Session Box And Timer

Session Box And Timer

日内交易需要监控各大交易时段之间的过渡，然而手动重叠时间表容易出现计算错误。若没有清晰的标记，前一时段的关键价格水平和流动性区域很容易被忽略。 Session Box And Timer 直接在您的图表上直观显示交易时段、波动趋势和倒计时器。

它显示什么：
- 时段框（Session Boxes）： 代表亚洲、伦敦和纽约时段的彩色矩形，标签中会显示自动计算的点数范围（pip range）。
- 亚洲时段区间水平： 亚洲时段最高价和最低价的投影向右延伸为水平线，作为日内突破的参考。
- 前一日最高价/最低价 (PDH/PDL)： 标记前一天最高和最低边界 landlords 的虚线水平线。
- 时段周期线和倒计时标签： 在即将开盘的时段画出垂直线，显示距离下一时段开盘的精确剩余倒计时时间（时:分:秒）。
- 波动率热力图 (Volatility Heatmap)： 图表底部的连续多色块状指标，显示过去20天的历史每小时波动率。
- 仪表板面板 (Dashboard Panel)： 简洁的叠加层，显示活跃或即将到来的时段、实时倒计时、本地GMT偏差、波动率高峰期和亚洲时段的点数区间。

如何解读：
- 日内突破参考： 利用亚洲时段高/低点线来捕捉伦敦或纽约时段的突破。
- 波动率高峰窗口： 波动率热力图在历史行情波动最大的小时段会转为暖色调（例如橙色/红色），显示波动率通常较高的时段。
- 时段时机： 查看面板或图表线条上的倒计时指标，以协调您在交易时段开盘前后的执行。
- 前一日边界： PDH和PDL线标记了价格在当天经常测试的关键支撑或阻力区域。

信号稳定性：
历史时段框 and 每日水平线是静态的。倒计时器在实时情况下逐点或逐秒更新。波动率热力图是根据历史K线数据计算得出的，不会重绘当前的历史分段。

适用场景：
任何金融资产（外汇、股指、金属、加密货币） | 所有时间周期（针对 M1 到 H1 图表进行了优化） | 日内交易、超短线（Scalping）和亚洲时段突破策略。

它不具备的功能：
- 它不会生成交易信号，也不会自动执行订单。
- 它不会预测未来的价格走势。
- 它不能替代您自己的风险参数或交易计划。

核心设置：
- 时段时间 (GMT)： 为亚洲、伦敦和纽约时段配置自定义小时和分钟。
- 颜色与样式： 自定义框颜色、边框颜色，并可切换显示前一日的时段框。
- 亚洲区间与 PDH/PDL： 启用/禁用相应水平线，选择线条样式和颜色偏好。
- 周期线与倒计时： 切换垂直线和倒计时文本的显示。
- 热力图： 启用/禁用 24 小时热力图并调整冷/暖色主题。
- 信息面板： 选择对齐角落、偏移量、背景、边框和文本颜色。
- 警报： 在时段开盘时弹窗和声音警报。

安装范围：
仅需加载至一张图表。该指标会自动管理每个品种的数据计算和图形叠加。

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5 (15)
指标
GoldenX Entry 是一款用于 MT5 的指标，包含自适应 Smart Entry Trend 算法、信号评分系统、市场状态识别器以及波动率过滤器。每个信号都包含计算得出的入场位、三个止盈位（TP1、TP2、TP3）以及止损位。它基于多个分析层构建，旨在适应不同市场条件，将多层分析系统与内置优化器及统计跟踪系统相结合。该指标基于风险收益比（RR）指标和历史交易行为提供量化分析。 开始使用非常简单——在所选时间周期上运行优化器，然后在图表上开始使用该指标。 核心功能 GoldenX Entry 将信号引擎与内置交易管理及历史统计跟踪整合在同一图表中： - 内置优化器： 优化器可在图表上单击运行。它通过两阶段搜索流程测试200种参数组合——先进行探索，再进行优化——并在完成后自动应用选定配置。结果会按时间周期缓存，因此当返回已优化的周期时，会立即恢复相同设置。 - 黄金品种自动周期识别： 将指标加载到任何 XAUUSD 图表（M1 到月线）。系统会自动识别当前周期并加载对应预设。共包含9个时间周期配置文件，专为黄金在标准周期上优化设计。切换周期时，参数会自动调整。 - 资金参考面
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (18)
指标
Gold Entry Sniper – 专业多周期ATR黄金交易仪表盘，适合黄金剥头皮与波段交易 Gold Entry Sniper 是一款先进的 MetaTrader 5 指标，旨在为 XAUUSD 及其他品种提供精准的 买/卖信号 。基于 ATR 移动止损逻辑 和 多周期分析仪表盘 ，适合剥头皮交易者与波段交易者，帮助识别 高概率黄金入场点 。 主要功能与优势 多周期信号分析 – 同时显示 M1、M5、M15 趋势方向。 基于ATR的动态止损 – 根据波动性自动调整。 专业图表仪表盘 – 展示信号状态、ATR水平、线性回归中线和交易方向。 清晰买卖标记 – 自动箭头与文字标签提示。 离场提示与交易管理 – 自动检测离场信号锁定利润。 全面自定义 – 调整仪表盘位置、颜色、字体及参数。 专为黄金优化 – 适用于 M1至M15 黄金剥头皮 ，也适合外汇、指数与加密货币。 为什么选择 Gold Entry Sniper？ 为追求 快速、精准、可视化交易决策 的交易者打造，ATR 与多周期确认结合，帮助你抓住 最佳黄金入场点
