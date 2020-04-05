Smart Scalp Hedge
- Эксперты
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- Версия: 6.0
- Активации: 10
Торговый советник Smart Scalping
Smart Scalping — это полностью автоматическая торговая система, сочетающая скальпинг на пробой ценового диапазона с алгоритмом расширяющейся зоны восстановления. Робот разработан для поимки быстрых импульсов на пробой на ликвидных валютных парах и использует стратегию хеджирования для восстановления сделок в случае движения рынка против первоначального входа.
Как работает стратегия
- Сигнал на пробой: Советник отслеживает максимальный хай и минимальный лоу за последние 10 закрытых свечей на активном таймфрейме. Пробой этого диапазона инициирует открытие первой позиции (Buy или Sell).
- Расширяющаяся зона восстановления (для хедж-счетов): Если цена разворачивается после первой сделки, советник активирует расширяющуюся сетку восстановления. Он автоматически выставляет отложенные стоп-ордера (Buy Stop / Sell Stop) на сервере брокера. При их срабатывании объем увеличивается на коэффициент лота, а шаг зоны расширяется для покрытия рыночных движений.
- Режим неттинг-счетов: На неттинговых счетах (где встречные сделки запрещены) робот автоматически переходит в упрощенный режим торговли на пробой. В этом режиме каждая сделка совершается с установкой индивидуальных уровней Stop Loss и Take Profit на стороне брокера, без использования сеток восстановления.
- Виртуальный выход (скрытый трейлинг): При использовании виртуального трейлинга советник отслеживает общую прибыль активной зоны в памяти терминала и мгновенно закрывает все сделки при достижении цели, что исключает ошибки отклонения стоп-уровней со стороны брокеров.
Основные характеристики
- Отложенные ордера на сервере: Сделки восстановления выставляются в виде серверных стоп-ордеров, что сводит к минимуму проскальзывание и зависимость от исполнения тиков на стороне клиента.
- Поддержка мультизональности: Советник может одновременно управлять до 10 независимыми зонами восстановления, распределяя входы.
- Защита по просадке: Встроенная функция безопасности автоматически закрывает все открытые позиции, если просадка по эквити превышает заданный лимит.
- Самокоррекция параметров: Встроенные правила безопасности при инициализации автоматически корректируют неверные входные параметры до ближайших корректных значений.
Ключевые входные параметры
- Exit Strategy: Выбор между целевым Take Profit (TP) или виртуальным трейлинг-стопом.
- Take Profit Type: Настройка целевой прибыли в валюте счета (Money) или как множитель расстояния зоны (Smart Zone).
- Initial Lot Size: Начальный лот для первой сделки в каждой зоне.
- Hedge Lot Multiplier: Коэффициент увеличения лота для последующих сделок восстановления.
- Recovery Zone Distance: Фиксированное расстояние в пунктах между шагами восстановления.
- Equity Drawdown Close All: Процент просадки эквити, при котором все сделки закрываются в целях безопасности.
Требования и рекомендации
- Минимальный депозит: $100 на центовом счете (эквивалент 10 000 центов) или $10 000 на стандартном счете.
- Тип счета: Настоятельно рекомендуется использовать хедж-счет (Hedging) для полноценной работы алгоритма расширяющейся зоны восстановления.
- Кредитное плечо: Рекомендуется 1:500 или выше.
- Таймфреймы: Рекомендуются M1, M5 или M15 для активного скальпинга.
- Исполнение: Рекомендуется использовать виртуальный выделенный сервер (VPS) с минимальным пингом до торгового сервера брокера.
Предупреждение о рисках
Торговля финансовыми инструментами сопряжена с высоким риском потери капитала. Результаты на исторических данных являются смоделированными и не гарантируют будущую прибыль. Перед запуском советника на реальном счете обязательно протестируйте его на демо-счете с настройками вашего брокера.