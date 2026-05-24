Killzones Play

Candle Time PNL Nawal Kishor Yadav Индикаторы

Индикатор Candle Timer + P&L + Trade Line для MT5 Это индикатор 3 в 1 для MetaTrader 5. Он очень простой и полезный для любого трейдера. Что он делает: Во-первых, он показывает на вашем графике обратный таймер. Этот таймер показывает, сколько минут и секунд осталось до закрытия текущей свечи. Вы всегда знаете, когда появится следующая свеча. Во-вторых, он показывает на экране живой блок прибыли и убытка. Если у вас есть открытые сделки, этот блок показывает вашу текущую прибыль или убыток прямо