Gold Scalp MT5

Gold Scalp MT5 EA — Умный скальпинг XAUUSD на отложенных ордерах

Gold Scalp MT5 EA — это полностью автоматический торговый советник, созданный для краткосрочного скальпинга на золоте (XAUUSD), с логикой, достаточно гибкой для работы и на других инструментах. Вместо того чтобы входить в рынок мгновенными ордерами, советник выставляет отложенный стоп-ордер впереди цены, поэтому сделка открывается только после реального подтверждения движения. Далее советник полностью управляет позицией самостоятельно: стоп-лосс и тейк-профит на основе ATR, трейлинг-стоп и опциональный перенос в безубыток — никакого ручного контроля не требуется.

Ключевые особенности

  • Три переключаемых стратегии входа — Trend Pullback, Open Fade и Breakout Scalp — выбор стиля торговли одним параметром
  • Полностью автоматическое управление сделками: SL/TP на основе ATR, трейлинг-стоп и перенос в безубыток, индивидуально настроенные под каждый режим
  • Умные фильтры входа: спред, волатильность (ATR-диапазон), фильтр аномальных свечей и ADX-фильтр флэта удерживают советника от торговли в неблагоприятных условиях
  • Встроенный фильтр торговых сессий (ICT killzone): четыре готовых сессионных окна (Азия, Лондон, Нью-Йорк, London Close) или одно полностью настраиваемое окно, плюс управление по дням недели
  • Лимит дневного убытка и предохранитель максимальной просадки для контроля риска на уровне счёта
  • Автоматическая адаптация к брокеру — размер лота, шаг цены, тип экспирации ордера и минимальные дистанции брокера определяются и адаптируются автоматически
  • Работает на любом таймфрейме графика — все три режима внутренне торгуют на минутных (M1) данных независимо от таймфрейма, на который прикреплён советник

Три режима входа в одном советнике

Trend Pullback — Определяет тренд на старшем таймфрейме (H1), затем ожидает небольшой откат на минутных данных перед входом по направлению тренда. Меньше сигналов, более избирательный режим.

Open Fade — Контртрендовый режим, который торгует против затянувшихся движений от цены открытия дня, с подтверждением по RSI и защитным фильтром по H1-тренду. Самый специализированный и самый рискованный режим по своей природе — рассчитан на более опытных пользователей.

Breakout Scalp (режим по умолчанию) — Самый простой режим: торгует по направлению H1-тренда со стоп-лоссом, привязанным к структуре свинга, в расчёте на быстрое продолжение движения. Меньше условий подтверждения, более «постоянная» торговля.

Не существует единственно «лучшего» режима — каждый подходит для разных рыночных условий. Breakout Scalp установлен по умолчанию и является самой простой отправной точкой; Trend Pullback добавляет подтверждение перед входом; Open Fade — продвинутый контртрендовый вариант.

Встроенная защита

Каждый параметр имеет разумное значение по умолчанию и подробно описан в полном руководстве пользователя, которое входит в комплект: что можно свободно менять, что следует менять только после бэктестинга, и что лучше оставить без изменений. Лимит дневного убытка и предохранитель просадки встроены для остановки новых сделок, если убытки превысят комфортный для вас уровень.

Важно — прочитайте перед торговлей на реальном счёте

Торговля с использованием кредитного плеча, включая CFD на золото, сопряжена с высоким уровнем риска. Прошлые результаты, включая результаты бэктестов, не являются гарантией будущих результатов. Ни один советник, включая данный, не может гарантировать прибыль. Пожалуйста, тщательно протестируйте советник на демо-счёте, настройте собственные лимиты риска и торгуйте только средствами, потерю которых вы можете себе позволить. Данное описание и прилагаемое руководство содержат общую информацию о работе программы — это не персональная финансовая консультация.

Рекомендуемая настройка: XAUUSD, любой таймфрейм графика (советник внутренне работает на минутных данных). Полное описание всех параметров и руководство по быстрому запуску включены в комплект поставки.

