OracleTrading Candlestick Reversal Signals

Индикатор находит на графике 18 классических разворотных свечных паттернов и присваивает каждому сигналу рейтинг силы от 1 до 10. В отличие от обычных стрелочных индикаторов, он работает по принципу confluence-анализа — отсеивает случайные формации и оставляет только те сигналы, которые подтверждены сразу несколькими независимыми факторами.

Это готовый инструмент для тех, кто хочет торговать развороты более осознанно и фильтровать слабые сигналы.

18 свечных паттернов

Индикатор распознаёт как классические одиночные и двухсвечные паттерны, так и сильные трёхсвечные формации:

Одиночные и двухсвечные: Hammer, Inverted Hammer, Hanging Man, Shooting Star, Bullish/Bearish Engulfing, Bullish/Bearish Harami, Piercing Line, Dark Cloud Cover, Tweezer Top/Bottom

Сильные трёхсвечные и особые: Morning Star, Evening Star, Dragonfly Doji, Gravestone Doji, Three White Soldiers, Three Black Crows

Каждый паттерн можно включать и отключать отдельно. Форма «молота» и «падающей звезды» автоматически интерпретируется с учётом предшествующего тренда.

Система confluence из 10 индикаторов

Каждый найденный паттерн дополнительно проверяется по 10 популярным инструментам:

RSI (зоны + упрощённая дивергенция)

Stochastic (разворот из зон 20/80)

Bollinger Bands (касание границ)

EMA 50 / EMA 200 (направление тренда)

MACD (разворот гистограммы)

ADX (сила тренда)

Volume (всплеск объёма)

ATR (фильтр волатильности + подсказка по стоп-лоссу)

Ichimoku Cloud (положение цены относительно облака)

CCI (экстремальные зоны)

Каждое подтверждение прибавляет баллы к итоговому рейтингу. Список сработавших факторов можно выводить прямо на графике.

Рейтинг силы сигнала (1–10)

Слабые сигналы (ниже 3 баллов) никогда не отображаются — это встроенная защита, которую нельзя отключить. Порог отсечения можно дополнительно настроить под свой стиль торговли.

Ключевые возможности

Multi-timeframe режим — отображение паттернов со старшего таймфрейма на текущем графике

— отображение паттернов со старшего таймфрейма на текущем графике Фильтры тренда — торговля только по направлению тренда (MA) и только на трендовом рынке (ADX)

— торговля только по направлению тренда (MA) и только на трендовом рынке (ADX) Умная визуализация — приоритет по силе сигнала, отсутствие наложения подписей, гибкая настройка истории и расстояния между метками

— приоритет по силе сигнала, отсутствие наложения подписей, гибкая настройка истории и расстояния между метками Оповещения — Alert, Push-уведомления и Email

Для разработчиков советников

Индикатор специально адаптирован для использования в автоматических торговых системах.

Буферы Buy Strength и Sell Strength доступны для чтения через функцию iCustom(). Вы можете использовать индикатор как готовый модуль генерации качественных, рейтингованных сигналов в своих советниках без необходимости прописывать всю логику свечных паттернов и проверок confluence.

Для кого подойдёт индикатор

Трейдерам, которые торгуют по свечным моделям и хотят повысить качество сигналов

Тем, кто применяет confluence-подход в ручной торговле

Разработчикам, которым нужен готовый и проверенный источник сигналов для своих Expert Advisors

OracleTrading — экосистема инструментов для трейдеров

Этот индикатор входит в линейку инструментов OracleTrading.

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Важно

Индикатор является инструментом технического анализа и confluence-фильтром, а не торговой системой «грааль». Он не гарантирует прибыль. Обязательно применяйте риск-менеджмент, стоп-лоссы и собственный анализ рынка. Рекомендуется предварительно протестировать индикатор в тестере стратегий.