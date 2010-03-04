Paradigm MTF: Институциональный алгоритмический трейдинг





Вы когда-нибудь наблюдали, как ваш торговый счёт истекает кровью из-за внезапного рыночного скачка, зная в глубине души, что розничный Expert Advisor просто не способен вас защитить? Вы знаете, как обидно видеть, как красивый бэктест полностью разваливается в реальных рыночных условиях. Поскольку вы понимаете критическую разницу между розничными ботами и настоящим институциональным управлением рисками, вы сейчас увидите, почему Paradigm MTF — это последнее алгоритмическое решение, которое вам когда-либо понадобится добавить в свой портфель.





Представьте, что вы просыпаетесь, берёте утренний кофе и видите безупречно выполненную последовательность сделок. Представьте то абсолютное спокойствие, которое вы чувствуете, зная, что ваш капитал защищён протоколами противодействия манипуляциям брокера на уровне военных стандартов. Когда вы установите Paradigm MTF сегодня, вы наконец обретёте уверенность в том, что торгуете наравне с институциональными игроками, а не против них.





Несправедливое преимущество (почему Paradigm MTF отличается от других)





Большинство советников терпят неудачу, потому что предполагают, что брокер — их друг. Paradigm MTF не предполагает ничего. Созданный с нуля для MQL5 Market, он использует фирменный двухэтапный исполнительный движок (Two-Stage Execution Engine) и скрытый режим Virtual SL/TP Stealth Mode, чтобы полностью замаскировать ваши реальные стоп-уровни от рынка.





Почувствуйте безопасность: наш жёсткий защитник капитала (Hard Equity Guard) и блокировка дневного убытка (Daily Loss Lockout) гарантируют, что ваш счёт математически защищён от чёрных лебедей.

Увидьте точность: наша система определения рыночного режима на нескольких таймфреймах (Multi-Timeframe Market Regime Detection) визуально и логически адаптируется к трендовому, волатильному или флэтовому рынку, гарантируя, что торговля ведётся только тогда, когда вероятность максимально на вашей стороне.

Услышьте тишину шума: встроенный детектор спуфинга DOM/Spread (DOM/Spread Spoof Detector) бесшумно отфильтровывает манипуляции с расширением спреда со стороны брокера, не позволяя вам попадать в искусственно спровоцированные убыточные сделки.





Ключевые функции





- Виртуальная скрытая защита (Virtual Stealth Defense): Скрывает ваши уровни Stop Loss и Take Profit от брокера, предотвращая охоту за стопами.

- Динамическое позиционирование по Келли (Dynamic Kelly Sizing): Автоматически рассчитывает объём лота на основе математической вероятности конкретного сигнала и текущей волатильности рынка.

- Защита от реверсирования при неттинге (Netting Reversal Shield): Безупречно обрабатывает сложные лимиты объёма закрытия на неттинговых счетах и ловушки реверсирования, из-за которых разбиваются более слабые советники.

- Институциональные лимиты темпа (Institutional Pacing Limits): Предотвращает переторговку и разъедание комиссий за счёт принудительных дневных лимитов сделок и периодов охлаждения после торговли.

- Матрица таймфреймов (Multi-Timeframe Matrix): Перекрёстно проверяет тренды на H4, импульс на H1 и триггеры входа на M15 для снайперского входа в позицию.





Полный перечень параметров





При настройке Paradigm MTF вы полностью контролируете процесс. Вот настраиваемые входные параметры, которые дают вам право управлять ситуацией:





Общие настройки





InpMagic (магическое число EA) — уникальный идентификатор для сделок Paradigm MTF.

InpEnableBuy / InpEnableSell — независимое включение длинных и коротких позиций.

InpStrictMode — заставляет советник требовать абсолютного подтверждения от H4 перед входом в сделку.





Пороговые значения вероятностной оценки





InpH4MinScore (0-10) — минимальная сила тренда на H4, необходимая для подтверждения направления.

InpH1MinScore (0-10) — минимальный импульсный балл на H1.

InpM15MinTrigger (0-10) — минимальное количество триггеров входа на M15.

InpMaxOpposite — максимально допустимое количество противоречивых сигналов между таймфреймами.





Фильтры исполнения и безопасности





InpMaxSpread / InpMaxSlippage — максимально допустимый спред и проскальзывание (в пунктах) для разрешения сделки.

InpMaxDeviation — максимально допустимое отклонение цены во время исполнения.

InpSignalExpiry — через сколько свечей сигнал аннулируется.





Институциональный риск и мани-менеджмент





InpRiskMode — выбор между фиксированным лотом, процентом от баланса или авто-расчётом размера.

InpRiskPercent — процент риска для авто-лота на одну сделку.

InpFixedLot / InpMaxLot — ваш ручной размер лота и абсолютный жёсткий лимит на объём.

InpDailyLossLimit (%) — максимальный дневной убыток, после которого советник полностью блокирует торговлю на день.

InpMaxDrawdown (%) — глобальный лимит просадки по счёту (при достижении закрывает все позиции).

InpVolSizing и InpScoreSizing — переключение продвинутых движков позиционирования по волатильности и критерию Келли.

InpMaxExposure — абсолютный максимальный разрешённый объём открытой экспозиции в лотах.





Динамические цели и управление позицией





InpRR1 / InpRR2 — соотношения риск/прибыль для уровней Take Profit 1 и 2.

InpMinSL / InpMaxSL — математические границы для динамического размещения стоп-лосса.

InpBEEnabled — включение автоматического выхода в безубыток (Auto Break-Even).

InpBEAtR / InpBEOffset — когда срабатывает перевод в безубыток (в R-кратностях) и какой размер прибыли фиксировать.

InpTrailingEnabled — включение динамического трейлинг-стопа.

InpTrailMode — выбор логики трейлинга: на основе свингов, ATR или гибридный.





Защита от брокера и оборона





InpVirtualSLTP — режим максимальной скрытности; скрывает стопы от брокера.

InpRandomizeOrders / InpRandLotVar / InpRandDelayMs — добавляет случайный разброс во время исполнения и размер лота для запутывания алгоритмов профилирования брокера.

InpSpoofDetector / InpSpoofThreshold — обнаруживает и блокирует торговлю во время искусственных всплесков спреда и спуфинга в DOM.

InpPriceValidator — перекрёстно проверяет цены MT5 через внешний API перед исполнением.