Paradigm MTF

Paradigm MTF: Институциональный алгоритмический трейдинг

Вы когда-нибудь наблюдали, как ваш торговый счёт истекает кровью из-за внезапного рыночного скачка, зная в глубине души, что розничный Expert Advisor просто не способен вас защитить? Вы знаете, как обидно видеть, как красивый бэктест полностью разваливается в реальных рыночных условиях. Поскольку вы понимаете критическую разницу между розничными ботами и настоящим институциональным управлением рисками, вы сейчас увидите, почему Paradigm MTF — это последнее алгоритмическое решение, которое вам когда-либо понадобится добавить в свой портфель.

Представьте, что вы просыпаетесь, берёте утренний кофе и видите безупречно выполненную последовательность сделок. Представьте то абсолютное спокойствие, которое вы чувствуете, зная, что ваш капитал защищён протоколами противодействия манипуляциям брокера на уровне военных стандартов. Когда вы установите Paradigm MTF сегодня, вы наконец обретёте уверенность в том, что торгуете наравне с институциональными игроками, а не против них.

Несправедливое преимущество (почему Paradigm MTF отличается от других)

Большинство советников терпят неудачу, потому что предполагают, что брокер — их друг. Paradigm MTF не предполагает ничего. Созданный с нуля для MQL5 Market, он использует фирменный двухэтапный исполнительный движок (Two-Stage Execution Engine) и скрытый режим Virtual SL/TP Stealth Mode, чтобы полностью замаскировать ваши реальные стоп-уровни от рынка.

Почувствуйте безопасность: наш жёсткий защитник капитала (Hard Equity Guard) и блокировка дневного убытка (Daily Loss Lockout) гарантируют, что ваш счёт математически защищён от чёрных лебедей.
Увидьте точность: наша система определения рыночного режима на нескольких таймфреймах (Multi-Timeframe Market Regime Detection) визуально и логически адаптируется к трендовому, волатильному или флэтовому рынку, гарантируя, что торговля ведётся только тогда, когда вероятность максимально на вашей стороне.
Услышьте тишину шума: встроенный детектор спуфинга DOM/Spread (DOM/Spread Spoof Detector) бесшумно отфильтровывает манипуляции с расширением спреда со стороны брокера, не позволяя вам попадать в искусственно спровоцированные убыточные сделки.

Ключевые функции

- Виртуальная скрытая защита (Virtual Stealth Defense): Скрывает ваши уровни Stop Loss и Take Profit от брокера, предотвращая охоту за стопами.
- Динамическое позиционирование по Келли (Dynamic Kelly Sizing): Автоматически рассчитывает объём лота на основе математической вероятности конкретного сигнала и текущей волатильности рынка.
- Защита от реверсирования при неттинге (Netting Reversal Shield): Безупречно обрабатывает сложные лимиты объёма закрытия на неттинговых счетах и ловушки реверсирования, из-за которых разбиваются более слабые советники.
- Институциональные лимиты темпа (Institutional Pacing Limits): Предотвращает переторговку и разъедание комиссий за счёт принудительных дневных лимитов сделок и периодов охлаждения после торговли.
- Матрица таймфреймов (Multi-Timeframe Matrix): Перекрёстно проверяет тренды на H4, импульс на H1 и триггеры входа на M15 для снайперского входа в позицию.

Полный перечень параметров

При настройке Paradigm MTF вы полностью контролируете процесс. Вот настраиваемые входные параметры, которые дают вам право управлять ситуацией:

Общие настройки

InpMagic (магическое число EA) — уникальный идентификатор для сделок Paradigm MTF.
InpEnableBuy / InpEnableSell — независимое включение длинных и коротких позиций.
InpStrictMode — заставляет советник требовать абсолютного подтверждения от H4 перед входом в сделку.

Пороговые значения вероятностной оценки

InpH4MinScore (0-10) — минимальная сила тренда на H4, необходимая для подтверждения направления.
InpH1MinScore (0-10) — минимальный импульсный балл на H1.
InpM15MinTrigger (0-10) — минимальное количество триггеров входа на M15.
InpMaxOpposite — максимально допустимое количество противоречивых сигналов между таймфреймами.

Фильтры исполнения и безопасности

InpMaxSpread / InpMaxSlippage — максимально допустимый спред и проскальзывание (в пунктах) для разрешения сделки.
InpMaxDeviation — максимально допустимое отклонение цены во время исполнения.
InpSignalExpiry — через сколько свечей сигнал аннулируется.

