Smart Scalp Hedge

Торговый советник Smart Scalping

Smart Scalping — это полностью автоматическая торговая система, сочетающая скальпинг на пробой ценового диапазона с алгоритмом расширяющейся зоны восстановления. Робот разработан для поимки быстрых импульсов на пробой на ликвидных валютных парах и использует стратегию хеджирования для восстановления сделок в случае движения рынка против первоначального входа.

Как работает стратегия

Сигнал на пробой: Советник отслеживает максимальный хай и минимальный лоу за последние 10 закрытых свечей на активном таймфрейме. Пробой этого диапазона инициирует открытие первой позиции (Buy или Sell).

Советник отслеживает максимальный хай и минимальный лоу за последние 10 закрытых свечей на активном таймфрейме. Пробой этого диапазона инициирует открытие первой позиции (Buy или Sell). Расширяющаяся зона восстановления (для хедж-счетов): Если цена разворачивается после первой сделки, советник активирует расширяющуюся сетку восстановления. Он автоматически выставляет отложенные стоп-ордера (Buy Stop / Sell Stop) на сервере брокера. При их срабатывании объем увеличивается на коэффициент лота, а шаг зоны расширяется для покрытия рыночных движений.

Если цена разворачивается после первой сделки, советник активирует расширяющуюся сетку восстановления. Он автоматически выставляет отложенные стоп-ордера (Buy Stop / Sell Stop) на сервере брокера. При их срабатывании объем увеличивается на коэффициент лота, а шаг зоны расширяется для покрытия рыночных движений. Режим неттинг-счетов: На неттинговых счетах (где встречные сделки запрещены) робот автоматически переходит в упрощенный режим торговли на пробой. В этом режиме каждая сделка совершается с установкой индивидуальных уровней Stop Loss и Take Profit на стороне брокера, без использования сеток восстановления.

На неттинговых счетах (где встречные сделки запрещены) робот автоматически переходит в упрощенный режим торговли на пробой. В этом режиме каждая сделка совершается с установкой индивидуальных уровней Stop Loss и Take Profit на стороне брокера, без использования сеток восстановления. Виртуальный выход (скрытый трейлинг): При использовании виртуального трейлинга советник отслеживает общую прибыль активной зоны в памяти терминала и мгновенно закрывает все сделки при достижении цели, что исключает ошибки отклонения стоп-уровней со стороны брокеров.

Основные характеристики

Отложенные ордера на сервере: Сделки восстановления выставляются в виде серверных стоп-ордеров, что сводит к минимуму проскальзывание и зависимость от исполнения тиков на стороне клиента.

Сделки восстановления выставляются в виде серверных стоп-ордеров, что сводит к минимуму проскальзывание и зависимость от исполнения тиков на стороне клиента. Поддержка мультизональности: Советник может одновременно управлять до 10 независимыми зонами восстановления, распределяя входы.

Советник может одновременно управлять до 10 независимыми зонами восстановления, распределяя входы. Защита по просадке: Встроенная функция безопасности автоматически закрывает все открытые позиции, если просадка по эквити превышает заданный лимит.

Встроенная функция безопасности автоматически закрывает все открытые позиции, если просадка по эквити превышает заданный лимит. Самокоррекция параметров: Встроенные правила безопасности при инициализации автоматически корректируют неверные входные параметры до ближайших корректных значений.

Ключевые входные параметры

Exit Strategy: Выбор между целевым Take Profit (TP) или виртуальным трейлинг-стопом.

Выбор между целевым Take Profit (TP) или виртуальным трейлинг-стопом. Take Profit Type: Настройка целевой прибыли в валюте счета (Money) или как множитель расстояния зоны (Smart Zone).

Настройка целевой прибыли в валюте счета (Money) или как множитель расстояния зоны (Smart Zone). Initial Lot Size: Начальный лот для первой сделки в каждой зоне.

Начальный лот для первой сделки в каждой зоне. Hedge Lot Multiplier: Коэффициент увеличения лота для последующих сделок восстановления.

Коэффициент увеличения лота для последующих сделок восстановления. Recovery Zone Distance: Фиксированное расстояние в пунктах между шагами восстановления.

Фиксированное расстояние в пунктах между шагами восстановления. Equity Drawdown Close All: Процент просадки эквити, при котором все сделки закрываются в целях безопасности.

Требования и рекомендации

Минимальный депозит: $100 на центовом счете (эквивалент 10 000 центов) или $10 000 на стандартном счете.

$100 на центовом счете (эквивалент 10 000 центов) или $10 000 на стандартном счете. Тип счета: Настоятельно рекомендуется использовать хедж-счет (Hedging) для полноценной работы алгоритма расширяющейся зоны восстановления.

Настоятельно рекомендуется использовать хедж-счет (Hedging) для полноценной работы алгоритма расширяющейся зоны восстановления. Кредитное плечо: Рекомендуется 1:500 или выше.

Рекомендуется 1:500 или выше. Таймфреймы: Рекомендуются M1, M5 или M15 для активного скальпинга.

Рекомендуются M1, M5 или M15 для активного скальпинга. Исполнение: Рекомендуется использовать виртуальный выделенный сервер (VPS) с минимальным пингом до торгового сервера брокера.

Предупреждение о рисках

Торговля финансовыми инструментами сопряжена с высоким риском потери капитала. Результаты на исторических данных являются смоделированными и не гарантируют будущую прибыль. Перед запуском советника на реальном счете обязательно протестируйте его на демо-счете с настройками вашего брокера.