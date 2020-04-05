Market Cheat Sheet SMC — это мультивалютный торговый советник для MetaTrader 5, основанный на концепции Smart Money Concepts.

Советник анализирует закрытую FX-систему из 28 основных и кросс-валютных пар. Вместо анализа одного отдельного символа советник оценивает весь валютный рынок как единую структуру: силу валют, направление потока, рыночную структуру и завершённые SMC-события.

Основная логика системы:

Currency Flow → SMC Events → Score → Trade Setup → Execution

Советник предназначен для поиска торговых ситуаций, где направление валютного потока совпадает с рыночной структурой и подтверждёнными SMC-событиями.

Основные возможности

Анализ 28 основных и кросс-валютных пар

Модель ранжирования валютного потока

Оценка SMC-событий по балльной системе

Иерархическая панель, отсортированная по SMC Score

Отображение активных SMC-событий на каждой валютной паре

Автоматическое открытие сделок

Настраиваемые режимы работы: SCALP, DAY, SWING

Настраиваемые фильтры MinScore и MaxScore

Только одна позиция на один символ

Поддержка Magic Number

Фильтр спреда

Фильтр торгового времени

Break Even

Расчёт ENTRY / SL / TP

Отображение открытых позиций прямо на панели

Информация о счёте и текущих позициях

Без grid

Без martingale

Без усреднения

Встроенная панель

Советник содержит встроенную визуальную панель. Панель не является отдельным индикатором и не рассчитывает независимые сигналы. Она показывает внутреннее состояние самого советника.

На каждой карточке валютной пары отображается:

символ

направление BUY или SELL

Flow score

SMC score

активные SMC-события

ENTRY / SL / TP для валидных setup

OPEN / LOTS / P/L для открытых позиций

Панель Currency Flow Rank показывает относительную силу восьми основных валют. Ранг 8 означает самую сильную валюту, ранг 1 — самую слабую.

Это позволяет трейдеру быстро увидеть, какие валютные пары имеют наиболее сильное сочетание валютного потока и SMC-структуры.

Модель SMC-событий

Советник оценивает следующие элементы Smart Money Concepts:

Liquidity

Sweep

Break of Structure

Change of Character

Market Structure Shift

Fair Value Gap

Order Block

Эти события объединяются в общий SMC Score. Пользователь может самостоятельно задать минимальный допустимый уровень через параметр MinScore.

Более высокий MinScore делает советник более избирательным. Более низкий MinScore увеличивает количество возможных setup.

Режимы работы

Советник поддерживает три режима:

SCALP DAY SWING

Каждый режим предназначен для отдельного стиля торговли и использует свою структуру анализа. Режим можно изменить в настройках советника без замены файла.

Управление сделками

Советник использует фиксированный lot size и включает практические фильтры исполнения:

максимальное количество открытых сделок

одна сделка на один символ

фильтр спреда

фильтр торговой сессии

Stop Loss и Take Profit

Break Even

Magic Number

Советник не использует martingale, grid или recovery-умножение после убытка.

Рекомендации по использованию

Перед использованием на реальном счёте рекомендуется протестировать советник в Strategy Tester MetaTrader 5 и на демо-счёте.

Советник предназначен для трейдеров, которые понимают Smart Money Concepts, мультивалютный анализ и риски автоматической торговли.

Рыночные условия могут меняться. Ни один торговый алгоритм не может гарантировать будущий результат.

Важное предупреждение о рисках

Торговля на рынке Forex и CFD связана с высоким уровнем риска. Этот советник является торговым инструментом, а не гарантией прибыли. Прошлые результаты, тесты или демо-результаты не гарантируют будущую доходность.

Пользователь самостоятельно отвечает за выбор настроек, объём лота, уровень риска, условия брокера и использование советника на своём торговом счёте.

Live MCS monitoring:



https://www.mql5.com/en/signals/2378156



