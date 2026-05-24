Killzones Play

Killzone's Play V1 Smart ICT Killzone Trading Indicator

Killzone's Play V1 — это мощный и чистый торговый индикатор, разработанный для трейдеров Smart Money (ICT/SMC). Он автоматически определяет высоковероятные Killzone (Лондон, Нью-Йорк, Азия и Закрытие Лондона) и выдаёт чёткие сигналы Buy & Sell во время этих высоковолатильных сессий.

What It Shows:

  • Enter Here Arrows – Чёткие сигналы BUY (зелёный) и SELL (красный)
  • Killzone Boxes – Визуальное отображение времени сессий на графике
  • SL Line – Автоматический уровень Stop Loss на основе структуры
  • Liquidity Sweeps (SSL/BSL) – Бонусные сигналы разворота
  • Live P&L Panel – Показывает вашу текущую прибыль/убыток
  • Session Timer – Помогает следить за временем

How to Use:

  1. Прикрепите индикатор на график M1, M5 или M15
  2. Дождитесь активации Killzone
  3. Открывайте сделки только при появлении стрелки Enter Here
  4. Используйте отображаемую линию SL для установки стоп-лосса
  5. Цель — минимум 1:3 Risk-Reward

Key Benefits:

  • Убирает догадки — показывает только высоковероятные setups
  • Лучше всего работает во время Лондонской и Нью-Йоркской сессий
  • Чистый график с минимальным количеством объектов
  • Встроенные алерты при появлении сигналов
  • Идеально подходит как для скальпинга, так и для интрадей-торговли

Best for: Форекс-трейдеров, которые следуют концепциям ICT и хотят качественных входов во время основных рыночных сессий.


