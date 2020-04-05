Gold Neuro Scalp Pro

Добро пожаловать на следующий этап вашего пути в алгоритмическом трейдинге. Вы уже понимаете, что торговля XAUUSD требует точности, дисциплины и глубокого понимания волатильности рынка. Gold NeuroScalp Pro разработан для обеспечения именно такой точности с помощью передовой нейронной сети LSTM с глубоким обучением.





Изучая механику этой системы, вы заметите, как она ставит сохранение капитала превыше всего. Вместо того чтобы полагаться на сеточные или усредняющие стратегии, Gold NeuroScalp Pro использует строгий институциональный риск-менеджмент, динамическое дробное определение размера лота и надежную установку стоп-лосса для каждой сделки.





Оцените спокойствие, которое дает полностью автоматизированный и математически обоснованный подход к торговле.





Ключевые преимущества





Интеллектуальное исполнение: Нейронная сеть оценивает структуру рынка и исполняет ордера только при строгом соблюдении внутреннего порога уверенности.





Совместимость с проп-фирмами: Разработано с учетом современных ограничений по риску, включает Скрытый режим для управления уровнями стоп-лосса на внутреннем уровне и предотвращения охоты за стопами.





Защита от новостей: Встроенный новостной фильтр автоматически приостанавливает торговую активность во время важных макроэкономических событий, чтобы защитить от непредсказуемого расширения спреда.





Соответствие архитектуре: Полностью совместимо со всеми типами счетов MT5, надежно обрабатывает агрегацию позиций по системе неттинга и строгие лимиты объема.





Входные параметры





Институциональный риск-двигатель





Динамический дробный риск - Процент вашей свободной маржи, которым вы рискуете в каждой сделке.





Лимит максимальной просадки - Жесткий лимит по капиталу (equity) для защиты средств вашего счета.





Базовый размер лота - Фиксированный размер лота, используемый, если динамический риск отключен.





Модуль ИИ с глубоким обучением





Порог уверенности нейросети - Минимальная прогнозная вероятность, необходимая для выполнения рыночного ордера.





Глубина памяти для переобучения - Количество последних исторических баров, используемых движком LSTM для его скользящего состояния памяти.





Защита рынка





Скрытый режим для проп-фирм - Скрывает фактические уровни стоп-лосса и тейк-профита от сервера брокера.





Фильтр важных новостей - Включает или отключает блокировку торговли во время макроэкономических новостей.





Минут до новостей - Временной буфер для приостановки торговли перед важным новостным событием.





Минут после новостей - Временной буфер для возобновления торговли после важного новостного события.





Торговые сессии





Час начала торговли - Серверное время, когда алгоритм начинает сканировать рынок в поисках паттернов.





Час окончания торговли - Серверное время, когда алгоритм прекращает сканирование.





Перед началом работы убедитесь, что ваш брокер обеспечивает низкий спред для XAUUSD, чтобы максимизировать эффективность логики входа. Вы быстро осознаете, какую разницу может внести в вашу повседневную рутину надежная и тщательно разработанная система.