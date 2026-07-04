Oracle Harmonic Patterns автоматически находит всю семью гармонических паттернов Гартли — на любом таймфрейме, со встроенным фильтром качества, чтобы вы видели только те сетапы, которые подтверждены реальной конфлюенцией, а не просто "похожи на паттерн". Гармонические паттерны крайне трудоёмко искать вручную: пять точек разворота, точные коэффициенты Фибоначчи, и зона потенциального разворота (PRZ), которая имеет смысл только тогда, когда сразу несколько независимых сигналов сходятся в одной точке. Индикатор берёт все измерения на себя и рисует сигнал только тогда, когда паттерн действительно прошёл проверку. Распознаваемые фигуры

Гартли (222) — классический разворотный паттерн

Bat (Летучая мышь) — более мелкая точка B, более глубокая D, компактный стоп

Butterfly (Бабочка) — выход за начальную точку для разворотов на экстремумах

Crab (Краб) — один из самых точных паттернов, экстремальное расширение Фибоначчи

Shark (Акула) — современная 5-точечная разворотная структура

Cypher (Шифр) — паттерн с завершением по соотношению точки XC

Гартли + Ромб — вариация Гартли с доп. структурой "расширение-сужение" между точками B и D

Каждый сигнал подтверждён реальной конфлюенцией, а не только совпадением коэффициентов:

✅ Поддержка/Сопротивление — точка разворота должна совпадать с реальным уровнем с несколькими касаниями

✅ Трендовый канал — точка разворота должна быть у статистической границы регрессионного канала

✅ Стек Фибоначчи — сразу несколько независимых проекций Фибоначчи (а не одна) должны сходиться в одной зоне — именно так профессиональные трейдеры подтверждают PRZ

✅ Полный набор индикаторов — ADX, выравнивание EMA, RSI, MACD и волатильность полос Боллинджера должны совпадать

✅ Проверка дивергенции RSI/MACD в точке разворота

✅ Проверка снижения объёма на подходе к точке D (опционально, информационно)

✅ Классические правила инвалидации (точка C не должна выходить за точку A и т.д.)

Сканер по всем таймфреймам Индикатор непрерывно сканирует M5, M15, M30, H1, H4, D1 и W1 в фоне и показывает в единой панели, где прямо сейчас завершается гармонический паттерн — даже если он не виден на вашем текущем графике. Обучающие инструменты прямо на графике

Полная фигура рисуется с подписанными точками X-A-B-C-D

Каждая нога подписана РЕАЛЬНО измеренным процентом Фибоначчи — сразу видно, насколько точно паттерн соответствует эталону

Правильно привязанная сетка Фибоначчи рисуется прямо на паттерне (не декоративная — уровни retracement реально попадают в точки B и D)

Живая панель подтверждения показывает, какие именно факторы конфлюенции выполнены, а какие нет

Полностью не торгует — по дизайну Это индикатор, а не советник. Он никогда не открывает, не изменяет и не закрывает ордера. Он рисует сигналы и может присылать уведомления (Alert / Push / звук), чтобы вы сами исполняли сделку на своих условиях. Полностью настраиваемый Любой допуск по коэффициентам, любое требование конфлюенции и любой тип паттерна можно включить или выключить во вкладке настроек — торгуйте только по Гартли, если нужна одна сфокусированная стратегия, или включите всю семью паттернов для максимального охвата. Гармонические паттерны, как и любой инструмент технического анализа, не гарантируют результат в будущем. Индикатор — инструмент анализа и обучения; всегда сочетайте его с собственным риск-менеджментом.