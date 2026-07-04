Oracle Harmonic Patterns

  • Индикаторы
  • Ilia Makar
    Ilia Makar

    Ilia Makar

    Я Илья Макар — создатель нейробота Oracle Trading, финансовый эксперт, квалифицированный инвестор с 2013 года и практикующий инвестор с 2014 года.
    13+ лет на финансовых рынках. $10+ млн в управлении. Обучил более 2140 трейдеров.
  • Версия: 2.1
  • Обновлено: 18 июля 2026
  • Активации: 20

Oracle Harmonic Patterns автоматически находит всю семью гармонических паттернов Гартли — на любом таймфрейме, со встроенным фильтром качества, чтобы вы видели только те сетапы, которые подтверждены реальной конфлюенцией, а не просто "похожи на паттерн". Гармонические паттерны крайне трудоёмко искать вручную: пять точек разворота, точные коэффициенты Фибоначчи, и зона потенциального разворота (PRZ), которая имеет смысл только тогда, когда сразу несколько независимых сигналов сходятся в одной точке. Индикатор берёт все измерения на себя и рисует сигнал только тогда, когда паттерн действительно прошёл проверку. Распознаваемые фигуры

  • Гартли (222) — классический разворотный паттерн
  • Bat (Летучая мышь) — более мелкая точка B, более глубокая D, компактный стоп
  • Butterfly (Бабочка) — выход за начальную точку для разворотов на экстремумах
  • Crab (Краб) — один из самых точных паттернов, экстремальное расширение Фибоначчи
  • Shark (Акула) — современная 5-точечная разворотная структура
  • Cypher (Шифр) — паттерн с завершением по соотношению точки XC
  • Гартли + Ромб — вариация Гартли с доп. структурой "расширение-сужение" между точками B и D

Каждый сигнал подтверждён реальной конфлюенцией, а не только совпадением коэффициентов:

  • ✅ Поддержка/Сопротивление — точка разворота должна совпадать с реальным уровнем с несколькими касаниями
  • ✅ Трендовый канал — точка разворота должна быть у статистической границы регрессионного канала
  • ✅ Стек Фибоначчи — сразу несколько независимых проекций Фибоначчи (а не одна) должны сходиться в одной зоне — именно так профессиональные трейдеры подтверждают PRZ
  • ✅ Полный набор индикаторов — ADX, выравнивание EMA, RSI, MACD и волатильность полос Боллинджера должны совпадать
  • ✅ Проверка дивергенции RSI/MACD в точке разворота
  • ✅ Проверка снижения объёма на подходе к точке D (опционально, информационно)
  • ✅ Классические правила инвалидации (точка C не должна выходить за точку A и т.д.)

Сканер по всем таймфреймам Индикатор непрерывно сканирует M5, M15, M30, H1, H4, D1 и W1 в фоне и показывает в единой панели, где прямо сейчас завершается гармонический паттерн — даже если он не виден на вашем текущем графике. Обучающие инструменты прямо на графике

  • Полная фигура рисуется с подписанными точками X-A-B-C-D
  • Каждая нога подписана РЕАЛЬНО измеренным процентом Фибоначчи — сразу видно, насколько точно паттерн соответствует эталону
  • Правильно привязанная сетка Фибоначчи рисуется прямо на паттерне (не декоративная — уровни retracement реально попадают в точки B и D)
  • Живая панель подтверждения показывает, какие именно факторы конфлюенции выполнены, а какие нет

Полностью не торгует — по дизайну Это индикатор, а не советник. Он никогда не открывает, не изменяет и не закрывает ордера. Он рисует сигналы и может присылать уведомления (Alert / Push / звук), чтобы вы сами исполняли сделку на своих условиях. Полностью настраиваемый Любой допуск по коэффициентам, любое требование конфлюенции и любой тип паттерна можно включить или выключить во вкладке настроек — торгуйте только по Гартли, если нужна одна сфокусированная стратегия, или включите всю семью паттернов для максимального охвата. Гармонические паттерны, как и любой инструмент технического анализа, не гарантируют результат в будущем. Индикатор — инструмент анализа и обучения; всегда сочетайте его с собственным риск-менеджментом.


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SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
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RATCHET GOLD M15 Трендовый советник для XAUUSD. Без сетки. Без мартингейла. Без усреднения. ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО Каждая новая покупка открывается только ВЫШЕ предыдущей. Каждая продажа — только НИЖЕ предыдущей. Советник никогда не доливает в убыток и не пытается поймать разворот. Он наращивает позицию лишь после того, как рынок подтвердил правоту предыдущего входа. Это и есть храповик: механизм, проворачивающийся только в одну сторону. Одно это правило отсекает около 87% сырых сигналов пробоя, к
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