ICT Enter Here Pro
- Индикаторы
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- Версия: 1.1
- Обновлено: 17 июня 2026
ICT Enter Here V1.1 — Чистые и Простые ICT Сигналы
Это профессиональный, но очень дружелюбный для новичков ICT-индикатор, который дает четкие торговые сигналы, не загромождая график.Основные возможности:
- Скрытые Ордер Блоки — Зоны Order Block автоматически скрыты, чтобы график оставался чистым и удобным для чтения.
- Четкие стрелки Buy и Sell:
- Зеленая стрелка = сигнал на ПОКУПКУ ("Enter Here")
- Красная стрелка = сигнал на ПРОДАЖУ ("Enter Here")
- Сигналы на пробой ликвидности (SSL/BSL) — Показывает сильные стрелки "Enter Here (LS)" при выносе highs или lows.
- Стрелки Сильных и Слабых Ордер Блоков — Зеленые для бычьих OB, красные для медвежьих OB.
- Автоматические точки Stop Loss — Рекомендуемые уровни SL отображаются явно.
- Торговые линии — Показывают путь от входа до выхода с прибылью/убытком.
- Живая панель (Dashboard) — Чистая панель с текущим сигналом, ценой входа, SL и статусом сделки.
- Отображение P&L в реальном времени + Таймер свечи + Звуковые и всплывающие оповещения.
Для ПОКУПКИ (Long):
- Дождитесь появления зеленой стрелки "Enter Here"
- Входите в сделку
- Ставьте Stop Loss ниже точки SL
- Фиксируйте прибыль на следующем максимуме (swing high) или по своему таргету
Для ПРОДАЖИ (Short):
- Дождитесь появления красной стрелки "Enter Here"
- Входите в сделку
- Ставьте Stop Loss выше точки SL
- Фиксируйте прибыль на следующем минимуме (swing low) или по своему таргету
Вам не нужно искать зоны — индикатор показывает только чистые зеленые и красные стрелки.Лучше всего работает на:
- Таймфреймах M1, M5, M15
- Инструментах: Gold (XAUUSD), EURUSD, GBPUSD, NAS100, US30
- Скальпинге и внутридневной торговле
- Как для новичков в ICT, так и для опытных трейдеров Smart Money
- Очень чистый график (зоны Order Block скрыты)
- Простые правила: Зеленая = Покупка, Красная = Продажа
- Нет перегруженности линиями и прямоугольниками
- Удобная панель и оповещения
- Высокая скорость работы
Идеальный выбор для тех, кто хочет четкие ICT-сигналы без беспорядка на экране.
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