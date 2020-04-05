Gold Scalp MT5 EA — Умный скальпинг XAUUSD на отложенных ордерах

Gold Scalp MT5 EA — это полностью автоматический торговый советник, созданный для краткосрочного скальпинга на золоте (XAUUSD), с логикой, достаточно гибкой для работы и на других инструментах. Вместо того чтобы входить в рынок мгновенными ордерами, советник выставляет отложенный стоп-ордер впереди цены, поэтому сделка открывается только после реального подтверждения движения. Далее советник полностью управляет позицией самостоятельно: стоп-лосс и тейк-профит на основе ATR, трейлинг-стоп и опциональный перенос в безубыток — никакого ручного контроля не требуется.

Ключевые особенности

Три переключаемых стратегии входа — Trend Pullback, Open Fade и Breakout Scalp — выбор стиля торговли одним параметром

Полностью автоматическое управление сделками: SL/TP на основе ATR, трейлинг-стоп и перенос в безубыток, индивидуально настроенные под каждый режим

Умные фильтры входа: спред, волатильность (ATR-диапазон), фильтр аномальных свечей и ADX-фильтр флэта удерживают советника от торговли в неблагоприятных условиях

Встроенный фильтр торговых сессий (ICT killzone): четыре готовых сессионных окна (Азия, Лондон, Нью-Йорк, London Close) или одно полностью настраиваемое окно, плюс управление по дням недели

Лимит дневного убытка и предохранитель максимальной просадки для контроля риска на уровне счёта

Автоматическая адаптация к брокеру — размер лота, шаг цены, тип экспирации ордера и минимальные дистанции брокера определяются и адаптируются автоматически

Работает на любом таймфрейме графика — все три режима внутренне торгуют на минутных (M1) данных независимо от таймфрейма, на который прикреплён советник

Три режима входа в одном советнике

Trend Pullback — Определяет тренд на старшем таймфрейме (H1), затем ожидает небольшой откат на минутных данных перед входом по направлению тренда. Меньше сигналов, более избирательный режим.

Open Fade — Контртрендовый режим, который торгует против затянувшихся движений от цены открытия дня, с подтверждением по RSI и защитным фильтром по H1-тренду. Самый специализированный и самый рискованный режим по своей природе — рассчитан на более опытных пользователей.

Breakout Scalp (режим по умолчанию) — Самый простой режим: торгует по направлению H1-тренда со стоп-лоссом, привязанным к структуре свинга, в расчёте на быстрое продолжение движения. Меньше условий подтверждения, более «постоянная» торговля.

Не существует единственно «лучшего» режима — каждый подходит для разных рыночных условий. Breakout Scalp установлен по умолчанию и является самой простой отправной точкой; Trend Pullback добавляет подтверждение перед входом; Open Fade — продвинутый контртрендовый вариант.

Встроенная защита

Каждый параметр имеет разумное значение по умолчанию и подробно описан в полном руководстве пользователя, которое входит в комплект: что можно свободно менять, что следует менять только после бэктестинга, и что лучше оставить без изменений. Лимит дневного убытка и предохранитель просадки встроены для остановки новых сделок, если убытки превысят комфортный для вас уровень.

Важно — прочитайте перед торговлей на реальном счёте

Торговля с использованием кредитного плеча, включая CFD на золото, сопряжена с высоким уровнем риска. Прошлые результаты, включая результаты бэктестов, не являются гарантией будущих результатов. Ни один советник, включая данный, не может гарантировать прибыль. Пожалуйста, тщательно протестируйте советник на демо-счёте, настройте собственные лимиты риска и торгуйте только средствами, потерю которых вы можете себе позволить. Данное описание и прилагаемое руководство содержат общую информацию о работе программы — это не персональная финансовая консультация.

Рекомендуемая настройка: XAUUSD, любой таймфрейм графика (советник внутренне работает на минутных данных). Полное описание всех параметров и руководство по быстрому запуску включены в комплект поставки.