Институциональный риск и мани-менеджмент

InpRiskMode — выбор между фиксированным лотом, процентом от баланса или авто-расчётом размера.
InpRiskPercent — процент риска для авто-лота на одну сделку.
InpFixedLot / InpMaxLot — ваш ручной размер лота и абсолютный жёсткий лимит на объём.
InpDailyLossLimit (%) — максимальный дневной убыток, после которого советник полностью блокирует торговлю на день.
InpMaxDrawdown (%) — глобальный лимит просадки по счёту (при достижении закрывает все позиции).
InpVolSizing и InpScoreSizing — переключение продвинутых движков позиционирования по волатильности и критерию Келли.
InpMaxExposure — абсолютный максимальный разрешённый объём открытой экспозиции в лотах.

Динамические цели и управление позицией

InpRR1 / InpRR2 — соотношения риск/прибыль для уровней Take Profit 1 и 2.
InpMinSL / InpMaxSL — математические границы для динамического размещения стоп-лосса.
InpBEEnabled — включение автоматического выхода в безубыток (Auto Break-Even).
InpBEAtR / InpBEOffset — когда срабатывает перевод в безубыток (в R-кратностях) и какой размер прибыли фиксировать.
InpTrailingEnabled — включение динамического трейлинг-стопа.
InpTrailMode — выбор логики трейлинга: на основе свингов, ATR или гибридный.

