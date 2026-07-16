РАННИЙ ЗАПУСК - ВЕРСИЯ 1.0 - $99 Это первый релиз New Era Gold, доступный сейчас по начальной цене запуска в $99. New Era Gold — это развивающаяся система. Со временем будут добавляться дополнительные стратегии, и по мере развития советника (EA) цена будет расти. Первые покупатели фиксируют стартовую цену сейчас и будут получать каждое будущее обновление без дополнительных затрат. Если вы хотите приобрести New Era Gold, сейчас самое время. В дальнейшем цена будет только расти.

NEW ERA GOLD New Era Gold — это полностью автоматизированный торговый советник (Expert Advisor), созданный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M3. Он разработан для режима волатильности, в который золото вошло в 2024 году — эпохи резких двусторонних движений, вызванных изменениями в политике США, геополитической напряженностью и сильным структурным спросом. Эти условия демонстрируют все признаки продолжения, и New Era Gold создан для торговли в них. Никакого мартингейла. Никаких сеток. Никакого усреднения. Каждая сделка имеет фиксированный, четко определенный Stop Loss.

СОЗДАН ДЛЯ НОВОГО РЕЖИМА ЗОЛОТА Характер золота решительно изменился во второй половине 2024 года. Торгуя на рынках более 20 лет, с 2004 года, я наблюдал, как золото проходит через множество различных режимов, и этот стоит особняком. Дело не просто в том, что золото движется; золото двигалось всегда. Речь идет о скачкообразном изменении волатильности: более резкие развороты, более широкие дневные диапазоны и продолжительные двусторонние колебания в масштабах, которых мы не видели в более спокойные годы. Это совершенно другой рынок, движимый изменениями в политике США, эскалацией геополитической напряженности и сильным структурным спросом на золото — силами, которые демонстрируют все признаки сохранения высокой волатильности. New Era Gold был разработан и протестирован специально для этой среды с высокой волатильностью. Это не стратегия, переделанная из более спокойных лет — она построена вокруг того, как золото ведет себя в эту новую эру, где размер и скорость движений — это именно то, что система должна улавливать.

СОЗДАН ДЛЯ НИЗКОЙ ПРОСАДКИ И МАКСИМАЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ — А НЕ РАДИ КРАСИВОГО ВИНРЕЙТА Большинство советников продаются за счет высокого процента выигрышных сделок (win rate). Это выглядит впечатляюще, но за высоким винрейтом часто скрывается реальная опасность: отсутствие стоп-лосса, огромные восстановительные сделки или колоссальный риск на каждую позицию ради того, чтобы выжать мелкие, частые прибыли. Одна неудачная серия перечеркивает месяцы прогресса. New Era Gold был создан совершенно иначе. Вся цель разработки заключалась в достижении минимальной просадки (drawdown) при максимальной прибыли. Имея 68% прибыльных сделок и фиксированный стоп для каждой позиции, New Era Gold обеспечивает безопасность вашего счета. Это система для тех, кому важна кривая доходности (equity curve), а не громкие заголовки о винрейте.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ New Era Gold определяет условия высокого импульса (моментума) на XAUUSD M3 и входит в рынок с четко определенной структурой. Каждая сделка использует Stop Loss и Take Profit на основе индикатора ATR — стоп 6x ATR и цель 5x ATR — создавая динамичную основу соотношения риска и прибыли, которая автоматически адаптируется к текущей волатильности золота. Как только сделка проходит 3x ATR в вашу пользу, активируется интеллектуальная система обнаружения разворота. С этого момента, если рынок начинает разворачиваться против вашей позиции, советник действует для защиты движения, а не пассивно ждет достижения полной цели. Это позволяет New Era Gold фиксировать прибыль по оправдавшим себя сделкам, оставляя при этом пространство для крупных направленных движений, которые определяют сегодняшний рынок золота. Все открытые позиции автоматически закрываются в 23:00 (по времени сервера), гарантируя, что советник никогда не переносит сделки через ежедневный ролловер. Это защищает вас от ночных гэпов и гэпов выходного дня — частой причины неожиданных убытков у трейдеров.