Рекомендуем также
Automate Gold
Sifiso Khululekani Gcaba
Эксперты
I am Automate Gold a sophisticated Expert Advisor engineered exclusively for XAUUSD trading, combining three battle-tested strategies ( Supertrend, Breakout , and Mean Reversion ) that work in harmony to adapt to any market condition. Built with real trading intelligence at its core, I bring together Machine Learning prediction (optional), dynamic risk management ( low, medium and high ), and smart recovery systems to deliver consistent, calculated results not random noise. Plug and play no set
Aurum Gold Pro
Mainara Mello Da Silva
1 (1)
Эксперты
Aurum Gold Pro Automated Trading System for Gold (XAUUSD) Aurum Gold Pro is an automated trading system developed for trading Gold (XAUUSD). The system uses technical filters designed to identify market trend conditions and volatility levels before opening positions. The strategy operates on the H1 timeframe and is designed to participate in trending market environments while applying structured risk management rules. Main Features • Designed for XAUUSD • Timeframe: H1 • One trade at a time • A
FREE
StructureFlow Gold 1m Scalper
Diego Martin Frias
Эксперты
Structure Flow Expert MT5 Overview & Strategy Overview Structure Flow MT5 is an automated scalping system designed for high-volatility assets (such as Gold, US Indices, and volatile FX pairs). Its core strategy relies on multi-timeframe price structure analysis (dynamic Support and Resistance levels) combined with trend and momentum filters using Exponential Moving Averages (EMA) and the Average Directional Index (ADX). The Expert Advisor adapts its operational behavior based on market conditio
Safe Gold Trend Pro
Patrick Deslauriers
Эксперты
Gold Trend Strength Pro Gold Trend Strength Pro is a MetaTrader 5 Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold) trading on the M15 timeframe . The EA combines trend analysis, market strength detection, volatility filters, and dynamic risk management to identify high-probability trading opportunities while avoiding unnecessary market exposure. Main Features Designed exclusively for XAUUSD / Gold Recommended timeframe: M15 Trend-following strategy with market strength analysis Vol
Gold Engine Pro
VALU VENTURES LTD
Эксперты
Gold Engine Signal - Advanced Multi-Timeframe Trading System Gold Engine Signal is a sophisticated Expert Advisor designed specifically for trading gold (XAUUSD) and other financial instruments using advanced confluence-based signal detection. This EA combines multiple technical indicators across different timeframes to identify high-probability trading opportunities with superior risk-to-reward ratios. Key Features: Multi-Timeframe Analysis:   The system analyzes market conditions across three
SY Gold Breakout Engine
Sam Anthony R Young
Эксперты
SY - Gold Breakout Engine No martingale. No grid. No recovery systems. Smart Breakout Trading for Gold SY - Gold Breakout Engine is an automated trading system designed to capture high-probability moves on XAUUSD using a structured breakout approach. The EA identifies key levels from both the previous daily High/Low and the London session range, placing pending orders to enter the market only when price breaks out with momentum. Built with integrated risk management, trailing logic, and equi
Zenith Cci Matrix Ea
Phami Nhat Anh
Эксперты
Zenith CCI Matrix EA - High Precision Gold Scalper Zenith CCI Matrix is a sophisticated automated trading system engineered to master the volatility of the Gold market ( XAUUSD ). Built upon a unique multi-dimensional CCI (Commodity Channel Index) matrix algorithm, this EA filters out market noise to pinpoint high-probability reversal zones with exceptional accuracy. Backed by high-quality tick data (98%), Zenith CCI Matrix has demonstrated the ability to generate consistent profits while mainta
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Эксперты
