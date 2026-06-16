ICT Enter Here Pro

ICT Enter Here V1.1 — Чистые и Простые ICT Сигналы

Это профессиональный, но очень дружелюбный для новичков ICT-индикатор, который дает четкие торговые сигналы, не загромождая график.

Скрытые Ордер Блоки — Зоны Order Block автоматически скрыты, чтобы график оставался чистым и удобным для чтения.

Четкие стрелки Buy и Sell: Зеленая стрелка = сигнал на ПОКУПКУ ("Enter Here") Красная стрелка = сигнал на ПРОДАЖУ ("Enter Here")

Сигналы на пробой ликвидности (SSL/BSL) — Показывает сильные стрелки "Enter Here (LS)" при выносе highs или lows.

Стрелки Сильных и Слабых Ордер Блоков — Зеленые для бычьих OB, красные для медвежьих OB.

Автоматические точки Stop Loss — Рекомендуемые уровни SL отображаются явно.

Торговые линии — Показывают путь от входа до выхода с прибылью/убытком.

Живая панель (Dashboard) — Чистая панель с текущим сигналом, ценой входа, SL и статусом сделки.

Отображение P&L в реальном времени + Таймер свечи + Звуковые и всплывающие оповещения.

Для ПОКУПКИ (Long):

Дождитесь появления зеленой стрелки "Enter Here"

Входите в сделку

Ставьте Stop Loss ниже точки SL

Фиксируйте прибыль на следующем максимуме (swing high) или по своему таргету

Для ПРОДАЖИ (Short):

Дождитесь появления красной стрелки "Enter Here"

Входите в сделку

Ставьте Stop Loss выше точки SL

Фиксируйте прибыль на следующем минимуме (swing low) или по своему таргету

Вам не нужно искать зоны — индикатор показывает только чистые зеленые и красные стрелки.

Таймфреймах M1, M5, M15

Инструментах: Gold (XAUUSD), EURUSD, GBPUSD, NAS100, US30

Скальпинге и внутридневной торговле

Как для новичков в ICT, так и для опытных трейдеров Smart Money

Очень чистый график (зоны Order Block скрыты)

Простые правила: Зеленая = Покупка, Красная = Продажа

Нет перегруженности линиями и прямоугольниками

Удобная панель и оповещения

Высокая скорость работы

Идеальный выбор для тех, кто хочет четкие ICT-сигналы без беспорядка на экране.