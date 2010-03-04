Paradigm MTF

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  • Saiful Izham Bin Hassan
    Saiful Izham Bin Hassan

    Saiful Izham Bin Hassan

    想象一个市场，混乱被清晰所取代。
    你可能已经注意到，在交易中，赢家与输家的区别不仅仅在于一个信号——而在于其背后逻辑的韧性。我叫 Syafiza，我专注于设计那些能在他人失败之处存活的机构级交易系统。
    当你了解我的作品时，你会发现一种根植于「强化型剥头皮交易」的理念。我不仅仅是编写智能交易系统（EA）；我打造的是防御性盾牌，能够隐藏你的策略，使其免受经纪商的操纵，并优化市场的每一个微观运动。
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Paradigm MTF：机构级算法交易

你是否曾眼睁睁看着自己的交易账户因突发的市场飙升而流血不止，内心深处明白一个零售级 Expert Advisor 根本保护不了你？你知道看到漂亮的历史回测在实盘条件下彻底崩溃有多么令人沮丧。因为你清楚零售机器人与真正机构级风险管理之间的关键区别，所以你将确切地看到为什么 Paradigm MTF 是你投资组合中最后需要添加的算法解决方案。

想象一下，你醒来，端起早咖啡，看到一系列完美执行的订单。想象一下，当你得知自己的资金受到军事级别的经纪商反操纵协议保护时，那种绝对安心的感觉。当你今天安装 Paradigm MTF 后，你终于会体验到与机构同台交易而非对抗它们的信心。

不公平的优势（为什么 Paradigm MTF 与众不同）

大多数 EA 失败是因为它们假设经纪商是朋友。Paradigm MTF 什么都不假设。它专为 MQL5 市场从头构建，利用专有的两阶段执行引擎（Two-Stage Execution Engine）和虚拟止损/止盈隐身模式（Virtual SL/TP Stealth Mode），完全向市场隐藏你真实的止损位。

感受安全：我们的硬净值守卫（Hard Equity Guard）和每日亏损锁定（Daily Loss Lockout）意味着你的账户在数学上受到保护，免受黑天鹅事件的冲击。
看见精确：我们的多时间框架市场状态检测（Multi-Timeframe Market Regime Detection）在视觉上和逻辑上适应趋势、波动或盘整市场，确保仅在胜算大幅偏向你时才进行交易。
听见噪音的沉寂：内置的 DOM/点差欺骗检测器（DOM/Spread Spoof Detector）无声地过滤掉经纪商的点差操纵，让你远离人为引发的亏损交易。

核心功能

- 虚拟隐身防御（Virtual Stealth Defense）：向经纪商隐藏你的止损和止盈水平，防止止损猎杀。
- 动态凯利仓位计算（Dynamic Kelly Sizing）：根据特定信号组合的数学概率和当前市场波动率自动计算手数大小。
- 净额反转保护（Netting Reversal Shield）：完美处理复杂净额账户的平仓数量限制和反转陷阱，而这些问题会让较弱的 EA 崩溃。
- 机构级节奏限制（Institutional Pacing Limits）：通过强制每日交易限额和交易后冷却期，防止过度交易和费用侵蚀。
- 多时间框架矩阵（Multi-Timeframe Matrix）：交叉参考 H4 趋势、H1 动能和 M15 入场触发器，实现狙击式入场。

完整参数详解

当你配置 Paradigm MTF 时，你拥有完全的控制权。以下是将你置于驾驶席的可自定义输入参数：

常规设置

InpMagic（EA 魔术号）—— Paradigm MTF 交易的唯一标识符。
InpEnableBuy / InpEnableSell —— 独立开启做多和做空交易。
InpStrictMode —— 强制 EA 在入场前要求 H4 的绝对协同确认。

概率评分阈值

InpH4MinScore（0-10）—— 验证方向所需的最低 H4 趋势强度分数。
InpH1MinScore（0-10）—— 所需的最低 H1 动能分数。
InpM15MinTrigger（0-10）—— 所需的最低 M15 入场触发数量。
InpMaxOpposite —— 各时间框架间允许的最大矛盾信号数量。

执行与安全过滤器

InpMaxSpread / InpMaxSlippage —— 允许交易的最大点差和滑点（以点为单位）。
InpMaxDeviation —— 执行期间允许的最大价格偏差。
InpSignalExpiry —— 信号在取消前保持有效的蜡烛数量。

机构级风险与资金管理

InpRiskMode —— 选择固定手数、余额百分比或自动规模调整。
InpRiskPercent —— 每笔交易的自动手数风险百分比。
InpFixedLot / InpMaxLot —— 你的手动手数大小和绝对硬性规模上限。
InpDailyLossLimit (%) —— 在 EA 完全锁定当日交易之前允许的最大每日亏损百分比。
InpMaxDrawdown (%) —— 全局账户回撤上限（达到时平掉所有仓位）。
InpVolSizing 和 InpScoreSizing —— 切换高级的波动率和凯利准则规模计算引擎。
InpMaxExposure —— 允许的最大未平仓头寸总量（以手数计）。

动态目标与管理

InpRR1 / InpRR2 —— 止盈 1 和止盈 2 的风险回报比。
InpMinSL / InpMaxSL —— 动态止损设置的数学边界。
InpBEEnabled —— 开启自动保本（Auto Break-Even）。
InpBEAtR / InpBEOffset —— 何时触发保本（以 R 倍数计）以及锁定多少利润。
InpTrailingEnabled —— 开启动态追踪止损。
InpTrailMode —— 选择基于摆动、ATR 或混合型的追踪逻辑。