SmartRisk MA Pro Обзор стратегии: SmartRisk MA Pro — это оптимизированная, риск-ориентированная автоматическая торговая стратегия (советник), разработанная для платформы MetaTrader 5. Она предназначена для идентификации торговых возможностей на основе динамики ценовых отклонений от скользящих средних и обладает комплексной системой управления капиталом. Советник работает по логике "нового бара", что обеспечивает стабильность и предсказуемость исполнения торговых сигналов. Принципы работы и торг
Smart Gold Scalper MT5
Naseepah Yatmanee
Эксперты
Recommended for 2-digit XAUUSD brokers “Suitable for accounts starting from $100–$1,000, with built-in risk management and daily profit control.” Smart Gold Scalper MT Overview Smart Gold Scalper MT5 is an automated Expert Advisor developed exclusively for XAUUSD (Gold) trading on MetaTrader 5. The EA is designed with a conservative trading philosophy that focuses on capital preservation, controlled risk exposure, and steady long-term performance rather than aggressive high-risk trading. The sy
FlashTrader Pro
Roman Lomaev
Эксперты
FlashTrader Pro - Скальпинг Советник для Forex   Общее описание FlashTrader Pro   – это автоматизированный торговый советник, разработанный для   скальпинга   и   краткосрочной торговли   на рынке Forex. Он реагирует на резкие ценовые движения, открывая сделки при выполнении заданных условий по времени и волатильности. Советник использует   небольшую сетку ордеров ,   трейлинг-стоп   для защиты прибыли и   контроль спреда   для минимизации издержек. Оптимален для   валютных пар с низким спред
Bot Pulse Index Turnaround
Adrian Lara Carrasco
Эксперты
Бот Pulse Trading Код скидки 20% на Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Автоматизированная торговая стратегия для US30, NASDAQ и GER40 Откройте потенциал долгосрочного роста с нашим продвинутым торговым ботом, разработанным специально для индексов US30, NASDAQ и GER40. Эта стратегия была тщательно протестирована в течение многих лет, демонстрируя стабильные и надежные результаты. Наш подход основан на прочной долгосрочной стратегии, которая ориентируется на стабильность и устойчивость. Хотя мы не о
Channel Trigger ProfRoboTrading EA
Irina Cherkashina
Эксперты
This universal advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our  Indicator " Channel Sgnals ProfRoboTrading" and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdowns . The advisor's algorithm is
Professional Scalper AI
Abdulrahman Saad
Эксперты
Professional Scalper AI Professional Scalper AI — это современный торговый робот (Expert Advisor), разработанный исключительно для торговли XAUUSD (Золото) на платформе MetaTrader 5 . Советник использует интеллектуальный анализ рынка и многоуровневую систему фильтрации сигналов для поиска сделок с высокой вероятностью успеха при строгом контроле рисков. Робот обеспечивает высокую скорость исполнения ордеров, точные точки входа и стабильную работу в изменяющихся рыночных условиях. Стратегия оптим
QuantGuard Edge
Sergio Armenteros Beneito
Эксперты
QuantGuardEdge PRO Public live signal of the system in operation Trading Direction: BUY ONLY QuantGuardEdge PRO is an Expert Advisor for MetaTrader 5 designed to automatically trade market expansion movements and temporary market imbalances through an advanced validation system, dynamic management and adaptive recovery logic. The system operates exclusively in BUY mode and has been developed to work under real market conditions using multi-layer filters focused on improving operational stabilit
Error EA
Dragan Drenjanin
Эксперты
Error EA Introducing Error EA: Your Advanced Forex Trading Companion for MT5 Error EA is a cutting-edge Expert Advisor (EA) designed for the MetaTrader 5 (MT5) platform, crafted to elevate your forex trading experience. This sophisticated tool empowers traders with unparalleled flexibility, precision, and automation in trading currency pairs. Capable of operating across a wide range of timeframes, Error EA adapts seamlessly to various trading styles, making it an ideal companion for both novice