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 ZORYK — MetaTrader 5 专用高级 XAUUSD 黄金信号系统 你一定熟悉这种感觉。 你花了很多时间分析黄金，等待合适的入场机会。终于开仓后，价格却立刻朝相反方向移动。你过早平仓、移动止损，或者只犹豫了几秒钟。随后，市场却在没有你的情况下到达了你原本预期的目标。 问题并不总是方向判断错误。 真正的问题是缺乏确定性。 你不知道准确的入场位置在哪里。 你不知道什么时候交易逻辑已经失效。 你不知道应该先锁定较近的利润，还是继续等待更大的行情。 你也不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在强行寻找交易机会。 黄金市场变化非常快。一个没有明确计划的好想法，可能在几秒钟内变成错误的交易决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套完整的 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统，专门为 MetaTrader 5  和 M5 时间周期 开发。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自决定其余所有内容的简单指标。 每个确认后的信号都可以在图表上显示完整的可视化交易计划，包
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (5)
指标
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
作者的更多信息
Trade Command Center
Nguyen Thanh Trieu
5 (2)
实用工具
附加材料和说明 安装说明 - 用于模拟账户的应用程序试用版 ; 官方信息 官方频道 卖家个人资料 Trade Command Center — 专业交易执行与实时 Risk Guard 控制面板 Trade Command Center 是一款面向 MetaTrader 5 的高性能直观交易执行、手数计算器及风险管理工具。它专为需要严格风险控制、资金保护以及实时回撤监控的自主交易者而设计，完美适配具有每日/最大回撤限制的资金账户或实盘投资组合。 通过单张图表上的五个专用功能模块，该面板提供机构级风险控制、自动化持仓管理和精准订单规划，且无需外部 DLL 或 network 连接。 界面与模块架构 控制面板由五个专用选项卡组成，便于无缝导航并优化图表空间管理： 选项卡 / 模块 核心功能 屏幕操作与指标显示 TRADE 直观视觉规划、基于风险的动态手数计算、UTC 交易时间管理。 拖拽式参数线、实时 R:R 计算器、一键下单。 ARMOR 高级保护设置、全局与单笔保本（BE）、多级止盈、移动止损。 ATR 波动率、Fractal 波段高低点、Parabolic SAR、K线
Trade Manager Auto SLTP Trailing and Breakeven MT5
Nguyen Thanh Trieu
5 (9)
实用工具
Manual position management. Missing SL. Price moves against you. No protection. Trade Manager Lite automates Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop, and Break-Even for your open positions. Attach to one chart. Configure your default SL/TP distance. Let it manage your positions automatically. What's Included (FREE Version) Auto SL/TP: Applies missing Stop Loss and Take Profit to positions based on your configured distance in points Trailing Stop: Adjusts SL dynamically as price moves in your favor
FREE
Morvan
Nguyen Thanh Trieu
专家
MORVAN 我是 Morvan。 我读取方向。我等待结构形成。我只在价格到达最有可能发动行情的位置时出击。 不猜测。不报复交易。不在噪音中追逐K线。 只有当结构对齐时我才执行 — 并且从入场到出场，纪律管理每一笔仓位。 大多数交易者亏损不是因为看不懂图表。他们亏损是因为入场太晚、仓位太随意、止损放在流动性猎杀的位置，以及让情绪凌驾于出场计划之上。 我被设计来消除这个弱点。 我不预测市场。我不需要。 我读取方向偏差，等待结构建立，只在延续或突破成为更高概率结果时部署。 运作方式 我的执行框架建立在三个原则之上： 趋势优先。结构其次。风控始终。 首先，我从高时间框架结构中读取主导市场方向。如果方向不明确，我保持空仓。 然后我寻找延续压力最强的价格区域。我不跳入噪音中。我等待价格来找我。 当设置有效时，我带着预定义的止损入场，管理订单并保护仓位。 如果市场条件恶化，挂单将被移除、重新计算并重建。如果结构破裂，我退出观望。 三重策略。一个方向。 MORVAN 同时运行三个独立的执行层 — 每一层校准于不同的波动率维度。 第一层 响应更快的日内动量 第二层 跟踪中等结构的延续 第三层 监控更深
