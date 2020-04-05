White Anomaly MT5

В White Anomaly не использовалась идея "исправлять" рынок с помощью мартингейла, сеток или других математических конструкций. Этот алгоритм появился не в результате оптимизации тестера. Он вырос из закономерности, замеченной в реальной торговле и доведённой до автоматического исполнения.

Рынок редко платит за очевидные решения.

Когда ситуация выглядит понятной, миллионы трейдеров уже это видят.

Когда ситуация вызывает сомнения, большинство предпочитает остаться в стороне.

White Anomaly работает именно в этих рыночных зонах.

В местах, где действия алгоритма часто противоречат естественной реакции человека.

Посмотрите на сделки открытые этим советником. Не фокусируйтесь на конечной прибыли или красивой кривой доходности. Просто откройте историю сделок и изучите точки входа.

Многие из них выглядят как ошибки в момент входа.

Некоторые захотелось бы закрыть сразу после открытия. Другие вы никогда не открыли бы вручную.



Именно с этого началась логика White Anomaly.

Робот торгует вопреки естественным человеческим инстинктам. Чистый рыночный паттерн. Никаких математических уловок, никаких сеток и мартингейла.

Лучшие сделки выглядят худшими

Они появляются там, где человеческий мозг испытывает дискомфорт. Там, где хочется подождать подтверждения или пропустить сигнал из-за неопределенности.

Именно поэтому большинство трейдеров либо пропускают такие возможности, либо выходят из них задолго до того, как рынок полностью разовьет движение.

Проблема никогда не была в поиске точки входа.

Проблема была в том, чтобы исполнить её и удержать.

White Anomaly решает именно эту задачу.

Он последовательно использует чистую закономерность, которую гораздо легче понять, чем исполнить.

Там, где возникает сомнение - начинается преимущество.

Не просто одна стратегия. Целая экосистема.



White Anomaly не требует поиска идеальных параметров.

Наоборот.

Практика показала, что одна и та же закономерность может эффективно работать сразу в нескольких конфигурациях.

Поэтому вместо поиска одной "лучшей" настройки можно позволить нескольким версиям алгоритма работать одновременно.

Некоторые сделки фиксируют небольшую прибыль и быстро высвобождают капитал.

Другие переводятся в безубыток и продолжают сопровождать движение.

Третьи нацелены на редкие, но значительно более крупные движения.

Стратегии периодически принимают противоположные решения при анализе рынка на разных таймфреймах или в условиях бокового движения.

Это выглядит как сложная система взаимного балансирования, где различные сценарии движения рынка распределяются между несколькими алгоритмами одновременно.

Тестирование трёх стратегий одновременно показывает, что прибыль каждой стратегии продолжает накапливаться линейно как в индивидуальных тестах, в то время как просадка не увеличивается, а иногда даже уменьшается благодаря естественному хеджированию.

Такой подход превращает единую стратегию в полноценный торговый портфель.

Возникает эффект, который практически невозможно воспроизвести вручную.

Прибыль суммируется. Риск распределяется.

Обновления и развитие проекта

Все будущие обновления White Anomaly предоставляются бесплатно существующим владельцам.

На данном этапе робот представляет собой полный, самодостаточный торговый инструмент с логикой, протестированной на большом объёме исторических данных и в реальной торговле.

В процессе автоматизации данной закономерности стало очевидно, что её потенциал значительно шире. Новые наблюдения, комбинации параметров и методы взаимодействия стратегий открывают дополнительные возможности для дальнейшего развития алгоритма.

Поэтому White Anomaly это полномасштабный исследовательский проект, который развивается вместе с накопленной статистикой и практическим опытом.

Стоимость White Anomaly на текущем этапе составляет 349$.

Это стартовая цена проекта, которая будет постепенно пересматриваться по мере развития проекта, выпуска новых версий и расширения его возможностей.

Для действующих владельцев никаких доплат за будущие обновления не предусмотрено. Приобретая White Anomaly сегодня, вы получаете не только текущую версию робота, но и все последующие этапы развития проекта.