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Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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Gold Scalp MT5
Nawal Kishor Yadav
Эксперты
Gold Scalp MT5 EA — Умный скальпинг XAUUSD на отложенных ордерах Gold Scalp MT5 EA — это полностью автоматический торговый советник, созданный для краткосрочного скальпинга на золоте (XAUUSD), с логикой, достаточно гибкой для работы и на других инструментах. Вместо того чтобы входить в рынок мгновенными ордерами, советник выставляет отложенный стоп-ордер впереди цены, поэтому сделка открывается только после реального подтверждения движения. Далее советник полностью управляет позицией самостоятел
Advance Liquidity Sweep
Nawal Kishor Yadav
Индикаторы
Liquidity Sweep v4 – Детектор ликвидности Buyside и Sellside Простой и понятный индикатор, который находит схваты ликвидности на графике. Что делает Цена часто выходит выше свингового максимума (buyside-ликвидность) или ниже свингового минимума (sellside-ликвидность), забирает стопы и разворачивается. Индикатор находит такие схваты, оценивает их как Strong или Weak и показывает стрелками. Основные возможности Определяет BSL (buyside) и SSL (sellside) схваты Находит реальные свинговые уровни, вкл
Sweep Liquidity
Nawal Kishor Yadav
Индикаторы
Liquidity Sweep Pro v3.2 — Обнаружение ликвидности Smart Money Профессиональный индикатор, предназначенный для обнаружения институциональных sweeps ликвидности в реальном времени. Идентифицирует Buy-Side Liquidity (BSL) и Sell-Side Liquidity (SSL) sweeps с автоматической классификацией на Strong и Weak. Основные возможности: • Обнаружение BSL и SSL sweeps в реальном времени • Классификация Strong vs Weak на основе соотношения фитиля, закрытия тела и объёма • Встроенные фильтры качества:    - Wic
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ICT Enter Here Pro
Nawal Kishor Yadav
Индикаторы
ICT Enter Here V1.1 — Чистые и Простые ICT Сигналы Это профессиональный, но очень дружелюбный для новичков ICT-индикатор, который дает четкие торговые сигналы, не загромождая график. Основные возможности: Скрытые Ордер Блоки — Зоны Order Block автоматически скрыты, чтобы график оставался чистым и удобным для чтения. Четкие стрелки Buy и Sell: Зеленая стрелка = сигнал на ПОКУПКУ ("Enter Here") Красная стрелка = сигнал на ПРОДАЖУ ("Enter Here") Сигналы на пробой ликвидности (SSL/BSL) — Показывает
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OBFVG Auto Draw
Nawal Kishor Yadav
Индикаторы
OB + FVG Zones Pro Что делает этот индикатор? Этот индикатор автоматически отображает две наиболее мощные торговые зоны прямо на вашем графике — Ордер Блоки (OB) и Зоны Справедливой Стоимости (FVG). Эти зоны выделяют уровни, где крупные институциональные трейдеры (банки и фонды) ранее размещали крупные ордера и где цена, вероятно, снова отреагирует в будущем. Вместо того чтобы тратить часы на ручную разметку этих зон, индикатор находит и отрисовывает их автоматически в режиме реального времени.
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Dynamic Killzones
Nawal Kishor Yadav
Индикаторы
ICT Dynamic Killzones — Custom Timezone Edition Этот индикатор рисует на графике сессионные боксы в стиле ICT, а также уровни Previous Day High и Previous Day Low. Он предназначен для работы на таймфреймах M1, M5 и M15. Сессии Индикатор поддерживает следующие торговые сессии, каждая с настраиваемым цветом и меткой: Asia Session London Session New York Session London Close Session One optional Custom Session Каждая сессия отображается в виде цветного бокса (заливка или только граница), который ди
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ICT Synergy Suite
Nawal Kishor Yadav
Индикаторы
ICT Synergy Suite — Описание индикатора Это мощный многофункциональный ICT-индикатор (Inner Circle Trader) для MetaTrader 5. Он объединяет в себе все необходимые инструменты в одном удобном пакете, чтобы вы могли торговать профессионально. Основные возможности: Умные стрелки "Enter Here" Чёткие сигналы на покупку и продажу со стрелками прямо на графике. Специальная умная логика особенно хорошо работает на таймфрейме M5 (5 минут). Метки структуры (Structure Labels) Показывает важные максимумы (кр
Candle Time PNL
Nawal Kishor Yadav
Индикаторы
Индикатор Candle Timer + P&L + Trade Line для MT5 Это индикатор 3 в 1 для MetaTrader 5. Он очень простой и полезный для любого трейдера. Что он делает: Во-первых, он показывает на вашем графике обратный таймер. Этот таймер показывает, сколько минут и секунд осталось до закрытия текущей свечи. Вы всегда знаете, когда появится следующая свеча. Во-вторых, он показывает на экране живой блок прибыли и убытка. Если у вас есть открытые сделки, этот блок показывает вашу текущую прибыль или убыток прямо
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ICT Structure Mapping
Nawal Kishor Yadav
Индикаторы
Метки ICT Структуры — STH / STL / ITH / ITL Профессиональный индикатор рыночной структуры ICT, который автоматически определяет и помечает Short Term Highs (STH), Short Term Lows (STL), Intermediate Term Highs (ITH) и Intermediate Term Lows (ITL) на графике. Как это работает Индикатор обнаруживает фрактальные точки разворота и классифицирует их в соответствии с настоящей методологией ICT: STH — Short Term High (Краткосрочный максимум) STL — Short Term Low (Краткосрочный минимум) ITH — Intermedia
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AeruesRatchet
Nawal Kishor Yadav
Эксперты
AureusRatchet — сеточный и корзинный советник, созданный для XAUUSD (золото). Принцип работы Советник ищет сигналы возврата к среднему по RSI на графике M1. Новая корзина открывается только тогда, когда ADX показывает, что рынок не находится в сильном тренде. Если цена идёт против позиции, советник может добавлять усредняющие ордера. RSI-фильтр временно останавливает усреднение, когда импульс всё ещё сильный. Прибыльные корзины можно закрывать по фиксированной цели или использовать режим profit-
GoldHydra
Nawal Kishor Yadav
Эксперты
GoldHydra EA — Мультистратегийный H1 Swing Breakout для XAUUSD GoldHydra — профессиональный советник, специально разработанный для торговли золотом (XAUUSD) на таймфрейме H1. Вместо одной торговой логики GoldHydra одновременно использует 6 независимых субстратегий . Каждая стратегия имеет свой период поиска свингов, буфер входа и время жизни ордера. Это позволяет ловить высоковероятные пробойные движения золота при контролируемом риске. Ключевые особенности Система 6-в-1 Шесть независимых swing-
Gold Breakout Straddle
Nawal Kishor Yadav
Эксперты
GOLD BREAKOUT V1 — XAUUSD Breakout Straddle EA Gold Breakout V1 — это автоматизированный советник (Expert Advisor) для XAUUSD. Он выставляет отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop вокруг рыночной структуры и ждёт пробоя. Когда срабатывает одна сторона, сделка сопровождается жёстким Stop Loss и опциональным трейлинг-стопом. Этот EA создан для трейдеров, которым нужна чёткая правил-ориентированная пробойная система — без сетки, мартингейла, усреднения и логики восстановления. Как это работает Сове
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