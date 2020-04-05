White Anomaly

White Anomaly MT5

В White Anomaly не использовалась идея "исправлять" рынок с помощью мартингейла, сеток или других математических конструкций. Этот алгоритм появился не в результате оптимизации тестера. Он вырос из закономерности, замеченной в реальной торговле и доведённой до автоматического исполнения.

Рынок редко платит за очевидные решения.

Когда ситуация выглядит понятной, миллионы трейдеров уже это видят.

Когда ситуация вызывает сомнения, большинство предпочитает остаться в стороне.

White Anomaly работает именно в этих рыночных зонах.

В местах, где действия алгоритма часто противоречат естественной реакции человека.

Посмотрите на сделки открытые этим советником. Не фокусируйтесь на конечной прибыли или красивой кривой доходности. Просто откройте историю сделок и изучите точки входа.
Многие из них выглядят как ошибки в момент входа.
Некоторые захотелось бы закрыть сразу после открытия. Другие вы никогда не открыли бы вручную.

Именно с этого началась логика White Anomaly.

Робот торгует вопреки естественным человеческим инстинктам. Чистый рыночный паттерн. Никаких математических уловок, никаких сеток и мартингейла.

Лучшие сделки выглядят худшими
Они появляются там, где человеческий мозг испытывает дискомфорт. Там, где хочется подождать подтверждения или пропустить сигнал из-за неопределенности.

Именно поэтому большинство трейдеров либо пропускают такие возможности, либо выходят из них задолго до того, как рынок полностью разовьет движение.

Проблема никогда не была в поиске точки входа.

Проблема была в том, чтобы исполнить её и удержать.

White Anomaly решает именно эту задачу.

Он последовательно использует чистую закономерность, которую гораздо легче понять, чем исполнить.

Там, где возникает сомнение - начинается преимущество.

Не просто одна стратегия. Целая экосистема.

White Anomaly не требует поиска идеальных параметров.

Наоборот.

Практика показала, что одна и та же закономерность может эффективно работать сразу в нескольких конфигурациях.

Поэтому вместо поиска одной "лучшей" настройки можно позволить нескольким версиям алгоритма работать одновременно.

Некоторые сделки фиксируют небольшую прибыль и быстро высвобождают капитал.

Другие переводятся в безубыток и продолжают сопровождать движение.

Третьи нацелены на редкие, но значительно более крупные движения.

Стратегии периодически принимают противоположные решения при анализе рынка на разных таймфреймах или в условиях бокового движения.

Это выглядит как сложная система взаимного балансирования, где различные сценарии движения рынка распределяются между несколькими алгоритмами одновременно.

Тестирование трёх стратегий одновременно показывает, что прибыль каждой стратегии продолжает накапливаться линейно как в индивидуальных тестах, в то время как просадка не увеличивается, а иногда даже уменьшается благодаря естественному хеджированию. 

Такой подход превращает единую стратегию в полноценный торговый портфель.

Возникает эффект, который практически невозможно воспроизвести вручную.

Прибыль суммируется. Риск распределяется.

Обновления и развитие проекта

Все будущие обновления White Anomaly предоставляются бесплатно существующим владельцам.
На данном этапе робот представляет собой полный, самодостаточный торговый инструмент с логикой, протестированной на большом объёме исторических данных и в реальной торговле.
В процессе автоматизации данной закономерности стало очевидно, что её потенциал значительно шире. Новые наблюдения, комбинации параметров и методы взаимодействия стратегий открывают дополнительные возможности для дальнейшего развития алгоритма.
Поэтому White Anomaly это полномасштабный исследовательский проект, который развивается вместе с накопленной статистикой и практическим опытом.
Стоимость White Anomaly на текущем этапе составляет 349$.
Это стартовая цена проекта, которая будет постепенно пересматриваться по мере развития проекта, выпуска новых версий и расширения его возможностей.
Для действующих владельцев никаких доплат за будущие обновления не предусмотрено. Приобретая White Anomaly сегодня, вы получаете не только текущую версию робота, но и все последующие этапы развития проекта.

Ключевые особенности

Торговый инструмент

White Anomaly первоначально разработан и протестирован на золоте (XAUUSD). Именно на этом инструменте была обнаружена и подтверждена закономерность, которая легла в основу алгоритма.

При этом тестирование показывает, что данный алгоритм работает и на валютных парах. Для каждого инструмента требуется подобрать параметры с учётом его собственной волатильности.

Отсутствие скальпинга, сеток и мартингейла

В основе робота нет сеточных алгоритмов, мартингейла, усреднений или сложных математических конструкций, скрывающих реальную картину риска. Только чистый рыночный паттерн, четко видимый на графике доходности. 

Гибкость по таймфреймам

По умолчанию робот настроен для работы на таймфрейме M2, где были получены наиболее интересные результаты.

Однако сама закономерность не привязана к одному конкретному периоду. Тестирование показывает стабильную работу и на других таймфреймах, что открывает возможности для поиска собственных конфигураций и комбинирования сколько угодно стратегий.

Лично я торгую данным роботом на секундных графиках. Именно там и была обнаружена закономерность, которая легла в основу данного советника. 

Три стратегии внутри одного робота

В White Anomaly встроены сразу три независимые стратегии, которые могут работать одновременно.

При необходимости можно включать/выключать каждую из стратегий. Однако практика показывает, что совместная работа зачастую даёт более интересный результат. В определённых рыночных фазах позиции частично компенсируют друг друга, благодаря чему общая кривая доходности становится более устойчивой, а просадка воспринимается значительно мягче.

Автоматическое увеличение объёма

Робот поддерживает функцию автоматического увеличения торгового объёма после достижения заданного уровня прибыли.

Эта возможность создавалась прежде всего для исследовательской работы и тестирования различных сценариев в тестере стратегий. Для долгосрочной реальной торговли наиболее разумным подходом остаётся ручное увеличение лота по мере роста депозита и накопления прибыли.

Ограничение торговли по времени

При необходимости можно гибко задавать часы работы алгоритма.

Например, разрешить открытие новых позиций только во время азиатской и американской торговых сессий, либо исключить отдельные периоды суток, которые не представляют интереса для выбранной конфигурации стратегии.

Это позволяет дополнительно адаптировать робота под особенности конкретного инструмента и собственный стиль управления рисками.

Простой старт. Глубокие возможности для исследования закономерности.

Как правильно протестировать White Anomaly в тестере MetaTrader 5

Первое, что я рекомендую сделать - просто открыть тестер стратегий и посмотреть, как робот работает на истории.

Для первоначального знакомства выберите инструмент XAUUSD (Золото). Именно на нём была обнаружена закономерность, которая легла в основу алгоритма.

Таймфрейм в окне тестера можно выбирать любой. Робот самостоятельно использует те рабочие таймфреймы, которые указаны в его настройках.

По умолчанию в White Anomaly уже включены три стратегии одновременно. Также по умолчанию установлены параметры, которые я сам использую в реальной торговле. Поэтому начинать знакомство с роботом лучше именно со стандартных настроек.

После этого рекомендую провести собственные исследования. Возможно, вы захотите протестировать другие значения Stop Loss и Take Profit, изменить таймфреймы или другие параметры, которые ниже помечены звездочками. Одна из особенностей White Anomaly заключается в том, что одна и та же закономерность может эффективно работать в различных вариациях настроек.

Для первого тестирования рекомендуется использовать начальный депозит 3000 USD и настройки по умолчанию (лот 0.1). Эти параметры соответствуют конфигурации, в которой раскрываются особенности работы алгоритма, включая одновременную работу двух стратегий и механизм постепенного увеличения торгового объёма.

Важно понимать, что рекомендация использовать депозит 3000 USD относится исключительно к тестеру стратегий. Она нужна для того, чтобы за один тест увидеть, как меняется результат по мере роста капитала и как работает встроенный механизм увеличения лота.

В реальной торговле нет необходимости начинать именно с такого депозита. Робот рассчитан на работу от 500 USD, а увеличение торгового объёма по мере роста счёта обычно удобнее выполнять самостоятельно, когда сами посчитаете  нужным. Поэтому функция автоматического увеличения лота создавалась в первую очередь как инструмент для тестирования и исследования возможностей алгоритма.

После серии тестов обратите внимание не только на итоговую прибыль, но и на максимальную просадку. Именно этот показатель позволит подобрать рабочий объём позиции, который будет комфортен лично для вас.

Входные параметры

Timeframe

Рабочий таймфрейм первой стратегии. Все расчёты и поиск торговых возможностей выполняются на выбранном периоде.

Stop Loss

Размер защитного стоп-лосса в пунктах.

Take Profit

Размер целевого уровня прибыли в пунктах.