反经纪商与防御

InpVirtualSLTP —— 终极隐身模式；向经纪商隐藏止损位。
InpRandomizeOrders / InpRandLotVar / InpRandDelayMs —— 为执行时间和手数大小添加抖动，以迷惑经纪商的分析算法。
InpSpoofDetector / InpSpoofThreshold —— 检测并阻止在人为点差/DOM 欺骗峰值期间进行交易。
InpPriceValidator —— 在执行前通过外部 API 交叉验证 MT5 价格。 
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LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.52 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
专家
请注意，我不会通过任何第三方经销商、代理或其他分销渠道销售此 EA。 监控 -  实时信号 公开频道 - 这里 此 EA 交易两个品种，并寻找它们之间的短期失衡。当两个品种的走势偏离它们通常的正常关系时，EA 可以开仓，并在失衡变小时平仓。 这不是网格 EA。这不是马丁格尔。EA 不会打开很多恢复订单。每个品种只使用 1 个持仓。 它不是为了在回撤中持仓很多天而设计的。 EA 在开仓前使用过滤器。如果市场条件不好，它可以跳过交易。 EA 输入参数: 主要交易品种 - 用于交易的第一个品种。 次要品种 - 用于比较和交易的第二个品种。 分析时间周期 - 用于计算的时间周期。 历史数据深度 - EA 检查多少根K线用于计算。 Entry Threshold - EA 开仓前失衡必须有多强。数值越高，交易越少，但信号越强。 Exit Threshold - EA 判断失衡已经变小并且可以平仓的水平。 Close Target - 平仓的利润目标。较小的值可以更快平仓。较大的值可以等待更多利润。 Beta Smoothing - 使信号更稳定，并减少市场噪音。 Min Correlation
SomaGold
Andrii Soma
5 (10)
专家
SomaGold 是一款专为 MetaTrader 5 打造的多策略突破型智能交易系统（EA），仅适用于黄金（XAUUSD）。一张图表、一个 EA，32 套独立策略并行运行，构成单一、分散化的组合。 实时信号。 这是我在 MQL5 上发布的第一款 EA。为在上线时让更多人能够入手，我采用透明的阶梯定价模式： 首发价：100 USD 每售出 10 份拷贝，价格上涨 100 USD 早期购买者在产品生命周期内锁定最低价格。 理念 与其运行单一、容易过度拟合某一狭窄市况的设置，SomaGold 自带一套精选的 32 套预调策略，全部在同一黄金图表上的单个 EA 中并行运行。 每套策略拥有各自的 magic number、注释、时间周期、摆动识别参数、出场规则、新闻距离与手数步长。它们共享同一执行引擎但独立交易，因此您可在多个时间周期与突破宽度上获得真正的分散化，而无需管理大量图表。 组合构建 我进行了 48 次完全不同的优化： 首先，我在 2 个时间段上运行优化： 2018–2023 2020–2025 时间周期分为 4 组： D1、H12、H8、H4 突破宽度有三种变体： V1 Bro
Microedge Neural Matrix EA
Peter Robert Grange
5 (4)
专家
MICROEDGE NEURAL MATRIX EA 市场结构边界上的精准交易 实盘账户监控 https://www.mql5.com/en/signals/2383765 您可以通过公开信号观察 MicroEdge Neural Matrix EA 在真实市场环境中的运行情况，包括当前与历史交易、余额与净值变化、实际回撤、交易频率，以及订单在真实经纪商环境中的执行表现。 历史回测展示系统架构在过去市场数据中的运行方式，而实盘信号则展示系统在当前市场条件下的真实表现。 产品概述 MicroEdge Neural Matrix EA 是一套结构化算法交易系统，专门为 XAUUSD 黄金 H1 周期 开发。 系统将市场视为一个持续变化的动态矩阵，其中包括价格结构、动量、波动率、流动性、交易时段特征以及价格方向性扩张。 MicroEdge 不会因为每一根K线的波动就立即作出反应，也不会仅仅因为市场开始移动就开启交易。系统会在多个内部条件形成一致后，才允许执行交易。 它的目标并不是持续不断地交易。 它的目标是识别结构清晰的市场机会，过滤不稳定环境，并以纪律化方式完成执行。 精准。智能。执行。
作者的更多信息
Tradify unity
Saiful Izham Bin Hassan
专家
Tradify 是一套量化交易系统，专为机构级的市场分析与执行而设计。该系统结合多时间框架协同策略、分形几何与斐波那契数学，以识别高概率的入场区域。 核心方法 系统基于三屏框架运行，确保仅在短期入场、中期趋势和长期偏向完全同步时才执行交易。该方法最大限度减少逆势波动的风险，并过滤市场噪音。 主要特点 多时间框架同步：自动对齐三个不同时间框架以确认趋势方向。 分形摆动分析：利用数学分形点识别关键支撑与阻力位。 斐波那契入场逻辑：在既定趋势内的优化回撤水平执行订单。 量化过滤器：采用赫斯特指数和香农熵来衡量趋势持续性及市场复杂度。 隐匿执行：使用内部止损和止盈水平管理仓位，不向经纪商服务器暴露这些水平。 自营交易公司风控：包含符合专业交易要求的硬性权益止损和每日回撤限额。 参数概览 宏观体制风险标量 宏观体制：可选择“强一致”、“冲突”或“危机”体制，以调整全局风险暴露和止损大小。 三屏设置 低时间框架：用于分形检测和入场执行的主图表。 中时间框架：用于二次确认趋势的中间图表。 高时间框架：用于确定主要市场偏向的最高级别图表。 风险管理 每日亏损限额：在EA停止前，
Wonderful Institutional Breakout Engine
Saiful Izham Bin Hassan
专家
