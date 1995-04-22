Gold Scalp MT5

Gold Scalp MT5 EA — 智能挂单式黄金（XAUUSD）剥头皮交易系统

Gold Scalp MT5 EA 是一款专为黄金（XAUUSD）短线剥头皮交易设计的全自动智能交易系统（EA），其逻辑同样适用于其他交易品种。该 EA 不会以瞬时市价单追逐行情，而是在价格前方预先挂出止损单（stop order），只有当行情真正确认突破后才会触发交易。开仓后，EA 会全程自动管理仓位：基于 ATR 的止损止盈、移动止损，以及可选的保本锁定功能——无需人工盯盘。

核心功能

  • 三种可切换的入场策略——趋势回调（Trend Pullback）、开盘反转（Open Fade）和突破剥头皮（Breakout Scalp）——只需一个参数即可选择交易风格
  • 全自动仓位管理：基于 ATR 的止损止盈、移动止损和保本锁定，每种模式均独立优化调整
  • 智能入场过滤系统：点差过滤、波动率（ATR 区间）过滤、异常K线过滤、ADX 盘整过滤，使 EA 避开不利的交易环境
  • 内置 ICT 杀伤区（killzone）时段过滤器：四个预设交易时段（亚盘、伦敦盘、纽约盘、伦敦收盘时段），或一个完全自定义时段，并支持按星期几单独开关
  • 每日亏损限额与最大回撤保护机制，实现账户级风险控制
  • 自动适配经纪商规则——手数、最小报价单位、订单到期类型及经纪商最小距离限制均自动检测并适配
  • 适用于任意图表周期——无论 EA 挂载在哪个周期的图表上，三种模式内部均以 1 分钟（M1）数据进行交易

三种入场模式，一款 EA 全部搞定

趋势回调（Trend Pullback）——根据更高周期（H1）判断趋势方向，随后等待 1 分钟数据出现小幅回调后顺势入场。信号较少，但更具选择性。

开盘反转（Open Fade）——一种均值回归模式，在价格大幅偏离当日开盘价后进行反向交易，并以 RSI 确认信号，同时设有 H1 趋势冲突防护机制。这是三种模式中最具针对性、风险最高的一种，专为经验更丰富的用户设计。

突破剥头皮（Breakout Scalp，默认模式）——最简单的模式：顺应 H1 趋势方向交易，止损锚定于摆动结构（swing structure），力求捕捉快速延续行情。确认条件最少，交易更为"常驻"。

没有任何一种模式是"放之四海而皆准"的最佳选择——每种模式都适合不同的市场环境。突破剥头皮为默认模式，是最简单的入门选择；趋势回调在入场前增加了确认环节；开盘反转则是面向进阶用户的逆势交易选项。

内置安全机制

每个参数均配有合理的默认值，并在附带的完整用户手册中详细说明：哪些参数可自由调整、哪些参数需经回测后才能调整、哪些参数建议保持默认。内置每日亏损限额与最大回撤保护机制，一旦亏损超过您可接受的范围，将自动停止新开仓。

重要提示——实盘交易前请务必阅读

包括黄金差价合约（CFD）在内的杠杆产品交易具有高风险。无论是历史表现还是回测结果，均不能保证未来收益。任何智能交易系统（包括本产品）均无法保证盈利。请务必先在模拟账户上进行充分测试，设置符合自身情况的风险限额，并仅使用您可承受损失的资金进行交易。本产品描述及附带手册仅提供软件运作方式的一般性说明，不构成个性化的财务或投资建议。

