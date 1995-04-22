Smart Scalp Hedge

Smart Scalping 智能交易系统 (EA)

Smart Scalping 是一款全自动交易 system，结合了突破价格行为剥头皮策略与扩展恢复区算法。该系统专为捕捉流动性较强货币对的快速突破行情而设计，并在市场反向运行测试时利用多区域对冲策略来恢复交易。

策略工作原理

突破进场信号： EA 监控当前图表周期内最后 10 根已收盘 K 线的最高价和最低价。当价格突破该区间时，EA 会触发第一个市场持仓（买入或卖出）。

EA 监控当前图表周期内最后 10 根已收盘 K 线的最高价和最低价。当价格突破该区间时，EA 会触发第一个市场持仓（买入或卖出）。 扩展区域恢复（对冲账户）： 如果价格在首次交易后反转，EA 将启动扩展恢复系统。它会自动在经纪商服务器端放置限价停损单（Buy Stop / Sell Stop）。一旦触发，手数将乘以手数乘数，恢复区跨度也会动态扩展以覆盖市场波动。

如果价格在首次交易后反转，EA 将启动扩展恢复系统。它会自动在经纪商服务器端放置限价停损单（Buy Stop / Sell Stop）。一旦触发，手数将乘以手数乘数，恢复区跨度也会动态扩展以覆盖市场波动。 净额结算账户模式： 在净额结算账户（不允许对冲）上，EA 会自动切换到简化的突破交易模式。在此模式下，每笔交易都带有独立的经纪商端止损 (SL) 和止盈 (TP) 水平，无恢复网格。

在净额结算账户（不允许对冲）上，EA 会自动切换到简化的突破交易模式。在此模式下，每笔交易都带有独立的经纪商端止损 (SL) 和止盈 (TP) 水平，无恢复网格。 隐形离场（虚拟移动止损）： 当配置为移动止损离场时，EA 会在内存中监控活跃区域的合计利润，并在达到目标时立即平仓所有交易，防止经纪商止损水平拒绝错误。

核心优势

低延迟挂单： 恢复交易通过服务器端限价停损单执行，最大程度地减少了滑点以及对客户端滴答执行的依赖。

恢复交易通过服务器端限价停损单执行，最大程度地减少了滑点以及对客户端滴答执行的依赖。 多区域支持： EA 最多可同时管理 10 个独立的恢复区域，实现入场点的分散化。

EA 最多可同时管理 10 个独立的恢复区域，实现入场点的分散化。 账户净值保护： 内置的全局保护功能可在账户净值回撤达到指定百分比时自动平仓所有活动持仓。

内置的全局保护功能可在账户净值回撤达到指定百分比时自动平仓所有活动持仓。 参数自愈功能： 内置的初始化安全规则会自动将无效输入参数修正为最接近的有效值。

主要输入参数

Exit Strategy： 选择目标止盈 (TP) 或智能移动止损。

选择目标止盈 (TP) 或智能移动止损。 Take Profit Type： 配置以账户货币为单位的目标利润 (Money) 或作为区域距离乘数的利润 (Smart Zone)。

配置以账户货币为单位的目标利润 (Money) 或作为区域距离乘数的利润 (Smart Zone)。 Initial Lot Size： 每个区域首笔交易的起始手数。

每个区域首笔交易的起始手数。 Hedge Lot Multiplier： 后续恢复交易的手数递增倍数。

后续恢复交易的手数递增倍数。 Recovery Zone Distance： 恢复步骤之间的固定点数距离。

恢复步骤之间的固定点数距离。 Equity Drawdown Close All： 为了安全起见平仓所有交易的净值回撤百分比。

要求与建议

最低存款： 美分账户 100 美元（相当于 10,000 美分）或标准账户 10,000 美元。

美分账户 100 美元（相当于 10,000 美分）或标准账户 10,000 美元。 账户类型： 强烈建议使用对冲 (Hedging) 账户以运行完整的扩展恢复区策略。

强烈建议使用对冲 (Hedging) 账户以运行完整的扩展恢复区策略。 杠杆： 建议 1:500 或更高。

建议 1:500 或更高。 时间周期： 推荐 M1、M5 或 M15 以进行活跃剥头皮。

推荐 M1、M5 或 M15 以进行活跃剥头皮。 执行： 建议使用与您的经纪商服务器延迟极低的虚拟专用服务器 (VPS)。

风险免责声明

金融工具交易涉及巨大的资金损失风险。历史回测结果仅为模拟，并不保证未来的盈利。在实盘账户运行该 EA 之前，请务必先在具有特定经纪商设置的模拟账户上进行测试。