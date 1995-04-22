Systematic Risk Allocator

系统性风险分配器





许多交易者在手动风险管理和突发市场反转中面临情绪上的挑战。系统性风险分配器是一种算法化的网格管理系统，旨在帮助您系统化地进行交易，消除执行过程中的情绪干扰。





该专家顾问既适合初学者，也适合专业人士。它提供机构级别的后台架构，并配有清晰直观的仪表板，帮助您高效管理投资组合。算法根据您选择的预设方案计算入场、出场和风险参数，使您能够专注于更宏观的交易策略。





主要优势





彻底安心：内置的经纪商防御机制，包括虚拟止损/止盈、延迟防护和止损狩猎检测，保护您的执行流程。





轻松设置：您可以直接使用优化后的预设（保守型、平衡型或激进型）立即开始，无需手动配置复杂参数。





智能风险管理：系统在达到连续亏损网格数量或回撤超出设定限额时，自动暂停交易。





动态适应性：该EA结合多种指标（MACD、布林带、RSI、随机指标、MFI）以及机器学习机制过滤器，以识别最佳入场条件。





资本保全：采用先进的区域恢复和权益曲线交易技术，从数学角度管理您的未平仓头寸。





输入参数





用户预设





用户预设：从自定义、保守型、平衡型或激进型风险档案中选择。





交易设置





利润目标（点数）：您希望为每笔交易锁定的目标利润。

止损（点数）：保护您的下行风险。

追踪止损（点数）：随着趋势朝有利方向移动，自动锁定利润。

每日最大完成网格数：限制您的每日风险敞口。





手数和资金管理





启用自动风险规模调整：根据当前账户余额自动计算手数。

风险百分比：定义每笔交易的风险承受能力。

起始手数：若禁用自动调整，则手动设定手数。





网格设置





网格手数乘数模式：选择固定手数，或马丁格尔系统（1.5倍或2.0倍）。

最大交易数：控制网格的最大规模。

间距（点数）：控制网格订单之间的间隔。





风险管理





全局权益止损：账户权益的硬性止损限制。

最大亏损网格数：在连续亏损达到特定次数后停止EA运行。

账户保护：同时保护多个未平仓交易中的利润。





策略与过滤器





入场策略：从5种指标组合中选择。

交易开始时间和结束时间：仅在指定时段内交易。

使用新闻过滤器：在重大新闻事件期间自动暂停。





经纪商防御





使用虚拟止损：在内部管理止损和止盈。

随机化订单：轻微随机化手数和执行时间。

止损狩猎检测：在市场异常波动期间识别并暂停交易。