Systematic Risk Allocator
- Эксперты
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Saiful Izham Bin HassanПредставьте рынок, где хаос сменяется ясностью.
- Версия: 1.0
- Активации: 20
Систематический распределитель риска
Многие трейдеры сталкиваются с эмоциональными трудностями при ручном управлении рисками и внезапными рыночными разворотами. Систематический распределитель риска — это алгоритмическая система управления сеткой ордеров, разработанная для того, чтобы помочь вам торговать системно и исключить эмоции из процесса исполнения.
Этот советник создан как для начинающих, так и для профессионалов. Он предлагает бэкенд институционального уровня с понятной и интуитивной панелью управления, которая помогает эффективно управлять вашим портфелем. Алгоритм рассчитывает параметры входа, выхода и риска на основе выбранного вами пресета, позволяя вам сосредоточиться на общей торговой стратегии.
Ключевые преимущества
Полное спокойствие: Встроенные защитные механизмы брокера, включая виртуальные стоп-лосс и тейк-профит, защиту от задержек и обнаружение охоты за стопами, обеспечивают надёжность процесса исполнения.
Лёгкая настройка: Вы можете начать использовать советник сразу, выбрав один из оптимизированных пресетов (Консервативный, Сбалансированный или Агрессивный), без необходимости вручную настраивать сложные параметры.
Интеллектуальное управление рисками: Система автоматически приостанавливает торговлю после заданного количества убыточных сеток или если просадка превышает установленный вами лимит.
Динамическая адаптивность: Советник использует комбинацию индикаторов (MACD, полосы Боллинджера, RSI, стохастик, MFI) вместе с фильтрами режимов машинного обучения для определения оптимальных условий входа.
Сохранение капитала: Применяются передовые методы восстановления в зонах и торговли по кривой эквити для математического управления открытыми сделками.
Входные параметры
Пресеты пользователя
Пресеты пользователя: выберите один из профилей риска: Пользовательский, Консервативный, Сбалансированный или Агрессивный.
Настройки торговли
Цель по прибыли (в пипсах): целевая прибыль, которую вы хотите зафиксировать по каждой сделке.
Стоп-лосс (в пипсах): защищает от неблагоприятного движения цены.
Трейлинг-стоп (в пипсах): автоматически фиксирует прибыль при движении тренда в вашу пользу.
Максимум завершённых сеток в день: ограничивает вашу дневную экспозицию.
Управление лотом и деньгами
Включить автоматический расчёт риска: автоматически вычисляет размер лота на основе текущего баланса счёта.
Процент риска: задаёт допустимый риск на одну сделку.
Начальные лоты: фиксированный размер лота, если автоматический расчёт отключён.
Настройки сетки
Режим множителя лота сетки: выберите между фиксированными лотами или системой Мартингейл (1.5x или 2.0x).
Максимум сделок: ограничивает максимальный размер сетки.
Расстояние в пипсах: задаёт интервал между ордерами сетки.
Управление рисками
Глобальный стоп-лосс по эквити: жёсткий лимит остановки для эквити счёта.
Максимум убыточных сеток: останавливает работу советника после указанного количества последовательных убытков.
Защита счёта: одновременно защищает прибыль по нескольким открытым сделкам.
Стратегия и фильтры
Стратегия входа: выберите одну из 5 комбинаций индикаторов.
Час начала и час окончания торговли: торговля только в указанные часы.
Использовать фильтр новостей: автоматическая пауза во время выхода важных экономических новостей.
Защита от брокера
Использовать виртуальные стопы: управляет стоп-лоссом и тейк-профитом внутри советника.
Рандомизация ордеров: слегка рандомизирует размеры лотов и время исполнения.
Обнаружение охоты за стопами: определяет и приостанавливает торговлю во время нерегулярных рыночных всплесков.