Wonderful 是一套专为 MetaTrader 5 设计的自动化交易系统，专注于多个货币对的突破策略。该系统识别潜在的价格变动，并在价格突破计算出的关键水平时挂入挂单，以捕捉动量行情。 该应用程序内置了风险管理保护功能，包括对经纪商不可见的虚拟止损位。它还会监控账户整体回撤以及每日交易次数限制，以保持系统运行的纪律性。 优势与特点 - **多品种交易：** 系统可同时监控和交易多个交易品种，仅需打开一个图表。 - **突破执行：** 使用在当前价格策略性距离处放置的挂单止损单来管理入场。 - **虚拟保护：** 支持隐身模式，止损和止盈水平在系统内部管理，不对经纪商可见。 - **动态波动调整：** 可开启平均真实波幅（ATR）功能，根据当前市场波动动态调整入场距离。 - **利润管理：** 包括部分获利了结以及当交易达到特定利润目标后将止损移至开仓价的功能。 - **风险控制：** 设有每日净值回撤上限和最大连续亏损次数，超出后暂停交易。 - **信息面板：** 直接在图表上实时显示状态和账户指标。 常规设置 - **魔术号：** 系统管理自身交易的唯一标识符。 -
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Tickify Hedge Recovery
Saiful Izham Bin Hassan
专家
Tickify EA：量化对冲与恢复引擎 在金融市场交易需要纪律、精准以及在条件意外变化时管理风险的能力。您知道，单纯使用止损单往往会在市场暂时回撤时锁定不必要的资本损失。您需要一套能够适应、重新计算并恢复的系统。 Tickify 是一款专为 MetaTrader 5 对冲环境设计的高级算法交易系统。Tickify 不是用僵化的假设去预测市场，而是作为一个动态恢复引擎运行。当头寸面临不利走势时，系统不会简单地接受亏损。相反，它利用数学算法和实时波动率跟踪来部署精确的恢复篮子。这确保即使是一次轻微的市场回调也能将整个序列扭亏为盈，并在达到目标的瞬间自动平仓整个篮子。 核心优势 自适应市场机制 固定网格系统之所以失败，是因为它们无法适应市场速度的变化。Tickify 配备了 Apex 波动率引擎。通过持续测量平均真实波幅，系统动态地调整恢复订单的间隔。在混乱的市场中，它会扩大防御姿态以保护您的保证金。在平静的市场中，它会收紧精度，以利用较窄的价格区间。 机构级风险管理 您的资本受到多重安全机制的保护。Tickify 包含硬性的全局净值回撤限制、动态点差保护（防止在不利的经纪商报
Chinggey Untung
Saiful Izham Bin Hassan
专家
Chinggey Untung 是一款面向机构级的多策略智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 平台设计。它结合了神经趋势引擎与量子矩阵恢复系统，以绝对的技术精度管理市场波动。 该系统利用统计学的三维向量相关矩阵监控市场失衡，并通过资本保护电路在高影响事件中保障资金安全。 主要策略特点 神经趋势分析：采用高速移动平均线和动量滤波器，基于统计概率识别主要市场方向。 量子矩阵引擎：实现在非趋势市场中管理交易篮子所需的结构化恢复逻辑。 相关矩阵同步：监控主品种与辅助资产之间的关系，以确认入场信号并中和风险。 数据韧性：内置二进制状态持久引擎，使 EA 能在终端重启或系统故障后恢复运行。 本地化仪表盘：图表上的显示面板支持英语、马来语和中文，清晰展示运行状态。 推荐环境 账户类型：必须使用对冲账户（Hedging）。 杠杆：建议 1:100 或更高。 品种：针对高流动性品种优化，如黄金（XAUUSD）和主要货币对。 VPS：建议使用低延迟的虚拟专用服务器以保证持续运行。 输入参数 神经与情绪矩阵 分析时间框架：用于神经趋势计算的时间框架。 神经阈值：确认信号所需的最小
FREE
Emegencyrify Sovereign
Saiful Izham Bin Hassan
专家
Emegencyrify 是一个专为系统化执行而设计的趋势跟踪交易系统。它结合了趋势组件与波动率过滤器，以识别和管理市场走势。该系统专注于入场对齐和风险管理，从而在不同市场条件下保持稳定性。 功能特点 趋势识别：使用特定的趋势组件和成交量加权平均价格过滤器，使交易与市场方向保持一致。 基于波动率的管理：交易出场和调整通过波动率指标计算，以适应当前市场状况。 隐形执行：包含虚拟出场选项，用于内部管理头寸。 资金管理模型：提供多种头寸规模计算模型，包括分数式资金管理和波动率调整手数分配。 保护机制：内置安全功能，监控每日回撤和品种相关性。 参数设置 策略架构 Tenkan-sen：短期趋势组件的周期。 Kijun-sen：中期趋势组件的周期。 Senkou Span B：长期趋势组件的周期。 Entry TF：用于生成入场信号的时间框架。 Global TF：用于确认趋势的更高时间框架。 防御与收益 虚拟出场：启用或禁用隐藏的止损和止盈水平。 每日回撤百分比（Daily Drawdown %）：单日允许的最大权益下降幅度。 每日最大亏损次数（Max Daily Losses
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Precious Ironclad
Saiful Izham Bin Hassan
专家
Precious 是一款专为机构级网格管理设计的量化交易系统。它通过结合基于波动率的间距与分层退出策略，专注于风险控制和自适应执行。该系统适合需要精确控制持仓组合及回撤保护的专业交易者。 核心功能 自适应波动率网格：系统使用基于 ATR（平均真实波幅）的计算来动态调整网格间距。这确保在高波动时期层级之间的距离扩大，而在市场平静时期缩小。 趋势感知执行：集成的 ADX（平均趋向指数）状态检测用于监控趋势强度。如果主导趋势强烈逆持仓方向运行，系统可以暂停增加新的网格层级。 分层管理系统：包含三个阶段的管理流程： - 收割（Harvest）：在第一个利润目标位自动平仓指定百分比的仓位。 - 保护（Protect）：使用隐形虚拟止盈水平，向市场参与者隐藏目标位。 - 削减（Trim）：实现一种防御机制，当回撤达到特定阈值时减少交易量，旨在保存资本。 高级风险控制：提供机构级风险工具，包括 VaR（风险价值）置信水平、基于净值的批量缩放以及波动率调整的头寸规模。 操作要求 平台：MetaTrader 5 品种：针对 XAUUSD（黄金）进行了优化，但兼容主要货币对。 时间周期：推荐 M15
