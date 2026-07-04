Oracle Trading ElliottWave

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  • Ilia Makar
    Ilia Makar

    Ilia Makar

    Я Илья Макар — создатель нейробота Oracle Trading, финансовый эксперт, квалифицированный инвестор с 2013 года и практикующий инвестор с 2014 года.
    13+ лет на финансовых рынках. $10+ млн в управлении. Обучил более 2140 трейдеров.
  • Версия: 1.28
  • Обновлено: 26 июля 2026
  • Активации: 20

Oracle Trading Elliott Wave Balan — индикатор волнового анализа с множественным подтверждением Хватит гадать, в какой волне находится рынок. Увидьте это. Oracle Trading Elliott Wave Balan — это полноценный движок волнового анализа для MetaTrader 5, построенный на классических правилах теории Эллиотта (по книге Балана) и дополненный одиннадцатью независимыми слоями подтверждения — от дивергенции RSI до институциональных Order Blocks и Fair Value Gaps. Индикатор рисует полную волновую структуру прямо на графике в реальном времени: импульсы, коррекции, диагональные треугольники и сетку Фибоначчи — всё это со своим score и подписями, чтобы вы сразу видели, насколько на самом деле силён найденный сетап. Это чистый аналитический инструмент. Он не открывает сделки, не трогает ваш счёт и не требует торговых разрешений — просто перетащите его на график и читайте рынок. Что индикатор реально считает Большинство «индикаторов Эллиотта» останавливаются на простом зигзаге из 5 волн. Этот идёт значительно дальше:

  • Три вложенные степени одновременно — основная волна, под-волна и микро-волна, каждая анализируется независимо со своей чувствительностью и своим confluence score. Если крупная структура «грязная» — индикатор автоматически проверяет, не формируется ли внутри неё более чистая, но меньшая.
  • Полные правила импульса — волна 2 никогда не уходит за начало волны 1, волна 3 никогда не самая короткая, классическое правило непересечения для волны 4 — проверяется именно так, как описано у Эллиотта (и у Балана).
  • Расширение ЛЮБОЙ из движущих волн — не только волны 3. Движок сравнивает волны 1, 3 и 5 между собой и корректно определяет, какая из них реально расширена.
  • Усечение волны 5 («неудача») — отмечается автоматически, когда волна 5 не обновляет экстремум волны 3 — классический сигнал приближающегося разворота.
  • Правило чередования — волна 2 и волна 4 сравниваются и по глубине отката, и по продолжительности, поэтому резкая/быстрая волна 2 в паре с пологой/боковой волной 4 (и наоборот) распознаётся правильно.
  • Диагональные треугольники (начальные и конечные) — та самая структура, где волне 4 официально РАЗРЕШЕНО заходить в волну 1. Определяется через проверку настоящего клиновидного сжатия или расширения по всем пяти отрезкам, а не просто отбрасывается как «невалидная».
  • Все основные типы коррекций — зигзаг, плоскость, треугольник (сходящийся/расходящийся/восходящий/нисходящий), а также комбинированные коррекции: двойной зигзаг и двойная тройка (структуры W-X-Y).
  • Полная сетка Фибоначчи на каждой структуре — уровни отката (от 23.6% до 100%) и расширения (от 127.2% до 261.8%) рисуются автоматически от последней завершённой волны, с точными ценами в подписях.

Одиннадцать слоёв подтверждения — с прозрачным score Каждая найденная структура получает открытый confluence score, составленный из до одиннадцати независимых сигналов — вы никогда не полагаетесь на мнение только одного индикатора:

  1. Дивергенция RSI — классический признак истощения волны 5 или волны C
  2. MACD — подтверждает, что волна 3 действительно несёт самый сильный импульс
  3. Анализ объёма — проверяет, что волна 3 имеет максимальное участие, как и предсказывает теория
  4. Облако Ишимоку — динамическая поддержка/сопротивление и контекст тренда старшего таймфрейма
  5. Полосы Боллинджера — отмечает сжатие, которое обычно предшествует волне 4 / пробою треугольника
  6. Order Blocks — институциональный след, оставленный перед сильными импульсными движениями
  7. Fair Value Gaps (FVG) — ценовые дисбалансы, которые рынок часто возвращается закрыть
  8. Liquidity Sweeps — зачистка стопов над/под равными хаями и лоями, особенно полезно перед завершением диагонали или волны 5
  9. BOS / CHOCH — подтверждает, что структура реально сломалась в ожидаемую сторону
  10. Мультитаймфрейм-дивергенция — та же проверка RSI-дивергенции, но на старшем таймфрейме, для подтверждения между масштабами
  11. Фильтр сессии и режима волатильности — отмечает «мёртвые», низковолатильные участки с низким ADX, где волновой счёт наименее надёжен

На графике — сразу всё видно

  • Пронумерованные метки волн (1-2-3-4-5, A-B-C) для каждой степени
  • Цветные трендовые каналы и уровни поддержки/сопротивления
  • Полная сетка Фибоначчи (ретрейсменты и расширения) с ценовыми подписями
  • Сигнальные стрелки, отмечающие валидные сетапы с полным score
  • Опциональная диагностическая строка на графике с текущим score каждой степени — полезно, когда нужно понять, почему индикатор отмечает (или не отмечает) сигнал именно сейчас

Кому это подходит Трейдерам, которые уже понимают теорию волн Эллиотта и хотят дисциплинированное, основанное на правилах второе мнение — такое, которое не пропустит правило непересечения только потому, что график «выглядит бычьим», и не назовёт импульсом любые пять свечек подряд. Индикатор создан для тех, кто хочет видеть структуру, самостоятельно взвешивать подтверждения и принимать собственные торговые решения на основе более полной информации. Важное замечание Индикатор выполняет только анализ и визуализацию. Он не исполняет сделки. Волновой анализ по своей природе интерпретационен — никакой подсчёт волн, score или набор подтверждений не устраняет рыночный риск. Всегда сочетайте этот инструмент с собственным риск-менеджментом и никогда не рискуйте больше, чем готовы потерять. Совместим с любым инструментом и таймфреймом в MetaTrader 5. Все одиннадцать слоёв подтверждения, движок под-волны/микро-волны и каждый визуальный элемент независимо включаются и отключаются в настройках.


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Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
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