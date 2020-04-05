Market Cheat Sheet

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  • Dzintars Ansons
    Dzintars Ansons

    Dzintars Ansons

    1 (1)
    🔹 Обо мне
    Профессиональный трейдер и разработчик торговых систем с более чем 20-летним опытом работы на финансовых рынках.
    Моя специализация — мультивалютная торговля на уровне портфеля, где рынок рассматривается не как отдельные пары, а как единая взаимосвязанная экосистема валют.
    11 продуктов 1 сигнал 1 комментарий
  • Версия: 1.7
  • Обновлено: 2 августа 2026
  • Активации: 5

Market Cheat Sheet SMC  — это мультивалютный торговый советник для MetaTrader 5, основанный на концепции Smart Money Concepts.

Советник анализирует закрытую FX-систему из 28 основных и кросс-валютных пар. Вместо анализа одного отдельного символа советник оценивает весь валютный рынок как единую структуру: силу валют, направление потока, рыночную структуру и завершённые SMC-события.

Основная логика системы:

Currency Flow → SMC Events → Score → Trade Setup → Execution

Советник предназначен для поиска торговых ситуаций, где направление валютного потока совпадает с рыночной структурой и подтверждёнными SMC-событиями.

Основные возможности

  • Анализ 28 основных и кросс-валютных пар

  • Модель ранжирования валютного потока

  • Оценка SMC-событий по балльной системе

  • Иерархическая панель, отсортированная по SMC Score

  • Отображение активных SMC-событий на каждой валютной паре

  • Автоматическое открытие сделок

  • Настраиваемые режимы работы: SCALP, DAY, SWING

  • Настраиваемые фильтры MinScore и MaxScore

  • Только одна позиция на один символ

  • Поддержка Magic Number

  • Фильтр спреда

  • Фильтр торгового времени

  • Break Even

  • Расчёт ENTRY / SL / TP

  • Отображение открытых позиций прямо на панели

  • Информация о счёте и текущих позициях

  • Без grid

  • Без martingale

  • Без усреднения

Встроенная панель

Советник содержит встроенную визуальную панель. Панель не является отдельным индикатором и не рассчитывает независимые сигналы. Она показывает внутреннее состояние самого советника.

На каждой карточке валютной пары отображается:

  • символ

  • направление BUY или SELL

  • Flow score

  • SMC score

  • активные SMC-события

  • ENTRY / SL / TP для валидных setup

  • OPEN / LOTS / P/L для открытых позиций

Панель Currency Flow Rank показывает относительную силу восьми основных валют. Ранг 8 означает самую сильную валюту, ранг 1 — самую слабую.

Это позволяет трейдеру быстро увидеть, какие валютные пары имеют наиболее сильное сочетание валютного потока и SMC-структуры.

Модель SMC-событий

Советник оценивает следующие элементы Smart Money Concepts:

  • Liquidity

  • Sweep

  • Break of Structure

  • Change of Character

  • Market Structure Shift

  • Fair Value Gap

  • Order Block

Эти события объединяются в общий SMC Score. Пользователь может самостоятельно задать минимальный допустимый уровень через параметр MinScore.

Более высокий MinScore делает советник более избирательным. Более низкий MinScore увеличивает количество возможных setup.

Режимы работы

Советник поддерживает три режима:

SCALP DAY SWING

Каждый режим предназначен для отдельного стиля торговли и использует свою структуру анализа. Режим можно изменить в настройках советника без замены файла.

Управление сделками

Советник использует фиксированный lot size и включает практические фильтры исполнения:

  • максимальное количество открытых сделок

  • одна сделка на один символ

  • фильтр спреда

  • фильтр торговой сессии

  • Stop Loss и Take Profit

  • Break Even

  • Magic Number

Советник не использует martingale, grid или recovery-умножение после убытка.

Рекомендации по использованию

Перед использованием на реальном счёте рекомендуется протестировать советник в Strategy Tester MetaTrader 5 и на демо-счёте.

Советник предназначен для трейдеров, которые понимают Smart Money Concepts, мультивалютный анализ и риски автоматической торговли.

Рыночные условия могут меняться. Ни один торговый алгоритм не может гарантировать будущий результат.

Важное предупреждение о рисках

Торговля на рынке Forex и CFD связана с высоким уровнем риска. Этот советник является торговым инструментом, а не гарантией прибыли. Прошлые результаты, тесты или демо-результаты не гарантируют будущую доходность.

Пользователь самостоятельно отвечает за выбор настроек, объём лота, уровень риска, условия брокера и использование советника на своём торговом счёте.

