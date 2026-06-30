Session Box And Timer

日内交易需要监控各大交易时段之间的过渡，然而手动重叠时间表容易出现计算错误。若没有清晰的标记，前一时段的关键价格水平和流动性区域很容易被忽略。 Session Box And Timer 直接在您的图表上直观显示交易时段、波动趋势和倒计时器。

它显示什么：

- 时段框（Session Boxes）： 代表亚洲、伦敦和纽约时段的彩色矩形，标签中会显示自动计算的点数范围（pip range）。

- 亚洲时段区间水平： 亚洲时段最高价和最低价的投影向右延伸为水平线，作为日内突破的参考。

- 前一日最高价/最低价 (PDH/PDL)： 标记前一天最高和最低边界 landlords 的虚线水平线。

- 时段周期线和倒计时标签： 在即将开盘的时段画出垂直线，显示距离下一时段开盘的精确剩余倒计时时间（时:分:秒）。

- 波动率热力图 (Volatility Heatmap)： 图表底部的连续多色块状指标，显示过去20天的历史每小时波动率。

- 仪表板面板 (Dashboard Panel)： 简洁的叠加层，显示活跃或即将到来的时段、实时倒计时、本地GMT偏差、波动率高峰期和亚洲时段的点数区间。

如何解读：

- 日内突破参考： 利用亚洲时段高/低点线来捕捉伦敦或纽约时段的突破。

- 波动率高峰窗口： 波动率热力图在历史行情波动最大的小时段会转为暖色调（例如橙色/红色），显示波动率通常较高的时段。

- 时段时机： 查看面板或图表线条上的倒计时指标，以协调您在交易时段开盘前后的执行。

- 前一日边界： PDH和PDL线标记了价格在当天经常测试的关键支撑或阻力区域。

信号稳定性：

历史时段框 and 每日水平线是静态的。倒计时器在实时情况下逐点或逐秒更新。波动率热力图是根据历史K线数据计算得出的，不会重绘当前的历史分段。

适用场景：

任何金融资产（外汇、股指、金属、加密货币） | 所有时间周期（针对 M1 到 H1 图表进行了优化） | 日内交易、超短线（Scalping）和亚洲时段突破策略。

它不具备的功能：

- 它不会生成交易信号，也不会自动执行订单。

- 它不会预测未来的价格走势。

- 它不能替代您自己的风险参数或交易计划。

核心设置：

- 时段时间 (GMT)： 为亚洲、伦敦和纽约时段配置自定义小时和分钟。

- 颜色与样式： 自定义框颜色、边框颜色，并可切换显示前一日的时段框。

- 亚洲区间与 PDH/PDL： 启用/禁用相应水平线，选择线条样式和颜色偏好。

- 周期线与倒计时： 切换垂直线和倒计时文本的显示。

- 热力图： 启用/禁用 24 小时热力图并调整冷/暖色主题。

- 信息面板： 选择对齐角落、偏移量、背景、边框和文本颜色。

- 警报： 在时段开盘时弹窗和声音警报。

安装范围：

仅需加载至一张图表。该指标会自动管理每个品种的数据计算和图形叠加。