Защита от брокера и оборона

InpVirtualSLTP — режим максимальной скрытности; скрывает стопы от брокера.
InpRandomizeOrders / InpRandLotVar / InpRandDelayMs — добавляет случайный разброс во время исполнения и размер лота для запутывания алгоритмов профилирования брокера.
InpSpoofDetector / InpSpoofThreshold — обнаруживает и блокирует торговлю во время искусственных всплесков спреда и спуфинга в DOM.
InpPriceValidator — перекрёстно проверяет цены MT5 через внешний API перед исполнением. 
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Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
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TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
Эксперты
SixtyNine EA – Экспертный советник для торговли золотом на MetaTrader 5, оснащённый 6 интегрированными стратегическими слоями, предустановленным Stop Loss в каждой сделке и чистой торговой структурой без Martingale, Recovery-систем и Grid-торговли. Публичный Live Signal: старт $500, фиксированный 0.02 лота, рост 500%+, более 20 недель работы Публичный Live Signal является главным доказательством работы SixtyNine EA . Счёт был запущен с балансом $500 , использовался фиксированный размер лота 0.0
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Tradify — это количественная торговая система, предназначенная для институционального рыночного анализа и исполнения сделок. Система использует стратегию согласования нескольких таймфреймов в сочетании с фрактальной геометрией и математикой Фибоначчи для выявления зон входа с высокой вероятностью успеха. Основная методология Система работает на основе трёхэкранного фреймворка, гарантирующего, что сделки открываются только при полной синхронизации краткосрочного входа, среднесрочного тренда и
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Saiful Izham Bin Hassan
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Detandorify — это профессиональная торговая система для MetaTrader 5, использующая сеточный подход для управления рыночными позициями. Система ориентирована на институциональное качество исполнения и комплексное управление рисками для работы в различных рыночных условиях. Движок работает путём размещения серии ордеров через определённые интервалы, что позволяет извлекать выгоду из рыночной волатильности. Он включает несколько фильтров для уточнения входов и несколько стратегий выхода для фикса
Gold Harvester Pro
Saiful Izham Bin Hassan
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Honkify
Saiful Izham Bin Hassan
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Brainify — это автоматизированная торговая система, предназначенная для платформы MetaTrader 5. Она использует многостратегическую структуру для одновременного выявления и совершения сделок по нескольким валютным парам с одного графика. Система объединяет различные протоколы исполнения — от скальпинга до следования за трендом, управляемые через централизованную интеллектуальную матрицу. Основные возможности Система использует несколько независимых модулей, которые можно настраивать под разные с
Martingify
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Martingify — это профессиональный торговый советник, предназначенный для автоматической торговли на платформе MetaTrader 5. Он использует структурированный математический подход к управлению сделками, сочетая встроенную логику машинного обучения с расширенными защитными механизмами для работы в различных рыночных условиях. Система анализирует рыночный импульс и волатильность с помощью встроенных фильтра Калмана и механизма линейной регрессии для определения точек входа и динамической адаптации
Wyckoffy Smart Wyckoff VSA Engine
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Wyckoffy — это торговая система, созданная для MetaTrader 5, которая использует теорию Вайкоффа и анализ объёма и спреда (VSA) для выявления институциональных движений на рынке. Программа анализирует структуру рынка и динамику объёмов, чтобы определять фазы накопления и распределения. Основные преимущества Система фокусируется на рыночной логике, выявляя действия крупных участников рынка. Она сочетает структурный анализ с объёмными паттернами для подтверждения ценовых движений. Программа включ
Area Breaker Elit Pro
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Area Breaker Elit Pro Area Breaker Elit Pro — это высокопроизводительная торговая система институционального уровня, разработанная для MetaTrader 5. Она использует алгоритм пространственной кластеризации на основе плотности (DBSCAN) для выявления узлов высокой ликвидности и зон спроса/предложения с предельной точностью. Система предназначена для торговли как стандартными валютными парами, так и драгоценными металлами (золото и серебро) с использованием продвинутого интеллектуального модуля «Met
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Saiful Izham Bin Hassan
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Armani Pro — это мультитаймфреймовая торговая система для MetaTrader 5. Она анализирует институциональную структуру рынка на таймфреймах H4, H1 и M15. Система использует скоринговый механизм для оценки торговых условий и открывает сделки только при соблюдении заранее заданных критериев на всех таймфреймах. Основная логика стратегии Стратегия основана на институциональном согласовании. Она определяет основной тренд на таймфрейме H4. После того как тренд установлен, система ищет подтверждение н
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Saiful Izham Bin Hassan
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
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Bollingerify
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Bollingerify — это профессиональная торговая система, основанная на возврате к среднему (mean-reversion), разработанная для платформы MetaTrader 5. Система объединяет анализ полос Боллинджера с институциональными торговыми концепциями для выявления точек разворота на рынке. Она построена на модульной архитектуре, обеспечивающей стабильность и эффективность в различных рыночных условиях. Ключевые особенности Институциональная логика: система использует такие понятия, как Orderblocks (торговые б
Kutip wang
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Kutip Wang — это синтетическая матричная арбитражная система, разработанная для платформы MetaTrader 5. Движок создает мультиактивную синтетическую матрицу для выявления и использования направленных дисбалансов в широком спектре символов. Он использует институциональную архитектуру для управления сложными корреляциями активов и логикой исполнения. Система фокусируется на синтетической вселенной активов, включающей XAU, XAG, EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY и SGD. Анализируя взаимосвязи м
Harmonicify
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Harmonicify — это высокопроизводительный движок для обнаружения паттернов, предназначенный для профессиональных трейдеров, которым требуется геометрическая точность в сочетании со статистической верификацией. В отличие от стандартных гармонических инструментов, эта система использует институциональные количественные фильтры для проверки каждого сигнала перед его исполнением. Основные возможности Расширенное обнаружение паттернов: поддержка Gartley, Bat, Butterfly, Crab, Shark, Cypher, 5-0 и Th
XAU Hedgify Portfolio Guardian
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
XAU Hedgify Portfolio Guardian — профессиональный набор инструментов для управления рисками, предназначенный для трейдеров, которым требуется защита институционального уровня для их счетов MetaTrader 5. В отличие от стандартных защитных систем, данное решение использует количественные модели волатильности и многоуровневую матрицу триггеров для обеспечения безопасности портфеля от рыночных аномалий, новостных всплесков и сбоев исполнения. Система действует как «финансовый страж», отслеживая каж
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Эксперты
Gold Markovify — это количественная торговая система, предназначенная для выявления и использования структурных рыночных режимов с помощью скрытых марковских моделей (HMM). В отличие от традиционных индикаторов, основанных на линейных скользящих средних, данный движок использует вероятностный подход для определения скрытых состояний ценового движения. Он разработан специально для инструментов с высокой волатильностью и нелинейным распределением, таких как золото и серебро. Количественное ядро
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Система обзор Для трейдеров, стремящихся к математической дисциплине, Regressify предлагает автоматизированную структуру на основе статистической линейной регрессии. Вычисляя отклонения цен и диапазоны стандартного отклонения в реальном времени, алгоритм совершает сделки на статистических экстремумах. Ключевые особенности - Линейная регрессия: Непрерывно пересчитывает границы канала. - Фильтр режима: Адаптирует торговую логику для трендовых или боковых условий. - Модульная стратегия: Объединяе
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Вы уже знаете, насколько сложными могут быть финансовые рынки. Вероятно, вы сталкивались с разочарованием, когда внезапный рыночный скачок срабатывал по стоп-лоссу, или со стрессом, когда один неудачный день стирал недели стабильной прибыли. Это типичный цикл для розничных трейдеров, особенно при торговле с капиталом проп-фирм. Представьте, что вы развертываете автоматизированную систему, которая не просто ищет сделки с высокой вероятностью успеха, но и активно защищает ваши средства, как проф
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Переведите на русский и сделайте так, чтобы было удобно копировать и вставлять (без двойных #, даже без одинарных, тройных, четверных или пятерных #): Вы когда-нибудь наблюдали, как многообещающая торговая система медленно сливает ваш счёт, потому что она просто не способна справиться с внезапным, неожиданным сдвигом рынка? Большинство автоматических систем отлично работают на спокойном рынке, но полностью терпят крах, когда рынок становится волатильным, и им не хватает защитных механизмов, чт
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