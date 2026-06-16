ICT Enter Here Pro

ICT Enter Here V1.1 — Чистые и Простые ICT Сигналы

Это профессиональный, но очень дружелюбный для новичков ICT-индикатор, который дает четкие торговые сигналы, не загромождая график.

Основные возможности:
  • Скрытые Ордер Блоки — Зоны Order Block автоматически скрыты, чтобы график оставался чистым и удобным для чтения.
  • Четкие стрелки Buy и Sell:
    • Зеленая стрелка = сигнал на ПОКУПКУ ("Enter Here")
    • Красная стрелка = сигнал на ПРОДАЖУ ("Enter Here")
  • Сигналы на пробой ликвидности (SSL/BSL) — Показывает сильные стрелки "Enter Here (LS)" при выносе highs или lows.
  • Стрелки Сильных и Слабых Ордер Блоков — Зеленые для бычьих OB, красные для медвежьих OB.
  • Автоматические точки Stop Loss — Рекомендуемые уровни SL отображаются явно.
  • Торговые линии — Показывают путь от входа до выхода с прибылью/убытком.
  • Живая панель (Dashboard) — Чистая панель с текущим сигналом, ценой входа, SL и статусом сделки.
  • Отображение P&L в реальном времени + Таймер свечи + Звуковые и всплывающие оповещения.
Как торговать (Очень просто):

Для ПОКУПКИ (Long):

  • Дождитесь появления зеленой стрелки "Enter Here"
  • Входите в сделку
  • Ставьте Stop Loss ниже точки SL
  • Фиксируйте прибыль на следующем максимуме (swing high) или по своему таргету

Для ПРОДАЖИ (Short):

  • Дождитесь появления красной стрелки "Enter Here"
  • Входите в сделку
  • Ставьте Stop Loss выше точки SL
  • Фиксируйте прибыль на следующем минимуме (swing low) или по своему таргету

Вам не нужно искать зоны — индикатор показывает только чистые зеленые и красные стрелки.

Лучше всего работает на:
  • Таймфреймах M1, M5, M15
  • Инструментах: Gold (XAUUSD), EURUSD, GBPUSD, NAS100, US30
  • Скальпинге и внутридневной торговле
  • Как для новичков в ICT, так и для опытных трейдеров Smart Money
Почему трейдеры любят этот индикатор:
  • Очень чистый график (зоны Order Block скрыты)
  • Простые правила: Зеленая = Покупка, Красная = Продажа
  • Нет перегруженности линиями и прямоугольниками
  • Удобная панель и оповещения
  • Высокая скорость работы

Идеальный выбор для тех, кто хочет четкие ICT-сигналы без беспорядка на экране.

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Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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Фильтр:
Findolin
2670
Findolin 2026.06.23 10:30 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Nawal Kishor Yadav
2031
Ответ разработчика Nawal Kishor Yadav 2026.06.23 14:59
Thank you so much for your feedback and kind words! 😊
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