New Era Gold

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РАННИЙ ЗАПУСК - ВЕРСИЯ 1.0 - $99 Это первый релиз New Era Gold, доступный сейчас по начальной цене запуска в $99. New Era Gold — это развивающаяся система. Со временем будут добавляться дополнительные стратегии, и по мере развития советника (EA) цена будет расти. Первые покупатели фиксируют стартовую цену сейчас и будут получать каждое будущее обновление без дополнительных затрат. Если вы хотите приобрести New Era Gold, сейчас самое время. В дальнейшем цена будет только расти.

NEW ERA GOLD New Era Gold — это полностью автоматизированный торговый советник (Expert Advisor), созданный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M3. Он разработан для режима волатильности, в который золото вошло в 2024 году — эпохи резких двусторонних движений, вызванных изменениями в политике США, геополитической напряженностью и сильным структурным спросом. Эти условия демонстрируют все признаки продолжения, и New Era Gold создан для торговли в них. Никакого мартингейла. Никаких сеток. Никакого усреднения. Каждая сделка имеет фиксированный, четко определенный Stop Loss.

СОЗДАН ДЛЯ НОВОГО РЕЖИМА ЗОЛОТА Характер золота решительно изменился во второй половине 2024 года. Торгуя на рынках более 20 лет, с 2004 года, я наблюдал, как золото проходит через множество различных режимов, и этот стоит особняком. Дело не просто в том, что золото движется; золото двигалось всегда. Речь идет о скачкообразном изменении волатильности: более резкие развороты, более широкие дневные диапазоны и продолжительные двусторонние колебания в масштабах, которых мы не видели в более спокойные годы. Это совершенно другой рынок, движимый изменениями в политике США, эскалацией геополитической напряженности и сильным структурным спросом на золото — силами, которые демонстрируют все признаки сохранения высокой волатильности. New Era Gold был разработан и протестирован специально для этой среды с высокой волатильностью. Это не стратегия, переделанная из более спокойных лет — она построена вокруг того, как золото ведет себя в эту новую эру, где размер и скорость движений — это именно то, что система должна улавливать.

СОЗДАН ДЛЯ НИЗКОЙ ПРОСАДКИ И МАКСИМАЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ — А НЕ РАДИ КРАСИВОГО ВИНРЕЙТА Большинство советников продаются за счет высокого процента выигрышных сделок (win rate). Это выглядит впечатляюще, но за высоким винрейтом часто скрывается реальная опасность: отсутствие стоп-лосса, огромные восстановительные сделки или колоссальный риск на каждую позицию ради того, чтобы выжать мелкие, частые прибыли. Одна неудачная серия перечеркивает месяцы прогресса. New Era Gold был создан совершенно иначе. Вся цель разработки заключалась в достижении минимальной просадки (drawdown) при максимальной прибыли. Имея 68% прибыльных сделок и фиксированный стоп для каждой позиции, New Era Gold обеспечивает безопасность вашего счета. Это система для тех, кому важна кривая доходности (equity curve), а не громкие заголовки о винрейте.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ New Era Gold определяет условия высокого импульса (моментума) на XAUUSD M3 и входит в рынок с четко определенной структурой. Каждая сделка использует Stop Loss и Take Profit на основе индикатора ATR — стоп 6x ATR и цель 5x ATR — создавая динамичную основу соотношения риска и прибыли, которая автоматически адаптируется к текущей волатильности золота. Как только сделка проходит 3x ATR в вашу пользу, активируется интеллектуальная система обнаружения разворота. С этого момента, если рынок начинает разворачиваться против вашей позиции, советник действует для защиты движения, а не пассивно ждет достижения полной цели. Это позволяет New Era Gold фиксировать прибыль по оправдавшим себя сделкам, оставляя при этом пространство для крупных направленных движений, которые определяют сегодняшний рынок золота. Все открытые позиции автоматически закрываются в 23:00 (по времени сервера), гарантируя, что советник никогда не переносит сделки через ежедневный ролловер. Это защищает вас от ночных гэпов и гэпов выходного дня — частой причины неожиданных убытков у трейдеров.

ТОРГУЕТ В ОБЕ СТОРОНЫ — А НЕ ТОЛЬКО В ЛОНГ Многие советники по золоту имеют скрытую предвзятость к покупкам (лонгам). Они выглядят сильными, пока золото растет, и начинают испытывать трудности, как только оно разворачивается. New Era Gold другой: он торгует как в лонг, так и в шорт с реальной уверенностью. Даже во время мощного восходящего тренда золота в 2025 году короткие позиции (шорты) оставались основным драйвером прибыли, а не чем-то второстепенным. Короткие сделки имели винрейт 72% и профит-фактор 1.63, и в 2025 году шорты составили 36% от всех сделок, несмотря на рост золота. Эта двусторонняя способность означает, что New Era Gold не зависит от растущего рынка — он находит возможности в резких движениях золота в любом направлении, что именно и предлагает сегодняшний режим волатильности.

