Gold Scalp MT5 EA — 智能挂单式黄金（XAUUSD）剥头皮交易系统

Gold Scalp MT5 EA 是一款专为黄金（XAUUSD）短线剥头皮交易设计的全自动智能交易系统（EA），其逻辑同样适用于其他交易品种。该 EA 不会以瞬时市价单追逐行情，而是在价格前方预先挂出止损单（stop order），只有当行情真正确认突破后才会触发交易。开仓后，EA 会全程自动管理仓位：基于 ATR 的止损止盈、移动止损，以及可选的保本锁定功能——无需人工盯盘。

核心功能

三种可切换的入场策略——趋势回调（Trend Pullback）、开盘反转（Open Fade）和突破剥头皮（Breakout Scalp）——只需一个参数即可选择交易风格

全自动仓位管理：基于 ATR 的止损止盈、移动止损和保本锁定，每种模式均独立优化调整

智能入场过滤系统：点差过滤、波动率（ATR 区间）过滤、异常K线过滤、ADX 盘整过滤，使 EA 避开不利的交易环境

内置 ICT 杀伤区（killzone）时段过滤器：四个预设交易时段（亚盘、伦敦盘、纽约盘、伦敦收盘时段），或一个完全自定义时段，并支持按星期几单独开关

每日亏损限额与最大回撤保护机制，实现账户级风险控制

自动适配经纪商规则——手数、最小报价单位、订单到期类型及经纪商最小距离限制均自动检测并适配

适用于任意图表周期——无论 EA 挂载在哪个周期的图表上，三种模式内部均以 1 分钟（M1）数据进行交易

三种入场模式，一款 EA 全部搞定

趋势回调（Trend Pullback）——根据更高周期（H1）判断趋势方向，随后等待 1 分钟数据出现小幅回调后顺势入场。信号较少，但更具选择性。

开盘反转（Open Fade）——一种均值回归模式，在价格大幅偏离当日开盘价后进行反向交易，并以 RSI 确认信号，同时设有 H1 趋势冲突防护机制。这是三种模式中最具针对性、风险最高的一种，专为经验更丰富的用户设计。

突破剥头皮（Breakout Scalp，默认模式）——最简单的模式：顺应 H1 趋势方向交易，止损锚定于摆动结构（swing structure），力求捕捉快速延续行情。确认条件最少，交易更为"常驻"。

没有任何一种模式是"放之四海而皆准"的最佳选择——每种模式都适合不同的市场环境。突破剥头皮为默认模式，是最简单的入门选择；趋势回调在入场前增加了确认环节；开盘反转则是面向进阶用户的逆势交易选项。

内置安全机制

每个参数均配有合理的默认值，并在附带的完整用户手册中详细说明：哪些参数可自由调整、哪些参数需经回测后才能调整、哪些参数建议保持默认。内置每日亏损限额与最大回撤保护机制，一旦亏损超过您可接受的范围，将自动停止新开仓。

重要提示——实盘交易前请务必阅读

包括黄金差价合约（CFD）在内的杠杆产品交易具有高风险。无论是历史表现还是回测结果，均不能保证未来收益。任何智能交易系统（包括本产品）均无法保证盈利。请务必先在模拟账户上进行充分测试，设置符合自身情况的风险限额，并仅使用您可承受损失的资金进行交易。本产品描述及附带手册仅提供软件运作方式的一般性说明，不构成个性化的财务或投资建议。

推荐配置： 交易品种 XAUUSD，图表周期不限（EA 内部以 1 分钟数据运行）。购买后将提供完整参数说明手册及快速入门指南。