SMC Liquidity Channel Guard
Nguyen Thanh Trieu
4.67 (3)
指标
SMC Liquidity Channel Guard Prices reverse just as your breakout trade triggers. Account suffers unexpected drawdown. Because standard channels ignore institutional liquidity sweeps and trap retail stop-loss orders. This utility automatically monitors highest buy-side and lowest sell-side liquidity pools to flag false breakouts. Key Features: Dynamic Liquidity Tracking: Maps Buy-Side (BSL) and Sell-Side (SSL) boundaries without lagging moving averages. Sweep Identification: Prints precise direct
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Volume Pressure Meter Buy Sell MT5
Nguyen Thanh Trieu
5 (1)
指标
Volume Pressure Meter breakdown tick volume to reveal the buying and selling pressure inside every candle. Unlike standard volume which only shows total activity, this indicator splits volume to show who is actually in control of the market. It helps you identify trend strength and spot potential reversals through volume divergence. Key Features: Pressure Gauge: Visual bar showing real-time Buy vs Sell percentages. Trend Bias: Automatically identifies if the market is dominated by Buyers or Sell
FREE
Smart Session Box MT5
Nguyen Thanh Trieu
指标
Smart Session Box Displays Asia, London, and New York trading sessions with automatic timezone adjustment and session overlap highlighting. Main Features Complete session analysis with no limitations. Key Features The indicator draws session boxes with high and low lines for each trading session. Session overlaps are highlighted with distinct colors to identify high liquidity periods. Breakout alerts notify when price crosses previous session levels. A control panel provides quick toggles for al
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Impulse Momentum Shift
Nguyen Thanh Trieu
5 (1)
指标
