Gold Neuro Scalp Pro

欢迎来到您算法交易之旅的下一阶段。您已经明白，交易XAUUSD需要精准、纪律以及对市场波动的深刻理解。Gold NeuroScalp Pro 旨在通过先进的深度学习LSTM神经网络来提供这种精准度。





在探索该系统机制的过程中，您会注意到它将资金保全置于首位。该系统不依赖网格或加仓策略，而是为每一笔交易采用严格的机构级风险管理、动态分数式手数计算以及可靠的止损设置。





体验全自动、数学上严谨的交易方法所带来的安心感。





主要优势





智能执行：神经网络会评估市场结构，并且仅在内部置信阈值被严格满足时才执行订单。





自营公司兼容性：专为现代风险限制而设计，内置隐身模式以在内部管理止损水平，避免被猎杀止损。





新闻保护：内置的新闻过滤器会在高影响宏观经济事件期间自动暂停交易活动，以防止不可预测的点差扩大。





架构合规性：完全兼容所有MT5账户类型，安全处理净额结算头寸汇总和严格的交易量限制。





输入参数





机构级风险引擎





动态分数风险 - 每笔交易中您愿意承担风险的自由保证金百分比。





最大回撤限制 - 用于保护您账户资金的硬性净值止损限额。





基础手数 - 当动态风险禁用时使用的固定手数。





深度学习AI模块





神经网络置信阈值 - AI执行市价单所需的最低预测概率。





重训记忆深度 - LSTM引擎用于其滚动记忆状态的最近历史K线数量。





市场保护





自营公司隐身模式 - 向经纪商服务器隐藏实际的止损和止盈水平。





高影响新闻过滤器 - 启用或禁用宏观经济新闻规避功能。





新闻前分钟数 - 重大新闻事件前暂停交易的时间缓冲。





新闻后分钟数 - 重大新闻事件后恢复交易的时间缓冲。





交易时段





开始交易小时 - 算法开始扫描市场以寻找交易形态的服务器时间。





停止交易小时 - 算法停止扫描的服务器时间。





在开始之前，请确保您的经纪商为XAUUSD提供低点差环境，以最大化入场逻辑的效率。您很快会意识到一个稳健且精心设计的系统能为您的日常工作带来怎样的不同。