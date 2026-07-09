Multi Timeframe Moving Average Pro

  • Индикаторы
  • Heiko Manfred Priebusch
    Heiko Manfred Priebusch

    Heiko Manfred Priebusch

    За моими программами стоит не безликий разработчик, а человек, который не понаслышке знает, что значит сидеть перед графиком и искать обоснованное решение для следующей сделки.
  • Версия: 3.2
  • Обновлено: 10 июля 2026
MTF Moving Average Pro — Дашборд мультивременных скользящих средних

Следите за трендами на всех таймфреймах с первого взгляда — не покидая текущий график.

MTF Moving Average Pro отображает скользящие средние (Moving Averages) с 8 различных таймфреймов одновременно — от M1 до W1 — прямо на вашем активном графике. Индикатор дополнен чистым, полностью интерактивным дашбордом. Мгновенно определяйте, совпадают ли краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные тренды, не переключаясь между графиками, не открывая дополнительные окна и не вычисляя значения старших таймфреймов в уме.

Независимо от того, торгуете ли вы скальпинг на M1/M5, отслеживаете свинг-позиции на H4/D1 или просто ищете быстрый мультивременной трендовый фильтр для своих входов — этот индикатор предоставляет обзор, для которого обычно потребовалось бы открыть восемь отдельных графиков.

Почему важен мультивременной анализ?

Большинство опытных трейдеров согласны: сделка, открытая по тренду старшего таймфрейма, имеет больше шансов на успех, чем сделка против него. Проблема заключалась в удобстве: проверка восьми таймфреймов для одного инструмента означает постоянное переключение графиков, потерю фокуса и концентрации именно в тот момент, когда цена движется.

MTF Moving Average Pro решает эту проблему, объединяя все восемь скользящих средних — M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1 и W1 — в одном окне. Каждая линия имеет цветовую кодировку, а текущее значение отображается в реальном времени на удобном дашборде.

Основные функции

  • 8 таймфреймов на одном графике — Скользящие средние от M1 до W1 одновременно.
  • Интерактивный дашборд — Удобная панель, показывающая текущее значение MA для каждого таймфрейма в реальном времени.
  • Переключатели ON/OFF — Включайте и выключайте любую линию одним кликом, не меняя настройки индикатора.
  • Полностью настраиваемые цвета — Назначьте уникальный цвет для каждого таймфрейма.
  • Гибкие настройки MA — Выбирайте период, метод (SMA, EMA, SMMA, LWMA), используемую цену и сдвиг.
  • Свободное позиционирование — Разместите дашборд в любом из четырех углов графика с настраиваемыми отступами.
  • Настройка шрифта и размера — Оптимизируйте читаемость под любой монитор.
  • Оптимизация производительности — Низкая нагрузка на процессор даже на быстрых M1-графиках с глубокой историей.
  • Статус-индикация — Отображение статуса "Загрузка..." или уведомления при проблемах с данными.
  • Работает с любыми символами — Форекс, индексы, сырьевые товары, криптовалюты или акции.

Дашборд

┌─────────────────────────────┐

│ [ON]  M1    1.08452         │

│ [ON]  M5    1.08447         │

│ [ON]  M15   1.08430         │

│ [OFF] M30   OFF             │

│ [ON]  H1    1.08390         │

│ [ON]  H4    1.08210         │

│ [ON]  D1    1.07980         │

│ [OFF] W1    OFF             │

└─────────────────────────────┘

(Пример отображения — внешний вид зависит от ваших настроек цветов, шрифта и расположения.)

Входные параметры

Параметр Описание
MA Period Период для расчета скользящих средних.
MA Method Метод расчета: Simple, Exponential, Smoothed или Linear Weighted.
Applied Price Цена для расчета (Close, Open, High, Low и т.д.).
MA Shift Горизонтальный сдвиг скользящей средней (в барах).
Show Dashboard Включение/выключение дашборда.
Dashboard Corner Выбор угла графика для привязки дашборда.

Для кого этот индикатор?

  • Скальперы, которым нужно мгновенное подтверждение тренда.
  • Дневные трейдеры, ищущие быстрый визуальный фильтр тренда.
  • Свинг-трейдеры, отслеживающие долгосрочные тренды (H4/D1/W1).
  • Разработчики торговых систем, которым нужен надежный визуальный инструмент.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Рисует ли индикатор (Repaint)?
Нет. Он использует нативные данные баров каждого таймфрейма.