推荐配置： 交易品种 XAUUSD，图表周期不限（EA 内部以 1 分钟数据运行）。购买后将提供完整参数说明手册及快速入门指南。

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LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
作者的更多信息
Sweep Liquidity
Nawal Kishor Yadav
指标
Liquidity Sweep Pro v3.2 — 智能资金流动性检测 专业指标，专为实时检测机构流动性扫荡而设计。可识别买入侧流动性（BSL）和卖出侧流动性（SSL）扫荡，并自动分类为 Strong（强）和 Weak（弱）。 主要功能： • 实时检测 BSL 和 SSL 流动性扫荡 • 基于影线比例、实体收盘和成交量进行 Strong vs Weak 分类 • 内置质量过滤器：    - Wick Ratio Filter（影线比例过滤器，可为 Strong & Weak 分别调整）    - Volume Filter（tick 成交量与 MA 比较）    - Body-Close Filter（实体收盘过滤器） • 当前交易时段的扫荡计数仪表板（Strong/Weak BSL & SSL） • 非重绘箭头 — 信号在柱线收盘后确认 • 完全可自定义颜色、箭头距离、面板位置和过滤器设置 • 冷却系统，防止信号过于密集 • 轻量级，性能优化 仪表板（Dashboard） 在屏幕角落以简洁面板显示当前时段的扫荡统计、活动过滤器和配置摘要。 输入参数 Swing Strength 和
FREE
Advance Liquidity Sweep
Nawal Kishor Yadav
指标
Liquidity Sweep v4 – 买方与卖方流动性扫单指标 简单清晰的指标，帮助你在图表上发现流动性扫单。 它做什么 价格经常会突破波段高点（买方流动性）或波段低点（卖方流动性），吃掉止损后再反转。本指标能识别这些扫单，并评为 Strong（强）或 Weak（弱），用箭头清晰标出。 主要功能 识别 BSL（买方流动性）和 SSL（卖方流动性）扫单 找出真实的波段高低点，包括相等高低点 根据影线长度、成交量和收盘位置评为 Strong / Weak ATR 过滤，忽略微小噪音 收盘突破水平 = 结构突破（水平被取消），不算扫单 趋势过滤（市场结构或 EMA）：只关注真正有意义的扫单 下跌趋势 → 关注 BSL 上涨趋势 → 关注 SSL 逆势扫单可降级或完全隐藏 默认只在已收盘K线出信号（不重绘） 可选当前K线预览 清晰面板：趋势、关注方向、当日统计、最新信号、警报状态 可选画出被扫过的水平线 完整警报：弹窗、声音、手机推送、邮件 —— Strong/Weak BSL 和 SSL 可单独开关 灵敏度预设 Conservative — 信号少，质量高 Balanced — 推荐默
OBFVG Auto Draw
Nawal Kishor Yadav
指标
OB + FVG Zones Pro 这个指标有什么作用？ 该指标自动在您的图表上绘制两种最强大的交易区域——订单块（OB）和公允价值缺口（FVG）。这些区域标记了大型机构交易者（银行和基金）曾经大量下单的价格区域，以及未来价格可能再次做出反应的位置。无需花费数小时手动标记这些区域，指标会实时自动识别并绘制它们。 订单块（OB）——什么是订单块？ 订单块是强势价格运动之前的特定K线（或一组K线）。它代表机构大量入场的价格区域。当价格返回该区域时，往往会出现反弹或反转——使其成为寻找交易机会的高概率区域。 该指标识别三种类型的订单块： 超强订单块 — 最强大的区域；异常大的K线，并经过低周期时间框架结构确认 强势订单块 — 标准高质量的机构区域 弱势订单块 — 低优先级区域（如需可一键隐藏） 公允价值缺口（FVG）——什么是公允价值缺口？ 公允价值缺口是当价格沿一个方向快速运动、跳过某一价格区间时留下的价格"缺口"。市场往往会回来"填补"这些缺口。该指标同时标记多头和空头FVG，并追踪突破性缺口——被部分填补但仍然有效的缺口。 什么是"已缓解"区域？ 当价格完全穿越一个区域时，该区域
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ICT Enter Here Pro
Nawal Kishor Yadav
指标
ICT Enter Here V1.1 — 干净简洁的 ICT 交易指标 这是一款专业且对新手非常友好的 ICT 指标，能在不杂乱图表的情况下提供清晰的交易信号。 主要功能： 隐藏 Order Block 区域 — 订单块区域自动隐藏，让您的图表保持干净整洁。 清晰的买卖箭头： 绿色箭头 = 买入信号（"Enter Here"） 红色箭头 = 卖出信号（"Enter Here"） 流动性扫荡信号 (SSL/BSL) — 当价格扫荡高点或低点时，显示强大的 "Enter Here (LS)" 箭头。 强弱 Order Block 箭头 — 绿色代表看涨 OB，红色代表看跌 OB。 自动止损点 — 清晰显示建议的止损（SL）位置。 交易追踪线 — 显示从进场到出场的路径及盈亏。 实时仪表盘 — 干净的面板显示当前信号、入场价格、止损和交易状态。 实时盈亏显示 + 蜡烛计时器 + 声音和弹窗警报。 交易方法（非常简单）： 买入（做多）： 等待出现绿色 "Enter Here" 箭头 进场交易 在 SL 点下方设置止损 在下一个摆动高点（swing high）或目标位获利了结 卖出（做空）：
