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VALKIRIA GOLD SCALPER AI — Paquete de publicación MQL5 Market (La configuracion por defecto no es la mas productiva, escribeme y te dare los parametros que te aseguran de 20 a 30 diarios)

Valkiria Gold Scalper AI es un asesor experto (EA) de scalping diseñado específicamente para operar en oro (XAUUSD) en marcos temporales cortos. Combina el cruce de dos medias móviles exponenciales (EMA 20 y EMA 50) con un filtro de momentum basado en el RSI(14) para identificar entradas en zonas de sobrecompra/sobreventa alineadas con la tendencia de corto plazo.

Características principales:

Sistema de entrada dual confirmado : Solo opera cuando la tendencia (EMA) y el momentum (RSI) coinciden, reduciendo señales falsas.

: Solo opera cuando la tendencia (EMA) y el momentum (RSI) coinciden, reduciendo señales falsas. Gestión de riesgo automatizada de 3 capas : Stop Loss/Take Profit fijos, Break-even automático para proteger ganancias, y Trailing Stop dinámico para maximizar movimientos favorables.

: Stop Loss/Take Profit fijos, Break-even automático para proteger ganancias, y Trailing Stop dinámico para maximizar movimientos favorables. Basket Take Profit : Cierra todas las operaciones abiertas cuando la ganancia conjunta alcanza el objetivo definido, ideal para gestión de canasta en scalping.

: Cierra todas las operaciones abiertas cuando la ganancia conjunta alcanza el objetivo definido, ideal para gestión de canasta en scalping. Panel visual integrado : Dashboard en tiempo real con tendencia actual, RSI, señal activa, operaciones abiertas, profit flotante y estadísticas históricas (win rate, profit factor, resultado neto) — todo sin salir del gráfico.

: Dashboard en tiempo real con tendencia actual, RSI, señal activa, operaciones abiertas, profit flotante y estadísticas históricas (win rate, profit factor, resultado neto) — todo sin salir del gráfico. Control total de riesgo : Límite de operaciones simultáneas, Magic Number configurable para correr múltiples instancias sin interferencias.

: Límite de operaciones simultáneas, Magic Number configurable para correr múltiples instancias sin interferencias. Sin martingala ni grid: Cada operación tiene su propio SL/TP definido, sin promediar posiciones perdedoras.

Recomendado para:

Cuentas desde $200 USD

Brokers ECN/Raw con spreads bajos en oro

Apalancamiento 1:500 o superior

VPS para operación continua

DESCRIPCIÓN CORTA (resumen / preview)

EA de scalping para oro (XAUUSD) basado en cruce EMA 20/50 + RSI(14), con gestión de riesgo automatizada (break-even, trailing stop y basket TP) y panel visual en tiempo real con estadísticas de rendimiento.

LISTA DE CARACTERÍSTICAS (bullet points para la sección "Features")

Estrategia de scalping EMA + RSI optimizada para XAUUSD

Break-even automático configurable

Trailing stop dinámico

Basket Take Profit (cierre de canasta)

Panel visual con estadísticas en tiempo real

Control de número máximo de operaciones simultáneas

Magic Number único para multi-instancia

Sin martingala, sin grid, sin estrategias de alto riesgo

Compatible con MT5, cuentas Netting y Hedging

Funciona en M1, M5 y otros timeframes (configurable)

PARÁMETROS DE ENTRADA (tabla para la sección de inputs) Recomendado tal cual esta en el grafico

Parámetro Descripción Valor por defecto LotSize Tamaño de lote fijo 0.01 StopLoss Stop Loss en puntos 10000 TakeProfit Take Profit en puntos 500 RSI_Period Periodo del RSI 14 MaxTrades Máximo de operaciones simultáneas 3 MagicNumber Identificador único del EA 990011 UseBreakEven Activar break-even automático true BreakEvenTrigger Puntos de profit para activar BE 250 BreakEvenLock Puntos asegurados al activar BE 50 UseTrailingStop Activar trailing stop true TrailingStart Puntos de profit para iniciar trailing 250 TrailingStep Distancia del trailing 50 UseBasketTP Activar cierre de canasta por TP true BasketTPAmount Ganancia objetivo en USD para cerrar canasta 5.0 TimeFrame Timeframe de los indicadores PERIOD_CURRENT ShowPanel Mostrar panel visual true

RECOMENDACIONES DE USO (sección "Setup")

Adjuntar el EA al gráfico de XAUUSD (Oro) Timeframe recomendado: M1 o M5 Usar broker con spread bajo en oro (idealmente cuenta ECN/Raw) Depósito mínimo recomendado: $200 USD con lote 0.01 Activar "Algo Trading" en MT5 Usar VPS para operación 24/5 sin interrupciones Ajustar SL/TP según la volatilidad del broker (los puntos varían según el tipo de cotización del símbolo)

DISCLAIMER OBLIGATORIO (incluir siempre, MQL5 lo exige y es buena práctica)

El trading de divisas, metales y CFDs implica un alto riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda probar el EA en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real, y operar únicamente con capital que se pueda permitir perder.