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XAUtify Gold Correlation
Saiful Izham Bin Hassan
专家
XAUtify 是一套专为 XAUUSD（黄金）市场设计的高级量化交易系统。与依赖移动平均线、RSI 或 MACD 等滞后方向性指标的传统零售智能交易系统（EA）不同，XAUtify 基于多代理相关性与统计套利框架构建。它实时监测黄金与预定义的相关资产篮子（包括主要货币对和美元指数）之间的数学关系，以识别结构性定价失灵。 其核心方法基于统计均值回归。历史相关性强的金融资产通常会同向波动。当它们显著偏离时，往往意味着存在暂时性定价异常，并最终会得到修正。XAUtify 实时计算这些偏离，等待极端统计偏差出现后才执行交易，以捕捉价格回归均值的机会。 核心数学组件 1. 多代理协整：XAUtify 不孤立地看待黄金，而是将 XAUUSD 与多个代理（如 AUDUSD、USDCHF、XAGUSD、USDCAD）进行交叉比对。通过衡量黄金与这些资产之间的价差，系统构建出高精度的相对估值模型。 2. 动态卡尔曼滤波：金融市场噪音极大。传统移动平均线存在滞后性，且对突发的波动率飙升反应不佳。XAUtify 采用动态卡尔曼滤波——一种递归算法，能够滤除价格噪音，持续估计资产真实、潜在的公允价
Gold Epic Fury
Saiful Izham Bin Hassan
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黄金史诗狂怒 (Gold Epic Fury) 是一套专为 XAUUSD（黄金）设计的专业交易系统。该智能交易系统结合了 Parabolic SAR、MACD 和 RSI 指标，用于识别市场动量与入场点。它采用先进的执行引擎，配备事务状态机，确保在高波动市场时期的可靠性。 系统包含多时间周期趋势过滤器，使交易与主导市场方向保持一致。此外，还设有动态波动率自适应 RSI 过滤器，基于标准差调整敏感度，帮助避免在市场耗竭阶段入场。 主要特点 - 使用 Parabolic SAR 进行多时间周期趋势对齐。 - 波动率自适应信号过滤。 - 包含重试逻辑和滑点扩展的高级交易执行。 - 集成恢复管理器，具有基于回撤激活的锁仓和网格选项。 - 使用原生 MQL5 经济日历的自动新闻过滤器。 - 用于详细性能审计的取证日志。 - 通过全局矩阵管理器实现跨图表风险同步。 资金管理 系统包含多层资本保护机制。用户可以设定每日利润与亏损限额、净值增长目标以及保证金监视器。该智能交易系统可运行于隐形模式，此时止损和止盈水平在内部管理，对经纪商不可见。 输入参数 资金管理 - 风险模型：选择基于
Goldenify
Saiful Izham Bin Hassan
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Goldenify 是一款专业的量化交易工作站，专为黄金及其他主要品种的高精度交易而设计。它采用集成决策流形，结合了经典技术分析、形态识别与高级风控协议。 该系统聚焦于资本保全与执行质量，内置机构级的动态头寸规模调整和隐形订单管理模块。 主要功能 Goldenify 采用多层次的市场分析方法： - 集成策略：EA 结合技术指标（MACD、RSI、EMA）、价格行为形态和波动率分析来评估市场状况。 - 机构级风控：包括分数凯利仓位计算、基于交易表现的动态风险缩放，以及锁定日内利润的权益卡扣功能。 - 隐形执行：具有隐形止损和止盈级别，以及虚拟挂单功能，最大程度减少在 broker 服务器上的交易痕迹。 - 时段控制：内置伦敦、纽约和亚洲时段的过滤器，专注于高流动性时段。 - 多周期共振：分析更高时间周期的趋势，确保入场方向与市场主趋势一致。 - 新闻过滤器：可选功能，在高影响新闻事件期间暂停交易。 输入参数 参数按逻辑模块组织，便于配置： 交易设置 - Symbol Name（品种名称）：指定交易品种（留空则使用当前图表品种）。 - Base Timeframe（基础时间
Fibonify
Saiful Izham Bin Hassan
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Fibonify 是一款专为 MetaTrader 5 平台设计的高级自动化交易系统。它采用机构级斐波那契汇聚引擎，识别高概率交易机会。该系统将经典斐波那契水平与多种技术指标相结合，为专业交易提供稳健的框架。 核心功能 该智能交易系统基于多层分析引擎构建，确保每笔交易都满足特定的汇聚标准。 斐波那契汇聚引擎：基于可自定义的回溯周期，自动计算机构级水平，包括扩展区和回撤区。 多指标验证：在执行交易前，使用相对强弱指数 (RSI)、移动平均线 (MA) 和布林带确认趋势强度和波动率条件。 高级保护套件：包含每日回撤断路器以及净值锁定系统，用于保护利润和账户资金。 操作灵活性：提供四种不同的交易模式，允许系统使用限价单或止损单适应趋势和区间市场环境。 隐身技术：支持隐藏的止盈和止损水平，防止在快速波动的市场中发生价格操纵和滑点。 交互式仪表板：提供实时状态更新、当前回撤统计信息，以及一键暂停系统或关闭所有持仓的控制功能。 集成新闻过滤器：帮助避免在可能引发不可预测市场波动的高影响经济事件期间进行交易。 策略参数 参数按逻辑模块组织，可根据您的交易风格和风险承受能力进行精确自定义。
Recoverify Advanced Zone Recovery
Saiful Izham Bin Hassan
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Recoverify 是一款专为 MetaTrader 5 设计的专业交易工具，旨在通过数学化区域恢复机制来管理交易持仓。该系统通过建立恢复区域并采用结构化的对冲方法，达到集体止盈水平，从而专注于恢复亏损的交易。 该应用程序适合偏好系统性持仓管理的交易者，无论是手动入场还是通过自动信号。 核心功能 区域恢复引擎：在定义的价格范围内管理持仓的数学方法。 自动止盈：为一系列恢复交易计算盈亏平衡点或盈利点。 ATR 动态调整：根据当前市场波动自动调整恢复区域的大小。 隐身模式：对经纪商服务器隐藏止盈和止损水平。 盈亏平衡保护：达到目标后将止损移动至盈亏平衡点，以保护初始利润。 多时间框架 RSI 过滤器：集成的自动入场模式，使用多个时间框架的 RSI 信号。 断路器：包含保证金保护和对冲限制，以管理账户权益。 操作模式 该系统提供两种主要操作方式： 手动模式：交易者可以使用图表上的仪表板按钮手动启动恢复周期。 自动模式：系统使用多时间框架 RSI 策略自动识别潜在的入场点。 输入参数 区域恢复引擎 恢复区域大小：恢复订单之间的点差距离。 止盈：初始交易的目标盈利点数。 止损：可