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Dynamic Killzones
Nawal Kishor Yadav
指标
ICT Dynamic Killzones — Custom Timezone Edition 此指标在图表上绘制 ICT 风格的 Killzone 会话框，同时显示前一日高点（Previous Day High）和前一日低点（Previous Day Low）水平。专为 M1、M5 和 M15 时间框架设计。 支持的会话 指标支持以下交易会话，每种会话均可自定义颜色和标签： Asia Session（亚洲会话） London Session（伦敦会话） New York Session（纽约会话） London Close Session（伦敦收盘会话） One optional Custom Session（可选自定义会话） 每个会话以彩色框显示（可填充或仅边框），会动态更新以反映当前活跃会话的价格范围。已结束的会话将在收盘后固定。 时区配置 指标使用两个独立的偏移输入：您的本地时区 UTC 偏移和经纪商服务器 UTC 偏移。这样无论经纪商时钟如何，都能准确定位会话。 前一日高点和低点 PDH 和 PDL 线会自动从前一天的日蜡烛绘制。线的颜色、宽度、样式和射线方向均可自定义。 视
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Candle Time PNL
Nawal Kishor Yadav
指标
蜡烛计时器 + 盈亏 + 交易线指标（MT5） 这是一个适用于 MetaTrader 5 的三合一指标。它非常简单，对任何交易者都非常有用。 它的功能： 第一，它在您的图表上显示倒计时器。这个计时器告诉您当前蜡烛还有多少分钟和秒钟就会关闭。您随时都能知道下一根蜡烛什么时候到来。 第二，它在屏幕上显示实时盈亏框。如果您有未平仓交易，这个框会每秒更新一次，实时显示您当前的盈利或亏损。当您盈利时数字变为绿色，当您亏损时变为红色。您可以将这个框拖动到图表上的任意位置。 第三，如果交易仍然开着，它会在您的入场价格和当前价格之间画一条虚线。如果交易已经关闭，它会从入场价格到出场价格画一条线。在这条线旁边，还会显示您的盈利或亏损金额以及持仓时间，例如 1 小时 45 分钟。 如何使用： 只需将指标附加到 MetaTrader 5 中的任何图表上，它就会自动开始工作。无需点击或设置任何东西。如果需要，您可以在设置中更改颜色、字体大小和线条样式。 适合哪些人： 这个指标适合短线交易者、日内交易者和波段交易者。任何希望在一个屏幕上查看交易表现和蜡烛时间，而无需在不同工具之间切换的人，都会发现这个指标非常有
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ICT Synergy Suite
Nawal Kishor Yadav
指标
ICT Synergy Suite — 指标描述 这是一个功能强大的全合一 ICT（Inner Circle Trader）交易指标，专为 MetaTrader 5（MT5）平台开发。它将多种专业工具整合到一个简洁的指标中，帮助您像专业交易者一样进行交易。 主要功能： 智能“Enter Here”进场箭头 图表上清晰的买入和卖出信号箭头。特别在 M5（5分钟） 时间框架上，采用智能逻辑，信号准确性高。 市场结构标签（Structure Labels） 显示重要的波段高点（红色点）和低点（绿色点），帮助您清楚了解市场结构。 订单块（Order Blocks）与公平价值缺口（FVG） 自动绘制强力支撑/阻力区域（Order Blocks）和价格失衡区域（FVG），使用不同颜色区分。 杀戮区（Killzones） 以彩色方框显示全球主要交易时段： 亚洲、伦敦、纽约，帮助您把握最佳交易时间。 多时间框架仪表盘（MTF Dashboard） 一目了然显示 15分钟、1小时、4小时、日线、周线 的趋势方向（绿色=看涨，红色=看跌）。 止损与止盈线 自动显示建议的止损（SL）和止盈（TP1、TP2）
Killzones Play
Nawal Kishor Yadav
指标
Killzone's Play V1 Smart ICT Killzone Trading Indicator Killzone's Play V1 是一款强大且干净的交易指标，专为智能资金（ICT/SMC）交易者设计。它能自动检测高概率 Killzone（伦敦、纽约、亚洲和伦敦收盘时段），并在这些高波动性交易时段提供清晰的买入和卖出信号。 What It Shows: Enter Here Arrows – 清晰的 BUY（绿色）和 SELL（红色）信号 Killzone Boxes – 图表上会话时间的可视化显示 SL Line – 基于结构自动生成的止损线 Liquidity Sweeps (SSL/BSL) – 额外的反转信号 Live P&L Panel – 显示您当前的盈亏 Session Timer – 帮助您掌握时间 How to Use: 将指标附加到 M1、M5 或 M15 图表上 等待 Killzone 变为活跃状态 仅在出现 Enter Here 箭头时进场交易 使用显示的 SL 线设置止损 目标最小 1:3 风险回报比 Key Benefits: 消除猜测 —
