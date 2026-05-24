Killzones Play
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- Версия: 1.13
Killzone's Play V1 Smart ICT Killzone Trading Indicator
Killzone's Play V1 — это мощный и чистый торговый индикатор, разработанный для трейдеров Smart Money (ICT/SMC). Он автоматически определяет высоковероятные Killzone (Лондон, Нью-Йорк, Азия и Закрытие Лондона) и выдаёт чёткие сигналы Buy & Sell во время этих высоковолатильных сессий.
What It Shows:
- Enter Here Arrows – Чёткие сигналы BUY (зелёный) и SELL (красный)
- Killzone Boxes – Визуальное отображение времени сессий на графике
- SL Line – Автоматический уровень Stop Loss на основе структуры
- Liquidity Sweeps (SSL/BSL) – Бонусные сигналы разворота
- Live P&L Panel – Показывает вашу текущую прибыль/убыток
- Session Timer – Помогает следить за временем
How to Use:
- Прикрепите индикатор на график M1, M5 или M15
- Дождитесь активации Killzone
- Открывайте сделки только при появлении стрелки Enter Here
- Используйте отображаемую линию SL для установки стоп-лосса
- Цель — минимум 1:3 Risk-Reward
Key Benefits:
- Убирает догадки — показывает только высоковероятные setups
- Лучше всего работает во время Лондонской и Нью-Йоркской сессий
- Чистый график с минимальным количеством объектов
- Встроенные алерты при появлении сигналов
- Идеально подходит как для скальпинга, так и для интрадей-торговли
Best for: Форекс-трейдеров, которые следуют концепциям ICT и хотят качественных входов во время основных рыночных сессий.