截然不同的市场策略，这些策略协同运作，使系统能够识别并应对各种不同的市场状况。 购买 Alpha Vector ，即有机会免费获赠 Crypto Engine 或 Midnight Raven！请私信我了解详情。 查看我们的更多产品： 点击此处 购买后，请发送私信以获取参数设置文件及安装说明。 MQL5 公告频道 MQL5 交流群 实盘信号将于 2026 年 7 月 10 日至 21 日期间上线。 价格提示 ：4 天后价格将上调至 129 美元。最终目标价格：2,000 美元。 这三项综合策略是： 趋势跟踪系统 ——旨在识别并参与既定的市场趋势。 突破系统 ——侧重于捕捉价格突破关键市场价位时的交易机会。 反转之反转系统 ——针对特定市场状况，即价格走势显示在经历初
Queen Strategies Empire
DRT Circle
4.52 (23)
专家
女王战略帝国——专家顾问 概述 Queen Strategies Empire 是一款多策略智能交易系统，包含 7 种基于不同交易理念构建的独立模式。 每种模式都有其自身的入场逻辑、交易管理、止损和止盈结构，从而在一个系统中实现多种算法交易策略。 警告： 当同时使用多个策略时，必须使用相同的手数以保持整体表现的平衡。如果某个策略触发止损，该策略使用较大的手数可能会延缓整体恢复。 对于 策略五（启用自动手数） ，手数决定合适的回撤设置： 增加手数需要更高的回撤，以允许至少一个网格层级。 减少手数则需要相应降低回撤。 详细说明请参考用户手册。该调整功能可能会在未来更新中实现自动化。 购买《女王策略帝国》，即可免费获得视频中展示的《女王策略帝国》策略六和策​​略七！详情请私信咨询！ 不适用于出租房！ 购买后请立即私信我索取设置文件和使用说明。 MQL5公告频道 MQL5组 由于货币对的波动性低于黄金，Queen Strategies Empire 可以与 Queens Royal Knights 在一个账户中一起使用，购买后将提供推荐的设置文件。 售出5套后，价格将迅速上涨！最
DualGrid
DRT Circle
5 (4)
专家
DualGrid 智能交易系统 DualGrid 是一款多策略网格交易智能交易系统 (EA)，旨在提供灵活的风险控制、先进的网格逻辑和经过严格测试的执行行为。该 EA 集成了两种独立的交易策略，每种策略都采用不同的市场交互方式，使交易者能够根据不同的风险偏好和交易条件调整 EA。 售出5件后，价格将快速上涨！最终价格：1800美元 战略架构 EA One – 延迟网格（可配置马丁格尔） 第一种策略是延迟网格系统，可完全控制马丁格尔策略的使用。交易者可以直接在输入设置中启用或完全禁用马丁格尔策略。将“手数乘以 EA 一”的输入设置为 1，该策略将自动转换为纯网格系统，不使用马丁格尔策略。这使得 DualGrid 成为少数几个可以通过单个输入完全消除马丁格尔行为的 EA 之一，从而为保守的交易策略提供了更大的灵活性。在输入设置中，您可以单独启用或禁用买入或卖出的实时交易。例如，如果将“买入”设置为“是”，将“卖出”设置为“否”，则 EA 将只开立买入仓位，而不会开立卖出仓位。 EA Two – 超级延迟网格（固定马丁格尔逻辑） 第二种策略是超延迟网格策略，它采用内部马丁格尔逻辑，无法从
Queens Royal Knights
DRT Circle
专家
女王皇家骑士团 – 专家顾问概述 Queens Royal Knights 是一款采用结构化模块化方法设计的多策略智能交易系统 (EA)。该 EA 主要针对英镑/美元 (GBPUSD) 货币对进行回测，集成了多个独立运行的策略，每个策略都针对特定的市场状况进行了优化，同时保持了系统的整体平衡。 由于所有策略最初都是针对英镑/美元货币对开发和优化的，因此该 EA 仅支持英镑/美元的回测。澳元/美元 (AUDUSD) 和纽元/美元 (NZDUSD) 的策略集是作为独立的框架结构开发的，以确保在真实市场和模拟市场环境中稳定运行。为了维护系统完整性并避免模拟过程中出现冲突，回测时已特意禁用澳元/美元和纽元/美元的策略集。 购买后请立即私信我索取设置文件和使用说明。 MQL5 公告频道 MQL5 群组 由于货币对的波动性低于黄金，因此 Queens Royal Knights 可以与 Queen Strategies Empire 在一个账户中一起使用，购买后将提供推荐的设置文件。 售出 5 件后，价格将迅速上涨！最终价格为 1500 美元。 战略架构 每个货币对都包含独特的策略配置