ЧЕГО ЧЕСТНО ОЖИДАТЬ Я предпочитаю устанавливать честные ожидания, а не преувеличивать. Вот как именно ведет себя New Era Gold — его сильные стороны и то, к чему вам следует быть готовыми: Сильные стороны: Очень низкая просадка. Никогда не более двух убытков подряд — даже в худшие периоды советник никогда не закрывал в минус более двух сделок подряд. Сильная, стабильная доходность — низкая просадка, каждый год прибыльный. Фиксированный стоп-лосс в каждой сделке — ваш риск всегда определен и всегда ограничен. К чему вам следует быть готовыми: Низкая частота торговли — около 15 сделок на 20 торговых дней. New Era Gold избирателен и ждет качественных сетапов. Он не будет торговать постоянно, и это сделано намеренно. Спокойные периоды — при неблагоприятных условиях советник может несколько дней не открывать сделки. Неактивность — это норма, а не сбой, так советник избегает плохих рыночных условий. Плоские участки (периоды консолидации) вблизи максимумов. Это периоды, когда кривая доходности движется в боковике, собирая смесь небольших прибылей и убытков, а не идет по прямой вверх. Даже в такие периоды просадка от максимума никогда не превышала примерно 3.8%. Система терпелива: она консолидируется, а затем движется вперед. Если вам нужен постоянный экшен и десятки сделок в день, этот советник не для вас. New Era Gold создан для стабильного, спокойного и долгосрочного роста счета.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ Stop Loss (6x ATR) и Take Profit (5x ATR) на основе ATR — адаптируются к реальной волатильности Выход по обнаружению разворота, который активируется, когда сделка достигает 3x ATR, защищая подтвержденные движения Автоматическое жесткое закрытие в 23:00 — никакого переноса позиций на ночь Торгует как в лонг, так и в шорт с реальной двусторонней эффективностью Фиксированный Stop Loss в каждой сделке, всегда Никакого мартингейла, никаких сеток, никакого усреднения Полностью автоматизированная работа, не требующая вмешательства

УПРАВЛЕНИЕ СДЕЛКАМИ Мартингейл: НИКОГДА Сетка: НИКОГДА Stop Loss в каждой сделке: ВСЕГДА Выход по обнаружению разворота: АКТИВЕН после 3x ATR Ежедневное жесткое закрытие: 23:00 по времени сервера Трейлинг-стоп: Не используется — выходы управляются логикой разворота и жесткого закрытия

ТРЕБОВАНИЯ Платформа: MetaTrader 5 (Я использую IC Markets) Символ: XAUUSD (Золото) Таймфрейм: M3

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ

Фиксированный лот (Fixed Lot): от $800, плечо 1:500, фиксированный лот 0.01 Процент риска (Risk Percentage): Минимальный баланс $5 000 для риска 1% на сделку.

Примечание: Настройки с более высоким риском увеличивают как доходность, так и просадку.

VPS: Рекомендуется для бесперебойной работы.

ФАЙЛ НАСТРОЕК (SET FILE) Файл настроек не требуется. Используйте настройки по умолчанию.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕСТИРОВАНИЮ (БЭКТЕСТИНГ) Опубликованные результаты были получены с качеством моделирования 100.00%. Чтобы воспроизвести сопоставимые результаты в Тестере Стратегий MetaTrader: Диапазон дат: с января 2024 года по сегодняшний день Символ: XAUUSD Таймфрейм: M3 Настройки: по умолчанию (не меняйте входные параметры, кроме выбора между фиксированным размером лота или процентом риска) Моделирование: Каждый тик на основе реальных тиков (Every tick based on real ticks) Этот советник был специально разработан для новой эры золота. Бэктесты, запущенные за период до 2024 года, не будут работать.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ Торговля золотом сопряжена со значительным риском. Бэктесты и прошлые результаты не гарантируют будущих успехов. Советник может получать убыточные сделки, включая последовательные стоп-лоссы. Торгуйте только тем капиталом, который вы можете позволить себе потерять.


Отзывы 2
trufflepig
19
trufflepig 2026.08.07 18:12 
 

I've been running this New Era Gold EA for two weeks now and I can confirm that the results match the backtest. This is what real trading and real expectations look like. I am very happy with this EA and the results so far. I will update this review if anything changes.

RhinoMan
19
RhinoMan 2026.07.23 19:47 
 

I just recently bought this system, but it all looks very promising at this point to form an important part of my trading folder. From what I have seen so far, this is a system that is not merely hype, like so many others, but one that has solid potential to generate solid profits.

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Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
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Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Фильтр:
trufflepig
19
trufflepig 2026.08.07 18:12 
 

I've been running this New Era Gold EA for two weeks now and I can confirm that the results match the backtest. This is what real trading and real expectations look like. I am very happy with this EA and the results so far. I will update this review if anything changes.

Jannie Barwise
2157
Ответ разработчика Jannie Barwise 2026.08.07 19:06
Thank you for your honest review! It is much appreciated.
RhinoMan
19
RhinoMan 2026.07.23 19:47 
 

I just recently bought this system, but it all looks very promising at this point to form an important part of my trading folder. From what I have seen so far, this is a system that is not merely hype, like so many others, but one that has solid potential to generate solid profits.

Jannie Barwise
2157
Ответ разработчика Jannie Barwise 2026.08.07 16:47
Thank you kindly for the review!
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