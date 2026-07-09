Multi Timeframe Moving Average Pro

MTF Moving Average Pro — Дашборд мультивременных скользящих средних

Следите за трендами на всех таймфреймах с первого взгляда — не покидая текущий график.

MTF Moving Average Pro отображает скользящие средние (Moving Averages) с 8 различных таймфреймов одновременно — от M1 до W1 — прямо на вашем активном графике. Индикатор дополнен чистым, полностью интерактивным дашбордом. Мгновенно определяйте, совпадают ли краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные тренды, не переключаясь между графиками, не открывая дополнительные окна и не вычисляя значения старших таймфреймов в уме.

Независимо от того, торгуете ли вы скальпинг на M1/M5, отслеживаете свинг-позиции на H4/D1 или просто ищете быстрый мультивременной трендовый фильтр для своих входов — этот индикатор предоставляет обзор, для которого обычно потребовалось бы открыть восемь отдельных графиков.

Почему важен мультивременной анализ?

Большинство опытных трейдеров согласны: сделка, открытая по тренду старшего таймфрейма, имеет больше шансов на успех, чем сделка против него. Проблема заключалась в удобстве: проверка восьми таймфреймов для одного инструмента означает постоянное переключение графиков, потерю фокуса и концентрации именно в тот момент, когда цена движется.

MTF Moving Average Pro решает эту проблему, объединяя все восемь скользящих средних — M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1 и W1 — в одном окне. Каждая линия имеет цветовую кодировку, а текущее значение отображается в реальном времени на удобном дашборде.

Основные функции

8 таймфреймов на одном графике — Скользящие средние от M1 до W1 одновременно.

— Скользящие средние от M1 до W1 одновременно. Интерактивный дашборд — Удобная панель, показывающая текущее значение MA для каждого таймфрейма в реальном времени.

— Удобная панель, показывающая текущее значение MA для каждого таймфрейма в реальном времени. Переключатели ON/OFF — Включайте и выключайте любую линию одним кликом, не меняя настройки индикатора.

— Включайте и выключайте любую линию одним кликом, не меняя настройки индикатора. Полностью настраиваемые цвета — Назначьте уникальный цвет для каждого таймфрейма.

— Назначьте уникальный цвет для каждого таймфрейма. Гибкие настройки MA — Выбирайте период, метод (SMA, EMA, SMMA, LWMA), используемую цену и сдвиг.

— Выбирайте период, метод (SMA, EMA, SMMA, LWMA), используемую цену и сдвиг. Свободное позиционирование — Разместите дашборд в любом из четырех углов графика с настраиваемыми отступами.

— Разместите дашборд в любом из четырех углов графика с настраиваемыми отступами. Настройка шрифта и размера — Оптимизируйте читаемость под любой монитор.

— Оптимизируйте читаемость под любой монитор. Оптимизация производительности — Низкая нагрузка на процессор даже на быстрых M1-графиках с глубокой историей.

— Низкая нагрузка на процессор даже на быстрых M1-графиках с глубокой историей. Статус-индикация — Отображение статуса "Загрузка..." или уведомления при проблемах с данными.

— Отображение статуса "Загрузка..." или уведомления при проблемах с данными. Работает с любыми символами — Форекс, индексы, сырьевые товары, криптовалюты или акции.

Дашборд

┌─────────────────────────────┐

│ [ON] M1 1.08452 │

│ [ON] M5 1.08447 │

│ [ON] M15 1.08430 │

│ [OFF] M30 OFF │

│ [ON] H1 1.08390 │

│ [ON] H4 1.08210 │

│ [ON] D1 1.07980 │

│ [OFF] W1 OFF │

└─────────────────────────────┘

(Пример отображения — внешний вид зависит от ваших настроек цветов, шрифта и расположения.)

Входные параметры

Параметр Описание MA Period Период для расчета скользящих средних. MA Method Метод расчета: Simple, Exponential, Smoothed или Linear Weighted. Applied Price Цена для расчета (Close, Open, High, Low и т.д.). MA Shift Горизонтальный сдвиг скользящей средней (в барах). Show Dashboard Включение/выключение дашборда. Dashboard Corner Выбор угла графика для привязки дашборда.

Для кого этот индикатор?

Скальперы , которым нужно мгновенное подтверждение тренда.

, которым нужно мгновенное подтверждение тренда. Дневные трейдеры , ищущие быстрый визуальный фильтр тренда.

, ищущие быстрый визуальный фильтр тренда. Свинг-трейдеры , отслеживающие долгосрочные тренды (H4/D1/W1).

, отслеживающие долгосрочные тренды (H4/D1/W1). Разработчики торговых систем, которым нужен надежный визуальный инструмент.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Рисует ли индикатор (Repaint)?

Нет. Он использует нативные данные баров каждого таймфрейма.

Замедляет ли он терминал?

Нет, благодаря инкрементальному движку расчетов нагрузка на процессор остается минимальной.

Важные примечания

Это инструмент технического анализа. Он не генерирует торговые сигналы и не принимает торговые решения за вас.

генерирует торговые сигналы и не принимает торговые решения за вас. Всегда тестируйте индикатор на демо-счете перед использованием на реальном аккаунте.

История версий

v3.00

- Переработан движок расчетов для повышения производительности.

- Улучшен алгоритм верстки дашборда для всех разрешений экрана.

- Добавлена валидация входных данных.