一根大实体蜡烛收盘。看起来像突破。您入场。 下一根K线反转，触发了您的止损。成交量只是平均水平。动能早已衰减。 Impulse Momentum Shift 识别具有真实冲量的K线，并标记冲量反转的时刻。 大多数交易者只看蜡烛大小。真正的冲量由三个因素构成：实体主导性、成交量突破近期均值、以及经ATR标准化的方向性动能。 本指标对每根K线进行三维评分，以5色冲量色阶绘制图表，并在强冲量阶段反转方向的瞬间放置转变箭头——仅在已收盘的K线上触发。 显示内容： 5色冲量K线： 亮蓝色代表强烈看涨冲量，浅蓝色代表适中，灰色代表中性，珊瑚色代表适中看跌，深红色代表强烈看跌。每根K线实时评分0–100 冲量追踪线： 基于ATR的动态追踪线，随主导冲量方向棘轮式移动。趋势结构转变时变色，作为视觉偏向锚点 动能转变箭头： 仅在确认的冲量K线序列反转后触发。无重绘。信号仅出现在完全收盘的K线上 状态标签： 实时显示当前状态——IMPULSE BUY、MODERATE SELL、LOW MOMENTUM——以及百分比评分和追踪线方向 K线倒计时计时器： 当前K线收盘前的剩余时间，显示在图表上 冲量评分机制
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Prop Firm Risk Guard
Nguyen Thanh Trieu
5 (1)
实用工具
资源与快速链接 下载模拟版 PropFirm Risk Guard 是一款高级工具，旨在对您的交易账户执行严格的风控和资金保护协议。它作为一个自动化的合规层运行，确保您的净值保持在预设的每日和整体回撤限制内。非常适合具有严格回撤指南、资管挑战评估以及专业资金管理要求的账户。 该工具在后台实时监测（每100毫秒）您整个账户的所有持仓，无论它挂载在哪个图表或货币对上。它在后台静默运行，在接近或突破阈值时执行资金保护操作。 --- 关键功能表 功能类别 技术规范 / 机制 实际运行效益 回撤守护 实时每日和整体净值亏损跟踪（美元或%） 当达到限制时关闭所有交易以防止账户爆仓或违规。 移动净值锁定 带有移动偏差的利润锁（棘轮）系统（美元或%） 通过锁定净值高点来在市场逆转时锁定利润。 宏观过滤 按影响度、货币对和关键字过滤的新闻阻断器 在高影响的经济新闻发布前限制交易或删除 SL/TP。 隐形目标水平 隐形止损 (SL) 和止盈 (TP) 水平 在本地内部监控价格水平，对外部经纪商隐藏交易目标。 已平仓盈亏限制 滚动业绩跟踪（每小时、每日、每周、每月） 如果达到特定的亏损/利润限制，则阻
Pullback Execution Map
Nguyen Thanh Trieu
4.5 (2)
指标
Price breaks out. You want the continuation, but the entry usually comes too early, too late, or directly into a weak pullback. Without structure, most traders can see the move but still cannot define where the retracement remains healthy and where the setup starts to fail. Pullback Execution Map turns the current swing into a visual execution plan on the chart and a pullback meter below price. What it shows: Fibonacci execution pocket: Maps the active swing with a clear pullback pocket from the
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Volume Pressure Meter MT5
Nguyen Thanh Trieu
指标
Volume Pressure Meter MT5 蜡烛看起来很强。成交量似乎很高。您在突破时进场。 价格在几分钟内反转。这个走势没有真正的参与。 Volume Pressure Meter揭示了机构所看到的:价格走势背后是否存在实际的买压或卖压,还是您在对着空量交易。 专为日内与波段交易者设计,用于分析黄金(XAUUSD)、指数和主要外汇货币对,时间周期从M5到H4。将八种机构级成交量分析工具整合到一个系统中,配备AI模式识别和实时概率计算。 它显示什么 抬头显示器(HUD)界面: 信号状态: 当前市场建议(BUY、SELL、WAIT、AVOID)实时更新 压力平衡仪表: 买卖参与度的可视化表示,带有颜色编码强度 信号评分: 基于多个成交量确认因素的强度评级,从0到10 胜率概率: 根据当前条件和历史表现数据计算的实时成功概率 市场状态分类: 有效压力、虚假压力、吸筹、派发或压缩区域 多时间框架确认: 显示更高时间框架的偏向以提供背景 图表上的可视化分析: 买卖压力直方图: 在独立指标窗口中分离每根蜡烛的买压和卖压 浮动背景标签: 在当前价格附近显示行动建议(Entry Now、Wa
Confluence Bias Map
Nguyen Thanh Trieu
指标