XAU Aurum Blitz
Napat Puangjunkum
Эксперты
XAU AURUM BLITZ  3-Strategy Dynamic SL Gold System XAU Aurum Blitz is a premium algorithmic trading system designed exclusively for trading Gold (XAUUSD). Inspired by advanced dynamic algorithms, it uses a 3-Strategy Matrix with a strict Dynamic Stop Loss (SL). Unlike standard grid EAs that use dangerous Martingale lot multiplication or fixed grid distances, Aurum Blitz enters trades purely based on signal consensus and calculates SL automatically based on real-time market volatility (ATR). T
PatternCore Expert
Twin Fitersya
Эксперты
PatternCore Expert is a fully automated MetaTrader 5 Expert Advisor designed to trade based on price structure and chart pattern logic . The EA analyzes recent market highs and lows to identify potential trend continuation and reversal patterns , executing trades only when clear structure conditions are met. This Expert Advisor is suitable for traders who prefer price action–based strategies without relying on lagging indicators. ️ Trading Strategy Overview Pattern Structure Pro focuses on: Mar
Gold Titan Breakout EA
Saravanan Nagooran Nagooran
Эксперты
Gold Titan Breakout EA  Precision Engineered for XAUUSD Breakout Trading Gold Titan Breakout EA is a fully automated trading system built specifically for Gold (XAUUSD) Daily Timeframe . Designed for traders who want strong breakout entries, intelligent risk management, and consistency in volatile market conditions, this EA uses institutional-grade logic to capture explosive moves while avoiding false signals. This EA was engineered based on real market dynamics including momentum breaks, ref
USD pro
Roberto Mubonane Muiambo
Эксперты
Currency EURUSD Timeframe 1H  PRO EA as a price action–based Expert Advisor that can be tuned to work on any Forex currency pair, timeframe by adjusting its settings. With flexible parameters, you can adapt USD PRO EA to trade any Forex symbol by simply adjusting the settings. With the Time Limit Settings, you have full control over when the EA is active. This allows you to fine‑tune trading sessions to match the most liquid and profitable market hours. The Max Trades Per Day setting allow
Piazza MT5
Natalyia Nikitina
5 (1)
Эксперты
Piazza MT5 — профессиональный инструмент автоматической торговли Piazza MT5 — эксперт-советник для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которые ценят системный подход и технологичность. Архитектура советника объединяет алгоритмы анализа рынка и адаптивные механизмы управления рисками, позволяя автоматизировать процесс торговли и снизить влияние субъективных решений. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! Ключевые особенности Piazza MT5 Алгорит
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (241)
Эксперты
Hamster Scalping - полностью автоматический торговый советник. Стратегия ночной скальпинг. В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. Для работы советника требуется хеджинговый тип счета. ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Общие рекомендации Минимальный депозит 100 долларов, используйте ECN счета с минимальн
Zen Hedge
A Rop Le
Эксперты
Zen Hedge EA – Lock Profits When the Market Moves Zen Hedge is an intelligent EA that combines two-way hedging with dynamic trend-following entries to maximize profits during market swings . Key Advantages: Automatically opens BUY/SELL orders and adds positions in the right direction when a clear trend forms Uses ATR to determine optimal entry points and avoid noise Auto-closes all trades when total profit exceeds total loss – preserving capital and boosting performance Built-in daily loss li
Trade Assistant 8 Analyzer MT5
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Эксперты