Live MCS monitoring:

https://www.mql5.com/en/signals/2378156


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XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
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Aligators
Dzintars Ansons
Эксперты
Обзор: Торговый робот "Aligators" предназначен для автоматизации торговых операций на основе технического анализа, используя индикаторы Alligator и ATR. Этот советник обеспечивает дисциплинированную торговлю в рамках заранее определенных временных сессий, управляя рисками через расчетные размеры лотов и автоматическое управление позициями, включая трейлинг-стопы. Советник успешно прошёл испытание и верификацию в проп фирме FTMO.COM  об этом свидетельствует OR код в скриншоте.  Что такое FTMO? FT
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SwingTrade Candle Patterns
Dzintars Ansons
Эксперты
SwingTrade Candle Patterns EA uses Pin Bar, Engulfing, Morning/Evening Star and Hammer patterns with RSI confirmation and ATR-based money management. Stable swing trading with low drawdown and steady profit growth. Valid for Prop Firms. Strategy Recognizes   Pin Bar, Engulfing, Morning/Evening Star, Hammer   candlestick patterns. Confirms trades with   RSI trend filter . Uses   ATR-based Stop Loss and Take Profit   → adapts to volatility. Built-in   breakeven system   to protect profits. No m
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Oslo Alligator
Dzintars Ansons
Эксперты
Торговый робот “OsloAlligator”  (Версия #4) Описание: Торговый робот “OsloAlligator” - это автоматизированный помощник для торговли  использующий индикаторы Alligator и  ATR для выполнения сделок на платформе MetaTrader 4. В этой версии реализован динамический расчет размера лота. Функциональность: Стратегия на основе 2 SMMA и ATR: Робот использует SMMA и ATR для определения точек входа и выхода. Периоды MAможно настроить в зависимости от рыночных условий. ATR используется для определени
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Dolphins
Dzintars Ansons
Эксперты
Торговый робот “Dolphins” (Версия #8) Описание: Торговый робот “Dolphins” - это автоматизированный помощник для торговли успешно прошедший верификацию в проп компании FTMO.COM , использующий индикаторы Relative Strength Index (RSI) и True Range (ATR) для выполнения сделок на платформе MetaTrader 4. В этой версии реализован динамический расчет размера лота. Функциональность: Стратегия на основе RSI и ATR: Робот использует RSI и ATR для определения точек входа и выхода. Периоды RSI можно настроить
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DayTradeMasters
Dzintars Ansons
Эксперты
DayTradeMaster: A Professional Tool for Daily Trading DayTradeMaster is a powerful Expert Advisor (EA) based on proven trading strategies and indicators to deliver precise buy and sell signals. This EA is the perfect tool for a day trading approach, enabling efficient utilization of market movements and maximizing profits. Key Features: Indicator Synergy: Combines RSI and MA indicators for trend analysis and signal generation. Multiple Candle Patterns: Supports Pin Bar, Morning Star, Engulfing,
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Donald
Dzintars Ansons
1 (1)
Эксперты
Торговый робот "Donald V3.0" для MT4 Введение Название продукта: Donald Платформа: MetaTrader 4 (MT4) Для продажи: MQL4 Market Характеристики робота Основные параметры TimeFrame: M15 (торговый таймфрейм) RiskPercent: 3.0% (процент риска от депозита для каждой сделки) FixedLots: 0.0 (фиксированный размер лота, если не используется процент) ATRPeriod: 14 (период индикатора ATR) StopLoss: 10 (значение Stop Loss в единицах ATR) TakeProfit: 30 (значение Take Profit в единицах ATR) TrailingStop: 20 (з
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SwingTrade Candle Patterns EA
Dzintars Ansons
Эксперты
SwingTrade Candle Patterns EA uses Pin Bar, Engulfing, Morning/Evening Star and Hammer patterns with RSI confirmation and ATR-based money management. Stable swing trading with low drawdown and steady profit growth. Valid for Prop Firms. Strategy Recognizes Pin Bar, Engulfing, Morning/Evening Star, Hammer candlestick patterns. Confirms trades with RSI trend filter . Uses ATR-based Stop Loss and Take Profit → adapts to volatility. Built-in breakeven system to protect profits. No martingale, no
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Galdhopiggen Pro
Dzintars Ansons
Эксперты
Galdhopiggen Pro — Portfolio Intraday Trend EA Galdhopiggen Pro is a fully automated intraday trend-following EA designed for multi-pair portfolio trading. The system focuses on stable equity growth, strict risk control, and intelligent trend-based entries. Trading Logic Trend Filter (SMA): Only BUY trades above SMA, only SELL trades below SMA. Entry Filter (M30/H1): Stochastic < 20 + bullish candle → BUY Stochastic  > 80 + bearish candle → SELL Maximum 1 position per symbol . Risk Managem
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ProfPro
Dzintars Ansons
Индикаторы
Онлайн-дневник: Этот индикатор разработан, чтобы помочь трейдерам отслеживать прибыль и убытки за различные временные периоды, такие как текущая прибыль, прибыль за сегодня, прибыль за вчера и так далее, до прибыли за текущий год. Индикатор предлагает несколько вариантов настройки, таких как расчет процентной прибыли относительно баланса на начало дня, недели, месяца, квартала или года. Он также позволяет настраивать размещение текста и цвета в соответствии с потребностями пользователя.
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SwingTradeMaster
Dzintars Ansons
Эксперты
SwingTradeMaster – полностью автоматизированный советник, основанный на классическом Price Action и адаптивном риск-менеджменте. Советник использует свечные модели (Pin Bar, Поглощение, Утренняя/Вечерняя звезда, Молот) в сочетании с фильтрами RSI и динамическими уровнями стопов на базе ATR. Прозрачная логика Защита безубыточности (Breakeven) Работает на любых инструментах и таймфреймах Рекомендуется трейдерам, которые ищут профессиональную, надежную и простую в использовании торговую систе
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