Confluence Bias Map 将关键的市场指标整合为一个单一的实时评分，以支持您的交易分析。 在分析图表时，单独查看多个独立的指标（均线、MACD、ADX、RSI、Stochastic、布林带、MFI、ATR）往往会导致信号冲突和决策瘫痪。在没有结构化方法的情况下，对比不同时间框架的趋势、动能、波动率和成交量很难定义真实的市场偏向。 Confluence Bias Map 通过将这 4 个核心市场维度跨 3 个时间框架整合为一个单一的实时评分，解决了这一问题。 它显示的内容： 圆环仪表盘 (Donut Gauge)： 在仪表盘中心显示 0 到 100 的综合汇聚评分 (Confluence Score)。 类别拆解： 显示趋势（基于 EMA、MACD、ADX）、动能（基于 RSI、Stochastic）、波动率（基于布林带）和成交量（基于 MFI）的各自平均评分。 时间框架扫描： 显示 3 个时间框架的独立评分和实时进度条：当前图表周期以及两个更高周期（例如 M15、M30、H1）。 历史实证： 直接在面板上计算并显示信号触发（评分 >= 75 或 <= 25 在 10 根
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Murrey Math Channels
Nguyen Thanh Trieu
指标
Murrey Math Channels Identifying key market reversal points and core trading ranges can be challenging. Traditional analysis often lacks clear mathematical structure, leading to inconsistent entries. Murrey Math Channels provides a mathematically grounded price framework based on the Law of Octaves to help traders define precise support, resistance, and reversal zones. How to Read the Chart: The indicator divides the price action into 8 main octaves (levels), each representing a different marke
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Smart Entry Levels Fractal ATR
Nguyen Thanh Trieu
指标
Smart Entry Levels - Fractal and ATR Based Indicator Smart Entry Levels identifies key support and resistance zones using classical fractal detection and ATR-based volatility measurement. The indicator is designed for clarity, stability, and compliance with MQL5 Market rules. Features Upper Zone - Resistance area based on recent fractal highs Lower Zone - Support area based on recent fractal lows ATR-based sizing - Zones adapt dynamically to market volatility with selectable timeframe Non-repain
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Smart Confluence Radar
Nguyen Thanh Trieu
指标
Smart Confluence Radar 分析三个独立指标以寻找共振需要时间。要获得多时间框架叠加、提醒和交易时段过滤功能，请参阅 Smart Confluence Radar Advanced 。 Smart Confluence Radar 将 ATR 扩展、成交量动能和变化率组合成直接叠加在蜡烛图上的单一可视层。 显示内容： 彩色蜡烛： 亮色 = 高共振（得分 ≥70）。暗色 = 中等共振。灰色 = 低动能。 动能线： 直接绘制在图表上。蓝色 = 买方压力，红色 = 卖方压力，灰色 = 中性。 Bar 标签（+/-）： 仅显示在高共振的已收盘 Bar 上。看涨 Bar 下方显示 "+"，看跌 Bar 上方显示 "-"。 Bar 倒计时： 右上角显示当前时间周期和剩余秒数。 适用于： 黄金（XAUUSD）、主要外汇对和指数的日内交易。M5 至 H4。 不具备的功能： 不自动生成买卖信号。 不预测未来价格走势。 仅可视化共振数据，决策权完全属于您。 设置： 附加到图表后，根据需要调整周期参数即可使用。 您的反馈有助于未来更新。请访问我的主页。
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Parabolic Trend Corridor
Nguyen Thanh Trieu
指标