Breakeven

Количество пунктов прибыли, после достижения которого активируется перенос защитного уровня 

Breakeven Offset

Смещение защитного уровня относительно цены открытия после активации функции Breakeven.

  • Положительное значение фиксирует часть прибыли.
  • Отрицательное значение оставляет дополнительное пространство для движения цены.
  • Значение 0 переносит защитный уровень точно на цену открытия.

Magic

Уникальный идентификатор сделок первой стратегии.

Подключение и настройка второй стратегии

Enable Strategy 2

Включение или отключение второй стратегии.

Timeframe Strategy 2

Рабочий таймфрейм второй стратегии.

Stop Loss Strategy 2

Размер защитного стоп-лосса второй стратегии в пунктах.

Take Profit Strategy 2

Размер целевого уровня прибыли второй стратегии в пунктах.

Breakeven Strategy 2

Количество пунктов прибыли, после достижения которого активируется перенос защитного уровня.

Breakeven Offset Strategy 2

Смещение защитного уровня относительно цены открытия после активации функции Breakeven.

  • Положительное значение фиксирует часть прибыли.
  • Отрицательное значение оставляет дополнительное пространство для движения цены.
  • Значение 0 переносит защитный уровень точно на цену открытия.

Magic Strategy 2

Уникальный идентификатор сделок второй стратегии.

Подключение и настройка третьей стратегии

Enable Strategy 3

Включение или отключение третьей стратегии.

Timeframe Strategy 3

Рабочий таймфрейм второй стратегии.

Stop Loss Strategy 3

Размер защитного стоп-лосса второй стратегии в пунктах.

Take Profit Strategy 3

Размер целевого уровня прибыли второй стратегии в пунктах.

Breakeven (revers) Strategy 3

Количество пунктов убытка (т.к. это обратный трейлинг), после достижения которого активируется перенос защитного уровня.

Breakeven Offset 3

Смещение защитного уровня относительно цены открытия после активации функции Breakeven.

Magic Strategy 3

Уникальный идентификатор сделок второй стратегии.

trend sensitivity

Чувствительность при определении тренда

Общие настройки для обеих стратегий

Lot

Фиксированный размер торгового объёма.

Trade Retry Count

Количество повторных попыток выполнения торговой операции в случае временного отказа торгового сервера.

Allow Buy

Включить/Выключить покупки

Allow Sell

Включить/Выключить продажи

Alpha

Параметр первого аналитического уровня.

Beta

Параметр второго аналитического уровня.

Gamma

Параметр третьего аналитического уровня.

Factor

Коэффициент чувствительности аналитического модуля.

Автоматическое увеличение объёма при росте депозита

Use Balance Scaling

Включает автоматическую адаптацию торгового объёма в зависимости от изменения баланса счёта.

Balance Factor

Шаг роста баланса, необходимый для увеличения торгового объёма.

Lot Multiplier

Множитель, используемый для увеличения торгового объёма при достижении заданного уровня баланса.

Drawdown Percent

Максимально допустимое снижение капитала, после которого расчёт адаптивного объёма будет скорректирован.

Торговые интервалы

Советник позволяет задать до двух независимых временных интервалов для открытия новых позиций.

Trade Start Hour 1

Начало первого торгового интервала.

Trade End Hour 1

Окончание первого торгового интервала.

Trade Start Hour 2

Начало второго торгового интервала.

Trade End Hour 2

Окончание второго торгового интервала.

Параметры, которые можно оптимизировать в тестере стратегий для конкретного инструмента и таймфрейма.


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Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
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Vladimir Smolnikov
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SecondScope MT5 - Секундный график для MetaTrader 5 Секундный график - там, где рынок обычно скрыт Большинство трейдеров работают с тем, что им показывают стандартные таймфреймы: M1, M5, M15. Но между этими свечами есть время, которое рынок проживает - и которое платформа просто не отображает. Это и есть слепая зона. Секундный график открывает этот участок рынка. Он показывает движение цены с шагом в секунды, позволяя видеть структуру, которая полностью скрыта на минутных и более старших таймфр
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Быстрые действия там, где счёт идёт на секунды Эта торговая панель изначально создана для работы с кастомными пользовательскими графиками , включая секундные таймфреймы. Она корректно распознаёт реальный торговый символ , лежащий в основе пользовательского графика, и выполняет сделки именно по нему - без ручной привязки и дополнительных действий. Эта панель решает одну простую задачу: сократить расстояние между решением и действием . Без лишних окон, подтверждений и постоянных переключений. Быст
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