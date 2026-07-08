OracleTrading Candlestick Reversal Signals

  • Индикаторы
  • Ilia Makar
    Ilia Makar

    Ilia Makar

    Я Илья Макар — создатель нейробота Oracle Trading, финансовый эксперт, квалифицированный инвестор с 2013 года и практикующий инвестор с 2014 года.
    13+ лет на финансовых рынках. $10+ млн в управлении. Обучил более 2140 трейдеров.
  • Версия: 4.0
  • Обновлено: 11 июля 2026

Индикатор находит на графике 18 классических разворотных свечных паттернов и присваивает каждому сигналу рейтинг силы от 1 до 10. В отличие от обычных стрелочных индикаторов, он работает по принципу confluence-анализа — отсеивает случайные формации и оставляет только те сигналы, которые подтверждены сразу несколькими независимыми факторами.

Это готовый инструмент для тех, кто хочет торговать развороты более осознанно и фильтровать слабые сигналы.

18 свечных паттернов

Индикатор распознаёт как классические одиночные и двухсвечные паттерны, так и сильные трёхсвечные формации:

Одиночные и двухсвечные: Hammer, Inverted Hammer, Hanging Man, Shooting Star, Bullish/Bearish Engulfing, Bullish/Bearish Harami, Piercing Line, Dark Cloud Cover, Tweezer Top/Bottom

Сильные трёхсвечные и особые: Morning Star, Evening Star, Dragonfly Doji, Gravestone Doji, Three White Soldiers, Three Black Crows

Каждый паттерн можно включать и отключать отдельно. Форма «молота» и «падающей звезды» автоматически интерпретируется с учётом предшествующего тренда.

Система confluence из 10 индикаторов

Каждый найденный паттерн дополнительно проверяется по 10 популярным инструментам:

  • RSI (зоны + упрощённая дивергенция)
  • Stochastic (разворот из зон 20/80)
  • Bollinger Bands (касание границ)
  • EMA 50 / EMA 200 (направление тренда)
  • MACD (разворот гистограммы)
  • ADX (сила тренда)
  • Volume (всплеск объёма)
  • ATR (фильтр волатильности + подсказка по стоп-лоссу)
  • Ichimoku Cloud (положение цены относительно облака)
  • CCI (экстремальные зоны)

Каждое подтверждение прибавляет баллы к итоговому рейтингу. Список сработавших факторов можно выводить прямо на графике.

Рейтинг силы сигнала (1–10)

Слабые сигналы (ниже 3 баллов) никогда не отображаются — это встроенная защита, которую нельзя отключить. Порог отсечения можно дополнительно настроить под свой стиль торговли.

Ключевые возможности

  • Multi-timeframe режим — отображение паттернов со старшего таймфрейма на текущем графике
  • Фильтры тренда — торговля только по направлению тренда (MA) и только на трендовом рынке (ADX)
  • Умная визуализация — приоритет по силе сигнала, отсутствие наложения подписей, гибкая настройка истории и расстояния между метками
  • Оповещения — Alert, Push-уведомления и Email

Для разработчиков советников

Индикатор специально адаптирован для использования в автоматических торговых системах.

Буферы Buy Strength и Sell Strength доступны для чтения через функцию iCustom(). Вы можете использовать индикатор как готовый модуль генерации качественных, рейтингованных сигналов в своих советниках без необходимости прописывать всю логику свечных паттернов и проверок confluence.

Для кого подойдёт индикатор

  • Трейдерам, которые торгуют по свечным моделям и хотят повысить качество сигналов
  • Тем, кто применяет confluence-подход в ручной торговле
  • Разработчикам, которым нужен готовый и проверенный источник сигналов для своих Expert Advisors

OracleTrading — экосистема инструментов для трейдеров

Этот индикатор входит в линейку инструментов OracleTrading.

Если вы ищете более комплексное решение — автоматический анализ рынка, сигналы по 1000+ активам (акции, крипта, форекс, commodities), отчёты и интеграцию с MetaTrader 5 — обратите внимание на нейробот Invest Oracle.

Важно

Индикатор является инструментом технического анализа и confluence-фильтром, а не торговой системой «грааль». Он не гарантирует прибыль. Обязательно применяйте риск-менеджмент, стоп-лоссы и собственный анализ рынка. Рекомендуется предварительно протестировать индикатор в тестере стратегий.


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Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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OracleTrading
Ilia Makar
Эксперты
Oracle Trading — профессиональная мульти-стратегическая торговая система для MetaTrader 5 Oracle Trading — это мощная торговая система, построенная на принципе confluence . Вместо того чтобы генерировать сигналы по одному индикатору или паттерну, система одновременно анализирует рынок по нескольким независимым методикам и показывает только те setups, где наблюдается высокая степень согласованности сигналов. Это позволяет трейдеру получать не просто точки входа, а качественные, высоко-вероятностн
Oracle Trading ElliottWave
Ilia Makar
Индикаторы
Oracle Trading Elliott Wave Balan — индикатор волнового анализа с множественным подтверждением Хватит гадать, в какой волне находится рынок. Увидьте это. Oracle Trading Elliott Wave Balan — это полноценный движок волнового анализа для MetaTrader 5, построенный на классических правилах теории Эллиотта (по книге Балана) и дополненный одиннадцатью независимыми слоями подтверждения — от дивергенции RSI до институциональных Order Blocks и Fair Value Gaps. Индикатор рисует полную волновую структуру пр
Oracle Harmonic Patterns
Ilia Makar
Индикаторы
Oracle Harmonic Patterns автоматически находит всю семью гармонических паттернов Гартли — на любом таймфрейме, со встроенным фильтром качества, чтобы вы видели только те сетапы, которые подтверждены реальной конфлюенцией, а не просто "похожи на паттерн". Гармонические паттерны крайне трудоёмко искать вручную: пять точек разворота, точные коэффициенты Фибоначчи, и зона потенциального разворота (PRZ), которая имеет смысл только тогда, когда сразу несколько независимых сигналов сходятся в одной точ
Oracle Ratchet Gold M15
Ilia Makar
Эксперты
RATCHET GOLD M15 Трендовый советник для XAUUSD. Без сетки. Без мартингейла. Без усреднения. ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО Каждая новая покупка открывается только ВЫШЕ предыдущей. Каждая продажа — только НИЖЕ предыдущей. Советник никогда не доливает в убыток и не пытается поймать разворот. Он наращивает позицию лишь после того, как рынок подтвердил правоту предыдущего входа. Это и есть храповик: механизм, проворачивающийся только в одну сторону. Одно это правило отсекает около 87% сырых сигналов пробоя, к
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