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ICT Structure Mapping
Nawal Kishor Yadav
指标
ICT 结构标签 — STH / STL / ITH / ITL 专业级 ICT 市场结构指标，可自动识别并标记图表上的短期高点 (STH)、短期低点 (STL)、中期高点 (ITH) 和中期低点 (ITL)。 工作原理 该指标检测分形摆动点，并按照真正的 ICT 方法论进行分类： STH — Short Term High（短期高点） STL — Short Term Low（短期低点） ITH — Intermediate Term High（中期高点，高于两侧相邻的高点） ITL — Intermediate Term Low（中期低点，低于两侧相邻的低点） 分类严格遵循 ICT 的相邻比较规则：每个摆动点最初被视为短期，在被周围摆动点确认后升级为中期。 主要特点： 精准的 ICT 结构逻辑，已确认的摆动点不会重绘 自适应摆动强度 — 根据时间框架自动调整（M1 至 MN1） 仅显示干净的文字标签 — 最大限度减少图表杂乱 可独立开关每种标签（STH、STL、ITH、ITL） 颜色和字体大小完全可自定义 最大摆动点数量限制，保持图表整洁 轻量且高性能 输入参数： Adaptive
FREE
AeruesRatchet
Nawal Kishor Yadav
专家
AureusRatchet 是一款专为 XAUUSD（黄金）设计的网格与篮子交易专家顾问（Expert Advisor）。 工作原理 该 EA 在 M1 图表上寻找 RSI 均值回归信号。只有当 ADX 显示市场不处于强趋势时，才会开启新的篮子。如果价格朝着不利方向移动，它可以添加加仓（averaging）腿。当动能仍然强劲时，RSI 过滤器会暂停这些额外的加仓。盈利的篮子可以按固定盈利目标平仓，也可以使用利润奔跑（profit-runner）模式，该模式会锁定部分利润，并让剩余部分继续奔跑，同时向上追踪锁定利润。 主要功能 RSI 均值回归入场 + ADX 趋势过滤 固定手数网格加仓，并带有 RSI 动能刹车 可选利润奔跑（追踪锁定）或固定现金目标 紧急篮子止损与保证金水平保护 交易时段过滤、周末平仓选项与新闻过滤 点差与 tick 活跃度过滤 每笔订单前进行完整保证金检查 图表仪表盘与简洁图表主题 优势 趋势过滤与 RSI 门控相结合，有助于避免在强单边行情中开仓或加仓。利润奔跑模式让盈利篮子可以继续运行，而不是在第一个目标就平仓。内置的保证金保护与紧急止损，相比没有保护的普通网格
GoldHydra
Nawal Kishor Yadav
专家
GoldHydra EA — 多策略 H1 波段突破黄金交易系统 (XAUUSD) GoldHydra 是一款专为黄金（XAUUSD）设计的专业自动交易顾问，运行在 H1（1小时）时间周期。 不同于单一入场逻辑，GoldHydra 同时运行 6 个独立的子策略 。每个策略拥有不同的波段回看周期、突破缓冲和挂单有效期，在严格控制风险的前提下捕捉高概率的黄金突破行情。 核心特点 6合1 多策略系统 六个独立的波段突破策略（A1–A3 和 B1–B3）同时运行，实现入场多样化。 无网格、无马丁 每笔交易都设有固定止损。系统不会摊平、加仓网格或加倍手数。 智能出场引擎 采用保本锁定 + 阶梯追踪止损，快速保护利润，无需固定止盈目标。 内置新闻与市场过滤器 在重大新闻（包括非农 NFP）以及每日黄金市场收盘前自动暂停交易。 适合 Prop Firm 提供可配置的每日回撤限制，帮助保护资金账户规则。 智能资金管理 支持固定手数、基于余额的自动手数，以及按风险百分比计算手数。 清晰的图表仪表盘 在图表上实时显示状态、点差、持仓数量、当日表现和策略运行情况。 推荐设置 设置项目 推荐配置 交易品种 X
Gold Breakout Straddle
Nawal Kishor Yadav
专家
GOLD BREAKOUT V1 — XAUUSD Breakout Straddle EA 完整说明和详情: https://www.mql5.com/en/blogs/post/773794 最新结果: 每周模拟(演示)报告: https://www.mql5.com/en/blogs/post/774000 实盘信号(已启动): https://www.mql5.com/en/signals/2386330 Gold Breakout V1 是一款专为 XAUUSD 设计的自动化智能交易系统（Expert Advisor）。它会在市场结构附近挂出 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单，等待价格突破。当其中一侧成交后，交易将由硬性止损（Stop Loss）管理，并可选启用移动止损。 本 EA 专为想要清晰、规则化突破系统的交易者打造——不使用网格、马丁格尔、摊平或回本逻辑。 工作原理 EA 识别黄金最新的已确认摆动高低点。 在上方挂 Buy Stop，在下方挂 Sell Stop（带有向价格方向的小幅入场偏移）。 每笔订单都附带硬性止损。 开仓交易可根据模式启用移动止损管
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