Ключевые особенности

Торговый инструмент

White Anomaly первоначально разработан и протестирован на золоте (XAUUSD). Именно на этом инструменте была обнаружена и подтверждена закономерность, которая легла в основу алгоритма.

При этом тестирование показывает, что данный алгоритм работает и на валютных парах. Для каждого инструмента требуется подобрать параметры с учётом его собственной волатильности.

Отсутствие скальпинга, сеток и мартингейла

В основе робота нет сеточных алгоритмов, мартингейла, усреднений или сложных математических конструкций, скрывающих реальную картину риска. Только чистый рыночный паттерн, четко видимый на графике доходности.

Гибкость по таймфреймам

По умолчанию робот настроен для работы на таймфрейме M2, где были получены наиболее интересные результаты.

Однако сама закономерность не привязана к одному конкретному периоду. Тестирование показывает стабильную работу и на других таймфреймах, что открывает возможности для поиска собственных конфигураций и комбинирования сколько угодно стратегий.

Лично я торгую данным роботом на секундных графиках. Именно там и была обнаружена закономерность, которая легла в основу данного советника.

Три стратегии внутри одного робота

В White Anomaly встроены сразу три независимые стратегии, которые могут работать одновременно.

При необходимости можно включать/выключать каждую из стратегий. Однако практика показывает, что совместная работа зачастую даёт более интересный результат. В определённых рыночных фазах позиции частично компенсируют друг друга, благодаря чему общая кривая доходности становится более устойчивой, а просадка воспринимается значительно мягче.

Автоматическое увеличение объёма

Робот поддерживает функцию автоматического увеличения торгового объёма после достижения заданного уровня прибыли.

Эта возможность создавалась прежде всего для исследовательской работы и тестирования различных сценариев в тестере стратегий. Для долгосрочной реальной торговли наиболее разумным подходом остаётся ручное увеличение лота по мере роста депозита и накопления прибыли.

Ограничение торговли по времени

При необходимости можно гибко задавать часы работы алгоритма.

Например, разрешить открытие новых позиций только во время азиатской и американской торговых сессий, либо исключить отдельные периоды суток, которые не представляют интереса для выбранной конфигурации стратегии.

Это позволяет дополнительно адаптировать робота под особенности конкретного инструмента и собственный стиль управления рисками.

Простой старт. Глубокие возможности для исследования закономерности.

Как правильно протестировать White Anomaly в тестере MetaTrader 5 Первое, что я рекомендую сделать - просто открыть тестер стратегий и посмотреть, как робот работает на истории. Для первоначального знакомства выберите инструмент XAUUSD (Золото). Именно на нём была обнаружена закономерность, которая легла в основу алгоритма. Таймфрейм в окне тестера можно выбирать любой. Робот самостоятельно использует те рабочие таймфреймы, которые указаны в его настройках. По умолчанию в White Anomaly уже включены три стратегии одновременно. Также по умолчанию установлены параметры, которые я сам использую в реальной торговле. Поэтому начинать знакомство с роботом лучше именно со стандартных настроек. После этого рекомендую провести собственные исследования. Возможно, вы захотите протестировать другие значения Stop Loss и Take Profit, изменить таймфреймы или другие параметры, которые ниже помечены звездочками⭐. Одна из особенностей White Anomaly заключается в том, что одна и та же закономерность может эффективно работать в различных вариациях настроек. Для первого тестирования рекомендуется использовать начальный депозит 3000 USD и настройки по умолчанию (лот 0.1). Эти параметры соответствуют конфигурации, в которой раскрываются особенности работы алгоритма, включая одновременную работу двух стратегий и механизм постепенного увеличения торгового объёма. Важно понимать, что рекомендация использовать депозит 3000 USD относится исключительно к тестеру стратегий. Она нужна для того, чтобы за один тест увидеть, как меняется результат по мере роста капитала и как работает встроенный механизм увеличения лота. В реальной торговле нет необходимости начинать именно с такого депозита. Робот рассчитан на работу от 500 USD, а увеличение торгового объёма по мере роста счёта обычно удобнее выполнять самостоятельно, когда сами посчитаете нужным. Поэтому функция автоматического увеличения лота создавалась в первую очередь как инструмент для тестирования и исследования возможностей алгоритма. После серии тестов обратите внимание не только на итоговую прибыль, но и на максимальную просадку. Именно этот показатель позволит подобрать рабочий объём позиции, который будет комфортен лично для вас.

