OracleTrading Candlestick Reversal Signals
- Индикаторы
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Ilia MakarЯ Илья Макар — создатель нейробота Oracle Trading, финансовый эксперт, квалифицированный инвестор с 2013 года и практикующий инвестор с 2014 года.
13+ лет на финансовых рынках. $10+ млн в управлении. Обучил более 2140 трейдеров.
- Версия: 4.0
- Обновлено: 11 июля 2026
Индикатор находит на графике 18 классических разворотных свечных паттернов и присваивает каждому сигналу рейтинг силы от 1 до 10. В отличие от обычных стрелочных индикаторов, он работает по принципу confluence-анализа — отсеивает случайные формации и оставляет только те сигналы, которые подтверждены сразу несколькими независимыми факторами.
Это готовый инструмент для тех, кто хочет торговать развороты более осознанно и фильтровать слабые сигналы.
18 свечных паттернов
Индикатор распознаёт как классические одиночные и двухсвечные паттерны, так и сильные трёхсвечные формации:
Одиночные и двухсвечные: Hammer, Inverted Hammer, Hanging Man, Shooting Star, Bullish/Bearish Engulfing, Bullish/Bearish Harami, Piercing Line, Dark Cloud Cover, Tweezer Top/Bottom
Сильные трёхсвечные и особые: Morning Star, Evening Star, Dragonfly Doji, Gravestone Doji, Three White Soldiers, Three Black Crows
Каждый паттерн можно включать и отключать отдельно. Форма «молота» и «падающей звезды» автоматически интерпретируется с учётом предшествующего тренда.
Система confluence из 10 индикаторов
Каждый найденный паттерн дополнительно проверяется по 10 популярным инструментам:
- RSI (зоны + упрощённая дивергенция)
- Stochastic (разворот из зон 20/80)
- Bollinger Bands (касание границ)
- EMA 50 / EMA 200 (направление тренда)
- MACD (разворот гистограммы)
- ADX (сила тренда)
- Volume (всплеск объёма)
- ATR (фильтр волатильности + подсказка по стоп-лоссу)
- Ichimoku Cloud (положение цены относительно облака)
- CCI (экстремальные зоны)
Каждое подтверждение прибавляет баллы к итоговому рейтингу. Список сработавших факторов можно выводить прямо на графике.
Рейтинг силы сигнала (1–10)
Слабые сигналы (ниже 3 баллов) никогда не отображаются — это встроенная защита, которую нельзя отключить. Порог отсечения можно дополнительно настроить под свой стиль торговли.
Ключевые возможности
- Multi-timeframe режим — отображение паттернов со старшего таймфрейма на текущем графике
- Фильтры тренда — торговля только по направлению тренда (MA) и только на трендовом рынке (ADX)
- Умная визуализация — приоритет по силе сигнала, отсутствие наложения подписей, гибкая настройка истории и расстояния между метками
- Оповещения — Alert, Push-уведомления и Email
Для разработчиков советников
Индикатор специально адаптирован для использования в автоматических торговых системах.
Буферы Buy Strength и Sell Strength доступны для чтения через функцию iCustom(). Вы можете использовать индикатор как готовый модуль генерации качественных, рейтингованных сигналов в своих советниках без необходимости прописывать всю логику свечных паттернов и проверок confluence.
Для кого подойдёт индикатор
- Трейдерам, которые торгуют по свечным моделям и хотят повысить качество сигналов
- Тем, кто применяет confluence-подход в ручной торговле
- Разработчикам, которым нужен готовый и проверенный источник сигналов для своих Expert Advisors
OracleTrading — экосистема инструментов для трейдеров
Этот индикатор входит в линейку инструментов OracleTrading.
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Важно
Индикатор является инструментом технического анализа и confluence-фильтром, а не торговой системой «грааль». Он не гарантирует прибыль. Обязательно применяйте риск-менеджмент, стоп-лоссы и собственный анализ рынка. Рекомендуется предварительно протестировать индикатор в тестере стратегий.