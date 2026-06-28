GOLD CONFLUENCE PRO — 唯有万事俱备，方显制胜信号

Gold Confluence Pro 是一款专注于“A+ 级别交易机会”的引擎：它绝不盲目捕捉每一个信号。只有当三大核心要素同时指向同一方向时，它才会标记入场机会——即趋势（TREND）提供支撑、价格处于具备建仓价值的位置（LOCATION）、且动能（MOMENTUM）刚刚点燃完成确认。当这三者完美共振时，正是经验丰富的交易员甘愿苦等整日的顶尖行情。 关于如何解读和设置的详细指南：CLICK。该频道提供来自指标系统的免费 XAUUSD/GOLD 信号：CLICK

专为买家提供的专属配套工具如下

▶ 独家首创：0-6 分共振汇聚评分 每一个信号都带有 0-6 分的“共振评分”：达成共识的指标要素越多，扫描面板上的单元格就越亮。您可以瞬间识别出哪一个交易赛道的技术形态最为饱满，并值得优先考虑。

▶ 专为黄金打造 — 多时间周期 针对 XAUUSD 进行了深度优化，扫描周期覆盖 M15 → H1 → H4 → D1。在主流外汇货币对及高流动性股指上同样表现出色。相比单一种类形态的系统，其信号频率更少——但每一个信号都经过了更重量级的层层筛选。 推荐品种：XAUUSD (黄金)。推荐时间周期：M30、H1、H4

▶ 绝无未来函数 — 真实透明 信号仅在 K 线关闭（CLOSED）时打印，且随后绝不漂移或重绘。历史回测表现完全等于实盘表现。

▶ 内置完善的交易管理 • 自动基于市场结构设置止损 (Stop Loss)。 • 止盈锁定：4 级 R 倍数目标（支持分批减仓）。 • 图表内嵌胜率统计表，为您提示最佳止盈目标（标注有 ★）。 • 信号可信度评级：High / Medium / Low。

▶ 多时间周期 / 多品种扫描雷达 MTF 扫描面板横向跨越多个品种和时间周期，实时呈现信号、共振评分及胜率——助您青睐那些在多个时间周期内同时产生深度共振的顶尖形态。

免费配套工具 作为同一生态系统的一部分，并在 MQL5 上作为独立的免费产品发布——每个产品都附带详细的 A-Z 指南（DOCX + PDF）以及在各自帖子内的直接下载链接。只需获取文件，将 EA 复制到您的 MT5 文件夹中，然后加载预设即可——无需联系我。

Signal Trader AUTO — 自动根据指标信号执行交易 系统的“执行手臂”。它读取您的指标针对特定品种/时间周期发布的信号，并将其转化为真正的订单——完全自动化（AUTO）或一键手动（MANUAL）。 基于 % 风险的手数计算（固定手数 / 风险百分比 / 风险金额），带有保证金保护和总风险上限。 市价 / 挂单 / 混合入场、分批平仓、移动止损至保本价以及图表上的实时控制面板。 双向 / 仅买入 / 仅卖出；入场点、止损 (SL) 和所有止盈 (TP) 级别直接提取自信号。 → 完整的逐步指南 + 免费 EA 下载 + 预设：Signal Trader AUTO — Free EA (Traders' Blogs) Signal Telegram Relay — 将每个信号推送到您的 Telegram 一个只读 EA（它绝不进行交易）。它在所有品种/时间周期上监听您的指标，并将整洁的信息——方向、入场点、止损、带盈亏比的所有 TP 级别以及推荐的 TP——直接发送到您的手机，以便您可以进行远程监控。 一个 EA 覆盖所有品种/时间周期；通过信号 ID (Signal ID) 自动链接。 信号新鲜度窗口、心跳门控、防垃圾邮件机制以及 Telegram 速率限制退避。 → 完整的设置指南 + 免费 EA 下载 + 预设：Signal Telegram Relay — Free EA (Traders' Blogs)

⚠ 坦诚提示 这是一款采用多重过滤（MULTI-FILTER）的系统，在设计上更偏向于“质量”而非数量——因此其信号频率显着低于那些采用单一形态的交易系统。信号的具体频次随每个时间段的市场波动率而变化。没有任何系统能保证赢得每一笔交易，请务必独立管理好您的风险和仓位手数。