Замедляет ли он терминал?
Нет, благодаря инкрементальному движку расчетов нагрузка на процессор остается минимальной.

Важные примечания

  • Это инструмент технического анализа. Он не генерирует торговые сигналы и не принимает торговые решения за вас.
  • Всегда тестируйте индикатор на демо-счете перед использованием на реальном аккаунте.

История версий

v3.00
- Переработан движок расчетов для повышения производительности.
- Улучшен алгоритм верстки дашборда для всех разрешений экрана.
- Добавлена валидация входных данных.

Рекомендуем также
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.69 (16)
Эксперты
Суть системы заключается в идентификации момента формирования "разворотной" композитной свечи с заданными характеристиками (размер свечи в пунктах, структура теней). В анализе японских свечей аналогами подобных разворотных моделей являются "Молот" (Hammer) и "Повешенный" (Hanging Man), но в данной системе тело свечи не обязательно должно быть маленьким, а результирующая свеча строится из нескольких свечей. Входные параметры системы: Range - задает максимальное количество баров, которые будут уча
FREE
THV Ema Distance Monitor MT5
Trong Khanh Phan
Индикаторы
Hi Traders, The THV EMA Distance Monitor is a lightweight and flexible MT5 indicator designed to display the real-time distance between price and multiple Exponential Moving Averages (EMA) directly on the chart. The indicator allows traders to enable or disable up to five EMAs, each with a customizable period, making it adaptable to different trading strategies and market conditions. For each selected EMA, the distance from the current price is calculated and displayed in a clear on-chart panel.
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Индикаторы
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Moving Average Retracement Boundaries
Siyabonga Sandile Khanyile
Индикаторы
Indicator details The Moving Average Retracement Boundaries(M.A.R.B) shows the average retracement level above or below the given moving average.It shows the first upper boundary (which is the average retracement above the moving average ),the second upper boundary (which is double the first upper boundary),the first lower boundary (which is the average retracement below the moving average) and the second lower boundary (which is double the first lower boundary). How to use it 1.It can be used
FREE
VolumeBasedColorsBars
Henrique Magalhaes Lopes
Индикаторы
VolumeBasedColorsBars — Free Powerful Volume Analysis for All Traders Unlock the hidden story behind every price bar! VolumeBasedColorsBars is a professional-grade, 100% FREE indicator that colorizes your chart candles based on real, adaptive volume analysis. Instantly spot surges in market activity, identify exhaustion, and catch the moves that matter. This indicator gives you:    • Dynamic color-coded bars for instant volume context    • Adaptive thresholds based on historical, session-awar
FREE
Servo Momentum Scalper
Abhishek Dubey
5 (1)
Индикаторы
"Dominate the charts with cold, calculated precision. Servo Momentum Scalper strips away market noise to deliver raw, high-probability entry triggers. This isn't just an indicator; it’s your tactical advantage in a volatile market. Built for the relentless, designed for those who refuse to lose. Stop chasing the trend—capture it the moment it births. Download now and rewrite your trading reality."
FREE
Prometheus Analyst
Humphrey Mangera
Индикаторы
PROMETHEUS TECHNICAN VERSION Free | By THE SONS A gift from The Sons — no strings, no trial, no expiry. Every trader deserves access to professional-grade market intelligence. That belief is why Prometheus Technical Version exists, and why it costs nothing. Consider it our handshake to the trading community. What You're Getting This is not a simplified tool dressed up as a gift. Prometheus Technican Version is a fully built, institutional-quality technical analysis indicator running a dual-model
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Индикаторы
Coral trend is   a trend-following indicator that is widely popular among FOREX traders . It is usually used as a confluence with other indicators. It uses combinations of moving averages with complex smoothing formulas! It has two configurable parameters: Coefficient   - smoothing ratio (*) Applied price Calculation: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
Trend Signal Levels
Joshy Antony
Индикаторы
Trend Signal Levels is an educational trend-following indicator for MetaTrader 5. It combines an ATR Supertrend engine with optional EMA and RSI filters to mark trend shifts on your chart, then projects a complete trade-management template — entry, stop loss, and three take-profit levels — for every signal. It works on any symbol and timeframe, including XAUUSD, forex pairs, indices, and crypto CFDs. Key features Clear BUY / SELL arrows with on-chart text labels and the signal price Supertrend e