Detandorify Institutional Grid
Saiful Izham Bin Hassan
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Detandorify 是一款专为 MetaTrader 5 设计的专业交易系统，采用网格方式管理市场仓位。该系统注重机构级执行质量和全面风险管理，以应对不同的市场环境。 该引擎通过在特定间隔放置一系列订单来运作，从而利用市场波动性。它包含多个过滤条件以优化入场，以及多种出场策略来锁定利润或限制风险。 主要特点 方向控制：用户可以独立启用或禁用买入和卖出操作。 动态网格技术：系统可根据当前市场波动率，使用平均真实波幅（ATR）调整网格订单之间的距离。 趋势过滤：内置的 ADX 过滤器帮助系统识别趋势强度，避免在可能超出网格限制的高动量阶段进行交易。 RSI 入场过滤：可选的 RSI 指标，用于确定网格序列中首笔订单的入场时机。 虚拟管理：支持影子止盈和止损水平，这些水平由 EA 内部管理，不会发送到经纪商服务器。 多模式移动止损：高级移动止损功能，可使用 K 线、分形、点数或相对于 ATR 的值。 机构级仪表盘：图表上的面板实时显示账户净值、保证金水平、分方向盈亏及执行滑点。 交易时间表：内置时间过滤器和新闻封锁功能，用以避开高影响力的经济事件。 风险管理 系统内置多层保护：
Gold Harvester Pro
Saiful Izham Bin Hassan
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Gold Harvester Pro 是一套专门为 XAUUSD（黄金）货币对开发的交易系统。该系统设计用于 M5 和 M15 时间周期。它通过分析成交量峰值和识别流动性区域来确定潜在的市场入场点。该程序包含多种风险管理算法，可根据市场波动率和历史表现调整头寸大小。 交易逻辑 程序监控市场中成交量显著放大的区域，以识别活跃度提升的位置。它通过计算用户自定义周期内的最高价和最低价来界定流动性区域。交易执行采用即时市价单或挂止损单，以捕捉价格动能。内置基于 200 周期指数移动平均线（EMA）的趋势过滤器，使交易方向与长期市场趋势保持一致。 主要特点 - 通过成交量峰值检测生成入场信号 - 分析流动性区域以设置止损和止盈 - 可选择不同的资金管理算法，包括基于波动率的风险控制 - 基于伦敦和纽约市场时段的交易限制 - 内部管理止损水平，无需向服务器发送数据即可监控交易 - 保护功能：每日亏损限额和账户回撤停止 - 自动部分获利和移动止损功能 输入参数 策略设置 - Lookback Bars（回溯K线数） – 用于计算流动性范围的K线数量 - Volume Threshold（成交量
Honkify
Saiful Izham Bin Hassan
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Honkify 是一套专为 MetaTrader 5 平台设计的专业交易系统。它采用模块化架构，将高级数学滤波与稳健的资金管理相结合。该系统通过线性回归通道和卡尔曼滤波器的组合来识别市场状况，能够适应趋势行情和震荡行情。 核心功能 双引擎滤波：使用线性回归通道和卡尔曼滤波器判断市场方向与波动率水平。 自适应网格逻辑：基于平均真实波幅（ATR）设置入场间距，实现智能网格系统。 专业资金管理：包含多层风控机制，如基于净值的止损和账户绝对回撤限额。 动态头寸计算：提供多种头寸规模计算方法，包括固定手数、每笔交易风险百分比以及凯利公式。 时段控制：可设置特定交易时段，避开低流动性时期。 可视化界面：在图表上实时显示系统状态、回撤水平和持仓风险。 输入参数 风险管理 初始手数：序列中首笔交易的起始开仓量。 最大网格订单数：单个序列允许的最大持仓总数。 净值止损百分比：当账户净值下跌该百分比时，平掉所有仓位。 最大点差（点数）：市场点差过高时阻止新开仓。 移动止损距离：跟随价格移动的虚拟止损，用于保护利润。 保本触发点：当利润达到设定值后，将止损移至开仓价。 网格倍数：用于计算后续网格订单手数
Brainify
Saiful Izham Bin Hassan
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Brainify 是一套为 MetaTrader 5 平台设计的自动化交易系统。它采用多策略框架，能够从单个图表上同时识别并交易多个货币对。该系统整合了多种执行协议（从剥头皮到趋势跟踪），并通过一个中心化的智能矩阵进行管理。 主要特点 系统包含多个独立模块，可根据不同交易风格进行定制： 多品种管理：程序高效监控并交易指定的品种列表。 剥头皮协议：包含专为高频交易和短期价格波动设计的模块。 区间交易：采用基于时段的区间交易逻辑，在波动率较低的时段尤其有效。 趋势对齐：利用先进的趋势跟踪指标，使交易与当前市场趋势同步。 信号智能：通过共识逻辑和导航模块筛选入场信号并管理离场点。 风险管理体系 安全性是该系统的核心组成部分，具备多层保护： 虚拟保护：在内部管理止损和止盈水平，以防范市场跳空。 回撤控制：自动监控账户净值，并根据用户设置限制最大回撤。 自动对冲：包含在市场高波动或显著回撤期间保护净值的模块。 新闻过滤器：集成新闻管理器，避免在高影响经济事件期间交易。 输入参数 参数按逻辑分类排列，便于配置。 主矩阵设置 Pairs：系统将监控的货币对列表，以英文逗号分隔。 Oper
Martingify
Saiful Izham Bin Hassan
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Martingify 是一款专业的智能交易系统（EA），专为在 MetaTrader 5 平台上进行自动化交易而设计。它采用结构化的数学方法进行交易管理，将内置的机器学习逻辑与高级安全功能相结合，以应对各种市场状况。 该系统利用内置的卡尔曼滤波器和线性回归引擎来分析市场动能和波动性，从而识别入场点并动态调整网格间距。一旦开仓，该智能交易系统便会使用可自定义的恢复机制来管理该笔交易。它包含多层保护措施，以确保交易活动始终保持在已定义的风险参数范围之内。 核心特点 100% 原生机器学习：利用内置的卡尔曼滤波器和线性回归模型来适应市场波动，无需外部 DLL 或 ONNX 依赖。 高级网格对冲机制：一种自动恢复算法，可动态地将盈利最高的持仓与亏损最高的持仓配对，当两者的组合净收益为正时，同时平仓这两笔订单。 通用经纪商缩放适配：所有距离输入现已标准化为点数（Pips）。系统会自动检测经纪商的报价格式（2位、3位、4位或5位小数），并自动缩放内部计算。 周末跳空保护：一项自动保护功能，可在周五市场收盘前平掉所有持仓并暂停交易。 隐形交易管理：由智能交易系统内部管理的虚拟止损和止盈水平。
Wyckoffy Smart Wyckoff VSA Engine
Saiful Izham Bin Hassan
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Wyckoffy 是一款专为 MetaTrader 5 设计的交易系统，它运用威科夫理论和成交量价差分析（VSA）来识别机构资金的市场动向。该程序通过分析市场结构和成交量动态，判断吸筹与派发阶段。 主要优势 该系统聚焦于市场逻辑，识别大型市场参与者的行为。它将结构分析与成交量形态相结合，以确认价格运动。程序内置了多层风控保护，例如每日亏损限制和波动率过滤器，用以管理市场风险。 核心功能 市场阶段识别：程序可识别不同的市场阶段，包括吸筹、上涨、派发和下跌。 成交量价差分析（VSA）：利用高潮上涨、弹簧、无需求等 VSA 信号，确认入场和出场点。 机构级风险管理：基于账户风险动态计算头寸规模，并设有每日亏损和每日盈利的断路器机制。 执行保护：隐身模式可管理虚拟止损和止盈水平，同时提供滑点与点差过滤器。 多时间周期过滤：通过更高时间周期的分析，确保交易与主趋势保持一致。 输入参数 机构级风险管理 按风险百分比计算头寸：启用或禁用基于账户风险的动态手数计算。 单笔交易风险%：每笔交易愿意承担的账户余额百分比。 权益回撤时降低风险：当账户净值下降时，自动调低风险设置。 固定手数：禁用动态
Area Breaker Elit Pro
Saiful Izham Bin Hassan
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Area Breaker Elit Pro Area Breaker Elit Pro 是一款专为 MetaTrader 5 设计的高性能、机构级交易系统。它利用基于密度的空间聚类算法（DBSCAN）来高精度识别高流动性节点以及供需区域。该系统通过先进的“Metal Beast”智能模块，能够交易标准货币对和贵金属（黄金、白银），并过滤机构级别的价格位移和成交量激增。 核心技术 该引擎通过分析历史价格转折点并将其聚类为“流动性口袋”来识别区域。与传统的支撑阻力系统不同，Area Breaker Elit Pro 会根据区域的历史重要性和聚类内价格行为的密度来对其进行加权。 Breaker Block 引擎 系统包含一个专门用于检测机构“Breaker Block”的模块。该逻辑识别关键水平被显著位移和成交量突破的时机，从而翻转区域的极性（例如支撑变为阻力），以捕捉高概率的重新测试入场点。 账户保护与全局风险 为保护您的资金，该 EA 配备了一套全面的账户保护工具。这包括基于净值的目标平仓、回撤防护，以及用于跨多个图表和品种同步风险敞口的“主控矩阵”系统。 主要特点 - 机构
Armani Pro Quantitative
Saiful Izham Bin Hassan
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Armani Pro 是一套用于 MetaTrader 5 的多时间框架交易系统。它分析 H4、H1 和 M15 图表上的机构市场结构。该系统使用评分机制来评估交易条件，仅当所有时间框架都满足预设标准时才会触发交易。 主要策略逻辑 该策略基于机构一致性。它识别 H4 时间框架上的主要趋势。一旦趋势确立，系统会寻找 H1 图表上的确认信号。M15 时间框架用于在特定价格行为条件满足时触发入场。这种方法确保只在多个时间框架显示一致时才进行交易。 内置功能 该系统包含一个风险管理模块，允许用户定义每笔交易的风险。它还具备资金管理工具，例如每日亏损限额和最大回撤保护。为管理持仓，系统使用基于市场波动和价格摆动点的混合式移动止损和盈亏平衡机制。 常规设置 Magic Number：该系统开仓单子的唯一标识符。 Enable Buy Trades：允许系统开立多头仓位。 Enable Sell Trades：允许系统开立空头仓位。 H4 Strict Mode：在 H4 时间框架上要求更高的评分标准来识别趋势。 评分阈值 H4 Min Score：H4 时间框架所需的最低评分。
Awang Quant Pro
Saiful Izham Bin Hassan
专家
Awang Quant Bot 是一款专为 MetaTrader 5 平台设计的自动化交易系统。它将多种技术指标与高级风险管理模块相结合，以识别并管理交易机会。该系统采用模块化设计，可灵活配置，从趋势跟踪到均值回归策略均可支持。 主要功能 三重锁定执行：系统结合随机相对强弱指数、布林带和抛物线转向指标，在确认的波动期内确定入场时机。 主权护盾：包含平滑化的平均阴阳烛趋势过滤以及基于斐波那契的自动利润目标。 先锋风险模块：提供高级资产保护，包括硬性回撤止损和专用的对冲恢复系统，用于篮子交易管理。 幽灵协议：通过隐藏止盈和止损位，避免其显示在经纪商服务器上。 量子阿尔法：整合更高时间框架的趋势分析，确保入场方向与主要市场趋势一致。 机构级头寸缩放：提供专业的头寸规模计算方法，包括风险价值（VaR）和波动率调整后的入场量。 技术要求 平台：MetaTrader 5 账户类型：推荐使用对冲账户 最低余额：500 美元 推荐时间框架：M15、H1 输入参数 常规设置 MagicNumber：智能交易系统的唯一标识，用于识别其自己的订单。 Risk_Profile：选择保守、温和或激进的
Hftify Institutional Quant
Saiful Izham Bin Hassan
专家
HFTify 是一款专为现代市场环境中的高频交易风格设计的智能交易系统（EA）。它利用先进的执行逻辑来识别短期价格波动和低效机会并采取行动。该系统以机构级的风险管理和执行精度为核心进行构建。 HFTify 的核心逻辑涉及使用影子挂单区域和隐形执行，以尽量减少对市场的影响。它包含一套安全协议，旨在高波动或不利市场条件下保护交易账户。 主要特点 动态波动率缩放：基于实时市场波动率，使用 ATR 计算自动调整交易参数。 机构级安全防护：设有净值紧急停用开关、每日盈亏限额和连续亏损保护，以保障资金安全。 隐形保护：利用虚拟止损和止盈水平，隐藏执行目标，防止外部观察。 集成新闻过滤器：在高影响力经济事件期间自动暂停交易，避免不可预测的价格飙升。 相关性防护：监控跨相关资产的投资组合敞口，防止在相似市场板块中过度杠杆化。 输入参数 主配置 风险档案：可选择保守、平衡和激进三种预设。 灾难倍数：二级止损机制的备用倍数。 最小持仓时间：确保交易满足最低持续时间要求的保护机制。 常规设置 魔术号：EA 持仓的唯一识别编号。 滑点：交易执行允许的最大价格偏差。 隐形模式：虚拟保护级别的开关。 授权账
Bollingerify
Saiful Izham Bin Hassan
专家
Bollingerify 是一款专为 MetaTrader 5 平台设计的专业均值回归交易系统。该系统将布林带分析与机构交易理念相结合，以识别市场中的反转点。它采用模块化框架构建，确保在不同市场条件下保持稳定和高效。 核心功能 机构逻辑：系统整合了订单块（Orderblocks）和公允价值缺口（Fair Value Gaps）等概念，以优化入场信号。 市场过滤：内置的效率过滤器和趋势防护机制帮助系统识别合适的市场环境。 波动率感知：使用动态止损和时段乘数，适应不断变化的波动率。 风险保护：包含一套全面的安全工具，具备峰值检测和账户敞口保护功能。 交易管理：支持多级止盈、自动保本和结构性跟踪止损。 新闻过滤：内置过滤器，用于管理高影响新闻事件期间的交易活动。 参数设置 新闻过滤器设置 Use News Filter：启用或禁用新闻过滤系统。 Stop Before Minutes：新闻事件前暂停交易的分钟数。 Stop After Minutes：新闻事件后恢复交易的分钟数。 Filter High Impact：启用对高影响新闻的保护。 Filter Medium Impact：
Kutip wang
Saiful Izham Bin Hassan
专家
Kutip Wang 是一个为 MetaTrader 5 平台设计的合成矩阵套利系统。该引擎构建了一个多资产合成矩阵，用于识别并利用多种交易品种之间的方向性失衡。它采用机构级架构来管理复杂的资产相关性和执行逻辑。 该系统聚焦于一个合成资产集合，包括 XAU、XAG、EUR、GBP、AUD、NZD、USD、CAD、CHF、JPY 和 SGD。通过分析这些资产之间的相互关系，Kutip Wang 旨在通过精确的向量执行和先进的数学过滤来捕捉 Alpha。 功能特点 该引擎集成了一套完整的分析工具，用于监控市场状态和管理风险： 多资产合成矩阵：同时监控多个货币对和商品对，以寻找交易机会。 先进数学内核：使用 Z-Score、皮尔逊相关性和卡尔曼滤波进行信号处理。 市场状态检测：采用贝叶斯和马尔可夫状态切换，以适应不断变化的市场条件。 波动率预测：包含 GARCH(1,1) 和 Ornstein-Uhlenbeck 过程，用于前瞻性波动率管理。 智能资金分配：采用凯利准则和 Ralph Vince 最优 f 进行算法仓位 sizing。 全面风险管理：包括基于 ATR 的移动止损、CV
Harmonicify
Saiful Izham Bin Hassan
专家
Harmonicify 是一款高性能的形态检测引擎，专为需要几何精度与统计验证相结合的专业交易者设计。与标准的谐波工具不同，该系统使用机构级的量化过滤器，在执行前对每个信号进行审计。 主要功能 高级形态检测：支持 Gartley、Bat、Butterfly、Crab、Shark、Cypher、5-0 和 Three Drives。 量化逻辑：使用 Hurst 指数衡量市场持续性，过滤随机噪声。 统计验证：集成 Z-Score 标准化，识别反转区域的极端价格。 时间几何：基于斐波那契时间对称性对形态进行审计，提高反转概率。 机构级仪表板：实时提供环境审计，包括点差监控和资金保护。 量化审计 该引擎对每个几何形态执行多步骤数学审计： Hurst 指数审计：验证价格行为是趋势性还是均值回归。 Z-Score 分析：确保入场点处于统计异常水平。 趋势质量：使用线性回归的 R 平方值衡量价格走势的平滑度。 时间对称性：使用斐波那契时间比率验证价格运动的持续时间。 视觉智能 系统包含高保真视觉界面，显示： 实时风险敞口和账户信息。 实时环境审计及点差比率监控。 带标注潜在反转区（PRZ
XAU Hedgify Portfolio Guardian
Saiful Izham Bin Hassan
专家
XAU Hedgify 投资组合守护者 是一款专业的风险管理工具套件，专为需要机构级保护的交易者设计，适用于他们的 MetaTrader 5 账户。与标准的保护系统不同，本系统利用定量波动率模型和多层触发矩阵，为您的投资组合抵御市场异常、新闻冲击和执行失败。 该系统充当“金融哨兵”，监控您账户健康状况的每一个方面——从浮动盈亏、权益快照，到可用保证金和点差质量。它特别针对高波动性资产（如黄金 XAU）进行了优化，但同样兼容所有交易品种。 核心优势 通用矩阵防护：一套全面的规则集，包含超过30个反应式触发器，监控浮动盈亏、绝对与相对权益、可用保证金、价格屏障以及每日表现。 定量波动率护盾：采用三倍标准差（3-Sigma）和 ATR 逻辑，根据当前市场噪声动态调整保护阈值。 多 tick 验证：每个紧急触发条件都会在连续三个 tick 上得到确认。这可以防止因临时点差飙升或 broker 的错误报价而导致的虚假平仓。 相对快照监控：引擎在初始化时捕获您的账户状态，允许您根据起始余额或权益的百分比变化来设置保护规则。 机构级执行：解耦的交易逻辑确保紧急对冲或平仓操作具备高频重
Gold Markovify
Saiful Izham Bin Hassan
专家
Gold Markovify 是一种量化交易系统，旨在利用隐马尔可夫模型（HMM）识别和利用结构性市场状态。与依赖线性移动平均线的传统指标不同，该引擎采用概率方法来确定价格行为的隐藏状态。它专门为高波动性和非线性分布的品种设计，例如黄金和白银。 量化核心 该系统通过对历史价格数据训练 Baum-Welch HMM 引擎，将市场划分为离散的隐藏状态。每个状态代表不同的市场环境，例如趋势或均值回归。通过应用自适应分数阶差分，该引擎在去除市场噪声的同时，保留价格序列的长期记忆依赖关系。 波动率与风险管理 Gold Markovify 包含一个 GARCH(1,1) 参数估计模块，用于预测条件波动率。这使得系统能够根据当前市场风险动态调整止损和止盈水平。交易执行流水线由一个多级风险管理系统控制，该系统评估点差与 ATR 的比率以及多个 EA 实例的全局风险敞口限制。 金属强化特性 该引擎包含针对黄金和白银交易的特殊逻辑。Trap-Guard 模块在交易执行前分析价格影线，以识别衰竭水平和潜在的止损猎杀行为。此外，一个背离过滤器监控黄金与白银之间的相关性，以确认机构对方向性波动的承
Regressify
Saiful Izham Bin Hassan
专家
系统概述 对于追求数学纪律的交易者，Regressify 提供了一个基于统计线性回归的自动化框架。通过实时计算价格偏差和标准差带，该算法在统计极端点执行交易。 主要特点 - 线性回归：持续重新计算通道边界。 - 市场状态过滤器：针对趋势或盘整条件调整交易逻辑。 - 模块化策略：结合网格、回撤恢复和剥头皮模块。 - 风险控制：强制执行投资组合热力限额以管理风险敞口。 - 安全过滤器：规避如金属等高波动性资产。 输入参数 - 魔术数字：唯一的交易标识符。 - 基础手数：起始交易数量。 - 风险百分比：每笔交易占余额的百分比风险。 - 投资组合热力限额：允许的最大累计保证金。 - 使用动态ATR间距：基于波动率的网格间距。 - 启用网格 / 恢复 / 剥头皮 / 鳄鱼模式：各模块的独立开关。 支持 支持仅通过 MQL5 评论系统和私人消息系统提供。
Scalpium X
Saiful Izham Bin Hassan
专家
你已经知道金融市场的挑战有多大。你可能经历过这样的挫败：突发的市场飙升触发了你的止损，或者糟糕的一天抹去了数周的稳定利润。这是零售交易者常见的循环，尤其是在使用自营公司资金进行交易时。 想象一下，部署一个自动化系统，它不仅寻找高概率的入场机会，还能像专业风险经理一样积极地保护你的净值。 当你把 Scalpium X 附加到你的图表上时，你会立刻注意到不同。你不再依赖通用的、未受保护的交易算法。你使用的是完整的状态机架构，旨在寻找精准的刮头皮机会，同时在数学上保护你的账户免受相关性陷阱、严重回撤和 VPS 崩溃的影响。 交易策略 Scalpium X 基于一个复杂的多时间框架（MTF）融合框架运行。它不会频繁交易。相反，它会耐心等待市场在多个维度上达成一致，然后才执行交易。 入场逻辑由三重验证系统驱动： 市场状态过滤：它读取 ADX，确保只在最佳趋势条件下交易，避开波动、不可预测的横盘市场。 成交量激增验证：没有机构成交量的价格行为毫无意义。算法在授权任何入场之前，会先验证真实的成交量激增。 MTF 趋势对齐：它交叉参考更高的时间框架，确保短期刮头皮与更广泛的宏观经济趋势完美
Fx AsFookify
Saiful Izham Bin Hassan
专家
翻译成中文，并使其便于复制粘贴（不要使用双#，也不要使用单#、三#、四#或五#）： 你是否曾眼睁睁看着一个前景光明的交易系统因为无法应对突如其来的市场突变而慢慢耗尽你的账户？大多数自动交易系统在风平浪静时表现出色，但一旦市场转向波动，它们便会彻底失灵，因为你最需要保护资金的时候，它们却缺乏相应的安全机制。 Fx AsFookify 正是为了解决这一痛点而设计的。 Fx AsFookify 不依赖于单一、僵化的入场逻辑，而是采用了动态的三核均值回归算法。它观察市场的“呼吸”——通过结合 RSI 动量转变、波动率（ATR）自适应以及短期趋势衰竭，来识别价格过度延伸的区域。当你将它加载到图表上时，你会立刻注意到它在执行交易前耐心等待高概率机会的与众不同之处。 然而，精确的入场只是成功的一半。作为经验丰富的交易者，你深知在市场上长久生存的关键在于铁一般的风险管理。 “受保护”的网格机制 尽管 Fx AsFookify 使用智能恢复网格来平均入场价格，但它与传统网格系统有本质区别。它在严格的多层账户保护协议下运行： 1. 硬性净值回撤止损：你可以自行决定愿意承担多少比例的账户风险。
Gold AsFookify
Saiful Izham Bin Hassan
专家
Gold AsFookify 将三种独立的交易策略整合到一个全自动的智能交易系统中。它专为了解马丁格尔网格系统并希望精确控制入场逻辑、头寸规模和风险管理的经验丰富的交易者设计。 该 EA 使用多时间框架共识、成交量过滤和市场状态识别来生成更高质量的信号。它可以根据波动性调整网格间距和手数大小，并包含一个综合性的账户保护器，在全局和每个策略层面监控回撤、利润目标和亏损限制。 Gold AsFookify 的独特之处 三合一策略 – 均值回归剥头皮、波动突破剥头皮和趋势跟踪策略可单独或共同启用。 智能信号过滤 – 成交量检查、多时间框架共识、ADX 趋势强度以及可选的消息暂停有助于避免低质量入场。 自适应网格管理 – 点步步长根据市场状态（趋势/盘整）自动调整，以更好地适应当前条件。 灵活的头寸规模 – 可选择固定手数、基于 ATR 的动态手数、凯利分数资金管理或经典的基于余额的资金管理。 逆马丁格尔选项 – 在趋势跟踪方法中向盈利的交易加仓，而不是平均亏损头寸。 多层次风险保护 – 全局账户保护器（追踪权益止损、每日/每周/每月亏损限额、利润目标、冷却时间）、每策略亏损限
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