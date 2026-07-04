Oracle Trading ElliottWave

Oracle Trading Elliott Wave Balan — индикатор волнового анализа с множественным подтверждением Хватит гадать, в какой волне находится рынок. Увидьте это. Oracle Trading Elliott Wave Balan — это полноценный движок волнового анализа для MetaTrader 5, построенный на классических правилах теории Эллиотта (по книге Балана) и дополненный одиннадцатью независимыми слоями подтверждения — от дивергенции RSI до институциональных Order Blocks и Fair Value Gaps. Индикатор рисует полную волновую структуру прямо на графике в реальном времени: импульсы, коррекции, диагональные треугольники и сетку Фибоначчи — всё это со своим score и подписями, чтобы вы сразу видели, насколько на самом деле силён найденный сетап. Это чистый аналитический инструмент. Он не открывает сделки, не трогает ваш счёт и не требует торговых разрешений — просто перетащите его на график и читайте рынок. Что индикатор реально считает Большинство «индикаторов Эллиотта» останавливаются на простом зигзаге из 5 волн. Этот идёт значительно дальше:

Три вложенные степени одновременно — основная волна, под-волна и микро-волна, каждая анализируется независимо со своей чувствительностью и своим confluence score. Если крупная структура «грязная» — индикатор автоматически проверяет, не формируется ли внутри неё более чистая, но меньшая.

Полные правила импульса — волна 2 никогда не уходит за начало волны 1, волна 3 никогда не самая короткая, классическое правило непересечения для волны 4 — проверяется именно так, как описано у Эллиотта (и у Балана).

Расширение ЛЮБОЙ из движущих волн — не только волны 3. Движок сравнивает волны 1, 3 и 5 между собой и корректно определяет, какая из них реально расширена.

Усечение волны 5 («неудача») — отмечается автоматически, когда волна 5 не обновляет экстремум волны 3 — классический сигнал приближающегося разворота.

Правило чередования — волна 2 и волна 4 сравниваются и по глубине отката, и по продолжительности, поэтому резкая/быстрая волна 2 в паре с пологой/боковой волной 4 (и наоборот) распознаётся правильно.

Диагональные треугольники (начальные и конечные) — та самая структура, где волне 4 официально РАЗРЕШЕНО заходить в волну 1. Определяется через проверку настоящего клиновидного сжатия или расширения по всем пяти отрезкам, а не просто отбрасывается как «невалидная».

Все основные типы коррекций — зигзаг, плоскость, треугольник (сходящийся/расходящийся/восходящий/нисходящий), а также комбинированные коррекции: двойной зигзаг и двойная тройка (структуры W-X-Y).

Полная сетка Фибоначчи на каждой структуре — уровни отката (от 23.6% до 100%) и расширения (от 127.2% до 261.8%) рисуются автоматически от последней завершённой волны, с точными ценами в подписях.

Одиннадцать слоёв подтверждения — с прозрачным score Каждая найденная структура получает открытый confluence score, составленный из до одиннадцати независимых сигналов — вы никогда не полагаетесь на мнение только одного индикатора:

Дивергенция RSI — классический признак истощения волны 5 или волны C MACD — подтверждает, что волна 3 действительно несёт самый сильный импульс Анализ объёма — проверяет, что волна 3 имеет максимальное участие, как и предсказывает теория Облако Ишимоку — динамическая поддержка/сопротивление и контекст тренда старшего таймфрейма Полосы Боллинджера — отмечает сжатие, которое обычно предшествует волне 4 / пробою треугольника Order Blocks — институциональный след, оставленный перед сильными импульсными движениями Fair Value Gaps (FVG) — ценовые дисбалансы, которые рынок часто возвращается закрыть Liquidity Sweeps — зачистка стопов над/под равными хаями и лоями, особенно полезно перед завершением диагонали или волны 5 BOS / CHOCH — подтверждает, что структура реально сломалась в ожидаемую сторону Мультитаймфрейм-дивергенция — та же проверка RSI-дивергенции, но на старшем таймфрейме, для подтверждения между масштабами Фильтр сессии и режима волатильности — отмечает «мёртвые», низковолатильные участки с низким ADX, где волновой счёт наименее надёжен

На графике — сразу всё видно

Пронумерованные метки волн (1-2-3-4-5, A-B-C) для каждой степени

Цветные трендовые каналы и уровни поддержки/сопротивления

Полная сетка Фибоначчи (ретрейсменты и расширения) с ценовыми подписями

Сигнальные стрелки, отмечающие валидные сетапы с полным score

Опциональная диагностическая строка на графике с текущим score каждой степени — полезно, когда нужно понять, почему индикатор отмечает (или не отмечает) сигнал именно сейчас

Кому это подходит Трейдерам, которые уже понимают теорию волн Эллиотта и хотят дисциплинированное, основанное на правилах второе мнение — такое, которое не пропустит правило непересечения только потому, что график «выглядит бычьим», и не назовёт импульсом любые пять свечек подряд. Индикатор создан для тех, кто хочет видеть структуру, самостоятельно взвешивать подтверждения и принимать собственные торговые решения на основе более полной информации. Важное замечание Индикатор выполняет только анализ и визуализацию. Он не исполняет сделки. Волновой анализ по своей природе интерпретационен — никакой подсчёт волн, score или набор подтверждений не устраняет рыночный риск. Всегда сочетайте этот инструмент с собственным риск-менеджментом и никогда не рискуйте больше, чем готовы потерять. Совместим с любым инструментом и таймфреймом в MetaTrader 5. Все одиннадцать слоёв подтверждения, движок под-волны/микро-волны и каждый визуальный элемент независимо включаются и отключаются в настройках.