FREE
Nameless Stochastic
Flavio Javier Jarabeck
5 (2)
Индикаторы
It is the very same classic Stochastic indicator, but with a little twist: NO NAME and data is shown in the sub window. It could be stupid, BUT, if you are running out of space in Micro windows like Mini Charts, where the indicator's name is totally useless, you came to the right place. And that's it! I know it seems stupid but I needed the classical version of Stochastic indicator without that annoying name on my Mini Chart, so I did it that way... The original formula is right from Metaquote's
FREE
PFKBreakOut
Stanislav Korotky
Индикаторы
This indicator displays breakouts on Point-And-Figure-like or Kagi-like custom symbol charts, generated by special expert advisers, such as PointFigureKagiCharts . This indicator is applicable only for custom instruments generated in appropriate way (with time-invariant bars which are multiples of a predefined box size). It makes no sense to apply it to other charts. The breakouts in up or down direction are marked by arrows. The breakout price is found at crossing of one of imaginary lines of
FREE
Ema cloud smooth
Hermes Sebastian Cifuentes Bohorquez
5 (3)
Индикаторы
Этот индикатор разработан как инструмент анализа, основанный на экспоненциальных скользящих средних (EMA) . Его цель – предоставить дополнительную информацию о рыночной динамике с использованием двух экспоненциальных скользящих средних (EMA) и одной сглаженной экспоненциальной скользящей средней (SMMA) . Индикатор можно применять к разным финансовым инструментам и таймфреймам в зависимости от предпочтений пользователя. Некоторые трейдеры используют его на 30-секундных графиках , дополняя анализ
FREE
Renko Box
Andrey Dik
5 (1)
Индикаторы
Описание. Основой формирования графика Ренко является ценовой диапазон. Если цена выходит за его пределы, на графике отображается бокс выше или ниже предыдущего. В результате мы видим ценовое движение без дополнительного "шума" и важные уровни поддержки и сопротивления. Особенности. Для использования совместно с советником реализован дополнительный буфер-счетчик боксов. Для удобства и повышения скорости тестирования пользователь может использовать событие "новый бокс", которое индикатор генериру
FREE
Fair Value Gap v1
Brian Mutuku Mwanthi
Индикаторы
A indicator for detecting FVGS  I hope this helps you scalp and generate money for yourself  NOTE BETTER: Trading is risky and you can lose all your funds , use the money you are willing to lose NOTE BETTER: Trading is risky and you can lose all your funds , use the money you are willing to lose NOTE BETTER: Trading is risky and you can lose all your funds , use the money you are willing to lose
FREE
Multi Time Frame Exponential Moving Average
Bambang Nugroho
5 (1)
Индикаторы
EMA Multi Timeframe (MTF) – MT5 Indicator Description: The EMA Multi Timeframe (MTF) indicator for MT5 allows you to display an Exponential Moving Average (EMA) from a higher (or lower) timeframe directly on your current chart. Example: You can see the Daily (D1) EMA 9 plotted directly on your H1 chart, or even on an M5 chart, helping you align your entries with higher timeframe trends without switching between charts. Key Features: Display EMA from selectable timeframes (M1, M5, M15, M30, H1
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
4 (4)
Индикаторы
Представляем   MACD  Enhanced  – усовершенствованный индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence), который предоставляет трейдерам расширенные возможности для анализа тренда и момента на финансовых рынках. Индикатор использует разницу между быстрой и медленной экспоненциальными скользящими средними для определения импульса, направления и силы тренда, создавая четкие визуальные сигналы для потенциальных точек входа и выхода. Внимание!   Для достижения наилучших результатов рекомендуется
FREE
Multi indicator divergence MT5
Jan Flodin
4.8 (44)
Индикаторы
Индикатор определяет, когда происходит расхождение между ценой и индикатором или осциллятором. Он выявляет как регулярные, так и скрытые расхождения. В сочетании с вашими собственными правилами и методами этот индикатор позволит вам создать (или улучшить) вашу собственную мощную систему. Функции Может обнаруживать дивергенции для следующих осцилляторов / индикаторов:       MACD, OsMA, Stochastics, RSI, CCI, RVI, Awesome, ADX, ATR, OBV, композитный индекс, MFI и моментум. Можно выбрать только од
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Индикаторы