ТОРГУЕТ В ОБЕ СТОРОНЫ — А НЕ ТОЛЬКО В ЛОНГ Многие советники по золоту имеют скрытую предвзятость к покупкам (лонгам). Они выглядят сильными, пока золото растет, и начинают испытывать трудности, как только оно разворачивается. New Era Gold другой: он торгует как в лонг, так и в шорт с реальной уверенностью. Даже во время мощного восходящего тренда золота в 2025 году короткие позиции (шорты) оставались основным драйвером прибыли, а не чем-то второстепенным. Короткие сделки имели винрейт 72% и профит-фактор 1.63, и в 2025 году шорты составили 36% от всех сделок, несмотря на рост золота. Эта двусторонняя способность означает, что New Era Gold не зависит от растущего рынка — он находит возможности в резких движениях золота в любом направлении, что именно и предлагает сегодняшний режим волатильности.

ЧЕГО ЧЕСТНО ОЖИДАТЬ Я предпочитаю устанавливать честные ожидания, а не преувеличивать. Вот как именно ведет себя New Era Gold — его сильные стороны и то, к чему вам следует быть готовыми: Сильные стороны: Очень низкая просадка. Никогда не более двух убытков подряд — даже в худшие периоды советник никогда не закрывал в минус более двух сделок подряд. Сильная, стабильная доходность — низкая просадка, каждый год прибыльный. Фиксированный стоп-лосс в каждой сделке — ваш риск всегда определен и всегда ограничен. К чему вам следует быть готовыми: Низкая частота торговли — около 15 сделок на 20 торговых дней. New Era Gold избирателен и ждет качественных сетапов. Он не будет торговать постоянно, и это сделано намеренно. Спокойные периоды — при неблагоприятных условиях советник может несколько дней не открывать сделки. Неактивность — это норма, а не сбой, так советник избегает плохих рыночных условий. Плоские участки (периоды консолидации) вблизи максимумов. Это периоды, когда кривая доходности движется в боковике, собирая смесь небольших прибылей и убытков, а не идет по прямой вверх. Даже в такие периоды просадка от максимума никогда не превышала примерно 3.8%. Система терпелива: она консолидируется, а затем движется вперед. Если вам нужен постоянный экшен и десятки сделок в день, этот советник не для вас. New Era Gold создан для стабильного, спокойного и долгосрочного роста счета.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ Stop Loss (6x ATR) и Take Profit (5x ATR) на основе ATR — адаптируются к реальной волатильности Выход по обнаружению разворота, который активируется, когда сделка достигает 3x ATR, защищая подтвержденные движения Автоматическое жесткое закрытие в 23:00 — никакого переноса позиций на ночь Торгует как в лонг, так и в шорт с реальной двусторонней эффективностью Фиксированный Stop Loss в каждой сделке, всегда Никакого мартингейла, никаких сеток, никакого усреднения Полностью автоматизированная работа, не требующая вмешательства

УПРАВЛЕНИЕ СДЕЛКАМИ Мартингейл: НИКОГДА Сетка: НИКОГДА Stop Loss в каждой сделке: ВСЕГДА Выход по обнаружению разворота: АКТИВЕН после 3x ATR Ежедневное жесткое закрытие: 23:00 по времени сервера Трейлинг-стоп: Не используется — выходы управляются логикой разворота и жесткого закрытия

ТРЕБОВАНИЯ Платформа: MetaTrader 5 (Я использую IC Markets) Символ: XAUUSD (Золото) Таймфрейм: M3

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ

Фиксированный лот (Fixed Lot): от $800, плечо 1:500, фиксированный лот 0.01 Процент риска (Risk Percentage): Минимальный баланс $5 000 для риска 1% на сделку.

Примечание: Настройки с более высоким риском увеличивают как доходность, так и просадку.

VPS: Рекомендуется для бесперебойной работы.

ФАЙЛ НАСТРОЕК (SET FILE) Файл настроек не требуется. Используйте настройки по умолчанию.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕСТИРОВАНИЮ (БЭКТЕСТИНГ) Опубликованные результаты были получены с качеством моделирования 100.00%. Чтобы воспроизвести сопоставимые результаты в Тестере Стратегий MetaTrader: Диапазон дат: с января 2024 года по сегодняшний день Символ: XAUUSD Таймфрейм: M3 Настройки: по умолчанию (не меняйте входные параметры, кроме выбора между фиксированным размером лота или процентом риска) Моделирование: Каждый тик на основе реальных тиков (Every tick based on real ticks) Этот советник был специально разработан для новой эры золота. Бэктесты, запущенные за период до 2024 года, не будут работать.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ Торговля золотом сопряжена со значительным риском. Бэктесты и прошлые результаты не гарантируют будущих успехов. Советник может получать убыточные сделки, включая последовательные стоп-лоссы. Торгуйте только тем капиталом, который вы можете позволить себе потерять.