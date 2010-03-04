Paradigm MTF：机构级算法交易





你是否曾眼睁睁看着自己的交易账户因突发的市场飙升而流血不止，内心深处明白一个零售级 Expert Advisor 根本保护不了你？你知道看到漂亮的历史回测在实盘条件下彻底崩溃有多么令人沮丧。因为你清楚零售机器人与真正机构级风险管理之间的关键区别，所以你将确切地看到为什么 Paradigm MTF 是你投资组合中最后需要添加的算法解决方案。





想象一下，你醒来，端起早咖啡，看到一系列完美执行的订单。想象一下，当你得知自己的资金受到军事级别的经纪商反操纵协议保护时，那种绝对安心的感觉。当你今天安装 Paradigm MTF 后，你终于会体验到与机构同台交易而非对抗它们的信心。





不公平的优势（为什么 Paradigm MTF 与众不同）





大多数 EA 失败是因为它们假设经纪商是朋友。Paradigm MTF 什么都不假设。它专为 MQL5 市场从头构建，利用专有的两阶段执行引擎（Two-Stage Execution Engine）和虚拟止损/止盈隐身模式（Virtual SL/TP Stealth Mode），完全向市场隐藏你真实的止损位。





感受安全：我们的硬净值守卫（Hard Equity Guard）和每日亏损锁定（Daily Loss Lockout）意味着你的账户在数学上受到保护，免受黑天鹅事件的冲击。

看见精确：我们的多时间框架市场状态检测（Multi-Timeframe Market Regime Detection）在视觉上和逻辑上适应趋势、波动或盘整市场，确保仅在胜算大幅偏向你时才进行交易。

听见噪音的沉寂：内置的 DOM/点差欺骗检测器（DOM/Spread Spoof Detector）无声地过滤掉经纪商的点差操纵，让你远离人为引发的亏损交易。





核心功能





- 虚拟隐身防御（Virtual Stealth Defense）：向经纪商隐藏你的止损和止盈水平，防止止损猎杀。

- 动态凯利仓位计算（Dynamic Kelly Sizing）：根据特定信号组合的数学概率和当前市场波动率自动计算手数大小。

- 净额反转保护（Netting Reversal Shield）：完美处理复杂净额账户的平仓数量限制和反转陷阱，而这些问题会让较弱的 EA 崩溃。

- 机构级节奏限制（Institutional Pacing Limits）：通过强制每日交易限额和交易后冷却期，防止过度交易和费用侵蚀。

- 多时间框架矩阵（Multi-Timeframe Matrix）：交叉参考 H4 趋势、H1 动能和 M15 入场触发器，实现狙击式入场。





完整参数详解





当你配置 Paradigm MTF 时，你拥有完全的控制权。以下是将你置于驾驶席的可自定义输入参数：





常规设置





InpMagic（EA 魔术号）—— Paradigm MTF 交易的唯一标识符。

InpEnableBuy / InpEnableSell —— 独立开启做多和做空交易。

InpStrictMode —— 强制 EA 在入场前要求 H4 的绝对协同确认。





概率评分阈值





InpH4MinScore（0-10）—— 验证方向所需的最低 H4 趋势强度分数。

InpH1MinScore（0-10）—— 所需的最低 H1 动能分数。

InpM15MinTrigger（0-10）—— 所需的最低 M15 入场触发数量。

InpMaxOpposite —— 各时间框架间允许的最大矛盾信号数量。





执行与安全过滤器





InpMaxSpread / InpMaxSlippage —— 允许交易的最大点差和滑点（以点为单位）。

InpMaxDeviation —— 执行期间允许的最大价格偏差。

InpSignalExpiry —— 信号在取消前保持有效的蜡烛数量。





机构级风险与资金管理





InpRiskMode —— 选择固定手数、余额百分比或自动规模调整。

InpRiskPercent —— 每笔交易的自动手数风险百分比。

InpFixedLot / InpMaxLot —— 你的手动手数大小和绝对硬性规模上限。

InpDailyLossLimit (%) —— 在 EA 完全锁定当日交易之前允许的最大每日亏损百分比。

InpMaxDrawdown (%) —— 全局账户回撤上限（达到时平掉所有仓位）。

InpVolSizing 和 InpScoreSizing —— 切换高级的波动率和凯利准则规模计算引擎。

InpMaxExposure —— 允许的最大未平仓头寸总量（以手数计）。





动态目标与管理





InpRR1 / InpRR2 —— 止盈 1 和止盈 2 的风险回报比。

InpMinSL / InpMaxSL —— 动态止损设置的数学边界。

InpBEEnabled —— 开启自动保本（Auto Break-Even）。

InpBEAtR / InpBEOffset —— 何时触发保本（以 R 倍数计）以及锁定多少利润。

InpTrailingEnabled —— 开启动态追踪止损。

InpTrailMode —— 选择基于摆动、ATR 或混合型的追踪逻辑。





反经纪商与防御





InpVirtualSLTP —— 终极隐身模式；向经纪商隐藏止损位。

InpRandomizeOrders / InpRandLotVar / InpRandDelayMs —— 为执行时间和手数大小添加抖动，以迷惑经纪商的分析算法。

InpSpoofDetector / InpSpoofThreshold —— 检测并阻止在人为点差/DOM 欺骗峰值期间进行交易。

InpPriceValidator —— 在执行前通过外部 API 交叉验证 MT5 价格。