Представляем VFI (Volume Flow Indicator) – индикатор для торговли, который анализирует соотношение объема и движения цены для выявления ключевых торговых возможностей. Индикатор отображает силу и направление потока объемов, предоставляя четкие сигналы о потенциальных точках входа и выхода. Сигналы формируются на основе пересечения нулевой линии, пересечения линии VFI и ее экспоненциальной скользящей средней (EMA), а также при выходе индикатора из зон перекупленности и перепроданности. Внимание!
FREE
Volatility Break Signals
Mahefa Raveloson
5 (1)
Индикаторы
Volatility Break Signals Description: The  Volatility Break Signals  is an indicator designed to detect potential trend changes while partially filtering market noise. It uses an adaptive volatility measure based on the selected price (Close, Open, High, Low, etc.) and generates Buy and Sell signals when the price shows a reversal relative to the previous direction. How it works: Price Volatility Measurement The indicator calculates the absolute price changes from bar to bar ( |price - previous
FREE
Qunity ADX Multi Timeframe Trend and Fibonacci
Rodion Kachkin
Индикаторы
Мультитаймфреймовый трендовый индикатор, на основе индикатора ADX / ADXWilder c уровнями Фибоначчи Индикатор показывает трендовые участки, используя данные индикатора ADX или ADXWilder с нескольких таймфреймов. Импульсный режим индикатора позволяет поймать начало тренда, а несколько "Экранов" с разными таймфреймами позволяют отфильтровать рыночный шум. На график цены добавляются уровни Фибоначчи, которые имеют гибкие настройки. Принцип работы индикатора: если PDI больше NDI, то устанавливается
FREE
Heiken Ashi fxam
Ely Alsedy
5 (2)
Индикаторы
Индикатор Haiken Ashi для MT5 Улучшите свой торговый анализ с помощью индикатора Haiken Ashi для MT5. Этот мощный инструмент преобразует стандартные ценовые данные в более плавные, трендовые свечи, что упрощает идентификацию рыночных тенденций и потенциальных точек разворота. Ключевые особенности: Четкая идентификация тренда: Визуально различайте восходящие и нисходящие тренды по различным цветам свечей. Снижение шума: Фильтруйте ценовые колебания, обеспечивая более четкое представление об осно
FREE
True Trend Oscillator Pro
Pavel Golovko
Индикаторы
This indicator is a zero-lag indicator and displays  strength of trend change . True Trend  Oscillator Pro works best in combination with True Trend Moving Average Pro that displays exact trend as is. Oscillator value is exact price change in given direction of the trend. True Trend Moving Average Pro: https://www.mql5.com/en/market/product/103586 If you set PERIOD input parameter to 1 this indicator becomes a sharpshooter for binary options. Developers can use True Trend Oscillator in Exper
FREE
Fimathe PCM Indicador
Cristiano Rodrigo Olegini
Индикаторы
Velas Forex FIMATHE PCM Indicator (БЕСПЛАТНО) Velas Forex FIMATHE PCM Indicator — это бесплатный индикатор, разработанный для помощи трейдерам в простом, быстром и наглядном анализе рынка. Его основная цель — облегчить определение рыночных условий с помощью понятных визуальных сигналов, помогая трейдерам принимать более уверенные торговые решения. Segue a tradução para o russo: Лучший результат для XAUUSD: Таймфрейм: 5M Время сервера MT5: 02:00 Управление рисками: 1 Take Profit — прекратить тор
FREE
SMC Multi EMA TrendLines
Enechojo Victor Ayegba
Индикаторы
SMC Multi EMA TrendLines SMC Multi EMA TrendLines is a MetaTrader 5 indicator that draws up to ten independent moving average lines on the current chart timeframe, displays a live alignment dashboard, and fires alerts when significant EMA events occur. Version 1.11 introduces a complete alert system including EMA crossovers, price crossing an EMA, price approaching an EMA before a cross happens, and full stack alignment detection. Alerts are delivered via MT5 popup, MT5 push notification to you
FREE
Multi Moving Average MT5
Stefanus Wardoyo
Индикаторы
This is simple indicator for displaying Multi Moving Average line in chart, with one single Indicator. Just place the indicator in your chart, select how many MAs you want to display.  And you are ready to go. Parameters can be changed on the fly by the control panel provided by the Indicator. And you can show/hide the Moving Average line just with check/unchecked in the Panel. This indicator are still in development, if you have any further feature request, please let me know in the comment.
FREE
Confluex SMC Pro Signals
Hoang Tuan Le
Индикаторы