King Strategies Empire
DRT Circle
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King Strategies – 专家顾问简介 King Strategies 是一款专为交易 XAUUSD（黄金）而开发的多引擎智能交易系统 (EA)，它结合了结构化的市场分析和多个独立的交易系统。该 EA 由五个独特的引擎组成，每个引擎都拥有独立的交易逻辑和市场行为分析方法。这种模块化结构使得各个策略能够独立运行，同时又能共同构建一个更全面的交易框架，专注于黄金市场状况。 购买后请立即私信我索取设置文件和使用说明。 MQL5 公告频道 MQL5 群组 售出 5 件后，价格将迅速上涨！最终价格为 2000 美元。 发动机结构 引擎 1 引擎 1 基于 ABC 市场结构概念，专注于识别反转的反转。该策略旨在利用早期市场入场机会，这些入场机会最初可能看起来像是诱饵走势，之后才会形成真正的方向性延续。它使用预设的止损和止盈位进行操作。 引擎 2 引擎 2 是一款短线交易系统，专注于短线趋势波动。它旨在活跃的市场环境中识别短期动能机会，并采用固定的止损和止盈参数进行操作。 引擎 3 引擎 3 是一种突破策略，它分析市场结构、趋势方向、阻力位和反转行为，以识别交易机会。该引擎还配备
Crypto Engine
DRT Circle
专家
Crypto Engine EA —— 先进的多策略 BTC/USD 交易系统 Crypto Engine 是一款专为 BTCUSD 交易开发的精密智能交易系统（EA），它将多种交易策略整合进了一个自动化运行的体系之中。尽管它表现为单一的 EA，但其内核由三个独立的交易系统构成；这些系统均经过精心设计与优化，并实现了协同运作。 与许多仅依赖单一市场策略的 EA 不同，Crypto Engine 从三个不同的维度对 BTCUSD 进行分析。每个子系统各专注于一种特定的市场行为模式，从而使该 EA 能够在各种不同的市场环境下捕捉交易机会。 购买 Alpha Vector ，即有机会免费获赠 Crypto Engine 或 Midnight Raven ！请私信我了解详情。 查看我们的更多产品： 点击此处 购买后，请发送私信以获取参数设置文件及安装说明。 MQL5 公告频道 MQL5 交流群 实盘信号将于 2026 年 7 月 10 日至 21 日期间上线。 价格提示 ：4 天后价格将上调至 129 美元。最终目标价格：2,000 美元。 集三种策略于一体的 EA 趋势跟踪系
AUD Exelix
DRT Circle
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AUD Exelix – 高级澳元/美元网格交易EA 概述： AUD Exelix 是一款专为澳元/美元货币对交易而开发的智能交易系统，采用精心设计的网格策略。与传统的网格系统不同，AUD Exelix 采用了延迟网格方法，旨在降低回撤，同时保持结构化的交易管理。它针对澳元/美元货币对进行了优化，可在周一至周五的交易周内运行。 售出5件后，价格将上涨100美元，最终价格为1800美元。 主要特点： 延迟网格系统：澳元 Exelix 采用网格交易策略，通过有意设置的间距来降低风险敞口并控制回撤。 非马丁格尔网格：该网格系统采用非马丁格尔策略，旨在避免风险呈指数级增长。 账户余额手数：用户可以根据设定的输入值，将 EA 配置为在账户余额达到一定增长后自动增加手数。这实现了灵活的风险管理和增长控制。 灵活的风险管理：用户可以选择自动调整手数或手动调整手数。您可以根据需要启用或禁用自动调整手数功能。 可自定义图表主题：用户可以设置图表颜色主题，打造个性化的交易体验。 针对小额账户优化：澳元 Exelix 适用于最低入金 100 美元的账户，方便小额资金交易者使用。 自营交易公司注意事项：
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