Входные параметры Timeframe Рабочий таймфрейм первой стратегии. Все расчёты и поиск торговых возможностей выполняются на выбранном периоде. Stop Loss ⭐ Размер защитного стоп-лосса в пунктах. Take Profit ⭐ Размер целевого уровня прибыли в пунктах. Breakeven ⭐ Количество пунктов прибыли, после достижения которого активируется перенос защитного уровня Breakeven Offset ⭐ Смещение защитного уровня относительно цены открытия после активации функции Breakeven. Положительное значение фиксирует часть прибыли.

Отрицательное значение оставляет дополнительное пространство для движения цены.

Значение 0 переносит защитный уровень точно на цену открытия. Magic Уникальный идентификатор сделок первой стратегии. Подключение и настройка второй стратегии Enable Strategy 2 Включение или отключение второй стратегии. Timeframe Strategy 2 Рабочий таймфрейм второй стратегии. Stop Loss Strategy 2 ⭐ Размер защитного стоп-лосса второй стратегии в пунктах. Take Profit Strategy 2 ⭐ Размер целевого уровня прибыли второй стратегии в пунктах. Breakeven Strategy 2 ⭐ Количество пунктов прибыли, после достижения которого активируется перенос защитного уровня. Breakeven Offset Strategy 2 ⭐ Смещение защитного уровня относительно цены открытия после активации функции Breakeven. Положительное значение фиксирует часть прибыли.

Отрицательное значение оставляет дополнительное пространство для движения цены.

Значение 0 переносит защитный уровень точно на цену открытия. Magic Strategy 2 Уникальный идентификатор сделок второй стратегии. Подключение и настройка третьей стратегии Enable Strategy 3 Включение или отключение третьей стратегии. Timeframe Strategy 3 Рабочий таймфрейм второй стратегии. Stop Loss Strategy 3 ⭐ Размер защитного стоп-лосса второй стратегии в пунктах. Take Profit Strategy 3 ⭐ Размер целевого уровня прибыли второй стратегии в пунктах. Breakeven (revers) Strategy 3 ⭐ Количество пунктов убытка (т.к. это обратный трейлинг), после достижения которого активируется перенос защитного уровня. Breakeven Offset 3 ⭐ Смещение защитного уровня относительно цены открытия после активации функции Breakeven. Magic Strategy 3 Уникальный идентификатор сделок второй стратегии. trend sensitivity ⭐

Чувствительность при определении тренда

Общие настройки для обеих стратегий

Lot Фиксированный размер торгового объёма. Trade Retry Count Количество повторных попыток выполнения торговой операции в случае временного отказа торгового сервера. Allow Buy

Включить/Выключить покупки Allow Sell

Включить/Выключить продажи Alpha ⭐ Параметр первого аналитического уровня. Beta ⭐ Параметр второго аналитического уровня. Gamma ⭐ Параметр третьего аналитического уровня. Factor ⭐ Коэффициент чувствительности аналитического модуля. Автоматическое увеличение объёма при росте депозита Use Balance Scaling Включает автоматическую адаптацию торгового объёма в зависимости от изменения баланса счёта. Balance Factor Шаг роста баланса, необходимый для увеличения торгового объёма. Lot Multiplier Множитель, используемый для увеличения торгового объёма при достижении заданного уровня баланса. Drawdown Percent Максимально допустимое снижение капитала, после которого расчёт адаптивного объёма будет скорректирован. Торговые интервалы Советник позволяет задать до двух независимых временных интервалов для открытия новых позиций. Trade Start Hour 1 Начало первого торгового интервала. Trade End Hour 1 Окончание первого торгового интервала. Trade Start Hour 2 Начало второго торгового интервала. Trade End Hour 2 Окончание второго торгового интервала. ⭐ Параметры, которые можно оптимизировать в тестере стратегий для конкретного инструмента и таймфрейма.