Confluex — Smart Money Concepts (SMC) All-in-One Indicator Confluex is an all-in-one Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It detects swing and internal market structure breaks, order blocks, fair value gaps, equal highs/lows, and premium/discount zones directly on the chart, then combines that structure into a rule-based, weighted-confluence Signal Engine that plots Buy/Sell arrows with SL/TP directly on the chart. It does not place trades — every signal is for visual/manual referenc
FREE
MSX Hybrid Heiken Scalper
Som Prakash Gehlot
5 (1)
Индикаторы
MSX Hybrid Heiken Scalper Overview MSX Hybrid Heiken Scalper is a MetaTrader 5 indicator based on a modified Heiken Ashi methodology with closed-bar smoothing. The indicator is designed to display trend direction through color-coded candles while reducing sensitivity to short-term market fluctuations. All calculations are performed using completed candles, allowing historical values to remain fixed after bar close. Features • Modified Heiken Ashi calculation • Closed-bar processing • Color-code
FREE
KennedyAdaptiveBaseline
Ryan Paul Kennedy
5 (1)
Индикаторы
KAB: A Better Baseline. KAB is an adaptive trend filter designed to track directional movement while actively suppressing abnormal volatility and noise. It behaves like a dynamic moving baseline that automatically adjusts responsiveness to changing market conditions. Unlike fixed moving averages, KAB continuously modifies its internal smoothing rate based on volatility and directional efficiency. The result is a line that tightens during strong trends and stabilizes during unstable or chaotic pr
FREE
Mitimom
Danil Poletavkin
Индикаторы
Индикатор основан на методике Роберта Майнера, описанной в его книге "Торговые стратегии с высокой вероятностью успеха" и отображает сигналы по моментуму двух таймфреймов. В качестве индикатора моментума используется Стохастический осциллятор.  Настройки говорят сами за себя period_1 - текущий таймфрейма, указывается 'current' period_2 - старший таймфрейм - в 4 или 5 раз больше текущего. Например если текущий 5-мин, то старший будет 20-мин остальные настройки - это настройки Стохастического осци
FREE
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
Индикаторы
The SMMA Bands indicator is an advanced volatility-based trading tool that creates 6 dynamic support and resistance levels around an envelope formed by two Smoothed Moving Averages (SMMA).  This indicator combines the reliability of SMMA trend identification with the precision of standard deviation-based volatility bands, making it suitable for both trend-following and mean-reversion strategies. Every band has its own buffer for use in EA. feel free to make suggestions and add reviews , i will
FREE
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (136)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (8)
Индикаторы
Trend Sniper X — это индикатор следования за трендом с несколькими таймфреймами для MetaTrader 5, который помогает трейдерам четко и точно определять направление тренда и потенциальные точки разворота. Информация о цене: Текущая цена является промо-ценой и может измениться по мере выпуска обновлений и новых функций. Канал Code2Profit Освойте рынок с помощью анализа нескольких таймфреймов! Технические характеристики Платформа MetaTrader 5 Тип индикатора Трендовый индикатор с несколькими таймфрейм
Superhero
Ihor Otkydach
5 (1)
Индикаторы
SUPERHERO индикатор - это мультивалютная торговая система, которая создана по принципу "Все включено". Индикатор самостоятельно анализирует рынок и дает сигналы когда открывать и когда закрывать сделки. Используются ордера Стоп Лосс и Тейк профит. Соотношение R:R = 1:1 Время от времени я торгую по сигналам этого индикатора лично, и вот какие результаты я получаю - LIVE SIGNAL Эта система может присылать на смартфон PUSH-уведомления, так что вы сможете делать сделки "на ходу" без привязки к ПК. О
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
Индикаторы
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
Индикаторы
SuperScalp Pro – Профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов SuperScalp Pro — это профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов по нескольким факторам, разработанная для поиска торговых возможностей с более высокой вероятностью успеха. Она предоставляет более точные подтверждения входа, уровни Stop Loss и Take Profit на основе ATR, а также гибкую систему фильтрации сигналов для XAUUSD, BTCUSD и основных валютных пар Forex. Полная
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне и получите  Neuro Poseidon Assistant  в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденные сигналы н
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Индикаторы