Parabolic Trend Corridor Identifying trend direction and volatility boundaries is a common challenge for day traders. Standard indicators often lack a holistic view of both trend structure and market noise. Parabolic Trend Corridor solves this by combining the adaptive nature of Parabolic SAR with dynamic ATR volatility bands. Key Features: Adaptive Trend Core: Uses Parabolic SAR as the foundation to follow price movement and volatility changes without lag. Dual-Color Cloud: Dynamic visual feedb
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Keltner Breakout MT5
Nguyen Thanh Trieu
指标
Keltner Breakout Caught in market chop. Fake breakouts trigger unwanted trades. Because standard indicators lack dynamic volatility context. This utility automatically combines a Dynamic Volatility Channel, Dual MA trend detection, and RSI momentum filtering into one visual system. Key Features: Trend Cloud: Visually fills the trend zone with a dynamic Keltner-style volatility channel. Multi-Factor Breakout: Only issues a signal when price breaks the volatility channel AND trend/momentum confirm
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Session Pulse Monitor
Nguyen Thanh Trieu
实用工具
您打开终端，三笔交易正在运行，图表在移动。 但伦敦时段现在真的活跃吗，还是只是纽约开盘前的噪音？ Session Pulse Monitor 在图表上直接显示交易时段实时状态、波动率背景和持仓入场时段。 专为跨时段管理仓位的交易者设计，帮助判断市场是否有机构参与还是无方向漂移。 适用于所有品种 — 针对黄金(XAUUSD)、主要外汇货币对和指数优化。 显示内容： 实时时段状态： 亚洲、伦敦和纽约时段的LIVE/倒计时显示。 波动率背景： 每个时段显示历史波动率状态（HIGH / MED / LOW）。 持仓标记： 每个持仓显示入场时段 — 亚洲、伦敦、纽约或重叠时段。 时段倒计时： 当前时段剩余时间和下一时段开启时间，每Tick更新。 本工具不会： 不会开仓、修改或平仓。 不会管理风险或限制回撤。 不会预测价格方向。 提供时段信息，让您的决策更明智。 免费版包含： 时段面板（LIVE / 倒计时） 按时段的波动率评级（HIGH / MED / LOW） 持仓跟踪器与入场时段标签 紧凑型图表面板，可配置位置和字体 需要更多功能？ Session Pulse Monitor Advance
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Trade Command Center MT4
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实用工具
附加材料和说明 安装说明 - 用于模拟账户的应用程序试用版 ; 官方信息 官方频道 卖家个人资料 Trade Command Center — 专业交易执行与实时 Risk Guard 控制面板 Trade Command Center 是一款面向 MetaTrader 5 的高性能直观交易执行、手数计算器及风险管理工具。它专为需要严格风险控制、资金保护以及实时回撤监控的自主交易者而设计，完美适配具有每日/最大回撤限制的资金账户或实盘投资组合。 通过单张图表上的五个专用功能模块，该面板提供机构级风险控制、自动化持仓管理和精准订单规划，且无需外部 DLL 或 network 连接。 界面与模块架构 控制面板由五个专用选项卡组成，便于无缝导航并优化图表空间管理： 选项卡 / 模块 核心功能 屏幕操作与指标显示 TRADE 直观视觉规划、基于风险的动态手数计算、UTC 交易时间管理。 拖拽式参数线、实时 R:R 计算器、一键下单。 ARMOR 高级保护设置、全局与单笔保本（BE）、多级止盈、移动止损。 ATR 波动率、Fractal 波段高低点、Parabolic SAR、K线
