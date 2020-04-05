Systematic Risk Allocator

Систематический распределитель риска





Многие трейдеры сталкиваются с эмоциональными трудностями при ручном управлении рисками и внезапными рыночными разворотами. Систематический распределитель риска — это алгоритмическая система управления сеткой ордеров, разработанная для того, чтобы помочь вам торговать системно и исключить эмоции из процесса исполнения.





Этот советник создан как для начинающих, так и для профессионалов. Он предлагает бэкенд институционального уровня с понятной и интуитивной панелью управления, которая помогает эффективно управлять вашим портфелем. Алгоритм рассчитывает параметры входа, выхода и риска на основе выбранного вами пресета, позволяя вам сосредоточиться на общей торговой стратегии.





Ключевые преимущества





Полное спокойствие: Встроенные защитные механизмы брокера, включая виртуальные стоп-лосс и тейк-профит, защиту от задержек и обнаружение охоты за стопами, обеспечивают надёжность процесса исполнения.





Лёгкая настройка: Вы можете начать использовать советник сразу, выбрав один из оптимизированных пресетов (Консервативный, Сбалансированный или Агрессивный), без необходимости вручную настраивать сложные параметры.





Интеллектуальное управление рисками: Система автоматически приостанавливает торговлю после заданного количества убыточных сеток или если просадка превышает установленный вами лимит.





Динамическая адаптивность: Советник использует комбинацию индикаторов (MACD, полосы Боллинджера, RSI, стохастик, MFI) вместе с фильтрами режимов машинного обучения для определения оптимальных условий входа.





Сохранение капитала: Применяются передовые методы восстановления в зонах и торговли по кривой эквити для математического управления открытыми сделками.





Входные параметры





Пресеты пользователя





Пресеты пользователя: выберите один из профилей риска: Пользовательский, Консервативный, Сбалансированный или Агрессивный.





Настройки торговли





Цель по прибыли (в пипсах): целевая прибыль, которую вы хотите зафиксировать по каждой сделке.

Стоп-лосс (в пипсах): защищает от неблагоприятного движения цены.

Трейлинг-стоп (в пипсах): автоматически фиксирует прибыль при движении тренда в вашу пользу.

Максимум завершённых сеток в день: ограничивает вашу дневную экспозицию.





Управление лотом и деньгами





Включить автоматический расчёт риска: автоматически вычисляет размер лота на основе текущего баланса счёта.

Процент риска: задаёт допустимый риск на одну сделку.

Начальные лоты: фиксированный размер лота, если автоматический расчёт отключён.





Настройки сетки





Режим множителя лота сетки: выберите между фиксированными лотами или системой Мартингейл (1.5x или 2.0x).

Максимум сделок: ограничивает максимальный размер сетки.

Расстояние в пипсах: задаёт интервал между ордерами сетки.





Управление рисками





Глобальный стоп-лосс по эквити: жёсткий лимит остановки для эквити счёта.

Максимум убыточных сеток: останавливает работу советника после указанного количества последовательных убытков.

Защита счёта: одновременно защищает прибыль по нескольким открытым сделкам.





Стратегия и фильтры





Стратегия входа: выберите одну из 5 комбинаций индикаторов.

Час начала и час окончания торговли: торговля только в указанные часы.

Использовать фильтр новостей: автоматическая пауза во время выхода важных экономических новостей.





Защита от брокера





Использовать виртуальные стопы: управляет стоп-лоссом и тейк-профитом внутри советника.

Рандомизация ордеров: слегка рандомизирует размеры лотов и время исполнения.

Обнаружение охоты за стопами: определяет и приостанавливает торговлю во время нерегулярных рыночных всплесков.