Легенда возвращается! Entry Points Pro 10. Перезапуск легендарного индикатора, который 3 года держался в Топ-3 MQL5 Market. Сотни восторженных отзывов (589 на две версии), тысячи трейдеров торгуют с его помощью каждый день, 31 000+ скачиваний демо MT4+MT5. Я прочитал каждый ваш отзыв за пять лет — и вместо обещаний встроил в версию 10 ответы. От автора, который в рынке с 1999 года и ценит честность, свою репутацию и своих клиентов . Стартовая цена $99 действует только на первые 10 копий.   Сразу
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
Индикаторы
GoldenX Entry — это индикатор для MT5 с адаптивным алгоритмом Smart Entry Trend, системой оценки сигналов, детектором рыночных режимов и фильтром волатильности. Каждый сигнал включает рассчитанный уровень входа, три уровня Take-Profit (TP1, TP2, TP3) и уровень Stop-Loss. Он построен на нескольких аналитических слоях, предназначенных для адаптации к различным рыночным условиям, объединяя многоуровневую аналитическую систему со встроенным оптимизатором и системой статистического отслеживания. Инди
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
Индикаторы
Давайте сначала будем честны. Ни один индикатор сам по себе не сделает вас прибыльным. Если кто-то говорит вам обратное — он продаёт вам мечту. Любой индикатор, который показывает идеальные стрелки покупки/продажи, можно сделать безупречным — просто увеличьте нужный участок истории и сделайте скриншот успешных сделок. Мы так делать не будем. SMC Intraday Formula — это инструмент. Он считывает структуру рынка за вас, определяет зоны с наивысшей вероятностью движения цены и точно показывает, как
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
Индикаторы
M1 SNIPER   — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (18)
Индикаторы
Gold Entry Sniper – Профессиональная Мульти-Таймфрейм ATR Панель для Скальпинга и Свинг-Трейдинга на Золоте Gold Entry Sniper — это передовой индикатор для MetaTrader 5, разработанный для точных сигналов на покупку/продажу по XAUUSD и другим инструментам. Основан на логике ATR Trailing Stop и мульти-таймфрейм анализе , этот инструмент идеально подходит как для скальперов, так и для среднесрочных трейдеров, обеспечивая чёткие точки входа с высокой вероятностью . Основные возможности и преимуществ
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Индикаторы
Время от времени я торгую по этой системе лично.  Оцени, мой мануальный BOMBER трейдинг на реальном счету - LIVE SIGNAL Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Мин
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Индикаторы
Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 5 Вам знакомо это чувство. Вы долго анализируете золото. Ждёте подходящего момента для входа. Наконец открываете сделку — и цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, передвигаете Stop Loss или сомневаетесь всего несколько секунд. После этого рынок достигает именно той цели, которую вы ожидали изначально, но уже без вас. Проблема не всегда за
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Другие продукты этого автора
Scalp Pro Trade Panel
Heiko Manfred Priebusch
Утилиты
ScalpPro Trade Panel – Ультимативный пульт ручного скальпинга для MT5 ScalpPro разработан специально для дэйтрейдеров и скальперов, которым необходима молниеносная рыночная исполняемость и отсутствие каких-либо задержек. Забудьте об открытии медленных окон ордеров, ручном расчете пунктов или пропуске быстрых движений рынка. ScalpPro превращает ваш график MetaTrader в интуитивно понятный торговый пульт, позволяя открывать, управлять и закрывать позиции с точностью в один клик. Мгновенный вход и г
FREE
Prop Trading News Guard
Heiko Manfred Priebusch
Утилиты
NewsShield PRO — Ваш персональный защитник от экономических новостей для счетов в Prop-компаниях NewsShield PRO — это профессиональная, полностью перетаскиваемая панель для вашего графика, которая следит за экономическим календарем и сообщает вам — в реальном времени и с первого взгляда — когда торговать можно, а когда нельзя. Инструмент был разработан специально с учетом правил проп-трейдинговых компаний (Prop Firms) . Он защищает ваш финансируемый счет от самой распространенной и легко предотв
Prop Evaluation Session EA
Heiko Manfred Priebusch
Эксперты
Возьмите под контроль свои челленджи в Prop-трейдинге с помощью статистических данных Prop Evaluation Session — это полностью автоматизированный советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, основанный на надежном методе продолжения тренда по объему (volume-continuation). Этот EA, разработанный специально для трейдеров, стремящихся пройти оценку в проп-фирмах, включает в себя комплексный уровень управления рисками, предназначенный для защиты баланса счета от резкой рыночной волатильности. ВАЖНО: С
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв