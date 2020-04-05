Smart Scalp Hedge

Торговый советник Smart Scalping

Smart Scalping — это полностью автоматическая торговая система, сочетающая скальпинг на пробой ценового диапазона с алгоритмом расширяющейся зоны восстановления. Робот разработан для поимки быстрых импульсов на пробой на ликвидных валютных парах и использует стратегию хеджирования для восстановления сделок в случае движения рынка против первоначального входа.

Как работает стратегия

  • Сигнал на пробой: Советник отслеживает максимальный хай и минимальный лоу за последние 10 закрытых свечей на активном таймфрейме. Пробой этого диапазона инициирует открытие первой позиции (Buy или Sell).
  • Расширяющаяся зона восстановления (для хедж-счетов): Если цена разворачивается после первой сделки, советник активирует расширяющуюся сетку восстановления. Он автоматически выставляет отложенные стоп-ордера (Buy Stop / Sell Stop) на сервере брокера. При их срабатывании объем увеличивается на коэффициент лота, а шаг зоны расширяется для покрытия рыночных движений.
  • Режим неттинг-счетов: На неттинговых счетах (где встречные сделки запрещены) робот автоматически переходит в упрощенный режим торговли на пробой. В этом режиме каждая сделка совершается с установкой индивидуальных уровней Stop Loss и Take Profit на стороне брокера, без использования сеток восстановления.
  • Виртуальный выход (скрытый трейлинг): При использовании виртуального трейлинга советник отслеживает общую прибыль активной зоны в памяти терминала и мгновенно закрывает все сделки при достижении цели, что исключает ошибки отклонения стоп-уровней со стороны брокеров.

Основные характеристики

  • Отложенные ордера на сервере: Сделки восстановления выставляются в виде серверных стоп-ордеров, что сводит к минимуму проскальзывание и зависимость от исполнения тиков на стороне клиента.
  • Поддержка мультизональности: Советник может одновременно управлять до 10 независимыми зонами восстановления, распределяя входы.
  • Защита по просадке: Встроенная функция безопасности автоматически закрывает все открытые позиции, если просадка по эквити превышает заданный лимит.
  • Самокоррекция параметров: Встроенные правила безопасности при инициализации автоматически корректируют неверные входные параметры до ближайших корректных значений.

Ключевые входные параметры

  • Exit Strategy: Выбор между целевым Take Profit (TP) или виртуальным трейлинг-стопом.
  • Take Profit Type: Настройка целевой прибыли в валюте счета (Money) или как множитель расстояния зоны (Smart Zone).
  • Initial Lot Size: Начальный лот для первой сделки в каждой зоне.
  • Hedge Lot Multiplier: Коэффициент увеличения лота для последующих сделок восстановления.
  • Recovery Zone Distance: Фиксированное расстояние в пунктах между шагами восстановления.
  • Equity Drawdown Close All: Процент просадки эквити, при котором все сделки закрываются в целях безопасности.

Требования и рекомендации

  • Минимальный депозит: $100 на центовом счете (эквивалент 10 000 центов) или $10 000 на стандартном счете.
  • Тип счета: Настоятельно рекомендуется использовать хедж-счет (Hedging) для полноценной работы алгоритма расширяющейся зоны восстановления.
  • Кредитное плечо: Рекомендуется 1:500 или выше.
  • Таймфреймы: Рекомендуются M1, M5 или M15 для активного скальпинга.
  • Исполнение: Рекомендуется использовать виртуальный выделенный сервер (VPS) с минимальным пингом до торгового сервера брокера.

Предупреждение о рисках

Торговля финансовыми инструментами сопряжена с высоким риском потери капитала. Результаты на исторических данных являются смоделированными и не гарантируют будущую прибыль. Перед запуском советника на реальном счете обязательно протестируйте его на демо-счете с настройками вашего брокера.

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XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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5 (1)
Эксперты
Smart Recovery EA — Advanced Multi-Zone Hedge Recovery System Smart Recovery EA is a professional-grade Expert Advisor that uses an intelligent multi-zone hedge recovery strategy combined with a synchronized grid system. It is designed to recover losing positions through calculated hedging while protecting your account with multiple layers of risk management. KEY FEATURES MULTI-ZONE RECOVERY SYSTEM Up to 10 simultaneous recovery zones. Each zone operates independently with its own Magic Number.
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