CyberBot – Ваш профессиональный помощник управляющего инвестициями «8 в 1». Анализатор Panel 8 Manager Analyzer   — это сложный торговый инструмент, разработанный как надежный   CyberBot   — продвинутый торговый помощник, объединяющий восемь мощных инвестиционных менеджеров, работающих одновременно. Эта система создана для выявления рыночных возможностей и предоставления высокоточного анализа, который трейдеры могут уверенно использовать в качестве основного ориентира для принятия решений. Этот
FREE
Martingale Zone Recovery MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
2.5 (2)
Эксперты
Martingale Zone Recovery MT5 EA Revolutionize your trading with the Martingale Zone Recovery MT5 EA , a powerful expert advisor designed for traders who want robust and dynamic trade management with unmatched versatility. Key Features: RSI-Based Signal Generation : Utilizes the Relative Strength Index (RSI) to identify high-probability trade opportunities in both trending and ranging markets. Advanced Zone Recovery System : Employs a martingale-based strategy to recover losing trades within pred
FREE
Gold Somnia
Murad Nagiev
Эксперты
Gold Somnia — автоматический торговый советник для XAUUSD Gold Somnia — полностью автоматический торговый робот, созданный специально для торговли золотом (XAU/USD) в MetaTrader 5. Основан на надёжной стратегии пробоя/импульса, находит высоковероятные точки входа и применяет строгий контроль рисков. Основные возможности: - Автоматическая логика входов и выходов, адаптированная под волатильность золота - Динамический расчёт лота: процент риска или фиксированный лот - Встроенный новостной фильт
Violet Panther Scalper MT5
Renato Takahashi
Эксперты
Violet Panther Scalper MT5 is specially designed to work as scalper and a trend trade system. Panther strategy is based on two moving average crosses and candlestick reader relative to theses averages. A trade in filter based on ATR values can be configured to make EA works only on true trends. So, if trigger condition is true, Panther strat to trade on each new condition achieved. An aditional trend filter can be configured based on TRIX indicator , making possible to confirm such trend behavio
Eye of Ra
Jose Ramon Rosaenz Carmona
5 (1)
Эксперты
Expert advisor based on a widely tested   price action strategy The EA already incorporates all the variables in its programming, it is enough to let it run on the graph with the values ​​it incorporates by default. ACCOUNT: - This AE has been optimized to work on a STANDARD account - This AE is suitable for accounts of 3,000 USD - Default settings suitable for EUR/USD (any Timeframe) DESCRIPTION OF THE STRATEGY Price action trading analyzes the performance of a currency to predict what it mi
Stochastic Gold Scalper
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Эксперты
Stochastic Gold Scalper Автоматический советник для MetaTrader 5, торгующий по свечным паттернам с опциональным подтверждением осциллятором Stochastic, контролируемой сеточной стратегией и гибким управлением капиталом ОПИСАНИЕ Stochastic Gold Scalper — это профессиональный торговый робот (Expert Advisor) для MetaTrader 5, созданный для полностью автоматической и дисциплинированной торговли на основе классического свечного анализа. Вместо торговли по субъективным ощущениям система работает по об
OB 200 edge x
Domantas Juodenis
Эксперты
OB200 Edge X A 200 EMA channel + Order Block expert advisor with a built-in signal-indicator mode, strong/weak block filtering, and a live on-chart dashboard. Overview OB200 Edge X reads market structure through a dual 200 EMA channel — one EMA plotted on the highs and one on the lows — and locates institutional order blocks inside that channel. It then trades or signals from those zones according to the channel's direction, with full control over risk, stops, and execution style. The same produ
BubisQuant
Mihail Alexandru Ciobanu Ciobanu
Эксперты
BubisQuant EA — Multistrategy + Grid Recovery for XAUUSD, BTCUSD and Forex LAUNCH PROMO: $49 (limited time) — price will increase as the product matures. Early buyers get the lowest price + free lifetime updates. Get in early and lock in the launch price. ******************* DOWNLOAD SETFILES  *******************  Date: 03/07/2026 ******************* DOWNLOAD DOCUMENTATION *********