Gold Structure Pro
Nguyen Thanh Trieu
指标
GoldStructure Pro 是专为 XAUUSD 设计的市场结构与波动性分析指标。它通过结合多状态波动性引擎、基于摆动结构的假突破过滤以及自动止损与止盈计算，识别高概率的突破信号。所有信号均基于已收盘K线逻辑，确保在 M5 至 M30 的所有时间框架内保持稳定一致。 工作原理 指标持续测量当前 ATR 与其历史均值之间的关系，以判断市场的波动性状态。基于该状态，指标将市场划分为五种内部状态之一：压缩（Compression）、流动性陷阱（Liquidity Trap）、动能形成（Momentum Building）、已确认扩张（Expansion Confirmed）或中性（Neutral）。只有同时通过成交量确认测试和摆动结构过滤器的突破，才会被标记为已确认信号。其余均归类为假突破并单独显示，以提示回避错误入场。 当已确认信号出现时，指标会自动在图表上绘制入场价位、基于最近摆动结构的止损价位，以及使用可配置风险收益比的两个止盈目标。止损距离设有上限，防止在较高时间框架上出现过大的风险级别。 主要功能 五状态波动性模型，并在面板上实时显示当前状态 使用摆动回溯和成交量过滤器对确
Market Bias Monitor MT5
Nguyen Thanh Trieu
指标
准备充分。市场状态错误。交易在执行前就已失效。 宽点差、非交易时段、波动率飙升以及临近重要新闻——所有这些都会在执行前摧毁优势。 Market Bias Monitor 实时分类市场环境，将执行质量从0评分到100，并在条件变化时立即通知您。 专为分析黄金(XAUUSD)、外汇货币对和指数的自主裁量及半自动交易者设计。在M5至W1时间框架上实时监控市场制度、交易时段、点差、新闻风险和多时间框架偏差对齐。 它显示什么： 市场制度分类： 使用ATR波动率和价格与移动平均线的偏差来识别TREND、RANGE、TRANSITION或HIGH RISK——让您可以避免在不稳定制度下执行。 Market Quality Score (0-100)： 由制度、点差、波动率、时段、偏差清晰度和新闻临近度组成的综合评分——让您可以客观地过滤条件。 6时间框架偏差面板： M5、M15、H1、H4、D1、W1方向偏差同时显示——让您一眼就能识别时间框架之间的一致或冲突。 执行状态（Lock/Clear）： 面板显示LOCKED及最多四个具体原因，或在条件满足时显示CLEARED——让您无需持续监控图表就能等
Volatility Helix Engine Advanced
Nguyen Thanh Trieu
指标
Volatility Helix Engine Advanced 是一款多因子波动率分析工具，可直接在图表上划分市场状态并预测波动扩展目标。 在市场波动剧烈时，交易者往往难以区分市场噪音、有效趋势与即将到来的突破。传统的指标反应往往过慢，容易导致在低波动极值区域盲目入场。本指标通过计算波动率百分位排名（Percentile Rank）和方向一致性，精准映射当前的市场结构。 显示内容： - Helix 状态通道（上限与下限）： 高分辨率的通道包络线，根据当前市场阶段和波动密度动态调整，以界定波动范围。 - Phase Aura 状态光环： Helix 通道之间的半透明背景填充，通过向外扩展或向内收缩展示波动强度。 - Phase Midline 状态中线： 可自定义的移动平均线（EMA、SMMA 或 LWMA），根据主导波动状态动态切换颜色。 - Phase Zone 历史状态背景： 图表历史区域的分块背景，直观展示历史波动状态的演变过程。 - Parabolic Projection 抛物线投影： 在波动释放突破时，自动在图表上投影未来的价格扩展通道。 - Session 交易时段分
The Overseer MT5
Nguyen Thanh Trieu
专家
在快速波动的市场中，价格极值点（High/Low）通常构成关键的执行边界，手动下单与止损调整往往存在显著的延迟。 The Overseer 作为一个持续的多时间框架监控系统，能够自动计算基于波动率调整的极值水平，并精确管理挂单与持仓。 "全天候持续守护。设定您的参数，让严谨的逻辑在 24/5 市场中守护您的执行。" 系统监控内容 本系统在多个时间框架下持续扫描市场状况： 价格极值 (Price Extrema)： 识别在可配置 K 线周期（H3、M1、D1 等）内的最高价与最低价。 波动率 (ATR)： 利用 M15 或指定周期上的 ATR 指标值计算动态挂单间距。 趋势方向 (Trend Direction)： 评估 H4、H6、H12、D1、W1 和 MN1 上的多时间框架方向一致性。 点差与时间过滤： 实时监控点差是否超过上限，并执行服务器时间交易窗口限制。 触发时的执行逻辑 当市场状况符合配置规则时： 挂单执行： 在距离极值点基于波动率调整的位置自动摆放或修改 BuyStop 与 SellStop 挂单。 持仓保护： 当达到预设盈利目标时自动触发保本止损 (Breakeven)
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