С этим продуктом покупают
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.93 (28)
Эксперты
Smart Gold Hunter — это Expert Advisor для торговли XAUUSD / Gold на MetaTrader 5. Он создан для трейдеров, которые предпочитают советник по золоту без сетки, без мартингейла, с реальными Stop Loss и Take Profit, а также с контролируемым управлением риском. Вы можете проверить live-сигналы перед покупкой: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Go
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Zoomini
Gennady Sergienko
5 (5)
Эксперты
Важная информация: Поддержка и ответы на вопросы только тут:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Тайвань ); Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026. Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold . Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994 Что важно знать: Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP. Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи. Поддерживаются крупные депози
Lizard
Marco Scherer
4.13 (38)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (4)
Эксперты
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Другие продукты этого автора
Advance Liquidity Sweep
Nawal Kishor Yadav
Индикаторы
Liquidity Sweep v4 – Детектор ликвидности Buyside и Sellside Простой и понятный индикатор, который находит схваты ликвидности на графике. Что делает Цена часто выходит выше свингового максимума (buyside-ликвидность) или ниже свингового минимума (sellside-ликвидность), забирает стопы и разворачивается. Индикатор находит такие схваты, оценивает их как Strong или Weak и показывает стрелками. Основные возможности Определяет BSL (buyside) и SSL (sellside) схваты Находит реальные свинговые уровни, вкл
Sweep Liquidity
Nawal Kishor Yadav
Индикаторы
Liquidity Sweep Pro v3.2 — Обнаружение ликвидности Smart Money Профессиональный индикатор, предназначенный для обнаружения институциональных sweeps ликвидности в реальном времени. Идентифицирует Buy-Side Liquidity (BSL) и Sell-Side Liquidity (SSL) sweeps с автоматической классификацией на Strong и Weak. Основные возможности: • Обнаружение BSL и SSL sweeps в реальном времени • Классификация Strong vs Weak на основе соотношения фитиля, закрытия тела и объёма • Встроенные фильтры качества:    - Wic
FREE
ICT Enter Here Pro
Nawal Kishor Yadav
Индикаторы
ICT Enter Here V1.1 — Чистые и Простые ICT Сигналы Это профессиональный, но очень дружелюбный для новичков ICT-индикатор, который дает четкие торговые сигналы, не загромождая график. Основные возможности: Скрытые Ордер Блоки — Зоны Order Block автоматически скрыты, чтобы график оставался чистым и удобным для чтения. Четкие стрелки Buy и Sell: Зеленая стрелка = сигнал на ПОКУПКУ ("Enter Here") Красная стрелка = сигнал на ПРОДАЖУ ("Enter Here") Сигналы на пробой ликвидности (SSL/BSL) — Показывает
FREE
OBFVG Auto Draw
Nawal Kishor Yadav
Индикаторы
OB + FVG Zones Pro Что делает этот индикатор? Этот индикатор автоматически отображает две наиболее мощные торговые зоны прямо на вашем графике — Ордер Блоки (OB) и Зоны Справедливой Стоимости (FVG). Эти зоны выделяют уровни, где крупные институциональные трейдеры (банки и фонды) ранее размещали крупные ордера и где цена, вероятно, снова отреагирует в будущем. Вместо того чтобы тратить часы на ручную разметку этих зон, индикатор находит и отрисовывает их автоматически в режиме реального времени.
FREE
Dynamic Killzones
Nawal Kishor Yadav
Индикаторы
ICT Dynamic Killzones — Custom Timezone Edition Этот индикатор рисует на графике сессионные боксы в стиле ICT, а также уровни Previous Day High и Previous Day Low. Он предназначен для работы на таймфреймах M1, M5 и M15. Сессии Индикатор поддерживает следующие торговые сессии, каждая с настраиваемым цветом и меткой: Asia Session London Session New York Session London Close Session One optional Custom Session Каждая сессия отображается в виде цветного бокса (заливка или только граница), который ди
FREE
ICT Synergy Suite
Nawal Kishor Yadav
Индикаторы
ICT Synergy Suite — Описание индикатора Это мощный многофункциональный ICT-индикатор (Inner Circle Trader) для MetaTrader 5. Он объединяет в себе все необходимые инструменты в одном удобном пакете, чтобы вы могли торговать профессионально. Основные возможности: Умные стрелки "Enter Here" Чёткие сигналы на покупку и продажу со стрелками прямо на графике. Специальная умная логика особенно хорошо работает на таймфрейме M5 (5 минут). Метки структуры (Structure Labels) Показывает важные максимумы (кр
Candle Time PNL
Nawal Kishor Yadav
Индикаторы
Индикатор Candle Timer + P&L + Trade Line для MT5 Это индикатор 3 в 1 для MetaTrader 5. Он очень простой и полезный для любого трейдера. Что он делает: Во-первых, он показывает на вашем графике обратный таймер. Этот таймер показывает, сколько минут и секунд осталось до закрытия текущей свечи. Вы всегда знаете, когда появится следующая свеча. Во-вторых, он показывает на экране живой блок прибыли и убытка. Если у вас есть открытые сделки, этот блок показывает вашу текущую прибыль или убыток прямо
FREE
Killzones Play
Nawal Kishor Yadav
Индикаторы
Killzone's Play V1 Smart ICT Killzone Trading Indicator Killzone's Play V1 — это мощный и чистый торговый индикатор, разработанный для трейдеров Smart Money (ICT/SMC). Он автоматически определяет высоковероятные Killzone (Лондон, Нью-Йорк, Азия и Закрытие Лондона) и выдаёт чёткие сигналы Buy & Sell во время этих высоковолатильных сессий. What It Shows: Enter Here Arrows – Чёткие сигналы BUY (зелёный) и SELL (красный) Killzone Boxes – Визуальное отображение времени сессий на графике SL Line – Авт
FREE
ICT Structure Mapping
Nawal Kishor Yadav
Индикаторы
Метки ICT Структуры — STH / STL / ITH / ITL Профессиональный индикатор рыночной структуры ICT, который автоматически определяет и помечает Short Term Highs (STH), Short Term Lows (STL), Intermediate Term Highs (ITH) и Intermediate Term Lows (ITL) на графике. Как это работает Индикатор обнаруживает фрактальные точки разворота и классифицирует их в соответствии с настоящей методологией ICT: STH — Short Term High (Краткосрочный максимум) STL — Short Term Low (Краткосрочный минимум) ITH — Intermedia
FREE
AeruesRatchet
Nawal Kishor Yadav
Эксперты
AureusRatchet — сеточный и корзинный советник, созданный для XAUUSD (золото). Принцип работы Советник ищет сигналы возврата к среднему по RSI на графике M1. Новая корзина открывается только тогда, когда ADX показывает, что рынок не находится в сильном тренде. Если цена идёт против позиции, советник может добавлять усредняющие ордера. RSI-фильтр временно останавливает усреднение, когда импульс всё ещё сильный. Прибыльные корзины можно закрывать по фиксированной цели или использовать режим profit-
GoldHydra
Nawal Kishor Yadav
Эксперты
GoldHydra EA — Мультистратегийный H1 Swing Breakout для XAUUSD GoldHydra — профессиональный советник, специально разработанный для торговли золотом (XAUUSD) на таймфрейме H1. Вместо одной торговой логики GoldHydra одновременно использует 6 независимых субстратегий . Каждая стратегия имеет свой период поиска свингов, буфер входа и время жизни ордера. Это позволяет ловить высоковероятные пробойные движения золота при контролируемом риске. Ключевые особенности Система 6-в-1 Шесть независимых swing-
Gold Breakout Straddle
Nawal Kishor Yadav
Эксперты
GOLD BREAKOUT V1 — XAUUSD Breakout Straddle EA Gold Breakout V1 — это автоматизированный советник (Expert Advisor) для XAUUSD. Он выставляет отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop вокруг рыночной структуры и ждёт пробоя. Когда срабатывает одна сторона, сделка сопровождается жёстким Stop Loss и опциональным трейлинг-стопом. Этот EA создан для трейдеров, которым нужна чёткая правил-ориентированная пробойная система — без сетки, мартингейла, усреднения и логики восстановления. Как это работает Сове
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв